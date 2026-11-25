Старшият съветник в Белия дом Джош Грюнбаум обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че пречи на реализацията на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за ивицата Газа. Грюнбаум направи изявлението в интервю за Bloomberg.

„Призоваваме премиера Нетаняху да спре да пречи на този план“, заяви съветникът. По думите му, ако израелският премиер не желае да продължи да подкрепя инициативата, трябва да уведоми Доналд Тръмп директно, за да бъдат спестени „огромно количество време и усилия“.

Коментарът поставя публично на преден план разминаването между Вашингтон и израелското правителство за следващите стъпки в Газа. Докато планът на Тръмп предвижда изтегляне на израелските войски, Нетаняху настоява, че това не може да стане преди пълното разоръжаване на ХАМАС.

Айзенкот е посочен като по-гъвкав партньор

Грюнбаум заяви още, че лидерът на опозиционната партия „Яшар“ Гади Айзенкот проявява по-голяма гъвкавост по отношение на плана. Айзенкот е получил президентски мандат за сформиране на следващото правителство на Израел.

Това поставя позицията на опозиционния лидер в центъра на спора за бъдещето на Газа. Белият дом го представя като политик, с когото реализацията на американската инициатива би могла да напредне по-лесно, докато Нетаняху е обвинен, че забавя процеса.

Нетаняху обвързва изтеглянето с разоръжаването на ХАМАС

По-рано израелският премиер отхвърли предложението на „Мирния съвет“ на Тръмп за изтегляне на войските от ивицата Газа. Нетаняху заяви, че ЦАХАЛ няма да напусне територията, докато ХАМАС не бъде „наистина разоръжен“.

Спорът се развива на фона на сложна политическа ситуация в Израел. На изборите на 27 октомври блокът на Нетаняху спечели 53 от общо 120 места в парламента. Опозиционният блок на Айзенкот получи 48 мандата, а арабските партии - 19.

Разпределението на местата не осигурява самостоятелно мнозинство на нито един от двата основни блока. На този фон разговорите за сформиране на правителство се преплитат с американския натиск за изпълнение на плана за Газа и с израелското настояване за гаранции за сигурността.

Източници: focus-news.net