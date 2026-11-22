Ботев Враца посреща ЦСКА 1948 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ започва в 13:00 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев. Срещата ще бъде излъчена пряко по „Диема спорт“.

Домакините влизат в мача от 13-ото място с 10 точки след 14 изиграни срещи. Балансът на Ботев Враца е две победи, четири равенства и осем загуби, а головата разлика е 11:24. В последния си шампионатен двубой тимът отстъпи с 1:2 на Локомотив Пловдив.

Врачани нямат победа от септември. По време на паузата за националните отбори Ботев Враца завърши 1:1 със Септември в контролна среща в Правец. Мартин Петков отбеляза гола след центриране на Даниел Генов.

ЦСКА 1948 заема четвърта позиция с 29 точки. Отборът на Огнян Младенов е с девет победи, две равенства и три загуби, а головото му съотношение е 33:16. В последния кръг съставът завърши 2:2 при гостуването си на Лудогорец, като Ивайло Чочев изравни в добавеното време.

Преди равенството в Разград ЦСКА 1948 записа убедителни победи над Ботев Пловдив и Спартак Варна, в които отбеляза общо 10 гола. Нападателят Атанас Илиев вкара два пъти срещу Спартак и беше избран за играч на 14-ия кръг. Той има седем попадения в първенството.

„Ще се борим за титлата, но ще видим какво ще се случи“, заяви Атанас Илиев.

Първият мач между двата отбора през сезона завърши с победа на ЦСКА 1948 с 2:1 в Бистрица. Така тимът от София има предимство в преките срещи през кампанията.

Двубоят във Враца има и семеен сюжет. За пореден път един срещу друг ще се изправят близнаците Радослав и Борислав Цоневи, които този път ще бъдат в противоположни състави.

Източници: sportal.bg, bnrnews.bg