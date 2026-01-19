Новини
Европа е изправена пред много труден избор – Украйна или Гренландия

19 Януари, 2026

Европейските лидери отдавна се опитват да избегнат ескалация на напрежението с Белия дом, тъй като твърде много зависи от САЩ – особено в контекста на войната на Русия срещу Украйна

Европа е изправена пред много труден избор – Украйна или Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

За първи път от толкова години ЕС е притиснат до стената от САЩ, за първи път толкова години ЕС и САЩ си противоречат, пише Фокус.

Според The ​​New York Times, ултиматумът на Доналд Тръмп за продажбата на Гренландия е притиснал ЕС. В тази ситуация Европа трябва или да запази зависимостта си от Съединените щати, за да подкрепи Украйна, или да влезе в пряка конфронтация с Вашингтон, за да защити суверенитета на държава членка на ЕС и НАТО.

Европейските лидери отдавна се опитват да избегнат ескалация на напрежението с Белия дом, тъй като твърде много зависи от САЩ – особено в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Но в рамките на ЕС нараства разбирането, че отстъпката по отношение на Гренландия би създала опасен прецедент. Натискът чрез тарифи би се оказал ефективен дори срещу съюзниците. Това би изпратило и катастрофален сигнал за реалните възможности на блока. The Guardian отбелязва, че ако ЕС се окаже неспособен да защити суверенитета на един от своите членове от външен натиск, това би показало на Украйна, че не може да разчита на подкрепата на Европа.

Преди дни френският президент Еманюел Макрон заговори за тази прочута "голяма базука" срещу ЕС, но истината е, че ЕС търси единствено диалог и няма много ходове пред себе си.

Според Financial Times страните членки на ЕС обмислят да наложат на САЩ мита на стойност 93 милиарда евро или да ограничат достъпа на американски компании до пазара на блока.

Но края на юли месец 2025 г. много от лидерите в ЕС се присмяха на Урсула фон дер Лайен. Тогава тя и президентът Тръмп постигнаха търговско споразумение, което предвижда 15% мита върху почти целия европейски износ към американските пазари. Освен това блокът пое ангажимент да закупи енергийни продукти в размер на 750 млрд. долара за следващите три години и да инвестира допълнителни 600 млрд. долара в американската икономика.

"Това беше най-доброто възможно, което можехме да получим“, каза Фон дер Лайен, цитирана от Reuters.

А на фона на тези цифри и мита, в края на 2025 г. Европейският съюз реши да предостави безлихвен заем в размер на 90 милиарда евро на Киев, за да помогне за възстановяването и отбраната. Парите се отпускат за 2026 и 2027 г. Премиерът на Унгария Виктор Орбан, който дълго време се противопоставя на политиките на ЕС, а съюзът се опитва да го "изолира" каза, че Украйна изисква от европейците 800 милиарда долара през следващите десет години.


Оценка 3.9 от 20 гласа.
  • 1 Анализатор

    61 3 Отговор
    Проблемът е, че не е едното или другото, а и двете....

    Коментиран от #5, #32

    15:47 19.01.2026

  • 2 да бе

    33 3 Отговор
    салата или ракия... Неможело салата с ракия. Де измишльотините ти селски. Не минава номера.

    15:48 19.01.2026

  • 3 хехе

    58 2 Отговор
    дилемата не е Гренландия или Украйна, а самата Европа

    15:48 19.01.2026

  • 4 Лъв

    52 0 Отговор
    Този свят в този си вид, няма бъдеще.

    Коментиран от #12

    15:48 19.01.2026

  • 5 евала

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Анализатор":

    добра ИП сменячка имаш. написа го и след 10 сек си наби 3 плюса :)
    Колко тъжно, а?

    Коментиран от #13

    15:48 19.01.2026

  • 6 Евродебил

    63 2 Отговор
    Аз не виждам някакъв избор.Украйна си е руска,а Гренландия американска.А за т.н. европейци....дъто да им е яко.

    Коментиран от #37, #45

    15:49 19.01.2026

  • 7 Доналд Тръмп, Президентът

    34 4 Отговор
    Къв избор, ква Гренландия, кви 5 евроцента ?
    Европа да си гледа Уcpaината и не ми се спиня в краката !!!

    15:50 19.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    36 4 Отговор
    И БЕЗ ДВЕТЕ ЧАДО!

    15:50 19.01.2026

  • 9 УрсулаПфайзрр

    39 2 Отговор
    разчекнах си кривите крака

    15:50 19.01.2026

  • 10 Миндич

    34 2 Отговор
    Виждаме новата версия на Горбачов.Давай Дони ,с теб сме!Ти ще ги приключиш тези неолиберали.

