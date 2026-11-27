Народното събрание ще обсъди на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност. В дневния ред са включени законопроектът на Министерския съвет и четири предложения на народни представители за прага на регистрация по ДДС, ставките върху основни хранителни продукти и данъка върху автомобилните горива.

Основният проект предвижда въвеждане на задължително структурирано електронно фактуриране и отчитане в реално време. При всяка доставка данните ще се изпращат автоматично към Националната агенция за приходите в момента на издаване на структурираната електронна фактура или известие.

Предлага се да отпаднат дневниците за покупки и продажби, за да не се въвежда една и съща информация два пъти. НАП ще предоставя автоматично и проект на справка-декларация по ДДС до второ число на следващия месец.

Според доклада на Комисията по бюджет и финанси електронното фактуриране трябва да започне с шестмесечен тестови период. Работата в реална среда е предвидена от 1 юли 2028 г. Комисията посочва, че очакваният положителен бюджетен ефект от мярката е 350 млн. евро през 2028 г. и 450 млн. евро през 2029 г.

Нови правила при сделки с имоти

Законопроектът въвежда и задължителна регистрация по ДДС при определени сделки с нови сгради, прилежащи терени и урегулирани поземлени имоти. Правилото ще се прилага и за физически лица, когато действат като данъчно задължени лица в рамките на независима икономическа дейност.

Заявлението за регистрация ще трябва да бъде подадено до НАП най-късно седем дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем. От тази промяна се очакват допълнителни бюджетни приходи от 120 млн. евро, посочва комисията.

Спор за прага, храните и горивата

Проектът на Министерския съвет предлага прагът за регистрация по ДДС да се увеличи поетапно до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Мартин Димитров и група народни представители настояват прагът да бъде 85 000 евро. Димо Дренчев предлага регистрацията да става задължителна при оборот от 84 875 евро. Друго предложение предвижда нулева ставка за хранителни продукти и напитки от малката потребителска кошница.

Цончо Ганев и група депутати предлагат временна ставка от 9% за автомобилните бензини, газьола, биодизела, биоетанола и втечнения нефтен газ за 12 последователни месеца. Мярката не обхваща природния газ, електроенергията, водорода, отоплителните и авиационните горива.

На заседанието на бюджетната комисия предложенията на народните представители не са получили необходимата подкрепа. Председателят на комисията Константин Проданов е заявил: „Ще работя в посока за вдигане на прага тогава, когато държавата може да си го позволи.“ Комисията е подкрепила само законопроекта на Министерския съвет, който е приет на първо гласуване със 122 гласа „за“, 49 „против“ и 18 „въздържал се“.

В рамките на парламентарния контрол на въпроси на депутатите ще отговарят заместник министър-председателят Иво Христов и министрите на културата, вътрешните работи, образованието и науката, здравеопазването и регионалното развитие и благоустройството.

Източници: bnrnews.bg