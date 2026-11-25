Американската група Munly & The Lupercalians ще изнесе първия си концерт в България на 25 ноември в зала B-Side на клуб Mixtape 5 в София. Формацията ще представи смес от готик американа, алтърнатив кънтри и пънк-блус по покана на „Аларма пънк джаз“.

Преди основното изпълнение на сцената ще излезе Петър Делчев със солов сет. Музикантът, познат от „Кайно йесно слонце“, „Исихия“ и Ambient Folklore, ще представи електрифицирано хърди-гърди в пост-рок, психеделик-фолк и ембиънт стил. Георги Койнов, под името Bad Ritual, ще подбере музиката преди и след концерта.

Маскирани жители на Луперкалия

Munly & The Lupercalians са изградени около образите на чудати маскирани персонажи, жители на измисления град Луперкалия. „Групата е митично множество от чудати маскирани персонажи“, казват организаторите, описвайки концертите като театрален пърформанс.

Името е свързано с Луперкалиите — древноримски празници на изобилието, посветени първоначално на Луперк, покровител на вълците. По-късно култът се слива с този към бог Фавн, за когото „Луперк“ става едно от прозвищата.

Музиката на формацията разчита на банджо, вокали, които преминават от баритон към фалцет, клавирно-електронна основа и барабани. Зад сценичните образи стоят Лорд Дуайт Пентакост, Андрю Уорнър и Ребека Вера.

Албуми и връзка с „Денвър саунд“

Дебютният албум на Munly & The Lupercalians Petr & The Wulf излиза през 2010 г. за лейбъла Alternative Tentacles, основан от Джело Биафра и Ийст Бей Рей от Dead Kennedys. Записът е свободен прочит на симфоничната приказка „Петя и вълкът“ на Сергей Прокофиев.

Последният албум на групата е Kinnery of Lupercalia: Undelivered Legion от 2022 г. Той е концептуална част от трилогия, посветена на различните родове в измисления град. Slim Cessna’s Auto Club продължават поредицата през 2024 г. с Kinnery of Lupercalia: Buell Legion, а третата част е поверена на DBUK.

Зад проекта стои Джейсън Томпсън, известен като Мънли Джей Мънли. Той е член на DBUK и Slim Cessna’s Auto Club, където е ко-фронтмен със Слим Цесна, и е сред фигурите на т.нар. „Денвър саунд“. Мънли е автор и на книги с разкази и театрални пиеси.

Източници: bta.bg, mikamagazine.com