    15:51 19.01.2026

  • 11 Урсула 1984

    54 1 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.Зарежете Украйна.

    15:51 19.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "Лъв":

    "..Този свят в този си вид, няма бъдеще..."

    Я придyмал !!!
    Не ми благодарете, спасибо 😁😁😁

    15:51 19.01.2026

  • 13 Анализатор

    35 0 Отговор

    До коментар #5 от "евала":

    ЮрОпата да не мисли за Гренландия и Украйна а да мисли за собствения си ZAдник

    15:55 19.01.2026

  • 14 Урсула от брюксел

    31 0 Отговор
    Срещата в Аляска дава своите плодове.ЕСССР отива на х....А покрай гроба му с лопатките се въртят Доналд Тръмп и Владимир Шаломов,стискат си ръце и се кикотят.А ние пак сме на страната на булката.

    Коментиран от #66

    15:55 19.01.2026

  • 15 Георги

    28 0 Отговор
    какво има да му избира - очевидно губи и двете! Поне ония горе си раздадоха едни пари.

    15:55 19.01.2026

  • 16 Пич

    21 0 Отговор
    Това е говедарско внушение ! Но не за да плаши , а за да успокоява поведения на екзекуция !!! Защото Европа без никакви съмнения ще загуби и двете!!! И това е трагедия - тъпите Урсулианци не схващат , че са тръгнали за екзекуцията си! Стратегията изисква да се опираш на реалностите , да предвидиш загубите , и да измислиш крайната ликвидация на враговете без да жалиш загиналите! Или - Европа моментално трябва да престане да налива ресурси за Гренландия и Украйна , и да концентрира всички свои парични и военни средства за свободното си спасение!!! Първа добра стъпка би била , ако успее да запази парче от Гренландия , на което Франция моментално да разположи ядрени ракети и сериозни защитни сили на Европа за това съоръжение!!! И последвало светкавично развитие на ядрени оръжия и техните носители!!!

    15:56 19.01.2026

  • 17 Реалист

    28 0 Отговор
    ЕС е на въртяща се поза "Г" пред САЩ и Русия, а ние току що влязохме непоправимо до шия в еврозоната. Честито!

    15:56 19.01.2026

  • 18 Ватенка

    29 0 Отговор
    Жълтопаветният планктон 35 години мечтае да продаде България на САЩ,а сега брани Гренландия за да не стане част от САЩ.Шизофрения...

    15:57 19.01.2026

  • 19 Мнение

    23 0 Отговор
    ЕС нищо не може да направи по въпроса с Украйна, нито пък някога е можел.
    Това е една огромна заблуда, която се насажда по медиите и гражданите и повярваха.
    Крайно време е да спрем да се самозаблуждаваме, да си извадим главата от пясъка и да се погрижим за истинските интереси на Европа, а не за спасението на Украйна.

    16:00 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Няма избор

    11 0 Отговор
    И двете ще бъдат изгубени.

    16:03 19.01.2026

  • 22 Българин

    17 0 Отговор
    "Украйна или Гренландия"

    Ха ха ха да им имам избора на наведените "евролидери" - значи ще рискуват част от територията на една европейска държава само и само да продължат още малко агонията на една неофашистка хунта в държава която нито е в ЕС нито е в НАТО. Ами те по същия начин може да харижат Родопите на Ердоган за да не си развалят рахатлъка с него - нали и Турция е част от "великото" НАТО.

    Сега ще налагали мита на САЩ, пък ще купували оръжия от тях които ще давали на киевската хунта ама пък краварите за да са съгласни да им продават оръжия ще им харижат Гренландия - за петрол и газ пък от къде ще вземат изобщо не се споменава. Парите за киевската хунта дали изобщо някога ще си ги видят пак не се споменава. В същото време ще се борят с Русия и Китай - и там мита и санкции.

    Само на мен ли ми си струва че в Карлуково има хора които могат по-добре да мислят.

    16:04 19.01.2026

  • 23 ДрБр

    10 0 Отговор
    ЕвроатлантизЪма му се е.а ма...та!

    16:04 19.01.2026

  • 24 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    18 0 Отговор
    Няма никакъв труден избор,защото уКрайната се връща където е била у Русия,а щатите си вземат Гренландия..
    Колкото до ЕС,ми то е ясно ,че края му е съвсем близо.

    16:05 19.01.2026

  • 25 Трол

    11 0 Отговор
    Г-н Путин разчекна Европа между Украйна и Гренландия, а г-н Тръмп се възползва от позата.

    16:06 19.01.2026

  • 26 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Пари за зелю и войски в гренландия, урсулата с двоеноргазъм

    16:08 19.01.2026

  • 27 Равносметката

    11 0 Отговор
    САЩ след всяка война, се нахвърлят върху победения, за го дооглозгат, като лешояд. Победеният в руско-украинската война е Европа и ще бъде разделена, отново на зони на влияние.

