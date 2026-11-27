Сирийският съдия Хана Хатаб беше заменен на почивката по време на мача между Ал Джазира и иранския Гол Гохар от AFC Champions League Two. До промяната се стигна след протест на иранския клуб и обвинение, че арбитърът не бил в нормално състояние и вероятно е употребил алкохол. Това твърдение не е потвърдено официално.

Представители на Гол Гохар са информирали Азиатската футболна конфедерация, че съдията не може да продължи да ръководи срещата. Искането на клуба е било категорично: Хатаб да бъде заменен, в противен случай отборът няма да излезе за второто полувреме. „Съдията не е в нормално състояние“, е заявил треньорът Мехди Рахмати пред представители на турнира.

Съмненията около арбитъра са се засилили в 32-ата минута. След нарушение срещу Али Асгар Ашури Хатаб е показал жълт картон на вратаря на Ал Джазира Ерсин Дестаноглу, който не е участвал в ситуацията.

Решението е предизвикало реакция от футболисти и щабове. Срещата е била прекъсната за около четири минути, а след разговор с четвъртия съдия Хатаб е отменил картона. По време на паузата телевизионните камери са показали напрегнати сцени, докато треньорът на Гол Гохар е настоявал за обяснение.

След протеста четвъртият съдия е поел ръководенето на двубоя през второто полувреме, а Хатаб е останал извън терена. Иранският тим все пак се е съгласил да продължи мача.

На терена домакините са спечелили с 1:0. Единственото попадение е отбелязал бразилецът Андерсон Талиска в 40-ата минута.

След двубоя обвинението срещу Хатаб е било отхвърлено от самия съдия, а Сирийската футболна асоциация е заявила, че твърденията за употреба на алкохол са неоснователни. Азиатската футболна конфедерация не е обявила, че смяната е била извършена заради доказано опиянение.