The Times: Венецуела се превърна в срам за Китай. В Пекин се питат дали Путин не ги лъже

19 Януари, 2026 15:53

В Китай предполагат, че провалът на руските отбранителни системи във Венецуела не е случаен, а съгласуван с американците

The Times: Венецуела се превърна в срам за Китай. В Пекин се питат дали Путин не ги лъже - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните години се смяташе, че Китай и Русия поддържат близки отношения и нищо не може да разруши съюза им. Има индикации обаче, че той може да се пропука.

В Китай все по-често се обсъжда целесъобразността на съюз с Русия. Съмненията на Пекин се засилват от успеха на американската операция във Венецуела, който отчасти се дължи на провала на руските системи С-300 и Бук-М2, разположени в южноамериканската страна.

The Times пише, че Русия не е споделила всичко, което знае за ситуацията във Венецуела, с китайските си партньори. Изданието се позовава на добре осведомени източници в Китай. В Пекин вече си задават въпроса дали Москва не играе тайна игра със САЩ.

В началото на годината САЩ проведоха специална операция, при която отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро и го отведоха в американски затвор. Според източници Русия е знаела, че САЩ се готвят за операция във Венецуела. Освен това, в края на декември Москва започна евакуацията на дипломати и техните семейства от Каракас.

Руските зенитно-ракетни системи във Венецуела са били неработоспособни по време на американската операция. Китай сега спекулира, че провалът на руските отбранителни системи във Венецуела не е съвпадение, а по-скоро доказателство за високото ниво на сътрудничество между Москва и Вашингтон. Сега Пекин активно обсъжда дали Русия е надежден и сигурен съюзник.

Поради американската операция Китай рискува да загуби милиарди долари, които е предоставил на Венецуела под формата на заеми в замяна на петрол. Пекин се оказва в изключително неизгодна позиция.

Експерти посочват също, че изолацията на Русия поради войната в Украйна е донесла икономически ползи на Китай, но те са дошли на висока цена. Зависимостта на Москва от Китай е довела до влошаване на настоящите и бъдещите отношения на Пекин с Европа. Разрешаването на войната в Украйна може би в крайна сметка ще е от полза за Китай.


Венецуела
  • 1 Последния Софиянец

    19 30 Отговор
    В интерес на Русия е да спре петрола от Венецуела за Китай.

    Коментиран от #13, #26, #75, #85

    15:54 19.01.2026

  • 2 Цвете

    24 58 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ГИ ЛЪЖЕ. ТОЙ ЛЪЖЕ И МАНИПУЛИРА И СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗНАКАЗАНО.ДРЕБЕН ЗАЯДЛИВ СТАРЕЦ.

    15:55 19.01.2026

  • 3 Българин

    31 60 Отговор
    Русия ще бъде разделена м/у Китай и Украйна

    Коментиран от #8, #14, #41, #67

    15:56 19.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    10 40 Отговор
    Китаец не мога излъга !!!
    Но вече 26 года успешно лъжа узкоглазите ми, узкочели съграждани 👍

    15:56 19.01.2026

  • 5 На МарТъпото

    54 2 Отговор
    ръчните. Тая знае всички тайни на Путин, защото спи под леглото му.

    15:56 19.01.2026

  • 6 Иван

    51 13 Отговор
    Ние се питаме Урсула Фон Дер Лайен овца ли е или боклук.

    15:58 19.01.2026

  • 7 Аз съм веган

    12 19 Отговор
    Не лъже. Толкова си могат.

    15:58 19.01.2026

  • 8 Тодор Тагарев, военен министър

    13 24 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Пиши и България.
    Всички земи по поречието на Волга са Български.
    БОЛГАРСКИЕ за копейките да им е понятно 😁

    15:58 19.01.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    57 7 Отговор
    Венецуела беше предадена отвътре, от подкупни местни предатели и подлоги, не се е и стигало да се ползват противовъздушните системи. Американските хеликоптери влязоха като на парад, иначе за сваляне са много лесни ако е имало нареждане и задействане на ПВО!

