Европа е изправена пред много труден избор – Украйна или Гренландия

За първи път от толкова години ЕС е притиснат до стената от САЩ, за първи път толкова години ЕС и САЩ си противоречат, пише Фокус.
Според The New York Times, ултиматумът на Доналд Тръмп за продажбата на Гренландия е притиснал ЕС. В тази ситуация Европа трябва или да запази зависимостта си от Съединените щати, за да подкрепи Украйна, или да влезе в пряка конфронтация с Вашингтон, за да защити суверенитета на държава членка на ЕС и НАТО.
Европейските лидери отдавна се опитват да избегнат ескалация на напрежението с Белия дом, тъй като твърде много зависи от САЩ – особено в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Но в рамките на ЕС нараства разбирането, че отстъпката по отношение на Гренландия би създала опасен прецедент. Натискът чрез тарифи би се оказал ефективен дори срещу съюзниците. Това би изпратило и катастрофален сигнал за реалните възможности на блока. The Guardian отбелязва, че ако ЕС се окаже неспособен да защити суверенитета на един от своите членове от външен натиск, това би показало на Украйна, че не може да разчита на подкрепата на Европа.
Преди дни френският президент Еманюел Макрон заговори за тази прочута "голяма базука" срещу ЕС, но истината е, че ЕС търси единствено диалог и няма много ходове пред себе си.
Според Financial Times страните членки на ЕС обмислят да наложат на САЩ мита на стойност 93 милиарда евро или да ограничат достъпа на американски компании до пазара на блока.
Но края на юли месец 2025 г. много от лидерите в ЕС се присмяха на Урсула фон дер Лайен. Тогава тя и президентът Тръмп постигнаха търговско споразумение, което предвижда 15% мита върху почти целия европейски износ към американските пазари. Освен това блокът пое ангажимент да закупи енергийни продукти в размер на 750 млрд. долара за следващите три години и да инвестира допълнителни 600 млрд. долара в американската икономика.
"Това беше най-доброто възможно, което можехме да получим“, каза Фон дер Лайен, цитирана от Reuters.
А на фона на тези цифри и мита, в края на 2025 г. Европейският съюз реши да предостави безлихвен заем в размер на 90 милиарда евро на Киев, за да помогне за възстановяването и отбраната. Парите се отпускат за 2026 и 2027 г. Премиерът на Унгария Виктор Орбан, който дълго време се противопоставя на политиките на ЕС, а съюзът се опитва да го "изолира" каза, че Украйна изисква от европейците 800 милиарда долара през следващите десет години.
