The Times: Венецуела се превърна в срам за Китай. В Пекин се питат дали Путин не ги лъже

През последните години се смяташе, че Китай и Русия поддържат близки отношения и нищо не може да разруши съюза им. Има индикации обаче, че той може да се пропука.
В Китай все по-често се обсъжда целесъобразността на съюз с Русия. Съмненията на Пекин се засилват от успеха на американската операция във Венецуела, който отчасти се дължи на провала на руските системи С-300 и Бук-М2, разположени в южноамериканската страна.
The Times пише, че Русия не е споделила всичко, което знае за ситуацията във Венецуела, с китайските си партньори. Изданието се позовава на добре осведомени източници в Китай. В Пекин вече си задават въпроса дали Москва не играе тайна игра със САЩ.
В началото на годината САЩ проведоха специална операция, при която отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро и го отведоха в американски затвор. Според източници Русия е знаела, че САЩ се готвят за операция във Венецуела. Освен това, в края на декември Москва започна евакуацията на дипломати и техните семейства от Каракас.
Руските зенитно-ракетни системи във Венецуела са били неработоспособни по време на американската операция. Китай сега спекулира, че провалът на руските отбранителни системи във Венецуела не е съвпадение, а по-скоро доказателство за високото ниво на сътрудничество между Москва и Вашингтон. Сега Пекин активно обсъжда дали Русия е надежден и сигурен съюзник.
Поради американската операция Китай рискува да загуби милиарди долари, които е предоставил на Венецуела под формата на заеми в замяна на петрол. Пекин се оказва в изключително неизгодна позиция.
Експерти посочват също, че изолацията на Русия поради войната в Украйна е донесла икономически ползи на Китай, но те са дошли на висока цена. Зависимостта на Москва от Китай е довела до влошаване на настоящите и бъдещите отношения на Пекин с Европа. Разрешаването на войната в Украйна може би в крайна сметка ще е от полза за Китай.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #26, #75, #85
15:54 19.01.2026
2 Цвете
15:55 19.01.2026
3 Българин
Коментиран от #8, #14, #41, #67
15:56 19.01.2026
4 Владимир Путин, президент
Но вече 26 года успешно лъжа узкоглазите ми, узкочели съграждани 👍
15:56 19.01.2026
5 На МарТъпото
15:56 19.01.2026
6 Иван
15:58 19.01.2026
7 Аз съм веган
15:58 19.01.2026
8 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #3 от "Българин":Пиши и България.
Всички земи по поречието на Волга са Български.
БОЛГАРСКИЕ за копейките да им е понятно 😁
15:58 19.01.2026
9 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12, #98
15:59 19.01.2026
10 Евродебил
16:01 19.01.2026
11 Миндич
Коментиран от #15
16:02 19.01.2026
12 Израелските
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":Ф35 и Ф16 също се разхождаха 1 седмица над Техеран без пушка да гръмне. И там ли е имало предатели?
Коментиран от #18
16:04 19.01.2026
13 Атина Палада
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само 3-4% от потреблението на петрол в Китай е от Венецуела..
Венецуела беше само един ПР за Тръмп!
Във Венецуела е същият режим .А американските петролни компании отказват да влязат при чавистите..Няма толкова л.уди и в САЩ да инвестират стотици милиарди из блатата при чавистите и после някой "Чавес" да го национализира.Първо за инфраструктура,а после за добиването на тежкият петрол се иска милиарди,това го казаха и от министерството на енергетиката в САЩ! Отделно от това, рафинериите в САЩ не искат тежък петрол.
Затова сега за Гренландия ,САЩ искат да я анексират да си е американска и тогава да инвестират първо в инфраструктура и после за добиване на ресурсите..
Коментиран от #25, #47
16:05 19.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Урсула от брюксел
До коментар #11 от "Миндич":Другото са спекулации,но найстина руските противовъздушни системи останаха безмълвни,до степен,че цяла върволица американски хеликоптери, прелетя, прибра Мъдуро и си замина.
