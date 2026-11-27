Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган официално одобри отбранителното споразумение с Пакистан и Саудитска Арабия. Решението е публикувано в турския Държавен вестник и финализира ратификацията на Пакта от Мека от турска страна.
Споразумението между трите държави беше подписано на 7 август 2026 г. в Мека. Турският парламент го ратифицира на 5 ноември, а президентското одобрение завършва вътрешната процедура в Турция.
Взаимна помощ при въоръжено нападение
Пактът се състои от 16 члена. Основната му разпоредба е записана в член 2, според който при въоръжено нападение или военна агресия срещу една от страните останалите участници трябва незабавно да окажат помощ.
Текстът урежда и по-широко сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. Предвидени са обмен на разузнавателна информация, съвместно военно производство и трансфер на технологии между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия.
Сътрудничество в отбранителната промишленост
Споразумението включва взаимна логистична подкрепа, която може да обхваща доставки на оръжия, боеприпаси, гориво и резервни части. Така пактът създава рамка не само за политическа и военна координация, но и за по-тясно взаимодействие между отбранителните индустрии на трите държави.
С президентското решение Турция приключва своята част от ратификационния процес по договореността, подписана в Мека. Практическото ѝ прилагане ще зависи от изпълнението на поетите ангажименти и от координацията между трите държави в сферите на сигурността, разузнаването, военното производство и логистиката.
Източници: turkiyetoday.com
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