    Коментиран от #12, #98

    15:59 19.01.2026

  • 10 Евродебил

    13 18 Отговор
    А добре дошли.Шаломов защо мислите би път до Аляска бе жълтури?

    16:01 19.01.2026

  • 11 Миндич

    12 9 Отговор
    Руснаците найстина си евакуйраха техните хора от Венецуела още през декември.

    Коментиран от #15

    16:02 19.01.2026

  • 12 Израелските

    17 14 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    Ф35 и Ф16 също се разхождаха 1 седмица над Техеран без пушка да гръмне. И там ли е имало предатели?

    Коментиран от #18

    16:04 19.01.2026

  • 13 Атина Палада

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само 3-4% от потреблението на петрол в Китай е от Венецуела..
    Венецуела беше само един ПР за Тръмп!
    Във Венецуела е същият режим .А американските петролни компании отказват да влязат при чавистите..Няма толкова л.уди и в САЩ да инвестират стотици милиарди из блатата при чавистите и после някой "Чавес" да го национализира.Първо за инфраструктура,а после за добиването на тежкият петрол се иска милиарди,това го казаха и от министерството на енергетиката в САЩ! Отделно от това, рафинериите в САЩ не искат тежък петрол.
    Затова сега за Гренландия ,САЩ искат да я анексират да си е американска и тогава да инвестират първо в инфраструктура и после за добиване на ресурсите..

    Коментиран от #25, #47

    16:05 19.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Урсула от брюксел

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "Миндич":

    Другото са спекулации,но найстина руските противовъздушни системи останаха безмълвни,до степен,че цяла върволица американски хеликоптери, прелетя, прибра Мъдуро и си замина.

    Коментиран от #20

    16:06 19.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван

    12 1 Отговор
    Изгонването на пакистанците от България ще бъде изгодно за Китай.

    16:06 19.01.2026

  • 18 Атина Палада

    23 6 Отговор

    До коментар #12 от "Израелските":

    В Техеран живеят 300 хиляди израелци . А Ф35 в Йемен ги сваляше старата руска ПвО - С300

    Коментиран от #21, #27, #32, #50

    16:07 19.01.2026

  • 19 Абе м,ангал

    13 0 Отговор
    ...най- много между ди.рника ти и кра.чоците на ма.кя ти да я разделят

    16:07 19.01.2026

  • 20 Атина Палада

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Урсула от брюксел":

    Нали трябва да се включат за да не са безмълвни .

    16:08 19.01.2026

  • 21 Иван

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Не са израелци, а са евреи.

    16:09 19.01.2026

  • 22 Само копейките

    13 20 Отговор
    И блатните човекоподобни не са разбрали още че ПОДНЕБЕСНАТА ...НЕМА.... приятели и съюзници!!
    Без един изстрел си върнаха цял СИБИР а жалкото чучело педофил и смешната гомо - могучая е ВАСАЛ !!
    До 5 год.... П ЕДЕРАЦИЯТА е ... история!

    Коментиран от #24, #33, #61

    16:11 19.01.2026

  • 23 Мухаа ха!

    18 4 Отговор
    Колко евтинд жос провокатори сте! И на глухите стана ясно,че всичко се е случило,с помощ и съгласие отвътре.На най- високо равнище - генералитет и ръководството на службите за сигурност.Да,вярно е ,че руснаците са им доставили ПВО системи,С-300.Съвсем нормална ,практика,между две държави,за военни доставки.Но те са купчина желязо,без заповед отгоре.Да бъдат използвани.А такива заповеди,се отдават само от върха .Чист,вътрешен пуч,представен,като операция на щатите,извършен от предатели ,срещу огромни суми.Самите щати го признават,че е имало дълбоки " ,предварителни" сондажи с Министър на вътрешните работи. Но Дракона не каракуда,да го хванете на гола кука.

    Коментиран от #40

    16:15 19.01.2026

  • 24 БОЛШЕВИК

    14 5 Отговор

    До коментар #22 от "Само копейките":

    Как са си върнали Цял Сибир, като Сибир никога не е бил китайски?