Коментиран от #20
16:06 19.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иван
16:06 19.01.2026
18 Атина Палада
До коментар #12 от "Израелските":В Техеран живеят 300 хиляди израелци . А Ф35 в Йемен ги сваляше старата руска ПвО - С300
Коментиран от #21, #27, #32, #50
16:07 19.01.2026
19 Абе м,ангал
16:07 19.01.2026
20 Атина Палада
До коментар #15 от "Урсула от брюксел":Нали трябва да се включат за да не са безмълвни .
16:08 19.01.2026
21 Иван
До коментар #18 от "Атина Палада":Не са израелци, а са евреи.
16:09 19.01.2026
22 Само копейките
Без един изстрел си върнаха цял СИБИР а жалкото чучело педофил и смешната гомо - могучая е ВАСАЛ !!
До 5 год.... П ЕДЕРАЦИЯТА е ... история!
Коментиран от #24, #33, #61
16:11 19.01.2026
23 Мухаа ха!
Коментиран от #40
16:15 19.01.2026
24 БОЛШЕВИК
До коментар #22 от "Само копейките":Как са си върнали Цял Сибир, като Сибир никога не е бил китайски?
Коментиран от #29
16:15 19.01.2026
25 Ганчев
До коментар #13 от "Атина Палада":Шефът на Венецуела е Тръмп.Си и Путинчо -странични наблюдатели.Това е за отбелязване..
Коментиран от #30
16:16 19.01.2026
26 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво да ти кажа...... Тия "журналисти" много "знаят" бе..... Освен, че знаят плановете на руския президент Владимир Путин и бай Дончо от обора, Сега вече знаят какво мисли и китайското ръководство....
16:16 19.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нещастници
16:17 19.01.2026
29 СИК аджията
До коментар #24 от "БОЛШЕВИК":Рашката е суровинен придатък на Китай и колония на САЩ каквато винаги е била.
Многополюсният свят се отлага с 200 години.Ватенките ще плащат такса спокойствие във вид на ресурси..Като за начало замразените руски активи отидоха на кино.
Коментиран от #37
16:21 19.01.2026
30 Атина Палада
До коментар #25 от "Ганчев":Шефът на Венецуела си е вицето на Мадуро.Нишо не се е променило у Венецуела ..Венецуела си беше договорняк в който участваше и Мадуро...За ПР на Тръмп..
16:21 19.01.2026
31 Оценка
Коментиран от #78
16:21 19.01.2026
32 българина
До коментар #18 от "Атина Палада":което значи че си е вътрешно предателство! къде е била армията. Операцията е траяла 2 часа!!!! тока бил спиран, руснаците какво са виновни, че сами се предават! отпора е бил минимален
Коментиран от #35, #36
16:21 19.01.2026
33 Град Козлодуй
До коментар #22 от "Само копейките":Прав сте господине
16:22 19.01.2026
34 Атина Палада
До коментар #27 от "Сваляха на ма..кя ти трусилята":В Йемен ефките 35 падаха като круши от старата С300 ха ха ха Смях..
Коментиран от #42, #48
16:22 19.01.2026
35 Атина Палада
До коментар #32 от "българина":Ако за Венецуела говориш,всичко е било договорено ,като в договорката влиза и Мъдуро..
Това вече много западни анализатори го коментират...
16:24 19.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Град Козлодуй
До коментар #29 от "СИК аджията":Точен сте господине 👍!
Коментиран от #39
16:26 19.01.2026
38 604
16:27 19.01.2026
39 Град Бостън. Масачузетс
До коментар #37 от "Град Козлодуй":Флупав сте, господине!
И то много!
16:28 19.01.2026
40 Госта..
До коментар #23 от "Мухаа ха!":Таймс /англичаните / се опитват да вбият клин в отношенията м/у Русия и Китай ,както се казва "хвърлям празно за пълно "-самоче те не са шараните от ЕС .
