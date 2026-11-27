Валери Божинов отправи остри обвинения след инцидентите с фенове на Левски по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Бившият нападател на „сините“ изгледа мача на живо на стадион „Велодром“, а след това публикува видеообръщение с призив за незабавна реакция от българските институции.

„Това не беше мач, това беше клане спрямо нашите фенове, спрямо български граждани, спрямо феновете на Левски“, заяви Божинов. Той допълни, че според него случилото се е било организирано със съдействието на ръководители на стадиона.

Божинов поиска Министерството на външните работи да сезира френското правителство и УЕФА. „Говорим за човешки живот – тук има майки, деца, възрастни хора“, каза той и призова за намеса от президента Румен Радев, министър-председателя и българското управление.

Министерството на външните работи осъди насилието и обяви, че ще изпрати нота до френската страна с настояване за пълно разследване. Българското консулство в Лион и почетният консул в Марсилия следят случая и са в готовност да окажат съдействие на засегнатите граждани.

Генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи, че по първоначална информация са пострадали 11 български граждани. По думите ѝ на шестима е оказана помощ на място, а петима са били откарани в лечебни заведения в Марсилия. Тя уточни, че според официални данни на френската полиция към момента няма арестувани българи и няма български граждани, които да се намират в болница.

Инцидентите се случиха около мача между Олимпик Марсилия и Левски, завършил с победа 1:0 за домакините. Амин Гуири реализира дузпа в 28-ата минута. Левски остана с 7 точки след петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Олимпик Марсилия също излезе с позиция, в която осъди инцидентите и заяви, че установява точните обстоятелства в сътрудничество с компетентните власти. Следващата стъпка по случая се очаква да бъде разследването от френските органи и разглеждането на поведението на клуба и привържениците от УЕФА.