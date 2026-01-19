Новини
Тръмп: Светът няма да бъде сигурен, ако не придобием пълен контрол върху Гренландия

Тръмп: Светът няма да бъде сигурен, ако не придобием пълен контрол върху Гренландия

19 Януари, 2026 22:01

Правителството на Норвегия публикува пълните текстове на разменените съобщения между норвежкия премиер и Тръмп

Мария Атанасова

Правителството на Норвегия публикува днес пълните текстове на разменените съобщения между норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е съгласно закона за свобода на информацията в страната, предаде БТА.

Стьоре каза, че той е изпратил първото съобщение от свое име и от името на финландския президент Александер Стуб, когото в кореспонденцията нарича „Алекс“.

Текстово съобщение от норвежкия премиер Стьоре до американския президент Тръмп на 18 януари в 15:48 часа: „Уважаеми г-н президент, скъпи Доналд – във връзка с контактите през Атлантика – за Гренландия, Газа, Украйна – и с вчерашното ви съобщение за митата. Вие знаете нашата позиция по тези въпроси. Но ние смятаме, че всички трябва да работим за снижаване (на напрежението) и деескалация – толкова много се случва около нас, по което трябва бъдем заедно. Предлагаме ви разговор по-късно днес – с двама ни или поотделно – кажете ни как предпочитате! Поздрави, Алекс и Юнас“.

Текстово съобщение от американския президент Тръмп до норвежкия премиер Стьоре на 18 януари в 15:15 часа: „Скъпи Юнас, предвид това, че Вашата страна реши да не ми връчи Нобеловата награда за мир за това, че спрях НАД 8 войни, вече не се чувствам задължен да мисля само за мира, въпреки че той винаги ще бъде приоритет, но сега мога да мисля за това какво е добре и правилно за САЩ. Дания не може да защити тази земя от Русия и Китай и защо изобщо има „право на собственост“ върху нея? Няма никакви писмени документи – единствено фактът, че там е акостирала лодка преди стотици години, но наши лодки също са акостирали там. Направил съм за НАТО повече от всеки друг човек от основаването му насам, а сега НАТО трябва да направи нещо за САЩ. Светът няма да бъде сигурен, ако не придобием пълен и цялостен контрол върху Гренландия. Благодаря! Президент Д Дж Т“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да уточни дали възнамерява да използва сила, за да поеме контрола над Гренландия, в интервю, излъчено днес от телевизия "Ен Би Си Нюз", предаде Ройтерс.

"Без коментар", отговори Тръмп в краткото интервю по телефона, когато беше попитан дали ще използва сила за евентуално завземане на острова, който е автономна територия на Дания в Арктика.


Норвегия
  • 1 Плд, ул Св Климент 17

    2 0 Отговор
    Светът винаги си е сигурен.
    Придобиваш Аляска, за да осигуриш своя интерес, Игнатов.

    22:03 19.01.2026

  • 2 Тръмп пунтира Путин

    0 5 Отговор
    Путин отвори кутията на Пандора!

    22:03 19.01.2026

  • 3 Откровен

    5 1 Отговор
    Светът няма да бъде сигурен,докато още му дишаш въздуха...папардак ненаситен!

    22:04 19.01.2026

  • 4 Хихиххихих

    4 1 Отговор
    А чичо Дончо е-ва-ва ли ги здраво, а? :D :D :D

    22:05 19.01.2026

  • 5 Тик- Ток

    3 0 Отговор
    Не само света ,но и галактиката ,а най сигурен света ще бъде когато тези бандити,терористи и пирати бъдат заличени с ядрено оръжие,заедно с най големия враг на човечеството банковия кабал

    22:05 19.01.2026

  • 6 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор
    Голямо бонго. Голямо бонго бие бонго в една емблематична игра на карти в един филм.

    22:06 19.01.2026

  • 7 1111

    2 2 Отговор
    Нещо, от Украйна, няма нищо... Що така?

    22:06 19.01.2026

  • 8 Хи хи

    1 1 Отговор
    тагаренковци, нямате време, незабавно избирайте за кое нато ще се биете : за американското или датското !! член 5-ти няма да ви чака !!

    22:08 19.01.2026

  • 9 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Урсулата ще идва да се бие за гренландия

    22:08 19.01.2026

  • 10 Марио Пузо

    0 1 Отговор
    Тръмп: "Направих предложение, на което ЕС няма да може да откаже."

    22:09 19.01.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Гренландия е твоя,бай Дончо!Големите печелят всичко,а малките страдат толкова колкото им е отредено.🥳🤣👍

    22:10 19.01.2026

  • 12 Може да имате

    0 0 Отговор
    Влуяние без заплахи и санкции, с договорености и работа с ЕС

    22:11 19.01.2026

  • 13 Госあ

    0 0 Отговор
    Аве, отразено ли беше посещението и изявлението на Карни в Пекин 😉

    Коментиран от #14

    22:11 19.01.2026

  • 14 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    “new world order” каза човекът и стабилни връзки с Китай 😄

    22:12 19.01.2026

  • 15 Ха ха

    0 0 Отговор
    Дания незабавно да предава територията, че Русия идва да я окупира и анексира !!!!

    22:12 19.01.2026

