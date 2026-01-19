Новини
Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ в 19 часа

19 Януари, 2026 13:53, обновена 19 Януари, 2026 17:17

  • румен радев-
  • обръщение-
  • нация

От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене

Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ в 19 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер, съобщиха от президентската институция.

Обръщението ще бъде в 19,00 ч.

В медиите и общественото говорене все по-настоятелно се обръща внимание на темата за евентуалната оставка на държавния глава Румен Радев.

Засега не е ясно за какво ще говори държавният глава, но изявлението му идва на фона на спекулации, че ще подаде оставка, за да се включи в предстоящите избори.

Освен това днес е и годишнината от полагането на клетвата на Радев като президент.

Интересно е да се отбележи, че от възстановяването на президентската институция нито един български държавен глава не е напускал поста си чрез оставка.

От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене.

В края на миналата седмица президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във „Фейсбук“ видео с призиви към Радев да направи партия.

Самият Радев през декември миналата година, отговаряйки на въпрос дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, заяви: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате." Той също не веднъж е казвал, че бива призоваван да направи партия.

Нееднократно от "Движение Трети март" пък заявиха, че припознават Радев като свой неформален лидер, макар самият той да се разграничи от тях. Лидерът на движението Тихомир Атанасов дори заяви, че би отстъпил мястото си на „единствения политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза“.

От петък насам е сигурно само едно, след като и АПС върнаха неизпълнен мандат за съставяне на правителство – отиваме на предсрочни парламентарни избори.

И докато гадаем за последното, ето какво казва Конституцията, ако Радев подаде оставка:

Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка пред Конституционния съд;
2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
3. при условията на чл. 103;
4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.
(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.

Какво следва, ако и вицепрезидентът подаде оставка

Както става ясно от текста в Основния закон, в случай, че и вицепрездентът Илияна Йотова подаде оставка, отиваме и на извънредни избори и за държавен глава. Тя обаче не е давала отговори на журналистически въпроси, които да навеждат на мисълта, че се готви да напусне „Дондуков“ 2.

Темата бе коментирана и от конституционалисти. “Дотогава, докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава и парламентът е длъжен да насрочи избори за държавен глава в двумесечен срок“, обясни наскоро бившият председател на НС Наталия Киселова.

„Разговорите в парламентарната група са били за съдействие с президента, тъй като БСП го подкрепя, но вече за нов политически проект е въпрос, който ще се обсъди, след като е факт“, коментира Киселова евентуално на нов политически проект нас президента.

По думите на преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров Конституционният съд трябва да разгледа оставката на Радев, ако има такава и да вземе решение за прекратяване на мандата. Според него КС не може да откаже, ако се убеди, че това е волята на президента. Проф. Киров потвърди, че ако и вицепрезидентът подаде оставка, тогава вече следват предсрочни президентски избори.


  • 1 БокЦиганин и ДидиШошара

    151 30 Отговор
    Лошо ни е!

    Коментиран от #102, #255

    14:23 19.01.2026

  • 2 Идеееее

    106 15 Отговор
    Спасителят в блатото

    Коментиран от #133, #178

    14:24 19.01.2026

  • 3 Ройтерс

    122 28 Отговор
    Всички изпитват нервите на пилот-изтребител?! :))
    .... А може ли Боко Тиквата да изяде 4 тона суджук без да с. ре?! :)

    Коментиран от #52, #69, #73

    14:24 19.01.2026

  • 4 Самохвалко

    97 62 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като стара порноактриса.

    Коментиран от #8, #72, #254

    14:24 19.01.2026

  • 5 Време е

    55 78 Отговор
    за Алтернатива за България !!!!

    14:24 19.01.2026

  • 6 Иво

    86 106 Отговор
    Ще обясни как ще върне милионите евро, плащани всеки ден на Турция за "Боташ", заедно с Копринков и другите членове на пловдивската масонска ложа "Слънце". Йотова и тя ще пише самопризнания за продажба на българско гражданство чрез българските общности в Молдова, Украйна и Северна Македония заедно с аверката ѝ Райна Манджукова.

    Коментиран от #45, #92

    14:25 19.01.2026

  • 7 честен ционист

    75 79 Отговор
    Ще вдигне юмручето.

    14:25 19.01.2026

  • 8 Наистина

    48 16 Отговор

    До коментар #4 от "Самохвалко":

    голяма будала си.

    Коментиран от #97

    14:25 19.01.2026

  • 9 РАДЕВ

    70 72 Отговор
    РАДЕВ Е КАРАЛ СЪЩИЯ КУРС ЗА "СПАСИТЕЛИ" СЪС СЛАВИ ТРИФОНОВ !!!

    14:25 19.01.2026

  • 10 Айдеее

    33 74 Отговор
    Лондонсити бърза да назначи шапкаря..
    Трябва им Черно море
    Винаги с НАТО- това е човека..
    Подкрепите ли го- не търсете надеждата

    14:25 19.01.2026

  • 11 Евродебил

    39 63 Отговор
    И този лешпер е един от тях.Смърт на евроатлантизма,свобода на народа!

    14:26 19.01.2026

  • 12 Ще направи обръщение

    19 59 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    14:26 19.01.2026

  • 13 Не може

    26 9 Отговор
    Имам среща в деветнайсет часа.

    14:26 19.01.2026

  • 14 Избирателите

    66 33 Отговор
    Искаме си нашия Орбан, нашия Джорджеску !

    Коментиран от #25

    14:26 19.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стоянов

    66 29 Отговор
    10 години констатации, кухи фрази и подобни схеми, като на двамата известни дебеланковци. Само луд човек може да се надява на нещо различно от добре познатото старо.

    Коментиран от #112

    14:27 19.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    51 20 Отговор
    Бойко:
    - Уф , скинах менискус...
    Асенчо:
    - Алеле, резултатите от колоноскопията не са убави
    Пеевски:
    - Що ли някой ми се обади да ми каже , че довечера е Коледа?
    Тошко:
    - Турете една стълба, да се качим да видим какво толкова се шашкат тия !

    14:27 19.01.2026

  • 20 Мдаа

    58 5 Отговор
    Като се знае с каква бързина действа конституционния съд, решението ще излезе догодина напролет.

    14:27 19.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ххх

    38 39 Отговор
    Тоз го активизираха да обере гласовете от Възраждане , сакън да не вземат властта и оправят държавата

    14:28 19.01.2026

  • 24 БеГемот

    59 23 Отговор
    Новата партия щяла да се казва ...Да вдигнем самолета...

    Коментиран от #29

    14:28 19.01.2026

  • 25 Айдеее

    26 30 Отговор

    До коментар #14 от "Избирателите":

    Да си го чул да говори за взаимоизгодни връзки с Русия?
    Не!
    Фицо днес ги заяви, Орбан също!
    Този е заклет евроатлантика!

    Коментиран от #28, #216

    14:29 19.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Всичко

    14 9 Отговор

    До коментар #25 от "Айдеее":

    си идва от само себе си !

    14:31 19.01.2026

  • 29 Не бе,

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "БеГемот":

    тя е на Запряна !

    14:31 19.01.2026

  • 30 Става интересно

    52 21 Отговор
    Чак днес сайта факти потвърди че за служебен премиер е гласен Андрей Гюров а за служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков! Това го написа още преди 10-на дни новия шеф на пиар отдела на предизборният щаб на президента Румен Радев и бъдещ министър председател ,бившият Европейски депутат Николай Бареков. Ще има също така и хиляди доброволци за честни избори във всяка секция. Ще има и мониторинг който редови полицаи участва или разпъва чадър над купувачи на гласове да бъде задържан на място. След изборите ще бъде извършена цялостна ревизия на GRANDE корупционерите Бойко Борисов и Делян Пеевски за години назад. Също така и на пометеното от народа преди месец мафиотско управление. Корупцията е с чудовищни размери и най вече в министерствата под контрола на ИТН - на транспорта и икономиката. Усвоени незаконно са милиарди и не случайно сина на Тошко Йорданов от ИТН - Сибил Тошков Хаджитодоров строи соларен парк за 70 млн.евро. Финала е близо

    14:32 19.01.2026

  • 31 Хасковски каунь

    34 13 Отговор
    Един политически лидер усеща , че го водят към кланица

    Коментиран от #95

    14:32 19.01.2026

  • 32 Е,бравос

    51 52 Отговор
    Радев напълно е изпълнил изискването във втора точка! Не може да изпълнява задълженията си поради тежко психическо заболяване - мания за власт,и товае от 5 г.! Очакваме го най-сетне да зареже шкодата,че подлуди държавата със селските си сценки.