    16:08 19.01.2026

  • 28 Тагарев

    12 0 Отговор
    Важното е, че ЕС ще има евтини банани от Меркосур!
    За истинските демократи само това е важно.

    16:08 19.01.2026

  • 29 Избирател

    14 0 Отговор
    До къде стигнаха наведените евроатлантици щом Кая взе да призовава че в предвид международната обстановка било време да се почне да се пие.

    Не изхвърлим ли цялата тази пас.ми.на няма да се оправим.

    16:09 19.01.2026

  • 30 Ми то си е казано

    9 0 Отговор
    От два стола та на земята

    16:11 19.01.2026

  • 31 Ганчев

    1 2 Отговор
    Ядрени ракети в Балтика и Полша.Гренландия да я дават на Тръмп.Това е за отбелязване.

    16:12 19.01.2026

  • 32 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анализатор":

    Разбира се и двете неща са важни за европейските пудели, но според мене това не е проблема...... Проблемът е самото оцеляване на Европейския тоталитарен и колониален съюз..... Но ако се разпадне много държави ще бъдат щастливи.... Същото се отнася и за натото, там въпросът е малко по-сложен и зависи от настроението на бай ти Дончо от обора....

    16:12 19.01.2026

  • 33 Нема кво да го мислите

    4 0 Отговор
    И охрайна и гренландия заминават а европата ше цирика само и ше зяпа🤣🤣🤣🤣🤣

    16:14 19.01.2026

  • 34 Прокси

    6 0 Отговор
    Накрая ЕС ще наложат мита на Американския газ,да им е гадно на Американците както на Руснаците.Само така Евродупедавци.Всички в Съдилищата......

    16:14 19.01.2026

  • 35 те пък бандерите се стреснаха

    5 0 Отговор
    това би показало на Украйна, че не може да разчита на подкрепата на Европа.

    важното е да дават милиардите по често на бункера

    16:15 19.01.2026

  • 36 Иван

    10 0 Отговор
    Не можеш да бъдеш сила и авторитет, когато те управляват овце и гейове ( шилета и травестити).

    16:15 19.01.2026

  • 37 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евродебил":

    Според френска карта от 17-ти век, територията на Украйна е била част от руската империя.

    Гренландия до пълното й покриване с ледници през 17-ти век ( последната ледникова епоха) е била "Зелената земя" на викингите и на техните наследници.. От нея викингите са изследвали и колонизирали Америка далеч преди Колумб и Веспучи, докато на острова е имало гори и са можели да строят кораби.

    16:16 19.01.2026

  • 38 Умен по цялата глава

    5 0 Отговор
    Не ми дреме нито за Украйна,нито за Гренландия.Зеления да отива с еднопосочен билет в Зелената земя.

    16:16 19.01.2026

  • 39 Тръмп-напред

    5 0 Отговор
    Изборът е един дер фон в пенсия и всичките от кликата.За да се диша без Файзер и мутации.А цялото им котило в Гренландия, при белите мечки.

    16:17 19.01.2026

  • 40 Честен евроатлантик

    1 0 Отговор
    Защо да е трудно ще отговорим на Тръмп с неговия език на митата с мита

    Коментиран от #47

    16:19 19.01.2026

  • 41 Умен по цялата глава

    4 0 Отговор
    Гренландия е кръстена на Зеленски.Затова е "ски".

    16:20 19.01.2026

  • 42 СССс

    6 0 Отговор
    Украйна винаги е била в Руската империя не е в НАТО и ЕС.

    16:21 19.01.2026

  • 43 Умен по цялата глава

    3 0 Отговор
    Зелен наркоман на ски....е първия жител на Зелената земя.

    16:21 19.01.2026

  • 44 Зевзек

    6 0 Отговор
    Европата в момента е в положението на млада булка легнала без гащи между двама (ако сложим и Китай стават повече) - накъдето и да се извърти все ще пострада и каквото и да прави и двамата ще се възползват. Ама тя сама си е виновна защото вярваше на единия че видиш ли ще я пазел.

    Коментиран от #62

    16:21 19.01.2026

  • 45 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евродебил":

    Всъщност на континента ( сега Северна Америка) древните жители на Гренландия, викингите, са основали колонии.

    16:23 19.01.2026

  • 46 Умен по цялата глава

    3 0 Отговор
    Е сега вече ще направим зелената сделка ха-ха

    Коментиран от #48

    16:24 19.01.2026

  • 47 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Честен евроатлантик":

    "ще отговорим на Тръмп с неговия език на митата с мита"

    И от къде ще си вземете газ и петрол тогава като му отговорите - нали и с Русия и с Китай се скараха. Ама то не е само газът и петрола, то са и процесори - да не се наложи сега европейците да крадат процесори от украинските перални и да ги слагат на голфовете.

