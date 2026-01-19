Новини
Румен Радев хвърли оставка: Днес за последен път се обръщам към вас като президент

Румен Радев хвърли оставка: Днес за последен път се обръщам към вас като президент

19 Януари, 2026 19:06

  • румен радев-
  • президент-
  • оставка

Отчитам свои грешки, каза още той

Румен Радев хвърли оставка: Днес за последен път се обръщам към вас като президент - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес за последен път се обръщам към вас като президент. Бих желал на първо място да поискам прошка - времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Това заяви президентът Румен Радев в обръщение към нацията.

"Гласувахте ми доверие като президент. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебно правителство. Отчитам свои грешки.", каза той.

"Служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на влизането в еврозоната".

Народната вълна роди широк обществен консенсус срещу мафията, който трябва да бъде материализиран на предстоящите избори. Днешната политическа класа предаде българите в компромиси с олигархията. 2/3 не гласуват и е необходим нов обществен договор.

Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще. На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на България. Да сложим край на спасяванията поединично", каза още Радев.

Президентът може да подаде оставка пред Конституционния съд. След това длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    312 155 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него!

    Коментиран от #4, #40, #112, #159, #169, #193, #202, #324

    19:11 19.01.2026

  • 2 Дядо ви Курти от село пиперково

    329 69 Отговор
    Тиквата е в шок

    Коментиран от #102

    19:11 19.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    303 84 Отговор
    Мафията в паника

    Коментиран от #101

    19:11 19.01.2026

  • 4 Има надежда

    310 112 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Браво г-н Радев! Вие сте надеждата за България и за всички честни и почтени хора. Пеевски и Борисов в тандем разградиха всичко в Родината ни.

    Коментиран от #124, #257

    19:11 19.01.2026

  • 5 Мдаа

    260 53 Отговор
    Браво, сега е нужно да се опазят изборите честни.

    19:12 19.01.2026

  • 6 Фори

    110 216 Отговор
    КГБ му направи партия!

    Коментиран от #164

    19:12 19.01.2026

  • 7 Не бой се Българио относно "новия" Румен

    91 131 Отговор
    -Хитрата Сврака с Двата Крака-

    19:12 19.01.2026

  • 8 Коко

    228 41 Отговор
    Да изринем Мафията от България

    19:12 19.01.2026

  • 10 Тоя си бега!

    85 149 Отговор
    Изнесе се с 200.

    19:12 19.01.2026

  • 11 Помак

    204 51 Отговор
    Да му мисли мутро-мафията магнитна ...дано има перфектна буря и най после затвор за около 100 мафиоти политици

    19:12 19.01.2026

  • 12 Сглобката вече е ясна

    59 151 Отговор
    Радев -Ту ТУ и Ши ШУ!

    19:12 19.01.2026

  • 13 Коловов

    123 199 Отговор
    Жалка утайка гладна за власт. Поредния спасител с 2 грама мозък. И този ще отиде в миманса като Параванов. Под фуражка акъл не вирее.

    Коментиран от #62, #77

    19:12 19.01.2026

  • 14 Стара чанта

    84 130 Отговор
    Ала Бала Боташков надяна кожата на
    ,,Освободителя".
    А сега кога ще посрещаме дежурните
    ,,Освободители" ?

    Коментиран от #50

    19:12 19.01.2026

  • 15 Румен радев

    143 77 Отговор
    Това е моя избор

    19:12 19.01.2026

  • 16 Гошо

    145 49 Отговор
    Румен Радев влиза на изборите! Както заяви първия председател на ГЕРБ, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов партията на Радев +ПП/ДБ ще имат абсолютно конституционно мнозинство от 160 народни представители.Ще изберат нов ВСС който ще избере нов главен прокурор и повдигне обвинение на престъпниците Борисов и Пеевски. От НС със сигурност отпадат ИТН,БСП,Величие и най вероятно МЕЧ. Възраждане се свива наполовина от 11 на 5-6 процента и ДПС-НН от 9 на 6 процента. Радев - 110 депутати, ПП/ДБ - 50 ,ГЕРБ - 40 , Възраждане и ДПС по 20. Епилога предстои.

    Коментиран от #34, #253, #354

    19:12 19.01.2026

  • 17 Гечко

    41 94 Отговор
    Гомняр! Баба Йоца ще осигури тила!

    Коментиран от #244

    19:13 19.01.2026

  • 18 Жорето

    141 40 Отговор
    Шиши и тиквоча са болница, получиха сърдечен удар

    19:13 19.01.2026

  • 19 ПогрЕбален🖤

    70 46 Отговор
    Победа...за едната мафия над другата мафия, боже, пази България 🙏🍀🙏

    19:13 19.01.2026

  • 20 ООрана държава

    102 12 Отговор
    Слави се оора на дивана и тече по тошко под дивана

    19:13 19.01.2026

  • 22 Ердоган

    55 90 Отговор
    Решетников му нареди

    19:13 19.01.2026

  • 23 Мдаа

    104 19 Отговор
    Да изметем мафията завинаги!

    19:13 19.01.2026

  • 24 Бъдеще

    148 28 Отговор
    БОЖЕ, дано случим поне веднъж на ДЪРЖАВНИК, а не на поредния политик спасител!!!!!!! Смятам, че сме го заслужили след десетилетия на страдания...

    Коментиран от #137

    19:14 19.01.2026

  • 25 Юруш на новия спасител!

    57 79 Отговор
    Има още червени бабички за оправяне.

    19:14 19.01.2026

  • 26 Майко мила!

    78 101 Отговор
    Тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент!
    Господ да пази България!

    19:14 19.01.2026

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    65 94 Отговор
    Мунчо Радев ще ни опраи за 799 дни,и ще подобри рекорда на дедо Симо, който ни опраи за 800.🌈🥳🤣👍

    19:14 19.01.2026

  • 30 С вас сме

    103 57 Отговор
    Господин Радев

  • 31 Жена

    29 19 Отговор
    Външна подкрепа за решението от кого/къде? Предположения?

    Коментиран от #134

    19:14 19.01.2026

  • 32 Влад

    замесвайте питките.......

    19:14 19.01.2026

    61 20 Отговор
    19:14 19.01.2026

    29 44 Отговор

    До коментар #16 от "Гошо":

    Радев + ПП/ДБ - 160 депутати
    ГЕРБ - 40
    Възраждане- 20
    ДПС- 20
    .....
    Общо 240 депутати

    Коментиран от #85, #128

    19:14 19.01.2026

    144 45 Отговор
    Така се прави. В момент, в който Отечеството е в опасност, един български генерал, заклел се да пази България, целувайки българското знаме, не може да се крие зад топъл президентски пост - той излиза и се бие, пък каквото сабя покаже и сърце мъжко, юнашко. Вотът на всички отчаяни, отвратени и негласуващи, ще отиде за президентската партия. Бог с Вас, в името на единствената ни Родина!

    Коментиран от #162, #188

    19:14 19.01.2026

  • 36 Бялджип

    105 36 Отговор
    Поздравления! Голям, смел, хладнокръвен и честен!

