Челси приема Лийдс Юнайтед в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Срещата на „Стамфорд Бридж“ започва в 17:00 часа българско време, а в състава на гостите е и българският национал Илия Груев.

Преди двубоя Челси заема пето място, а Лийдс е девети с 14 точки от първите 10 кръга. При успех в Лондон тимът на Даниел Фарке ще изпревари съперника си в класирането. Челси има пет победи в първенството, но влиза в мача след загуба с 0:1 от Съндърланд.

Лийдс търси нов резултат срещу лондончани

Лийдс прекъсна негативната си серия с домакинска победа с 1:0 над Тотнъм. Ноа Окафор вкара единствения гол 90 секунди след появата си като резерва. Преди това отборът загуби с 0:2 от Борнемут, въпреки че създаде положения за гол.

„Беше хубаво да спечелим трите точки, които заслужавахме срещу Тотнъм. Надяваме се да продължим да добавяме точки и да превръщаме равенствата в победи, а загубите в равенства“, заяви защитникът на Лийдс Джеймс Джъстин.

Фарке обяви, че разполага с пълен състав за гостуването. Антон Щах отново тренира с основната група, а Доминик Калвърт-Люин и Джо Родън са се завърнали здрави от ангажиментите си с националните отбори. Това оставя и Груев сред опциите за полузащитата, но стартовите състави ще бъдат обявени непосредствено преди началото.

Челси има предимство от последната среща

Двата отбора вече се срещнаха веднъж през сезона. Челси спечели с 6:3 на „Стамфорд Бридж“ в третия кръг на Купата на лигата през септември. В първенството обаче Лийдс избегна поражението при последното си гостуване в Лондон, когато двубоят завърши 2:2.

Челси ще бъде без Жоао Педро, Максенс Лакроа, Джорел Хато и Рийс Джеймс, докато Мойсес Кайседо е на разположение на мениджъра Шаби Алонсо. Рефер на срещата ще бъде Майкъл Оливър.

Лийдс няма победа на „Стамфорд Бридж“ в последните си гостувания, но ще се опита да използва колебанията на домакините и да се приближи до горната част на таблицата.

Източници: theanalyst.com, sportsmole.co.uk, fourfourtwo.com