Хулио Веласкес определи като незаслужена загубата на Левски с 0:1 при гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Според испанския треньор „сините“ са показали характер и са заслужавали поне равенство.

„Днес показахме характер и заслужавахме друг резултат. Трябваше да бъде равен, но това е футболът и в него често детайлите правят разликата“, заяви Веласкес след мача.

Единственият гол на стадион „Велодром“ падна в 28-ата минута. Амин Гуири реализира от дузпа и даде преднина на домакините. През второто полувреме нападателят получи възможност да удвои резултата от нов наказателен удар, но Светослав Вуцов спаси изпълнението му.

Левски имаше шанс да изравни още преди почивката, когато Мехди Мубарик отправи удар в напречната греда. Българският отбор не успя да стигне до гол, но остана в мача до края. Марсилия спечели минимално, а Левски записа втора загуба в основната фаза и първа като гост.

Веласкес заяви, че тимът му е реагирал правилно след допуснатото попадение и е показал зрялост в труден двубой.

„Реагирахме добре след гола и показахме зрялост. Разпознавахме ситуациите в мача и наистина съм горд. Да, не ми харесва, че загубихме, но според мен и други хора заслужавахме друг резултат“, каза треньорът на Левски.

Наставникът добави, че отборът се е адаптирал към различните ситуации на терена и се е представил добре във всеки аспект на играта. Като слабост той посочи завършващата фаза, в която Левски не е успял да използва създадените възможности.

След пет мача Левски има 7 точки в Лига Европа. Тимът започна участието си със загуба от Залцбург, записа равенство с НЕК Ниймеген, победи Виктория Пилзен и Ягелония, а поражението в Марсилия беше второто му в турнира.

Веласкес заяви, че Левски трябва бързо да се възстанови и да насочи вниманието си към следващия двубой. Той е срещу Септември на 29 ноември на стадион „Васил Левски“ и е от 16-ия кръг на Първа лига.

Следващият мач на Левски в Лига Европа е домакинство на Лилестрьом на 10 декември.