  • 37 сега стана ли ясно

    36 74 Отговор
    Иска да повтори ала-балата от втория си президентски мандат, както и торпелирането на ПППП на власт. Но се провали още преди да е стартирал.

    19:14 19.01.2026

  • 38 Имам чувството

    107 30 Отговор
    Че и Левски ако беше направил партия днеска, Гербавите тролове щяха да го омаскарят и оплюят… да си ходят час по-скоро

    19:14 19.01.2026

  • 40 Хаха

    28 38 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А с Костов, Дедо, Борисов, Киро, май и с тях се гордееше? Широко е ганювското сърце, в него винаги има място за още един човек от народа. Поне филмът ще е забавен, съмнение няма.

    19:14 19.01.2026

  • 41 Ганя Путинофила

    49 58 Отговор
    Резидента каза да плащате на Боташ и да не философствате!

    Коментиран от #381

    19:14 19.01.2026

  • 42 Край

    55 46 Отговор
    Системата ви лансира нов "спасител" търсят се шарани да клъвнат. Спасители се лансират за да не се промени Системата.

    19:15 19.01.2026

  • 43 Браво!

    76 45 Отговор
    Браво на президента! Браво! Точен, конкретен, ясен с интелигентен изказ и последователност! Такива хора ни трябват!

    19:15 19.01.2026

    30 25 Отговор
    Ама кой сте вие сега...

    19:15 19.01.2026

  • 46 Шомпи

    66 11 Отговор
    Мафията вън от държавата ни

    19:15 19.01.2026

    70 29 Отговор
    19:15 19.01.2026

  • 48 хахаха

    41 58 Отговор
    19:15 19.01.2026

  • 49 Баба ти Ванга

    36 47 Отговор
    19:15 19.01.2026

  • 51 Ивелин Михайлов

    25 28 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ОБЯВЯВА КОАЛИЦИЯ С РАДЕВ! 🔥🇧🇬

    19:15 19.01.2026

  • 52 Снощи тошко йорданов от итн разби кауна

    37 69 Отговор
    Коментиран от #106, #279

    19:15 19.01.2026

  • 54 Госあ

    69 31 Отговор
    Браво ! Ще заложа на Радев, риска не е голям.

    19:15 19.01.2026

  • 55 Хмм

    39 40 Отговор
    Радев всъщност ликвидира БСП, неговият електорат е там, но това което прави е грешка, народът го е избрал за президент.

  • 56 Исторически парк

    44 32 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    19:15 19.01.2026

  • 57 Дезертира

    30 44 Отговор
    19:15 19.01.2026

  • 58 Прям

    58 22 Отговор
    Най - после нещо смислено, но е нищо в сравнение с това което трябва да направим за да продължи да съществува Българската нация.

    19:15 19.01.2026

  • 60 Поредният

    49 36 Отговор
    Спасител на България....нагледахме се на такива.

    19:16 19.01.2026

  • 62 Пази се човече

    22 26 Отговор

    До коментар #13 от "Коловов":

    Заразен с простотията на Борисов и Пеевски.

    19:16 19.01.2026

  • 63 Гошо

    57 37 Отговор
    Масово гласуване за румен радев, тиквата и хунтата му в затвора

    19:16 19.01.2026

  • 64 Демократичната общност

    26 20 Отговор
    105:0 за Путин

    19:16 19.01.2026

  • 65 В.В.П

    44 15 Отговор
    Чак днес сайта факти потвърди че за служебен премиер е гласен Андрей Гюров а за служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков! Това го написа още преди 10-на дни новия шеф на пиар отдела на предизборният щаб на президента Румен Радев и бъдещ министър председател ,бившият Европейски депутат Николай Бареков. Ще има също така и хиляди доброволци за честни избори във всяка секция. Ще има и мониторинг който редови полицаи участва или разпъва чадър над купувачи на гласове да бъде задържан на място. След изборите ще бъде извършена цялостна ревизия на GRANDE корупционерите Бойко Борисов и Делян Пеевски за години назад. Също така и на пометеното от народа преди месец мафиотско управление. Корупцията е с чудовищни размери и най вече в министерствата под контрола на ИТН - на транспорта и икономиката. Усвоени незаконно са милиарди и не случайно сина на Тошко Йорданов от ИТН - Сибил Тошков Хаджитодоров строи соларен парк за 70 млн.евро. Финала е близо

    Коментиран от #117

    19:16 19.01.2026

  • 66 Изгрев

    35 3 Отговор
    Трябва да има край, това падане ..

    19:16 19.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Aлфа Bълкът

    29 27 Отговор
    И оскарът отива при...
    Ама какъв артист, и хайдеее другарите юруш да фъргат за новия Месия (американската креатура).
    Коментиран от #271

    19:16 19.01.2026

  • 70 хубаво

    35 28 Отговор
    Сега следва
    разследване за Боташ

    19:16 19.01.2026

  • 71 Мхм

    36 17 Отговор
    Кафяви дири след бойко и шиши

    19:16 19.01.2026

  • 72 Радев не се занимава

    22 13 Отговор

    До коментар #51 от "Ивелин Михайлов":

    Коментиран от #138

    19:16 19.01.2026

  • 73 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    28 6 Отговор
    ПРОЕКТЪТ
    ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ДИВИТЕ ЗАЙЦИ
    ЗАПОЧНА.
    АПРОПО...В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ...
    ДВАМА ГЕЕНЕРАЛИ... КОКОРЧО
    ШИШИ И ФЛЙЙНСТОУН....ДРУГИТЕ В ЗАПАСА...

    Коментиран от #157

    19:16 19.01.2026

  • 74 Квичене откъм кочината

    50 17 Отговор
    Шиши пометна в Дубай, Боката скъса менискус в зайчарника, Асен си разскъса пеньоара... и розовите понита от жълтия паваж режат вените!

    Коментиран от #376

    19:16 19.01.2026

  • 76 Николай Бареков бивш евродепутат

    35 16 Отговор
    И шеф на пиар отдела на Радев разби пеевски подигравателно -

    “Чичо Румен” ще сбъдне до часове мечтата на милиони български граждани и пророчествата от цяла година на тлъстия мафиот Делян Славчев Пеевски и ще обяви, че ще излезе на политическата сцена и ще участва на изборите за парламент тази пролет!
    С близо два милиона гласа, които ще получи, Румен Радев буквално ще помете като цунами цялото мафиотско статукво с купения му вот в циганските махали.

    Сега е моментът Мистър Магнитски да сгъва палатката на корупционното ОПГ Новото начало, да товари последният заграбен кеш в частния Фалкон от Истанбул, да отваря шампейна на борда и да бяга позорно в Дубай.
    Нали нямате съмнение, че точно това ще направи?!

    “Чичо Румен” не отвори шампейна октомври, както Дебелото се фукаше из нюзкурниците в Кочината, но сега Дрбелото ще отваря, доброзорно шампейна на борда на частния си самолет за 100 милиона евро.
    Коментиран от #139, #140

    19:17 19.01.2026

  • 77 Пази се човече

    13 16 Отговор

    До коментар #13 от "Коловов":

    Заразен си с простотията на Борисов и Пеевски.