    14:32 19.01.2026

  • 33 Гошо

    23 16 Отговор
    Да подават оставки и двамата и Април избори 2в1!

    14:32 19.01.2026

  • 34 Да де

    41 29 Отговор
    Този ще свърши позорно.
    Не може да откаже на лондонсити, трябва да си плати за поставянето му на президентския пост
    Нека го изберат- така ще се опозори , щото няма как да бъдеш неутрален- ще трябва да заявиш свързаността си с дълбоките
    Хак му е
    И на вас , ако още сте шарани

    14:32 19.01.2026

  • 35 Дааа

    44 61 Отговор
    Дай Боже! Амин! Последният шанс за спасение на България! Това е истинският генерал и патриот Румен Радев!!!

    14:32 19.01.2026

  • 36 Завалията

    30 15 Отговор
    Чрез Радев Деса Псткеса влиза в политиката

    14:33 19.01.2026

  • 37 Снощи тошко йорданов от итн

    29 45 Отговор
    Разби Радев и го унищожи-
    От друга страна като си бил избран за президент и си се заклел да бъдеш президент, едва ли са те избирали и си се заклел за президент, за да използваш президентската институция евентуално като трамплин към политическа кариера в парламента. Защото президентът Радев беше един от хората, които твърдяха, че кабинетът трябва да подаде оставка. И ако приемем, че това го е говорила президентската институция стояща отстрани е едно, но ако говорим, че го е говорил човек, който е искал да предизвика избори, за да може да се яви на тях, става малко... Как да се изразя по-меко? Не много феър плей. Всичко опира до морал.

    Коментиран от #41

    14:33 19.01.2026

  • 38 Перо

    30 6 Отговор
    Сондирането беше направено, чрез партията на Янев и резултата е ясен! Селянката до него ще духа супата!

    Коментиран от #184

    14:33 19.01.2026

  • 39 Гошо

    9 7 Отговор
    Да се изтеглят и другите от Народното Събрание!

    14:34 19.01.2026

  • 40 Последния Софиянец

    22 40 Отговор
    НАШЕТО ВРЕМЕ ДОЙДЕ "ВРЕМЕТО Е НАШЕ", пееха едни, но то винаги си е било НАШЕ, от 1944г и за напред.!
    Вечна дружба с братския руски народ !
    Лева се връща !!!

    Коментиран от #48, #134

    14:34 19.01.2026

  • 41 Да гледах

    26 27 Отговор

    До коментар #37 от "Снощи тошко йорданов от итн":

    ИТН преди да отидат завинаги в небитието поне ще свършат едно добро дело. Да разкрият изцяло и унищожат радев-
    Преди 2 месеца председателката на енергийната комисия Павела Митова от ИТН каза че Радев жестоко е ощетил държавата с договора БОТАШ а Тошко Йорданов по БНТ намекна че Радев няма морал и не играе феър-плей и е поискал също оставката на правителството

    Коментиран от #46

    14:35 19.01.2026

  • 42 Мокой

    29 7 Отговор
    Само какви нелепици се пишат, не е за чудене защо сме на тоз хал - бедни, прос... сти, завистливи, чалгаризирани.

    14:38 19.01.2026

  • 43 Николай Бареков бивш евродепутат

    35 17 Отговор
    И шеф на пиар отдела на Радев разби пеевски подигравателно -

    “Чичо Румен” ще сбъдне до часове мечтата на милиони български граждани и пророчествата от цяла година на тлъстия мафиот Делян Славчев Пеевски и ще обяви, че ще излезе на политическата сцена и ще участва на изборите за парламент тази пролет!
    С близо два милиона гласа, които ще получи, Румен Радев буквално ще помете като цунами цялото мафиотско статукво с купения му вот в циганските махали.

    Сега е моментът Мистър Магнитски да сгъва палатката на корупционното ОПГ Новото начало, да товари последният заграбен кеш в частния Фалкон от Истанбул, да отваря шампейна на борда и да бяга позорно в Дубай.
    Нали нямате съмнение, че точно това ще направи?!

    “Чичо Румен” не отвори шампейна октомври, както Дебелото се фукаше из нюзкурниците в Кочината, но сега Дрбелото ще отваря, доброзорно шампейна на борда на частния си самолет за 100 милиона евро.
    После държавата ще намери начин да конфискува самолета и да го върне обратно, а американците ще си прибират Пеевски с качулка на главата и с техен транспорт от ОАЕ към федералния затвор.

    14:38 19.01.2026

  • 44 Хипотеза

    34 9 Отговор
    Бибитко, Прасчо и Летеца играят лошото и доброто ченге. А реално те са мафията. Има ли някой политик осъден на затвор от служебните или редовните кабинети? НЯМА! НЯМА И НЕ ЩЕ ИМА! Едни и същи са тия! Не ги слушайте какво говорят, а как НИЩО за държавата не вършат!

    14:38 19.01.2026

  • 45 Или

    22 22 Отговор

    До коментар #6 от "Иво":

    Пеевски спусна на феновете си опорката- " Боташ ".... Но не им каза, че държавата на Шиши и Боко умишлено не взима годишен корпоративен данък от Лукойл... В размер на около 300 милиона годишно... Последно служебното правителство на президента изиска и получи този данък??????

    14:39 19.01.2026

  • 46 Гледай, гледай

    23 8 Отговор

    До коментар #41 от "Да гледах":

    само да не видиш как Тошко Африкански и Сибилката му отиват в СЦ3.

    Коментиран от #49

    14:39 19.01.2026

  • 47 Истината

    34 31 Отговор
    Щом ще говори, значи тази сутрин е получил инструкции от Изток! Дали от Москва или от Истанбул не се знае, но със сигурност няма да е в интерес на Бългаиря и ще губим още пари...

    Коментиран от #81

    14:41 19.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Това го каза преди малко и барека

    18 12 Отговор

    До коментар #46 от "Гледай, гледай":

    Че лично той се заема след изборите с огромните кражби от ИТН и няма да позволи и да напуснат страната с ограбеното

    14:42 19.01.2026

  • 50 Пламен

    28 22 Отговор
    СМЕНЯМЕ КОАЛИЦИЯТА ,,МАГНИТСКИ" С КОАЛИЦИЯТА ,,БОТАШ" .
    ДОГАН+РАДЕФ .

    Коментиран от #104

    14:43 19.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Герп боклуци

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    Шиши може!

    14:44 19.01.2026

  • 53 ежко БЕЖКО

    17 15 Отговор
    Имам усещането , че Бойко и Делян първи ще се запишат в неговата нова партия / ако направи такава / !!!!!!!

    14:44 19.01.2026

  • 54 Българин .

    29 33 Отговор
    Най добрият и интелигентен президент който България е имала след Тодор Живков!

    Коментиран от #67

    14:44 19.01.2026

  • 55 сидероДРОМОС

    16 13 Отговор
    Борисов - Пеевски и ШАЙКАТА им да започват плюенето , че времето тече !

    14:47 19.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 !!!?

    18 15 Отговор
    Член 103 е най-подходящият за кремълският парашутист Радев !!!?

