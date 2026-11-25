Килиан Мбапе изпревари бразилеца Роналдо Назарио във вечната голмайсторска ранглиста на Реал Мадрид. Френският нападател отбеляза два гола при домакинската победа с 5:1 над ПСВ Айндховен в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига и увеличи сметката си за клуба до 105 попадения.

Мбапе се изкачи до 19-о място в историческото подреждане, като изпревари Роналдо, който е отбелязал 104 гола с екипа на мадридчани. Според публикуваната ранглиста французинът изравнява постижението на Луис Моловни.

Следващият футболист пред Мбапе е Гарет Бейл със 106 гола. На върха остава Кристиано Роналдо, който е реализирал 450 попадения за Реал Мадрид.

Двубоят с ПСВ се разви в полза на домакините след почивката. Реал Мадрид губеше с 0:1 на полувремето, но стигна до пълен обрат с пет гола през втората част. Федерико Валверде, Джуд Белингам, Мбапе с два гола и Винисиус Жуниор оформиха крайния резултат.

„Той изигра пълни 90 минути, работи неуморно през първото полувреме и се оказа ключов за намирането на пространства през второто“, заяви Айтор Каранка, технически наблюдател на УЕФА, за представянето на Мбапе.

С успеха Реал Мадрид записа пета победа от пет мача в основната фаза на Шампионската лига. Следващият двубой на отбора е домакинство срещу Алавес на 28 ноември в мач от Ла Лига.