Левски приема Локомотив София в столично дерби от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на стадион „Георги Аспарухов“ от 15:30 часа, а домакините ще търсят реакция след загубата с 0:3 от ЦСКА в последния си шампионатен мач.

„Сините“ са втори в класирането с 32 точки от 13 срещи и изостават с две точки от лидера ЦСКА, който има изигран мач повече. Локомотив София заема последното, 14-о място с 9 точки от 14 двубоя. Тимът има само една победа от началото на сезона.

Левски се връща на „Герена“

Мачът ще бъде първи за Левски на клубния стадион след 78 дни. Последното домакинство на отбора там беше срещу ЦСКА 1948 на 5 септември, а след това домакинските срещи с ЦСКА и Лудогорец бяха проведени на Националния стадион „Васил Левски“. Информацията за паузата между домакинствата беше потвърдена от треньора Хулио Веласкес преди срещата.

Испанският специалист определи загубата от ЦСКА като болезнена, но призова отборът да продължи с работа и анализ. „Когато губим, ме боли много, но винаги запазвам позитивната си нагласа и желанието да се развиваме“, заяви Веласкес.

Левски няма да разчита на Мустафа Сангаре, който е с проблем в коляното. По думите на Веласкес има вероятност нападателят да бъде опериран, за да бъде решен проблемът възможно най-скоро. Сержиньо също ще пропусне двубоя, докато Акрам Бурас се завръща в групата, без да е ясно дали ще получи игрови минути.

Последният срещу втория

Локомотив София влиза в дербито след равенство 0:0 със Септември София в отложен мач и поражение с 0:2 от ЦСКА в друг двубой от първенството. След 14 срещи тимът е с 15 отбелязани и 26 допуснати гола, което го оставя на последната позиция.

Домакините от своя страна имат 25 отбелязани и 8 допуснати гола в 13 мача. Победа срещу Локомотив ще позволи на Левски да запази натиска върху ЦСКА преди останалите срещи от кръга.

Главен съдия на столичното дерби ще бъде Георги Давидов. След мача Левски ще гостува на Септември София на 29 ноември, а на 3 декември ще приеме Лудогорец в отложен двубой от първенството.

Източници: football24.bg, bnrnews.bg