    16:25 19.01.2026

  • 48 Зелен

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Умен по цялата глава":

    Е чакай поне да се стопи снега и тогава да минем на зелено.

    16:27 19.01.2026

  • 49 Д-р Марин Белчев

    4 0 Отговор
    Украйна или Гренландия е фалшива дилема, но много удобна за парализираната Европа. ЕС се държи като пасивен партньор, който се чуди дали да защити принципите си или доставките си. Ако отстъпиш Гренландия, показваш, че суверенитетът е предмет на пазарлък; ако не защитиш Украйна, признаваш, че гаранциите ти са кухи. Истината е по-неприятна: Европа няма достатъчно сила да каже „не“, нито достатъчно смелост да каже „стига“. А когато геополитиката се води със заеми, мита и страх, изборът вече е направен – вместо от ЕС, за ЕС.

    Коментиран от #55

    16:28 19.01.2026

  • 50 Умен по цялата глава

    4 0 Отговор
    Урсула искаше зелената сделка,а сега се дърпа

    16:30 19.01.2026

  • 51 Кире

    6 1 Отговор
    Да пратят украинците в Гранландия, за да защитават Европа!!!

    16:33 19.01.2026

  • 52 Доналд Трамп, президент США

    4 1 Отговор
    Ну, козяшники, чья Гренландия?

    16:36 19.01.2026

  • 53 Хи хи хи . Голям майтап !

    5 0 Отговор
    Европа не може да защити нито едно от двете .....със свалени гащи е ......урсулите си свършиха работата за това !!!!!!!!

    16:39 19.01.2026

  • 54 Палахан

    1 0 Отговор
    От край време на този свят ако се родиш ще бъдеш убит,изяден,или поробен такаче нещата не ми изглеждат никак добре.

    Коментиран от #57

    16:39 19.01.2026

  • 55 Възмутен

    10 0 Отговор

    До коментар #49 от "Д-р Марин Белчев":

    Европа само се постави в това положение още 2014 година когато не гледаше собствения си интерес а тръгна да играе по свирката на краварите и тотално се закопа 2022 година когато тотално се конфронтира с Русия пак заради интересите на краварите.

    Какво им беше на Европата до 2014 преди краварите да организират кървавия преврат в Киев - Европа с руските суровини си просперираше и си вървеше напред - още тогава трябваше да си направят собствен военен съюз - можеше да ползват Русия като защитник докато те си създадат собствена армия - все още бяха в добри отношения с Русия ама те решиха да помогнат на краварите да станат световни господари и си мислеха че и те ще са господари. Само че господарите ползват слугите да се бият за техните интереси ама после не ги правят и тях господари ами пак си остават слуги.

    16:39 19.01.2026

  • 56 Прям

    3 0 Отговор
    По всяка вероятност ще загубят и двете .

    16:40 19.01.2026

  • 57 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Палахан":

    Така е но вероятността това да се случи е много по-голяма ако си глупав. Все едно газела да каже че ще подкрепи лъвът срещу хиените - ами тя ще бъде изядена от него когато огладнее - а евроатлантиците точно това направиха с Европа вместо да гледат собствения си интерес.

    Чърчил навремето го е казал че няма постоянни приятели но има постоянни интереси

    16:51 19.01.2026

  • 58 Аман

    2 0 Отговор
    Събудих се от зимен сън: и двете са кауза пердута...ще си поспя още малко

    16:52 19.01.2026

  • 59 Нострадамус

    3 0 Отговор
    Европа урпавлявана от Урсулите,
    Ще изгуби и Украйна и Гренландия,
    Но фаталното е, че ще катастрофира икономически, морално и социално!

    16:56 19.01.2026

  • 60 Охотник

    3 0 Отговор
    ЕС или НАТО? Всяка илюзия има край!

    16:57 19.01.2026

  • 61 хихи

    4 0 Отговор
    А България пак е от страната на Булката

    17:02 19.01.2026

  • 62 Все пак

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Зевзек":

    Тая "булка " по брой население е по-голяма от САЩ и Русия,взети заедно,а има и две ядрени държави,все пак !

    17:09 19.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 бай Ставри

    0 0 Отговор
    И трите ли дядо попе ? И трите синко !

    17:13 19.01.2026

  • 66 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Урсула от брюксел":

    Винаги от страната на Булката. а до паметника на Съветската армия, ще трябва да сложим паметник на Тръмп и Путин

    17:14 19.01.2026