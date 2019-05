Скандал в Челси преди големия финал (ВИДЕО)

Мениджърът на Челси Маурицио Сари напусна бесен терена на Олимпийския стадион в Баку при последната тренировка на тима преди финала. В сряда от 22:00 часа "сините" от Лондон се изправят срещу Арсенал в спор за трофея в Лига Европа.

Напрежението в Челси преди финала eскалира и се стигна до скандал. Давид Луис и Гонсало Игуаин са се спречкали заради остро влизане на аржентинеца срещу съотборника му. Двамата си разменили реплики на висок тон и само намесата на другите футболисти е предотвратила по-грозни сцени.

Случилото се между Луис и Игуаин изнерви доста Маурицио Сари, който се прибра бесен в съблекалнята.

Излизайки от терена, италианският специалист хвърля шапката си, след което я рита. Това се вижда на кадрите, които се появиха в социалните мрежи.

За Сари това вероятно ще е последният мач начело на Челси. Специалистът е спряган за Ювентус.

Luiz and Higuain involved in a bust up during training, Sarri's reaction is clearly beyond the incident, he looks tired of 'this relationship'.pic.twitter.com/OEJYARAzDv