    14:48 19.01.2026

  • 58 СССР

    22 24 Отговор
    А бе кой изобщо е гласувал за този шалвар?

    Коментиран от #76

    14:49 19.01.2026

  • 59 Пламен

    21 14 Отговор
    ПОКОЛЕНИЕТО ,,ЖИВ ЗЯН" СЕ УРЕДИ С ,,АЛА-БАЛА С РЕЗИДЕНТА" .
    ГАЛЯ ОТ ,,ПАСОЛСТВОТО" Е ОЧЕН ДОВОЛНА . ЕЛЕОНОРА -ТОЖЕ .

    14:49 19.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 бай Ставри

    16 20 Отговор
    Само обръщението да не е на тема, отказ от няколко български области в полза на Турция, за да ни е гарантирана сигурността и евроатлантическото бъдеще. Като си помисля за "Боташ" и почва да ми изглежда възможно.

    Коментиран от #103

    14:49 19.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Максимус

    27 23 Отговор
    Генерал Радев ще създаде партия с която ще спечели убедително следващите избори. На българите им омръзна да бъдат мачкани от продажни и корумпирани политици, като Борисов. След като вземе власта, всички крадливи политици отиват в затвора.

    Коментиран от #78, #79

    14:50 19.01.2026

  • 64 Последния Софиянец

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "връщаш":

    Ти ще го връщаш, защото аз съм в ръководството на новата партия

    Коментиран от #80, #83, #128

    14:51 19.01.2026

  • 65 Нема нужда другаря

    16 19 Отговор
    Боташ да прави обръщение?! Демек да срича съскайки и плюейки от ТВ. Тоя може да се "обръща" само към учебната ГАЗка Деса Непоетеса.

    Коментиран от #82

    14:51 19.01.2026

  • 66 Знае

    18 10 Отговор
    Продал се на соросоидните наглосакскоюдейски глобалисти Киряк Стефчо щял да отправя обръщение към българите . С парите на ибрикчията на наглосаксоюдеите , Иво Прокопиев и останалите грантаджии щял да управлява България с натресените му антибългарски Кирчококорчовци . На повярвалите в далаверите му балъци , честито !!!

    14:51 19.01.2026

  • 67 Радио Ереван

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Българин .":

    Махни "имала след" и ще ги сложа + !

    14:51 19.01.2026

  • 68 ШперПЛАТ

    16 15 Отговор
    Дано само Радев да не направи грубата грешка като ИТН и ПП-ДБ да се съюзява с Простака Борисов и Дебелака ШИШИ !
    Видяхте какво ставна с тях. Дамгосани ДОЖИВОТНО като реаниматори и реабилитатори на баш МИЗЕРНИЦИТЕ !

    14:52 19.01.2026

  • 69 БТА

    11 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    Боко може да изяде един тон суджук, шиши може три тона. Ще се справят заедно.

    14:52 19.01.2026

  • 70 ГЕРБНН

    18 14 Отговор
    Бойко трепери, а шиши скимти, тошко се скри под дивана на слави, а флинстоун е в пещерата и дялка дървото

    14:53 19.01.2026

  • 71 Надзирател

    20 26 Отговор
    Тежки дни в затвора чакат Борисов и много други корумпирани и крадливи политици които съсипаха България, след като Радев вземе власта. С теб сме генерале !!!

    14:53 19.01.2026

  • 72 Куцото добиче

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Самохвалко":

    А бе старите порно актриси яко се раздават !

    14:53 19.01.2026

  • 73 Питам

    20 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    А колко тона суджук изядоха аверите на Иво Прокопиев и докараните на власт от тях Кирчококорчевци ?

    14:53 19.01.2026

  • 74 малко истински факти

    19 22 Отговор
    И на кой му дреме , какво щял да бръщолеви руцкий резидент , той вече си е бита карта от всякъде .

    14:53 19.01.2026

  • 75 Треска тресе Толупите!:))

    12 11 Отговор
    " Альон занфан де ла Патрие...

    14:54 19.01.2026

  • 76 СФРЮ

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "СССР":

    Аз, няколко пъти.

    14:55 19.01.2026

  • 77 Сбогом Каунье

    22 14 Отговор
    Айде чао фатмак :)

    14:55 19.01.2026

  • 78 Пламен

    19 9 Отговор

    До коментар #63 от "Максимус":

    РОТАТИВКИТЕ НА МЪДУРО ПРАВЯТ ЧУДЕСА !
    ,,ГЛАСУВАЙТЕ" братя балъци !

    Коментиран от #88, #93

    14:55 19.01.2026

  • 79 Друг път

    22 17 Отговор

    До коментар #63 от "Максимус":

    Ще спечели убедително, ама друг път. Толкова народ излъга, че ще му го върнат тъпкано.

    14:56 19.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да де

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "Истината":

    Ама от западните му шефове, които са и против Путин , и срещу Тръмп

    14:56 19.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 оня с коня

    14 2 Отговор

    До коментар #64 от "Последния Софиянец":

    А ще посочиш ли ИМЕНА на останалите Членове на Ръководството на "Новата " ти партия за да ги ПРИПОЗНАЕМ и гласуваме плътно за тая Партия?

    Коментиран от #126, #239

    14:57 19.01.2026

  • 84 хер ФЛИК

    14 5 Отговор
    Да не вземе сега да излезе бат Бойко отгоре и да каже......Ту Тууууууу - Ту Тууууууууу- Ту Тууууууууу ?

    14:58 19.01.2026

  • 85 Помни

    14 17 Отговор

    До коментар #21 от "Банкята":

    Румбата . Уреждам щерката в държавният театър да не играе дърво , а кютюк .

    14:58 19.01.2026

  • 86 Ако подадат и двамата оставка

    16 11 Отговор
    Председателя на НС Рая Назар Назарян става и.д.президент и служебен премиер а на вас ако не ви харесва може да се оплачете на арменския поп.

    Коментиран от #91

    14:58 19.01.2026

  • 87 Светло Бъдеще

    23 20 Отговор
    Радев печели следващите избори и взима еднолично власта.
    Връщаме си лева.
    Напускане ЕС.
    Стопляме си отношенията с Русия.
    Вкарваме в затвора всички политици от прехода.
    Държавата тръгва нагоре.
    Чака ни светло бъдеще.

    Коментиран от #131

    14:58 19.01.2026

  • 88 Град Козлодуй

    8 9 Отговор

    До коментар #78 от "Пламен":

    А хартията на БОКО и Шиши- Правят от нищо-нещо!Гласувайте с хартията на тези дето ОКРАДОХА и УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ!

    14:59 19.01.2026

  • 89 "милият" бащичко

    14 10 Отговор
    същият като татко си тошо правешкият свинар! И много по т.п! п.п. А бре какво прави нар.ко.мана Малък Мунчо??

    15:00 19.01.2026

  • 90 Хахаха никакво ефирно време

    10 14 Отговор
    Ще връща парите от Боташ от левия джоб в десния…
    Никакво ефирно време за рузкия ботуш

    15:00 19.01.2026

  • 91 Еххх тия мокри гербави мечти

    15 7 Отговор

    До коментар #86 от "Ако подадат и двамата оставка":

    поне са безплатни

    15:01 19.01.2026

  • 92 Не напротив

    21 13 Отговор

    До коментар #6 от "Иво":

    ще върне милиарди от Дубай, откраднати от Мечо и Шиши.

    15:01 19.01.2026

  • 93 Мхм

    8 5 Отговор

    До коментар #78 от "Пламен":

    Братята ти роми правят много по големи чудеса след изборния ден и то пред камера... Гласувай балък

    15:01 19.01.2026

  • 94 Абе

    13 10 Отговор
    Оставете човека на мира бе...
    Радев ще си изкара мандата и чак тогава ,ако реши може да се включи в политиката.
    Човека си има висока военна пенсия,ще вземе и президентска такава,а и още 10-на месеца Президентска заплата не е за изпускане.

