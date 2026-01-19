The Times: Венецуела се превърна в срам за Китай. В Пекин се питат дали Путин не ги лъже

През последните години се смяташе, че Китай и Русия поддържат близки отношения и нищо не може да разруши съюза им. Има индикации обаче, че той може да се пропука.

В Китай все по-често се обсъжда целесъобразността на съюз с Русия. Съмненията на Пекин се засилват от успеха на американската операция във Венецуела, който отчасти се дължи на провала на руските системи С-300 и Бук-М2, разположени в южноамериканската страна.

The Times пише, че Русия не е споделила всичко, което знае за ситуацията във Венецуела, с китайските си партньори. Изданието се позовава на добре осведомени източници в Китай. В Пекин вече си задават въпроса дали Москва не играе тайна игра със САЩ.

В началото на годината САЩ проведоха специална операция, при която отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро и го отведоха в американски затвор. Според източници Русия е знаела, че САЩ се готвят за операция във Венецуела. Освен това, в края на декември Москва започна евакуацията на дипломати и техните семейства от Каракас.

Руските зенитно-ракетни системи във Венецуела са били неработоспособни по време на американската операция. Китай сега спекулира, че провалът на руските отбранителни системи във Венецуела не е съвпадение, а по-скоро доказателство за високото ниво на сътрудничество между Москва и Вашингтон. Сега Пекин активно обсъжда дали Русия е надежден и сигурен съюзник.

Поради американската операция Китай рискува да загуби милиарди долари, които е предоставил на Венецуела под формата на заеми в замяна на петрол. Пекин се оказва в изключително неизгодна позиция.

Експерти посочват също, че изолацията на Русия поради войната в Украйна е донесла икономически ползи на Китай, но те са дошли на висока цена. Зависимостта на Москва от Китай е довела до влошаване на настоящите и бъдещите отношения на Пекин с Европа. Разрешаването на войната в Украйна може би в крайна сметка ще е от полза за Китай.