Селекционерът на България: В Индонезия ще заложим на по-млади играчи, опитните няма да пътуват

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров даде своеобразен брифинг в Турция, където следи подготовката на редица български тимове.

Специалистът говори и за предстоящото участие на България на приятелския турнир FIFA Series, който ще се проведе в Индонезия по-късно тази година. Националите ни ще срещнат тимове като Соломонови острови, Сейнт Китс и Невис и разбира се домакина Индонезия.

„Благодаря на футболния съюз, че успя да организира това пътуване за мен и Явор Вълчинов, защото освен българските отбори, тук има и полски клубове с български играчи. Има футболисти, които не успяваме да гледаме другаде. Треньорите дават еднакво игрово време. Дават един равен старт в мачовете, за да видят тяхното представяне, за да видят колко те са конкурентноспособни на множеството чужденци в родното първенство. Успяхме да изгледаме 8-9 мача. Гледаме по 2-3 мача на ден. Изключително ползотворен е престоят ни. Правим статистика за всички“, коментира Димитров.

„Вчера ФИФА официално потвърди, че ние ще участваме в Индонезия. Имаше и друга опция за този турнир. Това е второ издание. Преди две години участвахме в Азербайджан. Бяхме в група с Монголия и Танзания. Във второто издание отборите ще бъдат два пъти повече. Турнирът се разраства. Ще ни даде възможност да се срещнем с друг футбол, друг манталитет. Това ще ни помогне в комуникативна гледна точка, ще имаме контакти. В Индонезия футболът е религия. Когато бях футболист на наши тренировки имаше по 5000 човека. Индонезия инвестира страшно много във футбола, проектирани са 65 стадиона. Тяхната цел е да се класират за Световно първенство. Те искат да организират Световното първенство 2034 или 2038 година. Много бързо се развиват. Имат огромен финансов ресурс. Миналата година Патрик Клуиверт стана селекционер“, продължи той.

„Напълно съм съгласен, че турнирът е неудобен. Виждаме колко глобален става футболът. Виждате колко финали за купите се провеждат в азиатски страни. Ние сме в добра комуникация с клубовете. Имам възможност да разговарям с треньорите по тази тема. По предварителни планове най-вероятно ще съхраним най-опитните ни играчи, но ще дадем шанс на млади състезатели, може би и дебютанти. Това ще бъде един опит да си наложим нашите идеи, независимо кой е съперник. Всеки иска да се докаже, особено срещу европейските държави. Този турнир ще бъде от полза. Важно е какво лице ще покажем ние, а не кои са съперниците“, призна Александър Димитров.