    19:17 19.01.2026

  • 78 Най-накрая

    42 18 Отговор
    Писна ми от тикви и прасета. Днес празнуваме Рождество по стар стил.

    19:17 19.01.2026

  • 80 Боко зайчаря

    44 14 Отговор
    Бягам с 200, шиши с 300

    19:17 19.01.2026

  • 81 Хейт

    36 10 Отговор
    Е, ся ви се такова таковата!

    19:17 19.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 УрЯЯЯЯ

    45 19 Отговор
    Новия месия идва.Юруш на зеления чорап.
    Иначе два три олигархични кръга в БГ то са се хванали за гушашата ,а ганя пак ще го отнесе

  • 85 Браво!

    6 5 Отговор

    Минаваш във втори клас.

    19:17 19.01.2026

  • 86 Жена

    17 10 Отговор
    Външна подкрепа за решението от кого/къде? Предположения?

    19:17 19.01.2026

    28 27 Отговор
    ..........НАШИЯ ПРЕЗИДЕНТ...........!!!!!!!

    19:17 19.01.2026

  • 88 Иван таван

    33 29 Отговор
    Дано освободите България от мафията г-н Радев, пълна подкрепа

    19:17 19.01.2026

  • 89 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 31 Отговор
    Коментиран от #125, #155

    19:18 19.01.2026

  • 90 Гаро

    28 26 Отговор
    19:18 19.01.2026

  • 91 Сатана Z

    7 2 Отговор
    19:18 19.01.2026

  • 92 Радев

    19:18 19.01.2026

  • 93 Край

  • 94 Горанилов

    38 27 Отговор
  • 95 Да живее Радев!

    26 29 Отговор
    Радев, Радев, Радев, Радев, Радев, Радев, Радев, Радев в перьод!!!
    Успех!

    19:18 19.01.2026

  • 96 Новичок

    31 17 Отговор
    Хайде "Троловете" на Боко и Шиши се активизираха и започнаха с плюенето.Пфу...

  • 97 Новия месия

    20 12 Отговор
    Нагледахме се 36 ГД да ни оправят така ни оправяха че сме най нещастната и корумпирана държава в Европа...едвАм шъ прескочи бариерата ..народа ПАК НЯМА ДА ГЛАСУВА...АЙ УЕКА НОШ

    19:18 19.01.2026

  • 98 Стенли

    21 33 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа за референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати така че аз лично му нямам доверие засега само Костадинов и ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия

    19:18 19.01.2026

    26 10 Отговор
    Толупа се е скрил под чаршафа

    19:18 19.01.2026

  • 100 Уточнение

    20 20 Отговор
    19:18 19.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

    14 11 Отговор

    До коментар #2 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Коментиран от #153, #275

    19:18 19.01.2026

  • 103 АГАТ а Кристи

    24 19 Отговор
    Сега ще го погне прокуратурата за Боташ

    Коментиран от #250

    19:19 19.01.2026

  • 104 Шиши властелина на рома

    16 3 Отговор
    Опааа снесох го

    19:19 19.01.2026

  • 105 Поне е ясно

    29 18 Отговор
    Като ще е война, да е война, но поне вътрешна. Сега пожарникарчето ще разбере, какво се учи в генералските академии, не шмекерии и полдлярщини, каквито се учат на мафиотските сбирки!

    19:19 19.01.2026

  • 106 ИТН преди да отиде в небитието

    18 13 Отговор

    До коментар #52 от "Снощи тошко йорданов от итн разби кауна":

    19:19 19.01.2026

    26 22 Отговор
    Помияр! На съд за Боташ! И в Затвора!

    Сега видяхте ли, че Митрофанова му дърпа въжетата на този?

    19:19 19.01.2026

  • 108 Марш с генерала наш

    23 28 Отговор
    Генерал Радев, ще избави България, от мафиотския 35 годишен преход.

    19:19 19.01.2026

  • 109 Сатана Z

    11 17 Отговор
    Д Ави е честита гражданската война или ловът на двете 🐷

    19:19 19.01.2026

  • 110 Г-н Радев

    22 18 Отговор
    Пазете се от мафията, тези изроди са готови на всичко пълна подкрепа за вас..

    19:19 19.01.2026

  • 111 Кодаров

    2 4 Отговор

    До коментар #82 от "Ентелектуалец":

    Напълно вярно.

    19:19 19.01.2026

  • 112 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вече всичко е ясно България е в зоната на Русия Доживяхме Да живее България да живее Иран Китай Северна Корея Виетнам Лаос Камбоджа Куба Бразилия

    Коментиран от #144

    19:19 19.01.2026

  • 113 Ха ха

    13 16 Отговор

    До коментар #78 от "Най-накрая":

    Ама и Гемен Решетников е от тази кочинка

    19:19 19.01.2026

  • 114 Нека да пиша

    19 18 Отговор
    Мунчо Рашетника и жена му Деса Жирафа ще правят партия .

    19:19 19.01.2026

  • 115 Мюнмар

    15 20 Отговор

    До коментар #108 от "Марш с генерала наш":

    Най-много да докара турска войска в София тоя.

    19:20 19.01.2026

  • 116 Абсурдистан

    23 19 Отговор
    Верен на себе си, недоразумението ще започне новото си амплоа отново с лъжа. Забравихте ли как отговори, когато преди доста време го попитаха кога ще стартира свой политически проект? Отговори:"Когато най-малко очаквате". Е свидетели сме на "пълна изненада". Всъщнос му писна от сагашната му длъжносг да свири втора цигулка. Иска цялата власт. Дали ще я вземе ще кажат избирателите. Не той!

    19:20 19.01.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 сара

    14 5 Отговор
    Да не го облечем в нови очаквания. Старите са още несбъднати.

    19:20 19.01.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Честито

    17 25 Отговор
    Пълна подкрепа за румен радев

    Коментиран от #130

    19:20 19.01.2026

  • 121 сивушко

    23 13 Отговор
    Помня този лелинчо когато го лансира Нинова. По късно в пленарна зала каза, в обръщение към депутатите, че малко им остава. За времето от 9 години депутатите в общи линии са същите и не се знае още колко им остава. Вероятно докато те пожелаят. Този същия лелинчо обещава светло бъдеще, но всички знаем от опит, че всички тези месии които се обявиха за спасители на България се провалиха тотално.

    19:20 19.01.2026

  • 122 каунья

    13 8 Отговор
    страхлиф!що и гьотова не фърли оставка

    19:20 19.01.2026

  • 123 звездите ми говорят

    15 8 Отговор
    и понякога подвеждат. Обеща оставка, но не обеща да спаси страната с нов проект, нито стана ясно защо напуска кораба с много пробойни в критичен момент, а той е капитана на кораба по конституция с правителство в оставка.

