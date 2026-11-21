Ерата на Наско Сираков като основна фигура в управлението на „Левски“ приключи на практика. Бившият мажоритарен собственик вече не притежава акции в клуба, не е член на новия Съвет на директорите, а влиянието му е ограничено до ролята на почетен президент и съвещателен глас.

Сираков прехвърли мажоритарния си пакет през юни, когато контролът върху клуба премина към Атанас Бостанджиев и „София Кепитъл“. На 14 септември Общото събрание одобри и промяна в управленския модел. Досегашната двустепенна структура беше заменена със Съвет на директорите.

Нов борд и нова спортна структура

В новия орган влязоха Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Фелипе Берлинер, Клаудио Праковник и Матю Чери. Сираков не е част от борда, но получи съвещателен глас по всички въпроси около развитието на клуба.

„По общо съгласие на акционерите той ще има право на съвещателен глас в Борда“, заяви адвокатът на „Левски“ Стоимен Чакалов след Общото събрание, цитиран от БНТ.

Следващата стъпка в преструктурирането беше назначаването на Енрико Пареше за футболен директор на 13 ноември. Италианецът, който е работил в „Милан“, „Рома“, „Торино“ и „Рен“, ще координира футболния департамент, трансферната политика и планирането на представителния отбор.

Само шест дни по-късно „Левски“ се раздели с двамата ръководители на скаутското звено Красимир Петров и Георги Коруджиев. Коруджиев е прекарал близо 17 години в клуба като юноша, треньор в школата и скаут на първия отбор. В прощалното си послание той благодари на Сираков, Даниел Боримиров и Антон Краус за доверието и подкрепата.

Сираков остава символично свързан с клуба

Промените не означават пълно излизане на Сираков от „Левски“. Клубът официално посочи, че той ще има роля в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и запазването на идентичността на клуба.

„Не вярвам, че ще си тръгне от клуба“, заяви легендата Божидар Искренов пред „Тема Спорт“. Според него Сираков е преминал през тежък период, за да стабилизира „Левски“.

На терена отборът продължава битката за челните места. В последния си мач „Левски“ загуби с 0:3 от ЦСКА на 8 ноември. Макс Ебонг откри в 9-ата минута, Йоанис Питас удвои в 15-ата, а Жан-Филип Гбамен оформи крайния резултат в 57-ата минута.

„Левски“ е втори в Първа лига с 32 точки след 13 мача, на две точки от лидера ЦСКА. Следващият двубой на тима е срещу „Локомотив“ София на 22 ноември на стадион „Георги Аспарухов“.

Източници: sportlive.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg