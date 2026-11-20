Микел Артета ограничи използването на Fantasy Premier League от играчите на Арсенал, след като Христос Цолис неволно подсказа състава за мача срещу Ливърпул на 1 ноември. Според „Гардиън“ новото правило не позволява на футболистите и служителите, свързани с клуба, да избират себе си или свои съотборници във виртуалните отбори.

Цолис се е включил в собствения си FPL състав и се е избрал за капитан, въпреки че е бил извън игра около месец заради контузия. Впоследствие гръцкото крило започна като титуляр при победата на Арсенал с 1:0 над Ливърпул на „Анфийлд“. Това беше първата му поява след равенството на Гърция с Нидерландия на 1 октомври.

Преди съботното гостуване на Нюкасъл Артета заяви, че е разговарял с Цолис, с целия отбор и с близки до клуба хора за избора на футболисти във FPL.

„С Христос, с отбора и с децата ми също“, каза мениджърът.

Той обясни, че темата вече засяга не само играчите, но и семействата им, тъй като интересът към решенията във Fantasy Premier League е голям.

„Това е нещо ново и трябва да въведем нови правила“, заяви Артета. По думите му поверителността е свързана с доверието и с подготовката за мачовете.

„Ще предприемем мерки, за да гарантираме, че това няма да се случи отново“, добави той.

Артета потвърди и че на футболистите е ограничено да избират сами себе си във FPL. По данни на „Индипендънт“ забраната обхваща и избора на съотборници, тъй като подобни действия могат да подскажат кой ще играе и кой е извън състава.

Случаят с Цолис не е първият, при който Fantasy Premier League се превръща в неволен източник на информация за състоянието на футболисти. През октомври играчи и служители, свързани с Челси, са извадили нападателя Жоао Педро от своите отбори преди клубът да обяви, че бразилецът е контузен.

След това до служители на Челси е било изпратено предупреждение да внимават при използването на вътрешна информация в публични фентъзи игри. Артета посочи, че за Арсенал подобен проблем вече изисква конкретни ограничения, за да не бъдат разкривани стартовият състав и кадровите решения преди мач.