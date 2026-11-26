Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от равенството 2:2 срещу Рома в Шампионската лига. Испанецът призна, че италианският тим е създал сериозни проблеми на неговия състав и дори е можел да стигне до победата.

„Без съмнение това беше най-трудният мач за ПСЖ от началото на сезона. Познавахме добре класата на Рома, но съперникът показа изключителен характер и агресия още от първите минути. Отбеляза още при първата си възможност. Поздравявам отбора на Гасперини“, заяви Луис Енрике.

Наставникът подчерта, че точката е ценна предвид развитието на срещата. „Напълно доволен съм от равенството, защото можехме и да загубим“, добави испанецът.

В следващия кръг от Шампионската лига ПСЖ ще гостува на Астън Вила на 8 декември.