    15:01 19.01.2026

  • 95 Помни

    17 14 Отговор

    До коментар #31 от "Хасковски каунь":

    Продалият се на Черпа , Бобокови , Арабаджиеви ь Стайкови ...зелен Чорап , сам се докара до там !

    15:01 19.01.2026

  • 96 Ако подаде

    14 17 Отговор
    оставка в този момент е най - големият предател на българския народ, който гласува за него. Пирински резидент!

    15:02 19.01.2026

  • 97 констатация

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Наистина":

    По написаното му явно си личи , че не будала, но ти без съмнение си такъв.

    15:02 19.01.2026

  • 98 С нетърпение чакам.......

    12 12 Отговор
    Зеления чорап

    15:02 19.01.2026

  • 99 Иван

    19 16 Отговор
    Народът не иска да слуша обръщения от този Президент !
    На кой му пука какво ще каже ?

    15:02 19.01.2026

  • 100 Ивелин Михайлов

    12 3 Отговор
    Ще призове военните чувам аз.

    Извънземното Нелсън ми го каза.

    15:02 19.01.2026

  • 101 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    17 17 Отговор
    ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!
    81г. Ч€РВ€НИ Б О К Л У Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #105, #116

    15:03 19.01.2026

  • 102 Недей да цвилиш

    18 18 Отговор

    До коментар #1 от "БокЦиганин и ДидиШошара":

    Радко е бита карта

    Коментиран от #151

    15:03 19.01.2026

  • 103 ма ДУРО

    8 11 Отговор

    До коментар #61 от "бай Ставри":

    Терените по край морето пък заместниката му ги хариза на Русия....

    15:04 19.01.2026

  • 104 Бай Данчо

    20 12 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    Защо мислиш че Боташ е подписан от президента? Всички държавни поръчки изтребители, газови хъбове, летища и др. минават за одобрение в парламента! Така че депутатите да не се правят на ощипани! Ние сме парламентарна държава!

    15:04 19.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Оракула от Делфи

    18 17 Отговор
    Румен Радев, не може да бъде обеденител на Нацията,
    показа го в Предишния си мандат, както и в този!
    Президента ни , има проблем със дълбока зависимост от Русия,
    и Диктатора Путин, което е меко казано игра на " Руска ролетка"
    която днес , не се "продава лесно" на Европейския пазар
    а България е част от него!!!

    Коментиран от #109

    15:05 19.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Банкянската влъхва

    10 7 Отговор

    До коментар #107 от "Оракула от Делфи":

    Добре че Боко и Шиши могат да ви обединяват в корупция и кражби.

    15:07 19.01.2026

  • 110 Костя Копейкин

    6 15 Отговор
    Заедно с тавариш Радев ще поведем България към Евразийския съюз

    15:07 19.01.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Где са

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Стоянов":

    Где са референдумите, решава ли нещо народа …
    После защо пак тъй

    15:07 19.01.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 КПСС-БКП

    15 11 Отговор
    По-комична фигура от тоя няма.

    Коментиран от #121

    15:09 19.01.2026

  • 115 Проф. Киров

    10 6 Отговор
    пак се обърка.
    Избори за нов Президент трябва да насрочи Вицето от 2 да 3 месеца след оставката на Радев.
    Защото мандата се прекратява предсрочно поради оставка, а не поради смърт или невъзможност да го завърши.

    Коментиран от #119

    15:09 19.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 А Боташ ???

    19 14 Отговор
    Да върне парите крадеца !!!!

    Коментиран от #138

    15:11 19.01.2026

  • 118 дали е така

    6 12 Отговор
    Дали Бойко иска Радев за патерица. Дали ПП-ДБ искат Радев за сглобка. Или просто сегашната мафия се страхува от ПП-ДБ власт сложена от САЩ и която ще ги разбие, и се хващат за сламка като удавник за Радев да попречи на тез американски планове.

    Коментиран от #122

    15:12 19.01.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    6 7 Отговор
    В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО....

    15:12 19.01.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Дали, дали...

    10 1 Отговор

    До коментар #118 от "дали е така":

    Предстои да разберем до максимум 3 месеца.

    15:13 19.01.2026

  • 123 123456

    13 8 Отговор
    Шишкото вдигна кръвно ! Затворете гранниците !

    15:13 19.01.2026

  • 124 Изборния кодекс не е приет

    9 13 Отговор
    Ако приемат гласуването с хартиени бюлетини през сканиращи устройства то това значи че вота може би ще бъде контролиран и манипулиран. Тези хитреци биха могли да му отнемат гласовете и победата. Първо трябва да се разбере как ще се гласува и кой ще брои бюлетините. Едва тогава има смисъл Радев да излиза !

    15:14 19.01.2026

  • 125 българина

    16 10 Отговор
    Референдум за еврото ! Ако трябва референдум и за ЕС !

    Коментиран от #147, #185

    15:14 19.01.2026

  • 126 Последния Софиянец

    9 11 Отговор

    До коментар #83 от "оня с коня":

    На герберисти не отговарям !
    ГНЮ сни сте !

    Коментиран от #143, #188

    15:15 19.01.2026

  • 127 На Радев

    11 9 Отговор
    Дълго му подготвяха" алиби"
    Застъпи се за референдум , когато беше вече невъзможно..
    Проследете събитията
    Винаги обаче държи линията- за евролибералната демокрация
    Никога не е за възобновявана за взаимоизгодно сътрудничество с Русия
    Никога не посети Тръмп
    Никога не даде мандата на Възраждане
    Даде го на турска етническа партия
    Това какво е?
    Не бъдете г, лупаци

    Коментиран от #135

    15:17 19.01.2026

  • 128 Последния Софиянец

    13 3 Отговор

    До коментар #64 от "Последния Софиянец":

    Оня туземец Али Бега ли ще е Председател на "партията" от кебапчии,хотелиери и келнери?! И без това ще бленувате за постъпленията в Гръцките хотели,таверни и ресторанти....на светлинни одини сте след Гърци,Турци и Албанци.....Вие винаи ще сте кебапчии с претоплени манджи,надписващи сметки и мизерни хотели.....РЕВЕТЕ! Но никоа няма да сте на нивото на БАЛКАНСКИТЕ Хотели,Ресторанти и таверни!Остават Во оризките от иZметта на EU + Англетата дощли за евтини менте алкохол и продаващи се жени!СТАНДАРТА на БАЛКАНТУРИСТ-ще стигнете след 200 г. а Ти че се пъчиш,че имаш ресторант на "Витошка"....това е квартална кебапчийница.......и не ми копирай НИКА-защото не си от София-нито Баща ти или Дядо ти е от София! Ти си един п@ рцал!

    Коментиран от #227

    15:18 19.01.2026

  • 129 Георги

    5 10 Отговор
    рано е чичо Румене, рано е. Кажи на Козяк, че, който бърза бърка!

    15:20 19.01.2026

  • 130 Андрешковците

    12 8 Отговор
    около чорапа са си поръчали нови костюми само от джобове. По хитрите са минали и през пластичен хирург за уголемяване на гуша.

    15:20 19.01.2026

  • 131 И аз да кажа

    16 11 Отговор

    До коментар #87 от "Светло Бъдеще":

    Гледай Куба и Северна Корея и се радвай предварително. Два милиона българи имаме деца на Запад- изтегляме се при тях и оставаш ти и ромите

    15:21 19.01.2026

  • 132 Интересното

    6 2 Отговор

    До коментар #113 от "Хахахаха":

    Е че само техните постове не се трият

    15:22 19.01.2026

  • 133 Медуня от Боташ

    16 12 Отговор

    До коментар #2 от "Идеееее":

    тоя спасител не трябва да му се позволи да се яви на избори както на онзи боклук чеушеско в румъния..