    Коментиран от #29

    16:15 19.01.2026

  • 25 Ганчев

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Шефът на Венецуела е Тръмп.Си и Путинчо -странични наблюдатели.Това е за отбелязване..

    Коментиран от #30

    16:16 19.01.2026

  • 26 Европеец

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво да ти кажа...... Тия "журналисти" много "знаят" бе..... Освен, че знаят плановете на руския президент Владимир Путин и бай Дончо от обора, Сега вече знаят какво мисли и китайското ръководство....

    16:16 19.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нещастници

    7 3 Отговор
    абе вижте вицето, не беше покрусена, чисто предателство! че не е стреляно с ракети под командването на техните войски руснаците ли са виновни? тръмп нарита опозиционерката уж Мачадо за сметка на вицето. Там има руски инвестиции! Вицето предаде всички явно е изнудвана с нешо

    16:17 19.01.2026

  • 29 СИК аджията

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "БОЛШЕВИК":

    Рашката е суровинен придатък на Китай и колония на САЩ каквато винаги е била.
    Многополюсният свят се отлага с 200 години.Ватенките ще плащат такса спокойствие във вид на ресурси..Като за начало замразените руски активи отидоха на кино.

    Коментиран от #37

    16:21 19.01.2026

  • 30 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ганчев":

    Шефът на Венецуела си е вицето на Мадуро.Нишо не се е променило у Венецуела ..Венецуела си беше договорняк в който участваше и Мадуро...За ПР на Тръмп..

    16:21 19.01.2026

  • 31 Оценка

    6 6 Отговор
    Без Китай ☝️ Раша не може да просъществува изобщо.

    Коментиран от #78

    16:21 19.01.2026

  • 32 българина

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    което значи че си е вътрешно предателство! къде е била армията. Операцията е траяла 2 часа!!!! тока бил спиран, руснаците какво са виновни, че сами се предават! отпора е бил минимален

    Коментиран от #35, #36

    16:21 19.01.2026

  • 33 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Само копейките":

    Прав сте господине

    16:22 19.01.2026

  • 34 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Сваляха на ма..кя ти трусилята":

    В Йемен ефките 35 падаха като круши от старата С300 ха ха ха Смях..

    Коментиран от #42, #48

    16:22 19.01.2026

  • 35 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "българина":

    Ако за Венецуела говориш,всичко е било договорено ,като в договорката влиза и Мъдуро..
    Това вече много западни анализатори го коментират...

    16:24 19.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Град Козлодуй

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "СИК аджията":

    Точен сте господине 👍!

    Коментиран от #39

    16:26 19.01.2026

  • 38 604

    3 0 Отговор
    първо тия системи са дърти, второ ползвани ли са по предназначение, 4-то в какво състояние са и комплектност, трето надуха ви камбанариите паветничесТки и сега се чудите какви глупости да бълвате, то видов ден идва!!!!!

    16:27 19.01.2026

  • 39 Град Бостън. Масачузетс

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй":

    Флупав сте, господине!
    И то много!

    16:28 19.01.2026

  • 40 Госта..

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мухаа ха!":

    Таймс /англичаните / се опитват да вбият клин в отношенията м/у Русия и Китай ,както се казва "хвърлям празно за пълно "-самоче те не са шараните от ЕС .

    16:28 19.01.2026

  • 41 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Жълтопаветни бълнувания. До 2100 година населението на Китай намалява наполовина и нямат хора даже за сегашната си територия. А населението на Украйна вече е наполовина.

    Коментиран от #52

    16:30 19.01.2026

  • 42 Цял СВЯТ видя

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Как думка покрива на кремля а Педофила отново... Избега!!
    Та колко Ф- 35 свалиха АЯТОЛАСИТЕ козеловъри със блатните С- 400, С- 300, и другите Без- аналогови Мултики на ху ЙЛО?!?
    Оти не се сещам
    Хахахахаха

    16:31 19.01.2026

  • 43 Ха ХаХа

    3 3 Отговор
    Ще се скъсат мръсниците за да скарат Русия и Китай, но няма да стане.
    Умират от страх от този съюз

    Коментиран от #69

    16:31 19.01.2026

  • 44 Смех с копейки

    1 2 Отговор
    ПВО на путин не може да свали ято бойни комари.

