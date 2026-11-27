Треньорът на Марсилия Бруно Женезио осъди насилието преди мача с Левски от Лига Европа. Френският тим спечели с 1:0 на „Велодром“ в среща от петия кръг на основния етап, но двубоят беше предшестван от сблъсъци между привърженици на двата отбора.

„Струва ми се, че в обществото ни като цяло ставаме свидетели на твърде много прояви на насилие. Това е наистина много, много жалко“, заяви Женезио.

Преди началото на мача привърженици на Марсилия са атакували сектора с фенове на Левски, като са хвърляли димки и бомбички. Според информацията на „Фокус“ има пострадали български привърженици, част от които са били откарани в болница. Агенция Франс прес съобщи, че петима фенове на Левски са получили медицинска помощ.

Ръководството на Левски осъди нападенията и обяви, че клубът е сезирал УЕФА с настояване за пълно разследване на насилието и организацията по сигурността около мача. Министерството на външните работи съобщи, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция и ще настоява за изясняване на обстоятелствата и за отговорност на извършителите.

Въпреки инцидентите срещата се проведе и завърши с победа на Марсилия. Женезио оцени положително представянето на отбора си в защита, макар че призна, че домакините са допуснали опасни контраатаки.

„Смятам, че изиграхме второто полувреме доста интелигентно“, каза треньорът. По думите му Марсилия е останал компактен и е допуснал малко положения пред собствената си врата.

Наставникът коментира и пропуснатата втора дузпа за домакините. Гуири не успя да преодолее Вуцов, а Женезио определи изпълнението като неоправдан риск в този момент от мача. Първата дузпа за Марсилия беше реализирана и се оказа достатъчна за крайния резултат.