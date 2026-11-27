Бойко Борисов поиска УЕФА да анулира мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“, да присъди служебна победа на българския отбор и да извади френския клуб от турнира. Лидерът на ГЕРБ определи случилото се с привържениците на „Левски“ като „варварски акт“.

„Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на този стадион пред тая публика“, заяви Борисов пред журналисти в Народното събрание. Той припомни, че „Левски“ вече е играл без публика след наказание, и призова УЕФА да приложи същата строгост и към „Олимпик“ Марсилия.

До напрежението се стигна по време на мача от Лига Европа на стадион „Велодром“ на 26 ноември. Около 500 привърженици на „Левски“ са били в сектора за гости, когато между фенове на двата отбора са избухнали сблъсъци. Срещата все пак е продължила и е завършила с победа на домакините с 1:0 след гол на Амин Гуири от дузпа преди почивката, съобщи БНТ, позовавайки се на Франс прес.

При инцидентите са пострадали 11 български граждани. Шестима са получили медицинска помощ на място, а петима са били откарани в болница. Генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи, че към момента няма българи, които да се лекуват във френска болница. Тя е разговаряла лично с трима от пострадалите, като част от тях са имали нужда от шевове.

Борисов разкритикува и президента Румен Радев за благодарностите към френския президент Еманюел Макрон за оказаната медицинска помощ. „Възмутително е да благодариш за това, което се е случило“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той добави, че е получил снимки на окървавени привърженици от свои приятели и е разговарял с изпълнителния директор на „Левски“ Даниел Боримиров. По думите на Борисов Боримиров е описал феновете като уплашени за живота си.

Парламентарна декларация и дипломатическа нота

ГЕРБ подкрепя предложението на Николай Денков за обща парламентарна декларация по случая. Борисов заяви, че текстът трябва да бъде по-категоричен. „Трябва да е малко по-остра, не толкова дипломатична“, каза той.

Българското Министерство на външните работи ще изпрати дипломатическа нота до Франция с искане за изясняване на случилото се. Към момента Борисов настоява УЕФА да вземе най-тежките мерки срещу „Олимпик“ Марсилия, но няма съобщено решение на европейската футболна централа по исканията му.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, actualno.com