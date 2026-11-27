Трабзонспор обърна ЦСКА и спечели с 2:1 в София в четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Българският тим водеше до 69-ата минута, но Мохамед Салах изравни, а Ноа Савиоло донесе победата на гостите с гол в 90+3-ата минута.

Турските медии определиха успеха като драматичен и важен за амбициите на Трабзонспор да завърши сред първите осем. beIN Sports използва заглавието „Черноморската буря се разрази в София“, докато „Джумхуриет“ акцентира върху трите точки, спечелени в последните секунди. „А Хабер“ и „Тюркийе Газетеси“ също поставиха във фокуса си късния обрат.

ЦСКА поведе в 32-ата минута след автогол на Сидни Лопес Кабрал. До почивката домакините запазиха преднината си, но Трабзонспор промени развоя на срещата след паузата.

Мохамед Салах възстанови равенството в 69-ата минута. В самия край на мача нападението на турския отбор организира бърза атака, при която Салах подаде към Савиоло. Той стреля ниско и вкара за 2:1 в третата минута на добавеното време. Това беше първият гол на Савиоло за Трабзонспор в турнира, а Салах вече има три попадения в надпреварата.

„Преди да излезем за второто полувреме, казах на футболистите, че трябва да вярваме в себе си и че можем да обърнем мача“, заяви Томас Райс, цитиран от beIN Sports.

Германският треньор призна, че началото на мача не е било добро за неговия отбор. По думите му след 60-ата-65-ата минута Трабзонспор е показал по-голяма физическа устойчивост и е създал няколко добри положения.

Победата изкачи Трабзонспор до осмото място във временното класиране с девет точки и голова разлика 8:4. Тимът има три победи и една загуба след четири срещи. ЦСКА е 32-ри с една точка и голова разлика 5:8. Турският представител игра в София без своите привърженици заради наказание от УЕФА, наложено след инциденти по време на предишния му мач срещу финландския КуПС Куопио. Въпреки кадровите проблеми и липсата на публика в сектора за гости, Трабзонспор стигна до третия си успех в турнира.

Следващият мач на турския отбор в Лигата на конференциите е домакинство срещу чешкия Яблонец на 10 декември. Според регламента първите осем в крайното класиране продължават директно към осминафиналите, докато отборите от девето до 24-то място играят плейоф за място в елиминациите.