    Коментиран от #144

    15:22 19.01.2026

  • 134 Връщай се

    13 5 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    ...и ти на работа,че Шефът на ресторанта в ,който работиш те търси да те бие,защото си зарязал цяла камара от тави,тигани и посуда за миене,а и лука и картофите стоят необелени...гиди митингиджия такъв..

    15:23 19.01.2026

  • 135 Лошичко ли ти е, герберче?

    12 15 Отговор

    До коментар #127 от "На Радев":

    По-добре един господар на главата (Тръмп) с Радев, отколкото цяло стадо господари (Натаняху, Стармър, Ердоган, Урсула, Мерц, Путин...) с Тиквата и Прасето!

    15:23 19.01.2026

  • 136 В сряда

    5 7 Отговор
    на Альоша,ще се упреди ,,Нов проект"!

    15:25 19.01.2026

  • 137 Злоупотреба

    8 4 Отговор
    с власт!чл.387 НК.....

    15:27 19.01.2026

  • 138 фАНТОМасс

    9 4 Отговор

    До коментар #117 от "А Боташ ???":

    Дай банкова сметка , за да ги върне. Само да не е братски поделената обща сметка на ТАНДЕМА Бойчо- Шишо ?

    Коментиран от #159

    15:27 19.01.2026

  • 139 чичо Пей

    11 10 Отговор
    Най-накрая чичкото с ватенката се престраши ,много мирише около задните му части ,но ще го покажат по телевизора.

    15:28 19.01.2026

  • 140 Мухаха

    10 10 Отговор
    Помня лятото на 1989 Живков направи някакво малоумно обръщение, което така анонсираха ( нещо се зъбеше на турците и се пънеше: "България няма да падне на колене..." ) Знаем после как го изринаха на Ноемврийския пленум, а и как цъфна България в криза, инфлацията, празните магазини, спирането на тока, как получавахме хуманитарни помощи от мразения Запад. Дано не се повтори, но хора които не осмислят и не помнят историята ,си заслужават мизерията!

    Коментиран от #149, #171

    15:28 19.01.2026

  • 141 Румен Орбан

    6 12 Отговор
    Нашиот проРуски патриот ще излезе на светло?!?!

    15:30 19.01.2026

  • 142 Оставка

    8 12 Отговор
    е предателство към народа!

    15:30 19.01.2026

  • 143 оня с коня

    5 8 Отговор

    До коментар #126 от "Последния Софиянец":

    Неразбирам за какви "Герберасти" говориш,просто изразявам ГОРЕЩА МОЛБА на най-обикновен Бълг. Гражданин да споменеш Имена на ОСТАНАЛИТЕ Членове на Ръководството на Новата ти партия в която не само члениваш,но заяви че си и в Ръководството.Също така най-откровено споменах че тази Информация ще послужи на Нас - редовите Избиратели ДА ВИ ПРИПОЗНАЕМ и да гласуваме за вас от душа е сърце!И така:Ще дадеш ли Имена,или всичко което казваш е ПУНТА МАРА?

    Коментиран от #232, #245

    15:30 19.01.2026

  • 144 Боруна Лом

    12 4 Отговор

    До коментар #133 от "Медуня от Боташ":

    Смешник! Коато Чаушеску се явявал на избори-Ти сополкьо си бил сперматозоид за изхвърляне е една торба на Баща ти......без цел и посока......просто която хване.......ТОВА СИ ТИ

    15:30 19.01.2026

  • 145 алхимик

    11 4 Отговор
    Шишкото вече и в Дубай не може да се скрие.Предстои да видите какво представлява без власт и държавни крадени пари .Събитията са навързани с Тръмп , Давос и още много други неща .

    15:31 19.01.2026

  • 146 Чудя се

    8 2 Отговор
    защо не го направи 2020 ?

    15:33 19.01.2026

  • 147 Виж сега,

    2 4 Отговор

    До коментар #125 от "българина":

    Ами не трябва. Добре се справяме и с едното и с другото.Ти можеш да направиш референдум вкъщи,искат ли те или не

    15:34 19.01.2026

  • 148 Фараон Схемалин Първи

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Искаш, ама сега със сигурност Фараона ще гледа парламента отвън заради радевата партия. Има спекулации къде ще е това "отвън", дискутират се топли и екзотични места. :)))))))))))))))

    15:34 19.01.2026

  • 149 Град Козлодуй

    12 4 Отговор

    До коментар #140 от "Мухаха":

    Абе аланкоолу-кога 1989 е имало спиране на тока?! Може да е имало спиране на тока в М@ дете на Баща ти!

    15:34 19.01.2026

  • 150 Говорит Москва в 19 00

    11 11 Отговор
    Масово изгасяне на телевизорите в 19:00 за защита на националния суверенитет.

    Коментиран от #163

    15:35 19.01.2026

  • 151 Трай бе гербав

    10 8 Отговор

    До коментар #102 от "Недей да цвилиш":

    да не скъсаш и ти менискус като шефа си

    15:36 19.01.2026

  • 152 бай Бончо

    8 8 Отговор
    Първи вариант .Смяна на Гл.Прокурор и останалите около него спорни фигури +вътрешния министър и слугинажа му. Втори вариант , изкарване на военните , вадене на схемите и масови арести .Не мисля , че повече от 10 човека значт какво точно ще се случи .Мисля обаче , че всичко е съгласувано на международно ниво

    15:36 19.01.2026

  • 153 Гарантирано от ГЕРБ

    10 10 Отговор
    Само от тази новина, Борисов влезе в клиниката по нервни болести в Банкя!

    15:37 19.01.2026

  • 154 Рилски

    12 7 Отговор
    На първо време и на предстоящите парламентарни избори България трябва да избере пробългарски /не русофобски парламент/, в който да влезнат: ПП "България Може", ПП проект на Президента, и още 2-3 национално отговорни партии, които да имат парламентарно мнозинство, да преразгледа бюджет 2026 със сериозно свиване на разходната част, свързан с автоматизма на заплащането в бюджетната сфера и особено в сектор сигурност, да си върне златото от около 27 тона от Лондон, да изгони "крокодиловата концесия", да започне да натрупва злато и други активи /биткойни, юани, долари и др./ и да създаде реална "котва" за бъдещо привързване на българския лев, след разпадането на еврозоната /замаскиран опит за създаване на 4 ти райх! /, да се заеме с демографският проблем, свиване на административната тежест, електронизация, стратегии за оптимизиране на администрацията, реална децентрализация по оста София -провинция, дълбоки реформи в правораздавателната система!Това е само на първо време!

    15:37 19.01.2026

  • 155 Психиатър

    9 5 Отговор
    Най -накрая ви просветна , че Шишкото има тежки псикически проблеми .Не е добре с главата , ама иска държава да управлява

    15:38 19.01.2026

  • 156 Горски

    6 7 Отговор
    Царят на изборите Цецо Цветанов: ПП-ДБ печели, ГЕРБ пада под 500 хил. гласа, Радев взима около 100 мандата, ако участва. Изключително интересна прогноза за предстоящите предсрочни парламентарни избори направи бившият лидер на ГЕРБ и доказан изборен магьосник – Цветан Цветанов. Според отлюспения от Бойко Борисов физкултурник вотът ще бъде спечелен от ПП-ДБ. „ГЕРБ за първи път ще падне под 500 000 гласа“, заяви Цецо в подкаста на Мартин Карбовски и дори се съгласи да се хване на бас с него. – „ПП-ДБ ще има поне 600 000, а ако се отворят за негласуващите – може и повече.“ Цветанов не пропусна да се похвали, че когато той е водил кампаниите на ГЕРБ, никога партията не е падала под 1 140 000 избиратели, а рекордът му е 1 600 000. „Бойко отдалечи партията от основната идея. ГЕРБ обаче е жив по места със своите организации и кметове“, каза още Цветанов. И добави: „Много от протестиращите срещу кабинета Желязков бяха бивши наши избиратели.“

    15:38 19.01.2026

  • 157 Факти

    15 8 Отговор
    Този би подал оставка само по нареждане от Москва. В България русофилите са 25-30%. Радев ще вземе проценти от БСП, МЕЧ и Величие и ще ги извади от парламета. Накрая ще си разделят тези 25-30% с Възраждане. Забравяте, че Радев спечели изборите през 2021 г. Това беше преди войната и хората не знаеха, че е копейка. Тогава гласовете на ПП отидоха за него. Сега няма да получи нито един глас от тях. Най-вероятно ще измести Възраждане от третото място. Първите две места са за ГЕРБ и ПП. Отново патова ситуация. Радев от президент ще стане обикновен депутат.