    Коментиран от #160

    19:20 19.01.2026

  • 124 Големдебил

    26 24 Отговор

    До коментар #4 от "Има надежда":

    Е рано е да се кълнеш в Мунчо.Досега,за 10г. не направи добро за България.Занапред също не вярвам да направи нещо.На дръти години да се учиш на политика е сложно.И президентството не е политиката.Тепърва ще го видим що за стока е.А и не вярвам джензитата да чакат баш него.

    Коментиран от #221

    19:21 19.01.2026

  • 125 Чакай

    13 8 Отговор

    До коментар #89 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Радев и шарлатаните! Само с лъжи се занимавате боклуците!

    19:21 19.01.2026

  • 126 Боздуган

    19 21 Отговор
    Давай Румене! Смажи ги!

    19:21 19.01.2026

  • 127 Славов

    11 18 Отговор
    Ще ви подкрепим,знаем,че можете ...

    19:21 19.01.2026

  • 128 Бай Данчо

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Точно":

    По скоро не участвала в предни избори партия!!!! ВМРО?

    19:21 19.01.2026

  • 129 Един

    17 9 Отговор
    Мишок

    19:21 19.01.2026

  • 130 сара

    7 4 Отговор

    До коментар #120 от "Честито":

    Вече не сме същите...

    19:22 19.01.2026

  • 131 Ройтерс

    9 10 Отговор
    "Деца на Родината, напред !.

    19:22 19.01.2026

  • 132 МУТРИ ВЪН

    20 7 Отговор
    Айде, почна се.

    19:22 19.01.2026

  • 133 Клетва

    17 21 Отговор
    Ще гласувам до края на живота си за него, ако разруши герберасщината до основи, до последната махала с кметски наместик, до последният началник на две чистачки.

    Коментиран от #185

    19:22 19.01.2026

  • 134 Мома

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "Жена":

    Помощта е от лудия дедо Тръмпи, няма да е от урсулите.

    Коментиран от #205

    19:22 19.01.2026

  • 135 Тацунков

    15 14 Отговор

    До коментар #55 от "Хмм":

    Бецепе одавна се самоликвидираха. Сега зеления чорап ликвидира изхождане и копейкин

    Коментиран от #148, #356

    19:22 19.01.2026

  • 136 Утре пак ще платим 1 милион на Боташ

    21 9 Отговор
    Както всеки ден досега, че и занапред.

    19:23 19.01.2026

  • 137 Стенли

    11 8 Отговор

    До коментар #24 от "Бъдеще":

    Силно се съмнявам че това ще е Радев много шикалкавене видяхме от негова страна но всеки е свободен в България да си прави партия така че поживеем ке видим всеки случай едва ли ще става по добре инфлацията ще се расте

    19:23 19.01.2026

  • 138 Ивелин Михайлов

    3 12 Отговор

    До коментар #72 от "Радев не се занимава":

    Величие не краде, а строи

    Коментиран от #147

    19:23 19.01.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Кирил

    15 12 Отговор
    Фатмак с обкръжение от дърти ченгета коминяри

    Коментиран от #258

    19:23 19.01.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 факт

    18 7 Отговор

    До коментар #86 от "Жена":

    От Вашингтон. И не е предположение. Защо си мислиш, че от встъпването на Тръмп в България няма американски посланик, а в САЩ български? Колко по-ясен знак да дадат, че имат нетърпимост към статуквото и нямат намерение да влизат в дипломатически отношения с намагнетизирани типове?

    Коментиран от #165, #230

    19:23 19.01.2026

  • 144 Лошо Седларов

    6 11 Отговор

    До коментар #112 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Е стига де.Това не може да се случи.В противен случай годните за война мъже и жени в България сигурно ще ги викат да се бият за пРусия.

    Коментиран от #180

    19:23 19.01.2026

  • 145 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 12 Отговор
    БРАВО на Радев, дано на изборите да измете двете дебели пра$$$ета...

    19:24 19.01.2026

  • 146 Курд Околянов

    11 11 Отговор
    Тикви, шишита и шарлатани са в шок.

    19:24 19.01.2026

  • 147 Кога ще платиш данъците

    9 4 Отговор

    До коментар #138 от "Ивелин Михайлов":

    и върнеш парите на хората пиранидаджио, тролещ по форумите?

    Коментиран от #167

    19:24 19.01.2026

  • 148 Хмм

    8 7 Отговор

    До коментар #135 от "Тацунков":

    Възраждане няма да гласуват за Радев, особено след "избора на турската лира"

    19:24 19.01.2026

  • 149 Просиянци за бой се стягат

    5 9 Отговор
    Много комплицирана ситуация......дано шиши и компания са изчислили точно ,щото може да се врътнеме пак към просия ,ако не се е разпаднала дотогава.........Баща ми казваше че ...мъжко ........само веднъж ,а това с бг май ще се окаже женско..........

    19:24 19.01.2026

  • 150 ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАМИНАВА ПРИ ЛЕВА

    15 11 Отговор
    Явно руското посолство недоволни от цигането и Възраждане, закриват проекта и пускат Радев. Цигането отива при другото цигане Бялата Златка от Батака.

    Коментиран от #166, #215, #225, #254, #262, #273

    19:24 19.01.2026

  • 151 Баце рита топка

    4 1 Отговор
    За Шиши не знам.

    19:24 19.01.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Големдебил

    14 6 Отговор

    До коментар #102 от "В шок":

    Подкрепям.Мунчо си мисли че ще го галим с перце,както са го правели в президентството.Да,ама не е познал.

    19:24 19.01.2026

  • 154 Град Симитли

    13 12 Отговор
    Удри,Байо Румене,
    Нихната мама Толупска!

    19:25 19.01.2026

  • 155 НЕ МИМУША.. АХ ГЪБКИ ГЪБКИ...

    8 8 Отговор

    До коментар #89 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    РАДЕВ КАЗА ЧЕ ИМАШЕ ЕДНА СГЛОБКА КОЯТО БЕШЕ ПОРОЧНА И СЪС ТЯХ ТОЙ НЯМА ДА ИМА ДОПИРНИ ТОЧКИ. ТОВА СА ПП ДБ ГЕПАЧИ И ШИШКО. А ЗА ДРУГИТЕ ЩЕ ВИДИМ. на всички които се съмняваха в Радев... Как сте малчугани. СТУДЕНО Е ВЪВ ЗАЙЧАРНИКА.

    19:25 19.01.2026

  • 156 Макробиолог

    10 8 Отговор
    Не съм оптимист.Пръво--де му е партията и кои и какви са хората в нея?И Жан Виденов беше честен и как приключи?На тая територия желаещите да забогатеят рязко и изведнъж от участие в политиката са абсолютно мнозинство. Второ--де що има мафия и структури ,ще играят против него,ще му купят хорята,ще им извадят компромати и т.н.

