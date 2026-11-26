Цените на петрола продължиха да се повишават в азиатската търговия на фона на нови опасения за доставките от Близкия изток. Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 10 цента, или 0,1%, до 94,71 долара за барел, а американският лек суров петрол добави 35 цента, или 0,4%, до 84,03 долара за барел. Данните са на Ройтерс, цитирани от Българската телеграфна агенция.

В предходната сесия Брент завърши с ръст от 3,5%, а WTI поскъпна с 2%. Движението последва съобщение на йеменските хуси, че са атакували най-голямата саудитска рафинерия „Рас Танура“, както и финансовия район на Рияд. Твърдението за атаката е на хусите и не е представено като независимо потвърден факт.

Съобщения за инциденти в Ормузкия проток

„Рас Танура“ е най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия. Тя е част от комплекс, който включва и важен терминал за износ на саудитски суров петрол. Според анализатори съобщенията за нови атаки увеличават геополитическата рискова премия в цените на петрола.

Паралелно с това корабоплаването през Ормузкия проток отново е затруднено. Ирански държавни медии съобщиха, че два петролни танкера са попаднали на мини и на борда им са възникнали експлозии. По-късно полуофициалната агенция „Фарс“, позовавайки се на изявление на иранската армия, съобщи, че танкер е попаднал на морска мина и се е запалил в „зона с ограничен достъп“.

Пазарите очакват решенията на ОПЕК+

„Разширяването на конфликта в Близкия изток заплашва да спре възстановяването на петролните потоци през последните седмици. Износът на суров петрол от Персийския залив нарасна през миналата седмица, но тенденцията остава низходяща“, заяви анализаторът на ANZ Даниел Хайнс.

Министрите от ОПЕК+ ще проведат поредица от срещи на 29 ноември, на които трябва да определят политиката за добива през 2027 г. Групата ще обсъжда производството след излизането на Обединените арабски емирства, докато Ирак и Казахстан настояват за повишаване на оценките за производствения им капацитет.

Подкрепа за котировките оказаха и данните за американските петролни запаси. Според Управлението за енергийна информация запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 1,1 млн. барела до 418,9 млн. барела през седмицата до 20 ноември. Очакванията на анализаторите са били за ръст от 1,5 млн. барела.

Заради Деня на благодарността в САЩ на 26 ноември няма да бъде определена официална разчетна цена за фючърсите на американския лек суров петрол.

Източници: za.investing.com