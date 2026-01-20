Антонио Конте: Един мач за Наполи струва колкото 30 в Серия "Б"

Антонио Конте заяви, че Наполи се намира в трудна ситуация с контузени играчи преди гостуването на ФК Копенхаген в Шампионската лига. Въпреки това той вярва, че това предоставя фантастични възможности за някои от неговите периферни футболисти.

„Да изиграеш един мач за Наполи, струва колкото 30 в Серия "Б". А да изиграеш един в Шампионската лига може би струва 60", коментира Конте.

Наполи е в серия от осем мача без загуба във всички турнири. През уикенда тимът прекъсна поредица от три последователни равенства с победа 1:0 над Сасуоло в Серия "А". В момента „партенопеите“ заемат трето място в класирането, на 6 точки зад лидера Интер. Положението на отбора в Шампионската лига обаче е значително по-деликатно. Наполи е на 23-то място със само 7 точки от първите си шест мача в турнира, като класирането за елиминационната фаза ще се реши в последната седмица от груповия етап.

„Опитваме се да се съсредоточим върху тези, които са на разположение, и винаги търсим решения“, каза Конте пред медиите по време на пресконференцията си в понеделник.

„Правихме го през последните няколко дни, подготвяйки се за този мач, и се надявам да го пренесем на терена. Неизбежно трябва да променим някои неща: загубихме и Политано, и Рахмани в последния мач, а Нерес продължава да има онзи проблем с глезена, който не успяхме да решим. Трябва да намерим решения, без да се самосъжаляваме. Когато се случи немислимото, става трудно, но аз съм уверен“, добави той.

„Да правя прогнози за съперника ми се струва безполезно. Толкова сме фокусирани върху себе си, че не сме мислили за това. Идваме след тежка серия, играейки на всеки три дни. Мисля, че това е четвъртият ни мач за девет дни, което е абсурдно. Тези, които правят програмата, трябва да разберат, че футболистите са подложени на изключителен физически и психически стрес", обясни Конте.