16:28 19.01.2026
41 Мишел
До коментар #3 от "Българин":Жълтопаветни бълнувания. До 2100 година населението на Китай намалява наполовина и нямат хора даже за сегашната си територия. А населението на Украйна вече е наполовина.
Коментиран от #52
16:30 19.01.2026
42 Цял СВЯТ видя
До коментар #34 от "Атина Палада":Как думка покрива на кремля а Педофила отново... Избега!!
Та колко Ф- 35 свалиха АЯТОЛАСИТЕ козеловъри със блатните С- 400, С- 300, и другите Без- аналогови Мултики на ху ЙЛО?!?
Оти не се сещам
Хахахахаха
16:31 19.01.2026
43 Ха ХаХа
Умират от страх от този съюз
Коментиран от #69
16:31 19.01.2026
44 Смех с копейки
Коментиран от #46
16:31 19.01.2026
45 Факти
Коментиран от #51
16:31 19.01.2026
46 Ха ХаХа
До коментар #44 от "Смех с копейки":Затова ли наркомана квичи ежедневно на умряло.....
16:33 19.01.2026
47 Мишел
До коментар #13 от "Атина Палада":Китай има 75 милиарда долара инвестиции във Венецуела.
Коментиран от #76
16:33 19.01.2026
48 аz CВО Победа 80
До коментар #34 от "Атина Палада":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
16:33 19.01.2026
49 Кога добри приятели
16:33 19.01.2026
50 Евтини лъжи
До коментар #18 от "Атина Палада":пишеш. Ф35 никога не е бил свалян. Единствено дето иранците в началото твърдяха че са свалили 2 и миналия месец си признаха че са излъгали.
16:34 19.01.2026
51 Когато
До коментар #45 от "Факти":Човек е тъп, то е до гроб
16:34 19.01.2026
52 Оооо ...БАВЕН))))
До коментар #41 от "Мишел":Колко метра (в минути) останаха с тия 12 км до.... Селото ПОКРОВСК?!?
АааааааХахахаха
Ма верно си НОГО проЗДТ
АааааааХахахаха
нЯщо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил у КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН?
Коментиран от #54
16:34 19.01.2026
53 Теория на конспирацията
16:34 19.01.2026
54 Когатоъхъ ъхъ
До коментар #52 от "Оооо ...БАВЕН))))":Пи ли кафето си наркомана в Крим?
Коментиран от #59, #60, #63
16:36 19.01.2026
55 Някой
Коментиран от #66
16:37 19.01.2026
56 Kaлпазанин
16:38 19.01.2026
57 Точен
16:38 19.01.2026
58 койдазнай
Тоя номер са го научили от американците, които на два пъти излязаха победители от световни войни, без да участват в тях.
Сега е ред на Китай.
Коментиран от #65
16:39 19.01.2026
59 Дон Корлеоне
До коментар #54 от "Когатоъхъ ъхъ":Китайците ще наритат Хаяско.
16:40 19.01.2026
60 Абе пиши
До коментар #54 от "Когатоъхъ ъхъ":Киев за два дня и все🤣👍
16:42 19.01.2026
61 Мишел
До коментар #22 от "Само копейките":Фантазираш. В Сибир от 2023г. живеят 35000 китайци,женени за рускини, готвачи в ресторанти и 26 милиона руснаци.
16:42 19.01.2026
62 Само да попитам
- Съжаляваме незнаехме че е невидим....!
Коментиран от #68
16:43 19.01.2026
63 Последния софиянец
До коментар #54 от "Когатоъхъ ъхъ":2 ДНЯ и ВСЕ.
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон. Защото сме могучая
👍😂👍
16:43 19.01.2026
64 Дедо ти
16:45 19.01.2026
65 Атина Палада
До коментар #58 от "койдазнай":Искаш да кажеш за остатъците от Европа,че ще бъдат поделени между Русия и САЩ!
Сладур,САЩ и Русия винаги са били съюзници... Единствено Русия е помагала на САЩ.И при сформирането им ,и при гражданската им война,отново Руската Империя им е помогнала ..