    Коментиран от #184

    19:25 19.01.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Перо

    14 3 Отговор
    В мутренската, криминална, политическа система и организация, една или друга партия само ще възпроизвежда статуквото и нищо не може да промени! Царската партия имаше 80% мнозинство и какво промени? Пак няма да гласувам! Само ще има разместване между случаиниците в перламента и властите! Вече видяхме капацитета на обкръжението на Радев в служебните правителства! Не се очаква нищо ново, освен увеличаване броя на партиите в НС и усложняване на сформирането на правителство!

    19:25 19.01.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Боко

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "звездите ми говорят":

    Като ти говорят разни неща означава , че не си си пил лития🤪

    19:26 19.01.2026

  • 161 Разочарован

    16 9 Отговор
    Господин Президент , ..... аз съм гласувал за вас и за двата ви мандата , и мислех че сте нещо повече от Бойко и Шиши , явно много съм бил заблуден , .... вие не сте нищо повече от тях ! За вас повече няма да гласувам , защото и вие ставате част от сивата мафиотска маса ! Дори и да спечелите изборите , с какви хора ще управлявате , от къде ще намерите честни и неподкупни Ббългари , като всички които се допускат до изборите и власта са контролирани по един или друг начин ? Все пак успех дано ме опровергаете !

    19:26 19.01.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Поредният спасител

    12 6 Отговор
    Който ша ни "оправя".

    19:26 19.01.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Симо

    3 4 Отговор

    До коментар #143 от "факт":

    Сега сигурно ще закрият посолството.

    Коментиран от #173

    19:26 19.01.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Ивелин Михайлов

    4 10 Отговор

    До коментар #147 от "Кога ще платиш данъците":

    Аз за 20 години съм платил 110 милиона лева данъци, ти за 10 хиляди години не можеш да изработиш толкова 😅🤣😂😂

    Коментиран от #199, #233

    19:27 19.01.2026

  • 168 Лут

    13 6 Отговор
    Отврат. Ужасен. Тоя ще разплаче много, много български деца. Глупав, глупав бай Ганьо........

    19:27 19.01.2026

  • 169 Мара

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Стига бе,до сега се гордяхме,гордяхме...

    19:27 19.01.2026

  • 170 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер

    4 7 Отговор
    В библията ми „ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО ЧИСТАТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “, в т. 17 „ЗАЩИТАТА НА БОЙКОТА НА ИЗБОРИТЕ, ДОКАТО НЕ СМЕ ГОТОВИ“ съм обяснил: защо трябва да бойкотираме изборите. Тази кампания я подехме още през 2020 г. и с радост виждам, че народът ни разбра и активността падна на 30 %, може да падне и до 25 % .
    Това правилно ПАСИВНО съпротивително действие на народа е необходимо като първата стъпка за смяната на настоящата брутално криминална система, с бойкота масово отричаме начина, по който тя функционира и се изгражда.
    Е, та нали същите тези народо-противни хора печелеха изборите и когато избирателната активност беше два-три пъти по-висока - напр. през 1994 , 2001, 2005, 2009 , 2013, 2017, 2020 г., Чалгари, Просто-Кирчовци и сие, станали министри със серия документни престъпления, назначени за министри от КОМУНИСТА Румен Радев, сега правещи се на демократи
    Пак и пак все народо-противни хора - царе , вождове , раздавачи на порции от народната баница и техните съучастници в грабежите - ченгета от Гесгапо / ДС и техните деца и внуци (като ППДБ сега – ултра-комунисти - прости и крадливи, децата на Гестапо, които не са алтернатива на другите комунисти) , ограбили ни многократно и продължаващи да ни ограбват се сдобиваха с правото за използват нашата власт .
    И така край няма .
    По времето на комунизма избирателната активност беше 99, 99 % . И комунизмът не се променяше, все същия си стоеше, все едни и същи хора бяха НАД нас и той ло

    19:27 19.01.2026

  • 171 Ами

    12 2 Отговор
    Едва ли има значение дали ходът на Радев е очакван или неочакван.
    Важното в случая е, че на практика той отказва да носи
    отговорност за правителството от домовата книга.
    Така, че очаквайте реакцията на Тръмп :)

    19:27 19.01.2026

  • 172 Сега шарлатаните ще видят

    11 4 Отговор
    Кой е баш шарлатанина!

    19:27 19.01.2026

  • 173 Реалист

    9 2 Отговор

    До коментар #165 от "Симо":

    Ще закрият кочината наричана трета българска държава.

    19:28 19.01.2026

  • 174 Чапай

    4 4 Отговор
    Хаха как вият лизачите на бабаитите.

    Коментиран от #182

    19:28 19.01.2026

  • 175 А50

    12 9 Отговор
    Айде успех! Мислех този път да не гласувам, но сега вече има избор. Шишофците ще се опитат да попречат с всички законни и незаконни средства

    Коментиран от #189

    19:28 19.01.2026

  • 176 Пампаец

    12 9 Отговор
    На жълтопаветният планктон , честито ! След Симеончовци , Кирчококорчовци и Чалгари дойде ред и купен от крадливите олигарси , Зелен Чорап да ги управлява !

    19:28 19.01.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Набил Еженави

    7 6 Отговор
    Честито на Бочко и Дидко! Честит Атанасов ден и на Наско гнома!

    19:28 19.01.2026

  • 179 коко

    10 6 Отговор
    По първа програма един брадатко ръси простотии и иска да целуваме Радев по задните части.Радев сгреши, скочи от самолета без парашут,късно му казаха от изток да направи това.

    19:28 19.01.2026

  • 180 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 5 Отговор

    До коментар #144 от "Лошо Седларов":

    Късно е Чадо мандалото лопна Вече двадесет минути дишам свободно както някога

    19:28 19.01.2026

  • 181 Хипотетично

    10 5 Отговор
    Оставката е достойна за приветствие и за уважение. По-добре късно , отколкото никога. Девет години президентство и все разделение на обществото чрез спорни тези.
    Освен ползата за страната с емблематичния договор за газ с Боташ, за друго благо няма спомен. а, Екскурзия до Япония с Деси за някаква техно изложба е важното му постижение през втория мандат. През първия - нищо.

    Коментиран от #303

    19:28 19.01.2026

  • 182 Бахмут

    2 2 Отговор

    До коментар #174 от "Чапай":

    Скоро и ти ще завиеш.

    19:28 19.01.2026

  • 183 Край

    14 3 Отговор
    Системата ви лансира нов "спасител" търсят се шарани да клъвнат. Спасители се лансират за да не се промени Системата.

    19:28 19.01.2026

  • 184 Боко

    4 0 Отговор

    До коментар #156 от "Макробиолог":

    Ти си микро , ама само на червейче👌

    19:28 19.01.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 03455

    12 7 Отговор
    В държава от ЕС Президента подаде оставка за да се бори с корупция и олигарси!!!
    Това ще има голям отзвук и в ЕС, и в Щатите!!!
    Вероятно ще има реакция отвън!!!