    Коментиран от #46

    16:31 19.01.2026

  • 45 Факти

    4 3 Отговор
    Китай трябва да се обедини с Европа и да бие шута на Русия. Китай и Европа са единствените цивилизовани суперсили. САЩ и Русия са бандитски държави, които постигат целите си с груба сила. Китай и Европа заедно могат да сринат схемата с нефта и газа и да нокаутират САЩ и Русия. Да бъде!

    Коментиран от #51

    16:31 19.01.2026

  • 46 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Смех с копейки":

    Затова ли наркомана квичи ежедневно на умряло.....

    16:33 19.01.2026

  • 47 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Китай има 75 милиарда долара инвестиции във Венецуела.

    Коментиран от #76

    16:33 19.01.2026

  • 48 аz CВО Победа 80

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    16:33 19.01.2026

  • 49 Кога добри приятели

    3 1 Отговор
    Се скарват… когато се намеси англо-сакс… разделяй и владей… но сега врагът е общ

    16:33 19.01.2026

  • 50 Евтини лъжи

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    пишеш. Ф35 никога не е бил свалян. Единствено дето иранците в началото твърдяха че са свалили 2 и миналия месец си признаха че са излъгали.

    16:34 19.01.2026

  • 51 Когато

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Човек е тъп, то е до гроб

    16:34 19.01.2026

  • 52 Оооо ...БАВЕН))))

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Колко метра (в минути) останаха с тия 12 км до.... Селото ПОКРОВСК?!?
    АааааааХахахаха
    Ма верно си НОГО проЗДТ
    АааааааХахахаха
    нЯщо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил у КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН?

    Коментиран от #54

    16:34 19.01.2026

  • 53 Теория на конспирацията

    5 1 Отговор
    На всички стана ясно, че предателите са си венецуелци, които нито оказаха съпротива,нито задействаха системите за отбрана,макар да са прихванали всичко.CNN сама разпространи кадри, на които се вижда,как американски хеликоптери кръжат и стоят на много ниска височина, удобни мишени дори за леко/средно стрелково оръжие, да не говорим, че венецуелци по кадри на телевизията,показаха, едва ли не, всяка къща разполага със Стрела 2М

    16:34 19.01.2026

  • 54 Когатоъхъ ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Оооо ...БАВЕН))))":

    Пи ли кафето си наркомана в Крим?

    Коментиран от #59, #60, #63

    16:36 19.01.2026

  • 55 Някой

    2 1 Отговор
    Има момент на изненада. Подготовка и разучаване какво има Венецуела. Цялостна подготовка на войниците. Огромен ползван ресурс (някъде 150 летателни апарата) което само по себе си може да струва милиарди долара. Иначе Ф-35 може да се порази и с брадва на летище. Не е само до средствата.

    Коментиран от #66

    16:37 19.01.2026

  • 56 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    А аз се питам дали съюза ,между Елица и Анатолий не се пропукал ,за сметка на марин,ата тъпотия и на кво беше това the times

    16:38 19.01.2026

  • 57 Точен

    1 2 Отговор
    Всички тези западни "експерти" са платени драскачи, за да развалят отношенията на Китай с Русия. Но Си и Путин са наясно, че САЩ успаят ли да ги скарат, ще ги победят поединично. Всичко друго е от лукаваго Запада...

    16:38 19.01.2026

  • 58 койдазнай

    2 1 Отговор
    Китайците само чакат руснаците окончателно да загазят и накрая ще си поделят остатъците от Русия със САЩ.
    Тоя номер са го научили от американците, които на два пъти излязаха победители от световни войни, без да участват в тях.
    Сега е ред на Китай.

