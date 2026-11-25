12-годишно момиче е родило в болница в Монтана. Заради изключително ниската възраст на майката случаят е докладван на полицията и на социалните служби, а по него е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Бебето е родено със секцио заради риска за здравето на родилката. Новороденото е с нормално тегло и дължина. Бащата е 16-годишно момче, с което майката е живяла заедно в продължение на три години.

„На девет години е започнала да живее с това момче“, каза д-р Захари Николов, началник на Отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ-Монтана. По думите му случаят е поредният за малолетна родилка в отделението през тази година.

„За десет месеца имаме 50 малолетни, от които пет са под 14 години“, заяви лекарят. Той посочи, че ранната бременност носи сериозни рискове, тъй като организмът на момичетата все още се развива, а последиците могат да засегнат и новородените.

„Това са деца, които трудно се адаптират, трудно след раждането осъзнават за какво става въпрос, как да гледат тия деца. Те разчитат на родителите си“, каза д-р Николов.

Лекарят разказа и за случай на 11-годишна родилка, която две години по-късно, вече на 13 години, е родила второ дете. На третия ден след раждането тя е получила екламптичен гърч.

Момичето от Монтана ще премине обучение за родителски умения. Светлин Георгиев, началник на отдел „Закрила на детето“ в Монтана, посочи, че Наказателният кодекс предвижда мерки спрямо родители, допуснали подобна ситуация, както и спрямо пълнолетни лица, които се възползват от деца.

Източници: btvnovinite.bg