    15:38 19.01.2026

  • 158 Нов проект

    5 3 Отговор
    и опозицията в парламента,ако са с обща листа ще спечелят 160 места!Не трябва да се разпилява вота!Много ще са близо до 4% !

    15:38 19.01.2026

  • 159 Какво ще върне от Боташ?

    12 6 Отговор

    До коментар #138 от "фАНТОМасс":

    Турците се смеят на президентския юридически отдел, дето правиха договора. Или не са могли да го разчетат.
    Юристи - ченгета.
    И без да съм привърженик на Бойчо-Шиши, виден е големия гаф на пРезиденто.

    15:39 19.01.2026

  • 160 Венсеремос

    8 3 Отговор
    Нашия Мадуро !

    Коментиран от #165

    15:39 19.01.2026

  • 161 РВД-НЛ

    9 6 Отговор
    Шиши си е бил камшиците в Дубай и е оставил мишената на Сретан да се оправя сама!С полет 2343 на КЛМ Шиши е напуснал БГ.

    15:40 19.01.2026

  • 162 Петър

    10 8 Отговор
    Ако този подаде оставка, съжалявам че съм имал такъв президент!

    15:40 19.01.2026

  • 163 Георги

    7 5 Отговор

    До коментар #150 от "Говорит Москва в 19 00":

    и лампите спри, че тока идва от лошия АЕЦ. Ама преди да ги загасиш погледни под леглото за Путин.

    Коментиран от #200

    15:40 19.01.2026

  • 164 протеста

    10 2 Отговор
    Тъжно ми е за Байрам ,Хамид и останалите , как ще наричат надзирателите мр@ляци

    15:40 19.01.2026

  • 165 Дада

    2 5 Отговор

    До коментар #160 от "Венсеремос":

    Кой .....Бойко ли?

    15:40 19.01.2026

  • 166 Пламен

    10 1 Отговор
    ТУРЦИТЕ НИ ПОДАРИХА ЕДИН ТАКЕР ЗА КОЛЕДА .
    БЛАГОДАРНОСТ ЗА РАДЕФФ И ,,БОТАШ" .

    15:41 19.01.2026

  • 167 въпрос

    8 5 Отговор
    Верно ли е ,че феномена е напуснал страната ?

    Коментиран от #169, #170, #210

    15:43 19.01.2026

  • 168 Време е

    7 8 Отговор
    за Отечествен фронт!

    15:44 19.01.2026

  • 169 Пламен

    7 2 Отговор

    До коментар #167 от "въпрос":

    СПОКО , ФИГУРАНТА Е ТУК .

    15:44 19.01.2026

  • 170 Феноменализиран и финализиран

    6 2 Отговор

    До коментар #167 от "въпрос":

    Няма страшно, бандитите от делтаГард не могат да спрат миротворците на ДелтаФорс.

    15:45 19.01.2026

  • 171 Моряка

    9 4 Отговор

    До коментар #140 от "Мухаха":

    То пък получихме хуманитарна помощ от Запада?Да не намекваш за трите американски кораба с мухлясала царевица?

    15:45 19.01.2026

  • 172 Ивайло Михайлов

    9 4 Отговор
    Всички в общ юмрук срещу статуквото!

    15:45 19.01.2026

  • 173 Възрожденец

    9 9 Отговор
    Веднага влизаме в коалиция с него и вадим БГ от еврото, Шенген, ЕС и НАТО!

    Коментиран от #190

    15:46 19.01.2026

  • 174 референдум

    8 6 Отговор
    Ако обяви , че влиза в политиката , на секундата народа трябва да е по улиците и да прави граждански арести на политическата паплач .

    15:46 19.01.2026

  • 175 Ани

    5 7 Отговор
    По какво си приличат и по какво се различават Румен Радев и Господ?
    Подсказка: Господ не претендира че е призединт на България.

    15:46 19.01.2026

  • 176 Реалист

    14 8 Отговор
    Наглостта Фатмашка не познава граници...!!!

    15:46 19.01.2026

  • 177 Нахалник

    10 3 Отговор
    Аман от тоя комплексар

    15:47 19.01.2026

  • 178 Зъл пес

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Идеееее":

    Айде първо да чуем какво ще измъдри резидинтйи после да коментираме.В 19.10 всички да сме тук,гътовш с коментарите.Кой закой против.

    15:47 19.01.2026

  • 179 Аз съм веган

    10 5 Отговор
    Ще обяви че подписва с боташ за още повече нищо.

    15:47 19.01.2026

  • 180 И първия председател на ГЕРБ

    1 4 Отговор
    Бивш вицепремиер ,бивш вътрешен министър и 14 години шеф на предизборния щаб на ГЕРБ коментира новината

    15:48 19.01.2026

  • 181 КОЙТО Е ХОДИЛ В КАЗАРМАТА ЗНАЕ КАКВО ПРЕ

    11 4 Отговор
    КОЙТО Е ХОДИЛ В КАЗАРМАТА ЗНАЕ КАКВО ПРЕДТАВЛЯВАТ ТЕЗИ СОЦ-ФУРАЖКИ .
    НА ДЕЧУРЛИГАТА И ЖЕНИТЕ ИМ Е ПРОСТЕНО ДА НЕ ЗНАЯТ .

    Коментиран от #260

    15:49 19.01.2026

  • 182 Мунчо

    7 5 Отговор
    Хич да не прави.
    Да излита!

    15:49 19.01.2026

  • 183 ясно виждащ

    9 11 Отговор
    Айдееее ,Чичо Румен отнесе момчето със поне 160 места в парламента .Преди това обаче , предстои екшън за Шишака .

    15:49 19.01.2026

  • 184 Перо

    5 10 Отговор

    До коментар #38 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    15:49 19.01.2026

  • 185 Българин

    13 5 Отговор

    До коментар #125 от "българина":

    И след това ни чака Виденов зима с инфлационен лев и 90% от предприятията ще затворят защото са ивтегрирани с ЕС. Ще продаваме чушкопеци на братушките и С.корейците.Аре бягай Улево.

    Коментиран от #191, #240

    15:49 19.01.2026

  • 186 Харвард

    4 2 Отговор
    няма толкова кадри,за получените места в НС!

    15:49 19.01.2026

  • 187 въпрос

    7 6 Отговор
    Какво става ,защо още от сега се събират хора в Триъгълника ?

    Коментиран от #195

    15:51 19.01.2026

  • 188 Последния Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #126 от "Последния Софиянец":

    Та по-голям ГЕРЕБЕР от теб има ли бе кебапчия?! И не ми ползвай ника-а.....Не си Последния Софиянец защото не си от София......

    15:51 19.01.2026

  • 189 Решетников

    9 6 Отговор
    Ще се включа онлайн!Не ме пускат в България!

    15:51 19.01.2026

  • 190 По македонски

    8 6 Отговор

    До коментар #173 от "Възрожденец":

    Глупости.
    Марш в росия.
    Като не щете да живеете нормално.

    15:51 19.01.2026

  • 191 бай Бончо

    9 8 Отговор

    До коментар #185 от "Българин":

    Я се скрий ! Социализма е недостижим!

    Коментиран от #196

    15:52 19.01.2026

  • 192 Пак ли

    8 3 Отговор
    нещо за Крим и Гренландия ?

