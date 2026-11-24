Майкъл Олисе няма да играе за Байерн Мюнхен в гостуването срещу Лил от Шампионската лига. Френският национал е получил натъртване на предната част на ходилото при равенството 1:1 с Кьолн и е пропуснал последната тренировка на германския шампион преди двубоя. Скай Спорт потвърди, че 24-годишният футболист няма да пътува за Франция.

Олисе беше заменен на почивката срещу Кьолн, след като получи удар в крака. Според Билд той е ходил с патерици и е използвал специален медицински ботуш, който да стабилизира ходилото и да го предпази от допълнително натоварване. Медията посочва, че става дума за натъртване в областта на метатарзалните кости и основата на пръстите.

Президентът на Байерн Херберт Хайнер заяви, че контузията няма да извади Олисе от игра за дълъг период.

„Той няма да отсъства дълго. Мачът от Шампионската лига е твърде скоро, но може би може да се завърне за двубоя срещу Хамбургер“, обясни Хайнер.

Олисе е сред най-резултатните футболисти на Байерн през сезона. Французинът има 16 участия във всички турнири, 12 гола и 7 асистенции. Отсъствието му ще усложни задачата на треньора Венсан Компани, който вече няма да може да разчита и на други основни играчи. По данни на Скай Спорт извън състава са още Мануел Нойер, Хари Кейн, Алфонсо Дейвис, Исмаел Саибари и Серж Гнабри.

Байерн започна участието си в турнира с 8 точки от четири мача. Баварците победиха Атлетико Мадрид с 2:0 и Бодьо/Глимт с 5:0, а срещу Викинг и Арсенал завършиха съответно 3:3 и 2:2. Така германският тим заема 13-о място във временното класиране.

Първите осем отбора продължават директно към осминафиналите, докато тимовете от девето до 24-то място ще трябва да преминат през плейофи. След гостуването на Лил Байерн ще срещне Славия Прага, Манчестър Юнайтед и Реал Бетис. Двубоят във Франция е първият от тази серия и идва в момент, когато всяка загуба на основен футболист допълнително ограничава избора на Компани.