Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган официално одобри отбранителното споразумение с Пакистан и Саудитска Арабия. Решението е публикувано в турския Държавен вестник и финализира ратификацията на Пакта от Мека от турска страна.

Споразумението между трите държави беше подписано на 7 август 2026 г. в Мека. Турският парламент го ратифицира на 5 ноември, а президентското одобрение завършва вътрешната процедура в Турция.

Взаимна помощ при въоръжено нападение

Пактът се състои от 16 члена. Основната му разпоредба е записана в член 2, според който при въоръжено нападение или военна агресия срещу една от страните останалите участници трябва незабавно да окажат помощ.

„Ако някоя от страните стане обект на въоръжено нападение или военна агресия от друга държава или група държави, останалите участници трябва незабавно да ѝ окажат помощ, като използват всички възможни средства за взаимна подкрепа“.

Текстът урежда и по-широко сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. Предвидени са обмен на разузнавателна информация, съвместно военно производство и трансфер на технологии между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия.

Сътрудничество в отбранителната промишленост

Споразумението включва взаимна логистична подкрепа, която може да обхваща доставки на оръжия, боеприпаси, гориво и резервни части. Така пактът създава рамка не само за политическа и военна координация, но и за по-тясно взаимодействие между отбранителните индустрии на трите държави.

С президентското решение Турция приключва своята част от ратификационния процес по договореността, подписана в Мека. Практическото ѝ прилагане ще зависи от изпълнението на поетите ангажименти и от координацията между трите държави в сферите на сигурността, разузнаването, военното производство и логистиката.

Източници: turkiyetoday.com