    15:52 19.01.2026

  • 193 Кимион

    3 6 Отговор
    Ще обяви война на САЩ,за Гренландия!

    15:54 19.01.2026

  • 194 войн

    5 5 Отговор
    Който мъж е ходил в казарма , или е военен , полицай и тн , знае какво означава да си положил клетва .Взема си държавата от ръцете на мафията и то окончатено , точка по въпроса .

    Коментиран от #197, #246

    15:55 19.01.2026

  • 195 Деса

    7 4 Отговор

    До коментар #187 от "въпрос":

    Кой триъгълник?

    15:55 19.01.2026

  • 196 СоциализЪма

    4 6 Отговор

    До коментар #191 от "бай Бончо":

    Рухна

    15:55 19.01.2026

  • 197 Клетвата

    5 4 Отговор

    До коментар #194 от "войн":

    за Президент позволява ли,ако е здрав да абдикира?

    Коментиран от #202

    15:56 19.01.2026

  • 198 алхимик

    4 2 Отговор
    Какви Делта гард ? Май забравихте кой е върховен главнокомандващ !

    Коментиран от #247

    15:57 19.01.2026

  • 199 чичо боташ

    11 3 Отговор
    кой ще плаща сметката? Кажи червена маймуно!

    15:57 19.01.2026

  • 200 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #163 от "Георги":

    Чудесен хумор,Гошко!Ми то още колко лоши съветски неща има в България.35 години ги режат за скраб и още има.Даже Дунав мост още не са смогнали да нарежат.

    Коментиран от #205, #251

    15:58 19.01.2026

  • 201 смях в залата

    13 5 Отговор
    Радев не е в състояние да направи една разпивка в кварталната кръчма, тръгнал политическа партия да прави.

    15:58 19.01.2026

  • 202 Пламен

    8 5 Отговор

    До коментар #197 от "Клетвата":

    КАКВА КЛЕТВА ?!
    ТОЯ И ОТ АРМИЯТА ДЕЗЕРТИРА ЗА ДА СЕДНЕ НА ТОПЛО .

    15:59 19.01.2026

  • 203 фатмак

    14 4 Отговор
    Вечно намръщен и без дар слово, независимо дали ще чете, рецитира или разтяга локуми. Само някакви обръщения без конкретика, без патос. Как ще води дебат, как ще защитава позиция, как ще убеждава?
    Някой да го е чул или чел Радев как мисли, ка разсъждава, що за човек е за толкова години?
    Кукловодите му си го крият в Президенството и го пазят от публиката.
    Сега вероятно в пореден опит да пробутат "нов спасител" ще го хвърлят на прасетата, те пък ще го припознаят за другарче и ще заживеем като в приказката за "Трите прасенца".
    Кой ще е лошият вълк?
    Путин разбира се, защото Асеня е от другата приказка за седемте козлета (може да се преоблече и преправи гласа си като на майката коза, без да му се налага да си купува нови дрехи и да яде тебешир), а нискочелият освен за ролята на Ивайлушка Глупака няма данни).

    Коментиран от #228

    15:59 19.01.2026

  • 204 Ще обяви

    4 3 Отговор
    участие на изборите с листите на ,,Изправи се БГ",или ,,Наведи се БГ"!

    16:01 19.01.2026

  • 205 Това

    1 3 Отговор

    До коментар #200 от "Моряка":

    реклама ли ?

    Коментиран от #230

    16:02 19.01.2026

  • 206 Пламен

    8 7 Отговор
    КАКА КУРИ И БАТ БОЙКО СЕ СЪЕШИХА ЗА ДА ГО НАТУРМАДУРЯТ ТОЯ .
    РЕШЕТНИКОВ ИМ БЕШЕ КРЪСТИК .

    16:03 19.01.2026

  • 207 ще видим

    9 7 Отговор
    Вероятно Радев ще прави самопризнания и ще помоли за прошка. Колкото по-дълго стои на Дондуков, толкова повече бели прави. Така ще се измъкне от отговорност както го направи Кирчо.

    16:03 19.01.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 анализатор

    5 8 Отговор
    Не разбрахте ли , че всичко е подредено отвън. Най-вероятно ще има арести , екстрадации , и тн . Накрая обаче ,заграбеното за 36 години ще се върне , а България ще просперира

    Коментиран от #213, #215

    16:06 19.01.2026

  • 210 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #167 от "въпрос":

    Той нали за това поддържа Фалкон с екипаж и охрана в Истамбул.С нашите пари.Ще ни се хили от Дубай при двете си жени.

    Коментиран от #212

    16:06 19.01.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 въпрос

    9 3 Отговор

    До коментар #210 от "Моряка":

    Нали знаеш , че както се хили , може и да се озъби

    Коментиран от #220

    16:08 19.01.2026

  • 213 ха дано

    5 0 Отговор

    До коментар #209 от "анализатор":

    ама надали

    16:09 19.01.2026

  • 214 Пламен

    12 3 Отговор
    МОЖЕ БИ ЩЕ ИСКА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ,,БОТАШ" ИЛИ ЩЕ КАЖЕ , ЧЕ ГРЕНЛАНДИЯ ДЕФАКТО Е РУСКА .

    16:11 19.01.2026

  • 215 Моряка

    7 2 Отговор

    До коментар #209 от "анализатор":

    То по голямата част от заграбеното го нарязаха за скраб.А парите отдавна ги из...р@ха в 5 - звездни хотели за парвенюта.

    16:12 19.01.2026

  • 216 Зъл пес

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Айдеее":

    А смее ли да гъкне?Нали няма да получи и 10гласа.Той ще се изкаже след изборите,ако народа няма срам отново да му подари България.Не виждате ли че крият като нетаковани моми всичко.Ама накрая всичко излиза наяве.

    Коментиран от #219

    16:14 19.01.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 На зъл пес

    7 0 Отговор

    До коментар #216 от "Зъл пес":

    зла дряновица!

    16:16 19.01.2026

  • 220 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #212 от "въпрос":

    Едва ли ще се озъби.Не го подценявай.Момчето е хитро,ще се скатае някъде докато бурята премине.А може и да няма буря,а само имитация.

    16:17 19.01.2026

  • 221 Електра

    13 6 Отговор
    Дано тоя кретен е решил да замине за Сибир, за да отърве затвора заради договора с Боташ...

    16:18 19.01.2026

  • 222 Селото си е село

    6 3 Отговор
    Готови на всичко само и само да останат в Бояна 🤦

    16:18 19.01.2026

  • 223 русоляв

    9 4 Отговор
    Отдавна ви казах , че ще връщат памтника и ще го почистват с мокри кърпички .

    16:18 19.01.2026

  • 224 Урсульо Уррсулев

    3 5 Отговор
    Куче, което лае-не хапе

    16:19 19.01.2026

  • 225 Факти

    4 4 Отговор
    Чубака ще стане президент. Голямо шоу 😆

    16:20 19.01.2026

  • 226 астролог

    7 2 Отговор
    Довечера се очкават силни магнитни бури

    16:20 19.01.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Факти

    10 6 Отговор

    До коментар #203 от "фатмак":

    Радев наистина е много бавен в главата и кариерните политици в парламента ще избършат пода с него. Той не е готов за атаките, на които ще бъде подложен от трибуната. Старите кучета ще го направят за смях. Ще има да срича и да заеква... Ще бъде забавно поне.

    16:25 19.01.2026

  • 229 Стеф

    8 13 Отговор
    Успех г-н Радев! И този път употребете юмрукът по предназначение! Покажете на тикви и лилипути, какво е истински генерал!!!

    16:26 19.01.2026

  • 230 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #205 от "Това":

    Средно статистически умен съм.Явно не достатъчно,за да ти схвана въпроса.Още навремето Малкия принц беше казал,че на възрастните трябва повече да се обяснява и да се обяснява.

