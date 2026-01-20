Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски чака положителен отговор и от Хуан Переа

Левски чака положителен отговор и от Хуан Переа

20 Януари, 2026 11:28 443 0

  • хуан переа-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • левски

Според запознати „сините“ и „черно-белите“ почти нямат разминавания и бързо ще намерят общ език

Левски чака положителен отговор и от Хуан Переа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Левски са отправили официално предложение към Локомотив Пловдив и Хуан Переа. На този етап от „Лаута“ са обявили, че ще помислят върху него. Същото важи и за самия футболист.

Според запознати „сините“ и „черно-белите“ почти нямат разминавания и бързо ще намерят общ език. Остава само Хуан Переа да се разбере с гранда, както и неговите мениджъри. Те доста са били повишили очакванията си, след като се разбра, че Левски има интерес към Хуан.

„Надяваме се, че всичко ще мине нормално. Все пак имаме политика, която следваме и не може да я променим“, коментираха от „Герена“.

Разговорите между двете страни ще продължат в Турция, където днес ще пристигнат Наско Сираков и Даниел Боримиров. Локомотив Пд също води подготовка в югоизточната ни съседка и се очаква Переа да има директен разговор с шефовете на Левски.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