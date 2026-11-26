Представете си сцена, на която възрастна двойка подрежда десетки празни столове за гости, които никога няма да се появят. Или малък град, в който жителите един след друг се превръщат в носорози. При Йожен Йонеско това не са просто странни театрални хрумвания. Те са начин да се покаже как езикът се изпразва от смисъл, а човекът постепенно се отказва от собствената си воля.

На 26 ноември се навършват 117 години от рождението на драматурга, роден в Слатина, Румъния. За датата съществува разминаване: Френската академия посочва 13 ноември 1909 г., докато редица англоезични източници отбелязват 26 ноември 1909 г. И в двата случая годината е 1909. Йонеско е син на румънски адвокат и французойка, а ранните му години преминават между Румъния и Франция.

Учебникът по английски, който се превръща в пиеса

Като дете Йонеско живее близо до Люксембургската градина в Париж и прекарва часове пред куклените представления. По-късно учи френска литература в Букурещкия университет, пише стихове и литературна критика, а през 1938 г. се връща във Франция, за да подготвя дисертация. Войната прекъсва академичния му план, но отваря пътя към театъра.

Първата му пиеса „Плешивата певица“ се появява през 1950 г. и първоначално е приета хладно. Тя е изградена от клишета, повторения и разговори, които звучат граматически правилно, но постепенно губят всякакъв смисъл. Идеята идва от учебник по английски език, докато Йонеско се опитва да усвои езика. В него той открива готови фрази, които звучат едновременно очевидно и нелепо.

„Плешивата певица“ е наречена от автора „антипиеса“ и по-късно се превръща в един от основополагащите текстове на Театъра на абсурда. Заедно със „Столовете“ и „Урокът“ тя променя представата за това какво може да бъде драматично действие. В парижкия театър „Юшет“ „Плешивата певица“ и „Урокът“ се играят непрекъснато от 1955 г., превръщайки се в част от театралната история на града.

Когато градът започва да се превръща в стадо

Най-силният политически образ в творчеството му е „Носорогът“. В пиесата жителите на един град започват да се превръщат в носорози, докато почти никой не намира сили да се противопостави. Постановката от 1959 г. често е свързвана с преживяното от Йонеско в Румъния през 30-те години и с опасността от масовото подчинение на идеологии.

Самият драматург обяснява пред „Ню Йоркър“, че „носорогът е животно, което върви право към целта, без да поглежда нито наляво, нито надясно“. За него опасността не е само в политическия фанатизъм, а и в готовността на обикновения човек да се откаже от съмнението, за да се слее с мнозинството. „Театърът е появата на неочакваното“, казва Йонеско в същото интервю.

През 1970 г. Йонеско е избран за член на Френската академия. До края на живота си пише за страха, смъртта, самотата и невъзможността хората да се разберат напълно. Умира в Париж на 28 март 1994 г., но неговите пиеси продължават да звучат не защото дават готови отговори, а защото карат зрителя да се запита в кой момент смешното започва да прилича на заплаха.

Източници: washingtonpost.com, newyorker.com