    Коментиран от #65

    16:39 19.01.2026

  • 59 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Когатоъхъ ъхъ":

    Китайците ще наритат Хаяско.

    16:40 19.01.2026

  • 60 Абе пиши

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Когатоъхъ ъхъ":

    Киев за два дня и все🤣👍

    16:42 19.01.2026

  • 61 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Само копейките":

    Фантазираш. В Сибир от 2023г. живеят 35000 китайци,женени за рускини, готвачи в ресторанти и 26 милиона руснаци.

    16:42 19.01.2026

  • 62 Само да попитам

    1 2 Отговор
    Сърбите какъв Стел свалиха и се извиняваха:
    - Съжаляваме незнаехме че е невидим....!

    Коментиран от #68

    16:43 19.01.2026

  • 63 Последния софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Когатоъхъ ъхъ":

    2 ДНЯ и ВСЕ.
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон. Защото сме могучая
    👍😂👍

    16:43 19.01.2026

  • 64 Дедо ти

    0 1 Отговор
    Поредният "тюрлю гювеч" на Мара !

    16:45 19.01.2026

  • 65 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "койдазнай":

    Искаш да кажеш за остатъците от Европа,че ще бъдат поделени между Русия и САЩ!
    Сладур,САЩ и Русия винаги са били съюзници... Единствено Русия е помагала на САЩ.И при сформирането им ,и при гражданската им война,отново Руската Империя им е помогнала ..

    Коментиран от #71, #79

    16:46 19.01.2026

  • 66 С брадва викаш 😃

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Някой":

    Божкееее....Ква медицина имаше някога...кви психиатри.

    16:46 19.01.2026

  • 67 Турчин

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Булгар истан няма да бъде разделен между Сърбия ,Румъния и Гърция,а ще се върне в границите си през 1878.

    Коментиран от #73

    16:46 19.01.2026

  • 68 Сърбите свалиха

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Само да попитам":

    Един Ф- 18,.. първите опити за стелт покритие ,.,а те го дадоха на П едерацията и Китай .
    Иначе , ..по- съвременните ги видя цял свят във ИРАК и ИРАН.
    С- 400
    Изобщо не ги вижда

    Коментиран от #77

    16:48 19.01.2026

  • 69 Баце

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    То един съюз...
    Китай клати здраво блатните.
    Суровини евтини, не ги плаща.
    Взеха си Сибир и скоро ще ги изоставят пр. тока им стана скъп.

    16:49 19.01.2026

  • 70 оня с питон.я

    0 2 Отговор
    Абе разберете че Мечката не зависи от никого и ще прави каквото реши! Ако искате да сте в един отбор - отивате в Кремъл да лазите на килимчето и да целувате ръка на Императора!

    16:49 19.01.2026

  • 71 Zaхарова

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    Брау бе гуведо!По-умен си от майката на агнето!200 рубли към надника!От личните ми авоари.

    16:50 19.01.2026

  • 72 Георги

    0 2 Отговор
    не ги мислете нито Китай, нито Русия. Ние сме в ЕС и НАТО, а там нещата яко се разтурят. Отговорете си на въпроса "чия е Гренландия" и ще видите. ЕС пратиха 37 човека за да подсилват отбраната там, ама то пък взе, че заваля сняг и половината се прибраха на 3я ден!

    16:51 19.01.2026

  • 73 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Турчин":

    добре, ама началото или края на 1878?

    16:51 19.01.2026

  • 74 Кравария убер алесссс

    1 2 Отговор
    Ежк? Това ли са източниците.... Ех , розови понита...

    16:52 19.01.2026

  • 75 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    те много работи са в интерес на Русия, но тя не прави нито едно от тях. По-точно Путин не прави. Дори нещо повече -Путин действа изцяло против интересите на Русия.

    16:52 19.01.2026

  • 76 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Е вече Китай няма нищо във Венецуела.

