Жестоки глоби грозят Сенегал заради големия скандал във финала на КАН

Националният тим на Сенегал може да понесе сериозни дисциплинарни санкции след безпрецедентните събития по време на финала за Купата на африканските нации, спечелен с 1:0 срещу Мароко след продължения. Опитът на селекционера Пап Тиау да изведе отбора от терена, както и последвалото напрежение по трибуните, поставят новия африкански шампион под заплаха от тежки глоби и спортни наказания.

Неприятните сцени се разиграха в края на редовното време. Домакините от Мароко получиха възможност да изпълнят дузпа в добавените минути на второто полувреме след проверка от системата ВАР, но в знак на протест отборът на Сенегал напусна терена преди Браим Диас да може да изпълни наказателния удар. В същия момент на трибуните също имаше сблъсъци между феновете и органите на реда. Играчите се завърнаха 16 минути по-късно, а Диас опита технично изпълнение на дузпата, което беше спасено от вратаря Едуар Менди. Пап Гей отбеляза победния гол за Сенегал в началото на първото продължение, но триумфът беше опетнен след събитията от по-рано в мача.

Despite winning the trophy I think Senegal’s coach should face some sanctions cos this is a disgrace to African football in front of the world and the FIFA president #AFCON2025 pic.twitter.com/VHnadMVrBI — Golden Boy (@Mubbyjunr) January 18, 2026

Добрата новина за Сенегал е, че участието му на предстоящото Световно първенство не е поставено под въпрос. Развръзката можеше да бъде много по-драматична, ако Садио Мане не бе осуетил намерението за напускане и отборът действително се бе оттеглил от финалната среща.

По действащите разпоредби на КАН се очаква сериозна финансова санкция за сенегалската федерация, която може да бъде в диапазона между 50 000 и 100 000 евро. Причините са свързани както с поведението на официалната делегация, така и с инцидентите, предизвикани от привържениците. Наред с това се подготвят и персонални наказания за треньори и футболисти.

Сред възможните мерки са временно спиране на състезателните права за период между четири и шест мача за замесените лица. Подобни санкции биха могли да доведат до това някои от тях да пропуснат срещи от световните финали. Не се изключва и налагането на домакински двубои без публика, както и ограничения за пътуване на фенове на Сенегал при гостувания.

Макар и в по-ограничен мащаб, под лупа попадат и действията на домакините от Мароко. Разследването обхваща конкретни инциденти с момчетата, които подават топките. Те са направили опит да вземат кърпата, използвана от вратаря на Сенегал Едуар Менди по време на продълженията. Подобна ситуация е имало и на полуфинала, когато нигерийският страж Станли Нвабали е бил подложен на същото поведение преди изпълнение на дузпи.

Случилото се доведе и до официална реакция от страна на президента на ФИФА Джани Инфантино, който публикува позиция часове след края на финала:

„Поздравявам Сенегал за коронясването им като шампион на Африка... и също така Мароко за фантастичния турнир, както като вицешампион, така и като изключителен домакин. За съжаление, станахме свидетели и на неприемливи сцени на терена и по трибуните. Остро осъждаме поведението на някои фенове, както и на някои играчи и членове на треньорския щаб на Сенегал. Неприемливо е да се напуска теренът по този начин, а насилието не може да бъде толерирано в нашия спорт; това просто не е правилно“.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Gianni Infantino on Instagram congratulating both Senegal and Morocco. He also added that:



"Unfortunately, we also witnessed unacceptable scenes on the field and in the stands - we strongly condemn the behaviour of some "supporters" as well as some Senegalese… pic.twitter.com/24H4Vnp1gc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 19, 2026

В заключението си Инфантино подчерта необходимостта от спазване на правилата и авторитета на съдиите:

„Трябва винаги да уважаваме решенията, взети от съдиите на и извън терена. Отборите трябва да се състезават на игрището и в рамките на правилата, защото всичко друго излага на риск самата същност на футбола. Отговорност на отборите и играчите е да действат отговорно и да дават пример на феновете по стадионите и на милионите зрители по света. Ужасните сцени, на които станахме свидетели днес, трябва да бъдат осъдени и никога да не се повтарят. Повтарям, че те нямат място във футбола и очаквам съответните дисциплинарни органи на КАФ да предприемат подходящи мерки“.