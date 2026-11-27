Европейската автомобилна индустрия е изправена пред поредното сериозно изпитание, след като мултинационалният гигант Stellantis обяви намеренията си временно да замрази дейността в ключови свои фабрики на Стария континент. Според информация на авторитетната агенция Bloomberg, която цитира официален представител на корпорацията, тези непопулярни мерки са пряко следствие от агресивната експанзия на китайските конкуренти, непрекъснато растящите производствени разходи и осезаемото свиване на клиентското търсене при определени пазарни сегменти. Най-тежкият удар от преструктурирането ще понесе индустриалният сектор във Франция, където поточните линии буквално ще затихнат за седмици.

Най-непосредствено засегнат се оказва комплексът в Мюлуз, от чиито конвейери слиза популярният компактен модел Peugeot 308. Там се очаква поредица от краткотрайни прекъсвания още в началото на декември, преди предприятието да затвори врати за по-дълъг период между 23 декември и 11 януари. Подобна съдба споделя и производствената база в Рен, специализирана в сглобяването на кросоувъра Citroën C5 Aircross. Плановете предвиждат работата там да бъде преустановена още вечерта на 18 декември, а рестартът да се случи едва на 5 януари, като ръководството си запазва правото да удължи този принудителен престой при липса на пазарно раздвижване.

Паралелно с временните паузи, концернът предприема и болезнени кадрови съкращения, целящи оптимизиране на бюджета. Считано от януари 2027 година, приблизително 500 временни служители в историческия завод в Сошо ще се разделят с работните си места. От мениджмънта оправдават това трудно решение с изключително неблагоприятната икономическа конюнктура и появата на нови, безкомпромисни пазарни играчи, които притискат традиционните производители до стената. Припомняме, че още през септември френското издание Les Echos алармира за предстоящи едноседмични или двуседмични спирания на електромобилното производство в същите три локации – Рен, Сошо и Мюлуз, породени от хроничен недостиг на ключови компоненти.

Парадоксално на фона на мрачните производствени прогнози, финансовите пазари реагираха с неочакван оптимизъм на новините за затягане на коланите. В четвъртък акциите на Stellantis отбелязаха впечатляващ ръст от 8,8 процента, което ясно показва, че инвеститорите приветстват решителните стъпки за овладяване на разходите. Самият автомобилен мастодонт, роден през 2021 година след мащабното сливане на италианско-американския алианс FCA и френската Groupe PSA, днес обединява под шапката си емблематични марки като Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel и Peugeot - все доказани марки, които обаче тепърва ще трябва отново да доказват своята устойчивост в новата пазарна реалност.