    16:52 19.01.2026

  • 77 Не е баш така

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Сърбите свалиха":

    В разгара на бомбардировките срещу Югославия по време на Косовската война сваля над сремското село Буджановци (на сърбохърватски: Buđanovci) „невидим“ американски Lockheed F-117 (стелт) на 27 март 1999 г.
    След „куриоза“, при който със стара противовъздушна военна техника съветско производство (С-125) е свален един от най-модерните модели самолети на въоръжение в армията на САЩ,

    16:53 19.01.2026

  • 78 Това е

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Оценка":

    Безспорен факт.

    16:53 19.01.2026

  • 79 ЛОПАЙ У ЙОТ..

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    НЕ грамотен Е--- БАЛНИК! АааааааХахахаха
    Те .. сформират...МАН афете!! АааааааХахахаха
    Пе деРуската империя е създадена през 18 век!! ( 1724 г)
    6 ПЪТИ ,.. САЩ и ЕВРОПА спасяват блатната човекоподобна ИЗ..МЕТ от гладна смърт!!
    четИ,..мало умно ДО биче!!! ЧетИ !!!!
    Виж картините на Айвазовски -- раздаването на продоволствията

    Коментиран от #83

    16:54 19.01.2026

  • 80 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    5 0 Отговор
    Почти 15 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    16:55 19.01.2026

  • 81 гост

    0 2 Отговор
    Този вестник е известен с грандиозните си и нагли лъжи.Който е решил да си губи времето да го чете.

    16:59 19.01.2026

  • 82 Дримон

    1 0 Отговор
    А аз се питам дали вие от таймс не послъгвате май плетете поредната си интрига и искате да скарате Русия и Китай че заедно ще ви напукат канчето.

    16:59 19.01.2026

  • 83 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":

    Болница та къде е ?

    17:00 19.01.2026

  • 84 Мдаа

    2 1 Отговор
    Китайците ще се усетят, но само да не е късно. Путин се жалва на Тръмп и му изпраща дронове атакували резиденцията му. Медведев по-голям американец и от Папата. Маша и Песков чуруликат каквото им кажат (хора без мнение). Определено има нещо гнило.

    Коментиран от #88

    17:00 19.01.2026

  • 85 .....

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Китай почти не купува от Венецуела. От края на 2025 насам Китай увеличава доставките на петрол от Близкия Изток. Данните на търговците показват, че през ноември и декември Пекин е започнал да купува повече петрол от Ирак и Саудитска Арабия за сметка на този от Русия.

    Коментиран от #90

    17:01 19.01.2026

  • 86 Читател

    2 0 Отговор
    "Има индикации обаче, че той може да се пропука"

    Ха ха ха обаче няма никакви индикации че "силното и сплотено" НАТО може да се пропука - е Гренландия и Киевската хунта отичат в канала и "коалицията на лаещите" щяла да си прави собствено НАТО ама това не са никакви индикации.

    "се дължи на провала на руските системи С-300 и Бук-М2" - е няма начин да не са се провалили заключени в складовете. Иначе системата "Пейтриът" изобщо не се провали в Украйна - всички укри имат ток и нито един дрон не стигнал до цела си. Да не говорим че "унищожи" всички Орешници.

    До кога ще ни заливате с пещерна пропаганда - някой от тези които го публикуват вярват ли на тези напъни за пропаганда.

    17:02 19.01.2026

  • 87 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Когато имперската кабала реши да разчлени САЩ ,което доведе до гражданска война те се сблъскаха с президента Е.Линкълн .През 1863 г руския цар Александър || се притече на помощ на Линкълн ,като изпрати флота в Ню Йорк.Този ход предотвратява имперската намеса на британците с подкрепа от Франция .В крайна сметка американо руския съюз надделя и САЩ бяха спасени .

    17:04 19.01.2026

  • 88 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Мдаа":

    "Китайците ще се усетят, но само да не е късно"

    Ааа никога не е късно да си вземат Тайван в отговор на това че рижия им взе венецуелския петрол.