    16:26 19.01.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Последния Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #143 от "оня с коня":

    Коне ездачо,
    Знаеш ли случайно, че товариш Решетников и дорагая Митрофанова са с двойно гражданство?
    Сам си прави извода...

    16:29 19.01.2026

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Павел Пенев

    4 4 Отговор
    Г-н Радев, не напускайте поста защото гадовете от ГЕРБ, ДПС НН и ППДБ са решили да се съюзят и да ви оборят на изборите успоредно с подготвяните фалшификации от тях. Изхода е в ръцете на ЕС, който трябва да се намеси и да арестува дембелите Борисов,Пеевски и Асен Василев и да ги отстрани от изборния процес, но това не чакайте от Урсула Пфайзер фон дер Лайен.

    16:35 19.01.2026

  • 235 Спасител

    8 3 Отговор
    Пак ще плаши бабите но поне ще има шоу

    16:35 19.01.2026

  • 236 Това се казва

    8 2 Отговор
    предизборна агитация, със служебно положение и държавни средства!

    16:36 19.01.2026

  • 237 Венсеремос

    6 1 Отговор
    Очаквам го да излезе с автомат Калашников с гранати около кръста и вдигнат юмрук

    Коментиран от #243

    16:40 19.01.2026

  • 238 шоуто в НС

    4 1 Отговор
    Сбогом БСП и ИТН.

    16:44 19.01.2026

  • 239 АЗ-знащият

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "оня с коня":

    Нема матриал!

    16:47 19.01.2026

  • 240 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #185 от "Българин":

    Българино,подценяваш чушкопецити?Остава да подцениш и ракията!

    16:49 19.01.2026

  • 241 Старшина Боташ

    6 4 Отговор
    За Боташ ли ще говори

    16:50 19.01.2026

  • 242 Болен мозък

    6 4 Отговор
    Ша иска референдум за...БОТАШ. Зароби ни с милиарди за години напред

    16:50 19.01.2026

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    Нищо чудно по нареждане на Svin Ята прокоратурата да повдигне обвинение на сина Решетников за Боташ.
    Ако се стигне и до осъдително присъда, чак тогава бих отишъл да гласувам и не за кой да е, а за Svin Ята!

    16:51 19.01.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Знае

    5 1 Отговор

    До коментар #194 от "войн":

    Определението за МАФИЯ е срастване на организираната престъпност с държавната власт бе , серсем. Военните и полицията ся част от държавната власт ! А следователно са и част от МАФИЯТА ! Ама то къде жълтопаветна безмозъчна еуглена като теб , да знае тези елементарни подробности ?

    16:55 19.01.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Мунчо Боташаров

    3 3 Отговор
    Сега е момента🤩🤩🤩

    17:00 19.01.2026

  • 249 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    ШУШУМИГАТА С ГОЛЕМИТЕ УШИ (ЛОКАТОРИ) ...................... ЩЕ ИZЛИZA HA ПОЛИТИЧЕСКИЯ ТЕРЕН ................... С МИЖАВ ЕЛЕКТОРАТ : ТУРЦИТЕ НА ДОГАН , БАБА СМЕШКА РОБЕВА , ТАНЯ БИДОНЧЕВА , МАЯ ЛАПАЦАЛОТО , ИВАНЧЕВА , ЧЕНАЛОВА , ЛУПИ , ПИКАЕЩИЯ ШАДРАВАН , БАБА СВИЛА ЧЕРВЕНКОВА , СЛАВИ - МАЛКИЯ МРАZ , ..................... И МНОГО ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ................... ФАКТ !

    17:03 19.01.2026

  • 250 Дядо ви Курти от село пиперково

    2 2 Отговор
    Тиквата е в болница, получил е сърдечен удар от новината

    17:04 19.01.2026

  • 251 Ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #200 от "Моряка":

    Ами те и по времето на социализма само за вторични суровини станаха.Празни магазини, леща и лютеница само в така наречените показни магазини в София от време на време.Телевизор с връзки, тухли с връзки, цимент, дрехи.....и кВо произвеждаше този социализъм и маг.бяха празни.
    25 г.живях в тази сивота .

    17:13 19.01.2026

  • 252 Чакайте сега

    0 2 Отговор
    Тука се събрахте всички предполагачи днес! Радев щял да подава оставка по нареждане ту на запада, ту на Русия. Бил натовски генерал, ама пък русофил, щото не викал за Украйна и какво ли не. Май на някои им е вътрешно и още от сега вият на умряло, едни му предричат пълен провал, а други съкрушителна победа. Най-голямата гавра ще е, ако обръщението няма нищо общо с оставка и партия...

    17:14 19.01.2026

  • 253 Възбудена копейка

    3 1 Отговор
    Възбудих се! А с Костя шефа май ще го сменяме.

    17:15 19.01.2026

  • 254 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Самохвалко":

    Най добре си търси нова работа,недей да умнееш.Повтарям пак ,работа.Щото кражбата на е работа.

    17:26 19.01.2026

  • 255 ПРИПОМНЯНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "БокЦиганин и ДидиШошара":

    Управляващите в Русия коват спешен план за действие на Балканите, предаде агенция „Блумбърг“. "Москва е силно обезпокоена от разширяването на НАТО и Европейския съюз в Югоизточна Европа и заради това в Кремъл се готвят за противодействие. Русия губи позиции в стратегическия регион, който свързва Европа с Азия и Африка, пише още медията....Според медията руският президент ПУТИН Е ДАЛ ЛИЧНО ПОРЪЧЕНИЕ НА БИВШИЯ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ РЕШЕТНИКОВ ДА ОГЛАВИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ.

    17:27 19.01.2026

  • 256 Бакалин

    2 1 Отговор
    Свършиха ми пуканките!

    17:28 19.01.2026

  • 257 19.00

    1 1 Отговор
    Ууууууу

    17:29 19.01.2026

  • 258 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    2 1 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!

    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!

    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!

    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    17:29 19.01.2026

  • 259 ОСТАВКА ЗА мунчо "БОгаТАША"!

    3 0 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!

    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!

    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!

    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    17:30 19.01.2026

  • 260 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #181 от "КОЙТО Е ХОДИЛ В КАЗАРМАТА ЗНАЕ КАКВО ПРЕ":

    Шaпкaритe ca мнoгo oбигрaни в плямпaнeтo... Cпoмних cи кaзaрмaтa, кaк тaкивa кaтo нeгo, нaдъхвaхa рaзчeтитe прeди бoйни cтрeлби,...a пък cи oргaнизирaхa бaнкeти c хрaнaтa открадната oт aртeлнoтo.

    17:32 19.01.2026

  • 261 ПУТИН

    3 0 Отговор
    СКАЧАЙ МУНЧО, САМО КАЖИ ОТ КОЙ ПРОЗОРЕЦ СКАЧАШ! 10 ГОДИНИ ЧАКАМЕ.

    17:52 19.01.2026

  • 262 Шалом

    1 1 Отговор
    Идиот - президент!

    17:53 19.01.2026

  • 263 коко

    2 0 Отговор
    Радев скача от самолета но не знае дали неговият парашут ще се отвори...Много закъсня,с около година.

    17:53 19.01.2026

  • 264 ЧЕХЛЬО ФАТМАКОВ

    0 0 Отговор
    ДА НЕ СИ БУД? СТОЙ СИ ПОД ПОЛАТА НА ДЕСИ.

    17:54 19.01.2026

  • 265 ЧЕХЛЬО ФАТМАКОВ

    1 0 Отговор
    ДА НЕ СИ ЛУД? СТОЙ СИ ПОД ПОЛАТА НА ДЕСИ.

    17:55 19.01.2026

  • 266 Радев да си завърши мандата !

    1 1 Отговор
    Ако Радев подаде оставка ,означава едно : Глупак ! Ако си завърши и направи партия е съвсем друго, но не е за препоръчване. Господ здраве да му дава !

    18:06 19.01.2026

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

