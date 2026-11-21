Манчестър Сити приема Фулъм в събота на „Етихад“ в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Срещата започва в 14:30 часа българско време и ще бъде излъчена пряко по TNT Sports.

Домакините заемат третото място с 21 точки от 10 мача, но се намират в първата си сериозна криза от началото на сезона. Тимът на Енцо Мареска загуби последните си три двубоя в първенството – от Астън Вила, Брайтън и Нотингам Форест. Последното поражение беше с 1:3 при гостуването на „Сити Граунд“ на 7 ноември.

„Не смятам, че правихме всичко правилно, когато печелехме, и не смятам, че правим всичко грешно, когато губим“, заяви Мареска пред BBC. Той добави, че основният проблем на отбора е допускането на прекалено много избежни голове.

Проблеми със състава на домакините

Манчестър Сити ще бъде без Антоан Семеньо, който се възстановява от контузия в коляното. Абдукодир Хусанов и Матеуш Нунеш остават под въпрос, докато Марк Гехи се очаква да бъде готов за игра. Мареска потвърди и че Джанлуиджи Донарума ще започне като титуляр.

Фулъм пристига в Манчестър на 15-о място с 10 точки. Лондончани имат две победи, четири равенства и четири загуби от началото на сезона. Новият мениджър Алваро Арбелоа няма да може да разчита на вратаря Бенжамен Лекомт, който е извън игра до края на сезона. Емил Смит Роу е с травма в бедрото, а Том Кеърни може да се завърне.

Сити има убедително предимство в преките мачове

Манчестър Сити е спечелил последните 20 срещи с Фулъм във всички турнири. В рамките на Висшата лига серията е от 17 поредни победи – рекорд за последователни успехи на един отбор срещу друг в историята на английския елит.

Това обаче не отменя натиска върху домакините, които изостават с шест точки от лидера Арсенал и с една от втория Брайтън. За Фулъм двубоят е възможност да прекъсне дългата негативна серия, докато Сити търси първа победа след паузата за националните отбори.

Програмата на Манчестър Сити остава натоварена. След домакинството на Фулъм тимът приема Наполи в Шампионската лига на 24 ноември, а на 29 ноември гостува на Арсенал във Висшата лига.

Източници: sports.yahoo.com, tntsports.co.uk, fourfourtwo.com