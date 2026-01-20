Mercedes обновява CLE с голяма изненада под предния капак

Mercedes-Benz подготвя мащабен рестарт за своето купе CLE, като голямата новина за 2026 година не е просто козметичното освежаване, а триумфалното завръщане на V8 двигателя. След като опитът с 4-цилиндровия хибрид в C63 не постигна очаквания успех сред феновете, от Афалтербах решиха да поправят грешката и да заложат на доказаната мощ при флагманската версия AMG CLE 63.

Новият модел, чиито прототипи вече бяха забелязани по време на тестове, ще получи еволюция на легендарния 4,0-литров битурбо V8. Очаква се мощността да бъде около 585-600 к.с., комбинирани с 48-волтова мека хибридна система за по-добро ускорение и по-ниски емисии.

Визуално фейслифтът на CLE (купе и кабриолет) ще приеме новия дизайнерски език на марката, вдъхновен от концепцията Vision Iconic. Шпионските кадри разкриват, че предните фарове и задните светлини ще имат нова LED графика с интегрирани трилъчеви звезди, подобно на новата E-Class и S-Class. Предната решетка ще бъде по-ниска и по-широка, като при AMG моделите ще запази вертикалните ламели Panamericana, но с по-агресивни контури.

В интериора се очаква внедряването на новия MBUX Superscreen, който обхваща цялото арматурно табло, и операционната система MB.OS, предлагаща напреднал изкуствен интелект и Google услуги.

С тази стъпка Mercedes-AMG CLE 63 се прицелва директно в BMW M4 Competition, предлагайки на купувачите емоцията на осемте цилиндъра, която започна да изчезва от сегмента. Официалната премиера на обновения модел се очаква в края на 2026 година, а първите доставки за България – в началото на 2027 година.