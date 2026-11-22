Спартак Варна и Черно море завършиха 0:0 в дербито от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион „Спартак“ предложи здрава физическа битка, две прекъсвания заради пиротехнически средства и отменен гол на гостите, но двата отбора не успяха да стигнат до попадение. След равенството Спартак има 17 точки, а Черно море е с 14.

Черно море създаде първата по-сериозна възможност в 12-ата минута, когато Селсо Сидней стреля към левия ъгъл, но Пламен Илиев спаси. В 19-ата минута Чидера Окох отговори с удар за домакините, уловен от Кристиан Томов. Две минути по-късно Георги Лазаров прати топката във вратата на Спартак, но голът беше отменен заради засада.

Моралес: Искам повече от футболистите

Старши треньорът на Спартак Варна Даниел Моралес благодари на привържениците и похвали отношението на своите футболисти в трудния мач.

„Горд съм, че съм треньор на Спартак и мога да работя с тези момчета“, заяви Моралес.

Наставникът обаче призна, че отборът му е бил по-малко агресивен в атака в сравнение с предишния двубой срещу Арда. Според него Спартак е знаел как Черно море пресира, но не е успял достатъчно често да намира свободен човек и да излиза организирано от натиска.

Моралес посочи тежкия терен и пресата на съперника като причини за по-трудното изграждане на атаките. По думите му в някои моменти е било необходимо домакините да играят по-директно, но и да проявяват повече смелост при завършването. Той заяви, че очаква повече от футболистите си и насочи вниманието към предстоящото гостуване на Локомотив Пловдив.

Илиев: Равният е справедлив

Треньорът на Черно море Илиан Илиев също определи мача като предимно битка, в която и двата тима са действали предпазливо.

„Равният е справедлив. И двата отбора не рискуваха достатъчно“, коментира Илиев.

Той заяви, че Черно море е имал възможности да развие по-добре атаките си, но на футболистите му е липсвало самочувствие в последната третина на терена. Илиев даде пример със ситуация, при която вместо да завърши атаката, негов футболист е предпочел да центрира.

Наставникът на „моряците“ похвали себераздаването и физическата реакция на отбора, но подчерта, че Черно море разполага с качества да играе по-добре в нападение. „Футболистите изиграха мача мъжки“, каза Илиев след нулевото равенство.

Източници: bntnews.bg, gong.bg