    Коментиран от #197

    19:28 19.01.2026

  • 187 Председателя на пиар отдела на Радев

    9 11 Отговор
    Тази вечер от 19 часа върховният главнокомандващ Румен Радев обяви войната на Мафията и нейните главатари Борисов и Пеевски!
    След това Генералът ще напусне Президентството, да да оглави лично армията си в битката за края на целия Преход!
    Очаква ни най-мръсната и кална кампания, защото Кочината ще се бие като за последно, а на карта е заложена цялата власт в България!
    Без властта санкционираният за гранд корупция и пладнешки кражби по закона Магнитски Пеевски е граждански труп, а ортакът му Борисов е политически труп и двамата стават клиенти на Правосъдието.

    Първият коментар от мен като председател на пиар отдела на Румен Радев.
    Първо влизат в затвора за огромна корупция и грабежи разпадналите се измамници от ИТН

    19:29 19.01.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Ха ха

    5 5 Отговор

    До коментар #175 от "А50":

    До сега ако си гласувал - по-добре не гласувай. Вижда се, какво си избрал.

    19:30 19.01.2026

  • 190 Радеф

    4 3 Отговор
    Ще ходим на война, на войнааа тра ла ла!

    19:30 19.01.2026

  • 191 5678

    5 15 Отговор
    Браво Български ГЕРОИ Браво Господин Радев

    Коментиран от #203

    19:30 19.01.2026

  • 192 Край

    13 3 Отговор
    Сега човека ще ви напише едни Листи с негови послушковци и ще ги гласувате заради него и после ще останете учудени какви екземпляри сте "избрали". Пропорционалната избирателна система търси нови шарани

    19:30 19.01.2026

  • 193 Защо "милия" мунчо

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не си подаде оставка когато Черепа плати "ГОЛЕМИЯ" протест на жълтопаветниците?? А дигна немощно старческо юмруче и квича оставайки да смуче народна кръв??? И сега АЛЧНИКА се надява на нов пост в държавата която почти съсипа!

    19:30 19.01.2026

  • 194 Една

    2 4 Отговор
    По добре ще е ако сайта факти си хвърли боклуците,създали го и работещи в него

    19:30 19.01.2026

  • 195 Хмм

    3 16 Отговор
    това всъщност е саможертва, дано успее

    19:30 19.01.2026

  • 196 Онзи

    6 16 Отговор
    Евала ако направи партия аз за него ще гласувам , омръзна ми от другите все еднакви ми се виждат и боли ги фара за нас. От просташки изказвания и поведения наше политици достигнаха дъното. Поне президента има най-малкото поведението и интелекта и се вижда, че е мислещ човек а не да говори заучени фрази .

    Коментиран от #204

    19:30 19.01.2026

  • 197 Корупционер

    16 5 Отговор

    До коментар #186 от "03455":

    Който е бил в казармата е виждал, за каква корупция става въпрос там. Той ли ще бори корупцията? Вълка ще пази агнетата.

    Коментиран от #201

    19:31 19.01.2026

  • 198 Дедо

    6 8 Отговор
    Няма да е честно Радев да няма охрана от НСО , а двете прасета Банкянския и Дубайския да имат. Двете прасета ще опитат да го елиминират

    19:31 19.01.2026

  • 199 Кажи кога ще си платиш данъците

    11 4 Отговор

    До коментар #167 от "Ивелин Михайлов":

    и кога ще върнеш парите на хората пирамидаджио. И колко плащат за тролене и лъжи от кръга капитал?

    Коментиран от #264

    19:32 19.01.2026

  • 200 Тити

    14 3 Отговор
    Голям праз до сега живя на гърба на дънакоплатецаца иска да го съжаляваме че си е живял охолно докато народа затягаьколани.

    Коментиран от #209, #211

    19:32 19.01.2026

  • 201 03455

    2 2 Отговор

    До коментар #197 от "Корупционер":

    Казвам навън!

    19:32 19.01.2026

  • 202 А аз

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А аз, макар, че гласувах за него 2 пъти за президент, няма да гласувам за него за партията му, аз съм си за "Шарлатаните".

    19:32 19.01.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Леле

    11 3 Отговор

    До коментар #196 от "Онзи":

    Ти явно нямаш интелект. Точно Радев е "опоркаджия" като повечето военни - приказва и действа по Устав.

    19:32 19.01.2026

  • 205 Жена

    1 1 Отговор

    До коментар #134 от "Мома":

    Благодаря Ви за отговора!

    19:32 19.01.2026

  • 206 Начо

    13 7 Отговор
    Сега шиши ще изяде тиквата а Радев ще упърли прасето

    19:32 19.01.2026

  • 207 Точен

    6 12 Отговор
    Радев е по-добър избор от сглобката на ГЕРБ, Новия бардак и ПП/ДБ. Но аз и България имат по-добър избор: ВЪЗРАЖДАНЕ!

    Коментиран от #220

    19:33 19.01.2026

  • 208 България притихна!

    9 11 Отговор
    След изявлението на президента, мощни аплодисменти!
    Главата на змията ще бъде строшена!
    Няма да ни е лесно, но ще подкрепим Радев!

    19:34 19.01.2026

  • 209 Наследствен държавен служител

    11 4 Отговор

    До коментар #200 от "Тити":

    Като военен е живял цял живот на гърба на данъкоплатеца от училище до ден днешен! Цял живот.

    Как мислиш човек, който никога не е работил истинска работа, ще разбере и ще се грижи за интересите на пролетариата и бизнеса?

    19:34 19.01.2026

  • 210 Тик- Ток

    14 5 Отговор
    Гумен Крадев е тънък сметкаджия,от негово вдигнато юмруче започна тоталния разпад на държавата като докара в България,Кокоро и Киру

    Коментиран от #219

    19:34 19.01.2026

  • 211 Мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #200 от "Тити":

    Еее, сега ще лапа партийни субсидии, добре си оплете кошничката Румен Радев. 🤑

    19:34 19.01.2026

  • 212 миролюбецът, триморец

    9 2 Отговор
    Доста голяма ще е изненадата на обханатите от еуфория българи, когато натовския офицер свали окончателно маската си

    19:34 19.01.2026

  • 213 КПСС-БКП

    14 5 Отговор
    Тоя калпак не разбира че никой не го иска.

    19:34 19.01.2026

  • 214 коко

    12 7 Отговор
    Преди малко ТАСС съобщи че Асад чака Радев да играят на карти в Москва.

    19:34 19.01.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 03455

    9 6 Отговор
    В държава от ЕС Президента подаде оставка за да се бори с корупция и олигарси!!!
    Това ще има голям отзвук и в ЕС, и в Щатите!!!
    Вероятно ще има реакция отвън!!!

    Срам за ЕС! На вниманието на Щатите!

    19:34 19.01.2026

  • 217 Буха ха

    10 4 Отговор
    Английският на Радев е доста добър, Бацун и Прасчо за толкова години не можаха едно Хелоу да научат

    Коментиран от #237

    19:34 19.01.2026

  • 218 Честито

    10 8 Отговор
    Чичо Румен занули прасето и тиквата

    Коментиран от #227

    19:34 19.01.2026

  • 219 Напротив!

    7 9 Отговор

    До коментар #210 от "Тик- Ток":

    Киро и Асен са най-доброто нещо, което Румен Радев даде на България.