Коментиран от #71, #79
16:46 19.01.2026
66 С брадва викаш 😃
До коментар #55 от "Някой":Божкееее....Ква медицина имаше някога...кви психиатри.
16:46 19.01.2026
67 Турчин
До коментар #3 от "Българин":Булгар истан няма да бъде разделен между Сърбия ,Румъния и Гърция,а ще се върне в границите си през 1878.
Коментиран от #73
16:46 19.01.2026
68 Сърбите свалиха
До коментар #62 от "Само да попитам":Един Ф- 18,.. първите опити за стелт покритие ,.,а те го дадоха на П едерацията и Китай .
Иначе , ..по- съвременните ги видя цял свят във ИРАК и ИРАН.
С- 400
Изобщо не ги вижда
Коментиран от #77
16:48 19.01.2026
69 Баце
До коментар #43 от "Ха ХаХа":То един съюз...
Китай клати здраво блатните.
Суровини евтини, не ги плаща.
Взеха си Сибир и скоро ще ги изоставят пр. тока им стана скъп.
16:49 19.01.2026
70 оня с питон.я
16:49 19.01.2026
71 Zaхарова
До коментар #65 от "Атина Палада":Брау бе гуведо!По-умен си от майката на агнето!200 рубли към надника!От личните ми авоари.
16:50 19.01.2026
72 Георги
16:51 19.01.2026
73 Георги
До коментар #67 от "Турчин":добре, ама началото или края на 1878?
16:51 19.01.2026
74 Кравария убер алесссс
16:52 19.01.2026
75 Ха-ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":те много работи са в интерес на Русия, но тя не прави нито едно от тях. По-точно Путин не прави. Дори нещо повече -Путин действа изцяло против интересите на Русия.
16:52 19.01.2026
76 Тръмп
До коментар #47 от "Мишел":Е вече Китай няма нищо във Венецуела.
16:52 19.01.2026
77 Не е баш така
До коментар #68 от "Сърбите свалиха":В разгара на бомбардировките срещу Югославия по време на Косовската война сваля над сремското село Буджановци (на сърбохърватски: Buđanovci) „невидим“ американски Lockheed F-117 (стелт) на 27 март 1999 г.
След „куриоза“, при който със стара противовъздушна военна техника съветско производство (С-125) е свален един от най-модерните модели самолети на въоръжение в армията на САЩ,
16:53 19.01.2026
78 Това е
До коментар #31 от "Оценка":Безспорен факт.
16:53 19.01.2026
79 ЛОПАЙ У ЙОТ..
До коментар #65 от "Атина Палада":НЕ грамотен Е--- БАЛНИК! АааааааХахахаха
Те .. сформират...МАН афете!! АааааааХахахаха
Пе деРуската империя е създадена през 18 век!! ( 1724 г)
6 ПЪТИ ,.. САЩ и ЕВРОПА спасяват блатната човекоподобна ИЗ..МЕТ от гладна смърт!!
четИ,..мало умно ДО биче!!! ЧетИ !!!!
Виж картините на Айвазовски -- раздаването на продоволствията
Коментиран от #83
16:54 19.01.2026
80 Във Венецуела са разочаровани от Русия
16:55 19.01.2026
81 гост
16:59 19.01.2026
82 Дримон
16:59 19.01.2026
83 наблюдател
До коментар #79 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":Болница та къде е ?
17:00 19.01.2026
84 Мдаа
Коментиран от #88
17:00 19.01.2026
85 .....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Китай почти не купува от Венецуела. От края на 2025 насам Китай увеличава доставките на петрол от Близкия Изток. Данните на търговците показват, че през ноември и декември Пекин е започнал да купува повече петрол от Ирак и Саудитска Арабия за сметка на този от Русия.
Коментиран от #90
17:01 19.01.2026
86 Читател
Ха ха ха обаче няма никакви индикации че "силното и сплотено" НАТО може да се пропука - е Гренландия и Киевската хунта отичат в канала и "коалицията на лаещите" щяла да си прави собствено НАТО ама това не са никакви индикации.