    17:05 19.01.2026

  • 89 град София

    3 0 Отговор
    Китай изобщо не го слагайте под общ знаменател с Русия, китайците нямат нищо общо с руснаците. Руснаците са бедни и глупави, няма какво да губят, освен живота си. Китай са богати, умни и водеща икономическа сила в света. За Китай са важни парите, икономическото развитие и големите богати пазари, като Европа и САЩ. Китай има много голяма изгода Русия да воюва, защото така става все по-слаба, по-бедна и зависима. Русия дефакто вече няма суверинитет, без Китай, тя не може да съществува самостоятелно.

    Коментиран от #97

    17:07 19.01.2026

  • 90 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от ".....":

    "Данните на търговците показват"

    Тези данни от посолството ли ти ги предоставиха. Те китайците не са глупави като нашите наведени евроатлантици и купуват от където им е най-евтино.

    Хайде напънете се и измислете някоя по-достоверна лъжа.

    17:08 19.01.2026

  • 91 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Дружбата между тези двамата напомня първоначалната дружба между Сталин и Хитлер.

    17:10 19.01.2026

  • 92 Мишел

    1 0 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    17:10 19.01.2026

  • 93 Българин

    1 0 Отговор
    Китайците чакат биткаджиите да се набият и след това ще преберат всичко за себе си.
    Двама се карат, трети пичели, дет са вика!

    17:13 19.01.2026

  • 94 Тома

    0 1 Отговор
    Че нали зенитната система трябва някой да е пусне бе смешници.А американците купиха венецуелските генерали за милиони и пак Путин е виновен

    17:13 19.01.2026

  • 95 аz CВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Медведев ходи в С.Корея да проси пак пушечно месо.Ким го изгони.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #101

    17:13 19.01.2026

  • 96 руската мечка

    0 2 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #99

    17:14 19.01.2026

  • 97 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "град София":

    "и големите богати пазари, като Европа и САЩ"

    Само 11% от китайските стоки са за Европа и САЩ - със стоките на ишлеме които произвеждат за западни марки стават 23% но от тях печелят малко. А сега са още по-малки тези проценти защото Европа и САЩ им наложиха мита.

    Китай стана първия в света производител на автомобили като задмина Япония, Германия и САЩ но китайските автомобили в тези държави се броят на пръсти - така че опорката не върви.

    Целия "демократичен запад" е само една осма от светът по население - останалите 7/8 са в други държави. Колкото и "богат" да е западът той не може да се равнява с останалата част.

    Не ви ли втръсна да повтаряте едни и същи лъжи - или тя по друг начин пропагандата не върви.

    17:17 19.01.2026

  • 98 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    За въртолети няма нужда от ПВО, пускат им по една "Игла" и са "чао". Падат и от едрокалибрен огън, даже и "нормални" автомати като калашников могат да ги осакатят и свалят при добро попадение. Да не говорим колко лесна плячка са за дронове. Затова и не се ползват в Украйна. Така че, ако за целта на спора приемем твърдението на американците, че руснаците са саботирали собствените си ПВО, тогава остава въпроса защо не е имало никакви опити с други средства да бъдат свалени въртолетите с оглед на тяхната достъпност? Има и още по-неприятни въпроси, защо са били в отпуска военните, защо не са били оборудвани с всичко необходимо малко останали охранителни на президента, защо единствената останала на пост охрана е била от кубинци, защо американците не смеят да "стъпят" с десант във Венецуела, и още много въпроси има, но както виждаме тези/такива въпроси не вълнуват американската преса защото не водят в посоката желана от тях.

    17:19 19.01.2026

  • 99 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "руската мечка":

    "ще гризне"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - какво стана нали Русия ЩЕше да се разпада, Щяхте да разговаряте с нея само от "позиция на силата", Щяхте да освобождавате Крим и още много ЩЕ ЩЕ ЩЕ.

    17:20 19.01.2026

  • 100 Ами

    1 0 Отговор
    Айде да оставим Русия и Китай и да видим отношенията
    на САЩ с така наречените им партьори :)

    17:20 19.01.2026

  • 101 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "аz CВО Победа 80":

    А зеления обиколи целия свят да проси ама взеха да го гонят такъв просяк.

    17:22 19.01.2026