    Коментиран от #243

    19:35 19.01.2026

  • 220 Чао чао

    9 7 Отговор

    До коментар #207 от "Точен":

    С този проект на Радев, руското посолство приключва с проекта Възраждане. Руснаците спират парите на Възраждането и ги дават на Радев.

    Коментиран от #232

    19:35 19.01.2026

  • 221 Да те светна по въпроса:

    12 7 Отговор

    До коментар #124 от "Големдебил":

    Всичко след простотията и кражбите на Тиквата Борисов и Пеевски ще е по добро за всички ни.

    19:35 19.01.2026

  • 222 В 59та секунда!

    11 8 Отговор
    Радев най малкото ще спаси България от въвличането й във война с Русия и ще озапти русофобията която залива страната по заповед на урсулите!

    19:35 19.01.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Тик- Ток

    7 1 Отговор
    Галактиката е в шок

    19:35 19.01.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Никой

    8 6 Отговор
    Ще ви поведе към рашистките мрачни дълбини и телените мрежи . Очаквайте визи за ЕС .

    Коментиран от #231

    19:36 19.01.2026

  • 227 Поручик

    9 9 Отговор

    До коментар #218 от "Честито":

    Единствените занулени ще бъдат редниците от народокашимерията. :)

    Дай на Шапкар власт и гледай сеира на народа - ще станем като Ирак, Либия, Сирия и която и да е друга африканска държава управлявана от полковници.

    Коментиран от #242

    19:36 19.01.2026

  • 228 РАДЕВ ЩЕ НИ НАПРАВИ

    6 7 Отговор
    Добрини. Ще ги ОПРАСКА със 300 бибитко и шиши. И всичките други от последните години. Е навярно не така брутално както много от нас желаят но все пак ще ги стресира яко. И дано и при бай Ставри изпрати някои. И ОТ ДЕН ДВА ПРОМЯНАТА НЕ ГО ЧЕТА. ЯВНО СИ Е ВЗЕЛ ПОУКА ИЛИ СВЪРШИ ПАРАТА.

    19:36 19.01.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Жена

    3 0 Отговор

    До коментар #143 от "факт":

    Нищо не мисля. Аполитична съм и нямам представа, затова попитах. А все пак ще трябва да гласувам за някого. Благодаря Ви за отговора!

    Коментиран от #259

    19:37 19.01.2026

  • 231 Изгоря ми детето

    4 6 Отговор

    До коментар #226 от "Никой":

    Преди тези... ще има купони за хляб :))))

    Коментиран от #298

    19:37 19.01.2026

  • 232 Те тези пари са

    3 7 Отговор

    До коментар #220 от "Чао чао":

    само в лъжите на тролеите на мафията ПП, ДБ, ГЕРЕБ и ДПС. Безродници.

    19:37 19.01.2026

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Дика

    10 4 Отговор
    Айде още един на клона, който ще храним в парламента. Да му мислят досегашните водачи на копейките, оставайки без избиратели. Под ръчичка с Волен и към някой подкаст.

    19:37 19.01.2026

  • 235 Хасан от Делиорман

    4 5 Отговор
    Румен Радев е последният президент на Република България. Така ще пише в Уикипедия.

    19:37 19.01.2026

  • 236 Позор

    10 8 Отговор
    Още на първия ден като Президент, на първото си изявление съобщи на всички българи, аз ще работя за русия, а не за България. И удържа на обещанието си, а сега другаря Решетников му нареди да обедини всички руски партии в "БЪЛГАРСКИЯ" парламент и националния предател козирува и пое новата задача да доразсипе родината си ...... Позор !

    19:38 19.01.2026

  • 237 Не забравяй

    1 5 Отговор

    До коментар #217 от "Буха ха":

    РАЯ мнооого добра

    19:38 19.01.2026

  • 238 Дик диверсанта

    8 7 Отговор
    Ще има дебили, които ще му се вържат.

    19:38 19.01.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Незнайко

    3 2 Отговор
    Дрън дрън храна за мисирките.По целия свят който държи кинтите той поръчва музиката,нищо няма да се промени

    19:38 19.01.2026

  • 241 Анонимен

    5 7 Отговор
    Някои вече треска ги тресе

    19:38 19.01.2026

  • 242 Естет

    3 6 Отговор

    До коментар #227 от "Поручик":

    Баце ти ли си? Нема страшно. Не боли много!

    19:38 19.01.2026

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гечко":

    Трай Там!

    19:38 19.01.2026

  • 245 Вероятно

    5 4 Отговор
    Румен Радев може да ползва създадената вече от Стефан Янев политическа партия „Български възход“ .

    Коментиран от #251

    19:39 19.01.2026

  • 246 От чужбина

    10 10 Отговор
    Ще гласувам за Румен Радев и/или неговата партия. Наричайте го както си щете - Мунчо, зеления чорап или каквото се сетите. За всички е ясно, че париите от статуквото ще изработят сега безброй компромати само и само да откъснат гласове от него. Вероятно ще плащат много повече на неграмотните си избиратели само и само да се закрепят във властта. Бих ви посъветвал - Идете, разходете се до една Румъния за да видите, че е на крачка пред България. Към края на 1989та година Румъния и румънците бяха значително по-бедни от България. Тогава, в края на 1989та те гръмнаха Чеушеску въпреки, че същия обяви, че Румъния няма дългове. Години след това румънците вкараха в затвора няколко корумпирани министри. После парламента им се опита да ги амнистира и румънците веднага излязоха по улиците. За това сега са по-добре, защото периодично си разчистват обора. Сега в Радев ни е надеждата да разчисти българския обор.

    Коментиран от #278

    19:39 19.01.2026

  • 247 Възраждане

    4 4 Отговор
    Позор!!!

    19:39 19.01.2026

  • 248 Ще има

    7 5 Отговор
    Недостиг на билети към Дубай

    19:39 19.01.2026

  • 249 Анонимен

    5 4 Отговор
    Някои вече треска ги тресе

    19:40 19.01.2026

  • 250 сериозно

    7 6 Отговор

    До коментар #103 от "АГАТ а Кристи":

    и защо? Подписът на Радев ли стои под договора за Боташ? Вие нормални ли сте? Буци и Шиши са същите - те ги питат за глупостите им, те отговарят за Боташ и президента. Ако договорът за Боташ е неизгоден за България, отговорност ще носят тези, които са го подписали.

    19:40 19.01.2026

  • 251 Знаещ

    10 7 Отговор

    До коментар #245 от "Вероятно":

    На безмозъчни жълтопаветни еуглени като теб ще припомня , че дефиницията за мафия е . Срастване на организираната престъпност с държавната власт. Зеленият Чорап е част от държавната власт и следователно е част от мафията ! На тези които ще кажат , че Радев нямал реална управленска власт ще припомня , че Радев 2 години и половина управлява държавата с назначени лично от него служебни правителства. Че лично той предизвикваше противоконституционни метежи в държавата . Че лично той докара на власт Кирчококорчовци , чалгарите и мравоядите . Резултатите от техните управления всички ги знаем . Ако някой си мисли , че щом Радев се докопа до властта ще е нещо различно от управлението на Кирчококорчовци , Мравояди и Чалгари , жестоко се лъже . Защото и Радев е Маша на олигархията която граби държавата и българските граждани .

