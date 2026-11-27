„Бясна съм! Няма по-страшно нещо от това да разбереш, че детето ти е нападнато.“ Това написа Галина Миланова след появата на кадри, на които се вижда как дъщеря ѝ е атакувана от фенове на Олимпик Марсилия по време на мача с Левски на стадион „Велодром“.

На видеото жена е удряна с юмруци и колани, докато двама български привърженици се опитват да я прикрият и защитят. В публикацията си Миланова заявява, че дъщеря ѝ и други български фенове са отишли във Франция, за да подкрепят Левски, а не да участват в сблъсъци.

„Искам ясни отговори! Искам разследване! Искам виновните да понесат отговорност!“, пише майката. Тя настоява насилието да не бъде оправдавано с футболни пристрастия или предполагаеми провокации.

Генералният консул на България в Лион Надя Ванева съобщи пред NOVA, че при инцидентите в Марсилия са пострадали 11 български граждани. Шестима са получили медицинска помощ на стадиона, а други петима са били откарани в различни болници. По последните данни нито един от тях не остава в лечебно заведение.

До насилието на трибуните се е стигнало след напрежение, започнало още предната вечер. Според БНТ маскирани привърженици на Олимпик Марсилия са нападнали хотел, в който са били настанени фенове на Левски. Двама български граждани са били прегледани и освободени.

Министерството на външните работи следи случая чрез Генералното консулство в Лион и почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен. От ведомството съобщиха, че дипломатическото представителство е запознато с инцидента.

Надя Ванева заяви, че българските власти очакват френските компетентни органи да изяснят обстоятелствата, да установят отговорните лица и да предприемат действия по закон. Към последно съобщените данни няма официална информация за задържани български граждани.

Случаят предизвика реакция и на най-високо политическо ниво. Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, а Франция е била призована да разследва насилието. Макрон е заявил, че действията срещу българските фенове няма да останат ненаказани.

В своята публикация Галина Миланова пожелава на пострадалите бързо възстановяване и заявява, че насилието няма да промени привързаността им към Левски.