"се дължи на провала на руските системи С-300 и Бук-М2" - е няма начин да не са се провалили заключени в складовете. Иначе системата "Пейтриът" изобщо не се провали в Украйна - всички укри имат ток и нито един дрон не стигнал до цела си. Да не говорим че "унищожи" всички Орешници.
До кога ще ни заливате с пещерна пропаганда - някой от тези които го публикуват вярват ли на тези напъни за пропаганда.
17:02 19.01.2026
87 Атина Палада
17:04 19.01.2026
88 Зевзек
До коментар #84 от "Мдаа":"Китайците ще се усетят, но само да не е късно"
Ааа никога не е късно да си вземат Тайван в отговор на това че рижия им взе венецуелския петрол.
17:05 19.01.2026
89 град София
Коментиран от #97
17:07 19.01.2026
90 Запознат
До коментар #85 от ".....":"Данните на търговците показват"
Тези данни от посолството ли ти ги предоставиха. Те китайците не са глупави като нашите наведени евроатлантици и купуват от където им е най-евтино.
Хайде напънете се и измислете някоя по-достоверна лъжа.
17:08 19.01.2026
91 Абсурдистан
17:10 19.01.2026
92 Мишел
17:10 19.01.2026
93 Българин
Двама се карат, трети пичели, дет са вика!
17:13 19.01.2026
94 Тома
17:13 19.01.2026
95 аz CВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #101
17:13 19.01.2026
96 руската мечка
Коментиран от #99
17:14 19.01.2026
97 Антитрол
До коментар #89 от "град София":"и големите богати пазари, като Европа и САЩ"
Само 11% от китайските стоки са за Европа и САЩ - със стоките на ишлеме които произвеждат за западни марки стават 23% но от тях печелят малко. А сега са още по-малки тези проценти защото Европа и САЩ им наложиха мита.
Китай стана първия в света производител на автомобили като задмина Япония, Германия и САЩ но китайските автомобили в тези държави се броят на пръсти - така че опорката не върви.
Целия "демократичен запад" е само една осма от светът по население - останалите 7/8 са в други държави. Колкото и "богат" да е западът той не може да се равнява с останалата част.
Не ви ли втръсна да повтаряте едни и същи лъжи - или тя по друг начин пропагандата не върви.
17:17 19.01.2026
98 Дядо ви
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":За въртолети няма нужда от ПВО, пускат им по една "Игла" и са "чао". Падат и от едрокалибрен огън, даже и "нормални" автомати като калашников могат да ги осакатят и свалят при добро попадение. Да не говорим колко лесна плячка са за дронове. Затова и не се ползват в Украйна. Така че, ако за целта на спора приемем твърдението на американците, че руснаците са саботирали собствените си ПВО, тогава остава въпроса защо не е имало никакви опити с други средства да бъдат свалени въртолетите с оглед на тяхната достъпност? Има и още по-неприятни въпроси, защо са били в отпуска военните, защо не са били оборудвани с всичко необходимо малко останали охранителни на президента, защо единствената останала на пост охрана е била от кубинци, защо американците не смеят да "стъпят" с десант във Венецуела, и още много въпроси има, но както виждаме тези/такива въпроси не вълнуват американската преса защото не водят в посоката желана от тях.
17:19 19.01.2026
99 Зевзек
До коментар #96 от "руската мечка":"ще гризне"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - какво стана нали Русия ЩЕше да се разпада, Щяхте да разговаряте с нея само от "позиция на силата", Щяхте да освобождавате Крим и още много ЩЕ ЩЕ ЩЕ.
17:20 19.01.2026
100 Ами
на САЩ с така наречените им партьори :)
17:20 19.01.2026
101 Помнещ
До коментар #95 от "аz CВО Победа 80":А зеления обиколи целия свят да проси ама взеха да го гонят такъв просяк.
17:22 19.01.2026