    19:40 19.01.2026

  • 252 Възраждане

    3 3 Отговор
    Позоррр!

    19:40 19.01.2026

  • 253 Гога без тебе...

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гошо":

    не мога, чул те гаспод и да стане скоро, мафията при бай Ставри

    19:40 19.01.2026

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Анонимен

    6 7 Отговор
    Жълтопаветната секта е в ужас

    19:40 19.01.2026

  • 257 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Има надежда":

    Хареса ми нека ти Ника ти-наистина има надежда, но да не бързаме в очакванията, нека да бъдем реалисти........ Силен ход на президента Радев, дано да успее.... Два пъти съм гласувал за него, сега не съм сигурен дали за него ще гласувам... Да видим с кой ще влезе в разбирателство и какви хора ще издига..... Определено, ако гласувам ще гласувам за хора които наистина искат и са показали, че искат възраждането на България като държава.....

    19:41 19.01.2026

  • 258 Бойко Българоубиец

    3 5 Отговор

    До коментар #141 от "Кирил":

    За мене ли говориш😅🤣😂😂

    19:41 19.01.2026

  • 259 Така се оправдават

    9 7 Отговор

    До коментар #230 от "Жена":

    Радев, зад когото винаги се вижда Митрофанова да му диша във врата... иначе другаря твърди, че от Вашингтон. Типична руска хибридна тактика да се обвиняват англосаксонците за неща, които руснаците правят.

    Не става с аполитичност и питане в интернет. Самоинформирате се и мислете с мозъка си, за да няма после "Ама какво стана сега?"

    Коментиран от #321

    19:41 19.01.2026

  • 260 Тошко

    3 5 Отговор
    Мишите дупки ще са недостиг

    19:41 19.01.2026

  • 261 Путин

    12 6 Отговор
    го е натиснал. И пак говори за референдум за еврото. Тъп, та дрънка. Юристите му казаха, че е противоконституционен. А и се мъчи да се присламчи към нашите протести. С гръм и трясък ще се провали. Предател!!!

    19:41 19.01.2026

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Гражданин

    4 9 Отговор
    Последен шанс за България,дано оправи нещата

    19:42 19.01.2026

  • 264 Ивелин Михайлов

    2 5 Отговор

    До коментар #199 от "Кажи кога ще си платиш данъците":

    Никой не си ги е поискал

    Коментиран от #284

    19:42 19.01.2026

  • 265 Фют

    0 4 Отговор
    "Да сложим край на спасяванията поединично"
    Юруш народеее на CK Escape! 90s beast mode parfum! Заслужава си всяка капка.

    19:42 19.01.2026

  • 266 Тик- Ток

    3 7 Отговор
    Само Волен Сидеров можеше да спази България,а сега яжте л@йна с тези всички негодници в парламента

    Коментиран от #316

    19:42 19.01.2026

  • 267 Ще разберем

    2 6 Отговор
    колко мазохисти има в България?

    19:42 19.01.2026

  • 268 Руското посолство

    9 11 Отговор
    Тоя ако беше мъж - щеше да си изкара мандата, поне докато не се състави правителство. От алчност и лакомия е готов да загроби държавата.

    19:42 19.01.2026

  • 269 Честито на

    7 8 Отговор
    Новия министър председател Радев

    19:42 19.01.2026

  • 270 С влизането на Радев в политиката

    5 5 Отговор
    Възраждане" "Меч" "Величие" ИТН паднаха в канала!!!

    19:42 19.01.2026

  • 271 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "Aлфа Bълкът":

    това е добра забележка, да не залитне по краварите, но реакцията му за покупката на самолети беше в интерес на България и Европа. И аз имам съмнения дали краварника не стои зад проекта му, но както писах, риск няма - конкурентите са му толупа, свинчока и шарлатаните.

    19:43 19.01.2026

  • 272 Пламен

    6 6 Отговор
    И ся кво - президент пиги?

    19:43 19.01.2026

  • 273 С тролене се занимава

    4 5 Отговор

    До коментар #150 от "ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАМИНАВА ПРИ ЛЕВА":

    най големият отпадък в едно общество. Жалко за родители, създали глупаци и боклуци.

    19:43 19.01.2026

  • 274 ВИКАЙТЕ ЦАРЯ

    7 4 Отговор
    ЯСНА Е РАБОТАТА

    ВРЪЩАЙТЕ ЦАРЯ

    19:43 19.01.2026

  • 275 Исторически парк

    6 9 Отговор

    До коментар #102 от "В шок":

    А вие гербавите ще сте в затвора 😉

    Коментиран от #296

    19:43 19.01.2026

  • 276 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    И какво следва сега.... сглобка с шарлатаните?

    Коментиран от #372

    19:44 19.01.2026

  • 277 Зик так

    1 5 Отговор
    Сбъдна се желанието на жинден бинден растите и бацовистите за инпицмънт? А юрдеци доволни ли сте?

    Коментиран от #295

    19:44 19.01.2026

  • 278 Питам

    9 6 Отговор

    До коментар #246 от "От чужбина":

    И с какво е по различен Радев от партиите на статуквото ? ? ? Или според теб докараните от Радев на власт Кирчококорчовци, Чалгари , Мравояди не бяха партии на статуквото ? Какви според теб нови бацили след ПП , ДБ и ИТН ще изкара Радев на сергията, които да не са от статуквото , а не същите като тях ???

    Коментиран от #293, #300

    19:44 19.01.2026

  • 279 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Снощи тошко йорданов от итн разби кауна":

    Малката разлика е, че оставката на правителството не е зависела от мнението или свързана функциите на Президента, в онзи момент. Капиш?

    19:44 19.01.2026

  • 280 А50

    6 10 Отговор
    Сега е момента да изметем боклуците. Гласувайте за Радев

    19:44 19.01.2026

  • 281 Да не

    5 2 Отговор
    като канадското гражданство на Петков?

    19:44 19.01.2026

  • 282 Хаха

    7 3 Отговор
    Със стари актьори нов филм.

    19:45 19.01.2026

  • 283 Сега да му

    4 6 Отговор
    Мислят сегашните 240 айдука

    19:45 19.01.2026

  • 284 Верно ли

    4 5 Отговор

    До коментар #264 от "Ивелин Михайлов":

    Данъците имат срокове бе крадец. Кога ще плащаш за фирмите на жена ти то бе крадец пирамидаджио!

    Коментиран от #328

    19:45 19.01.2026

  • 285 браво на този

    8 5 Отговор
    който го излъга да си подаде оставката като президент. Отървахме се от него по-рано от очакваното.

    19:46 19.01.2026

  • 286 таксиджия 🚖

    5 5 Отговор
    Републикански буклук! Същия като Костадин Костадинов.

    Във речта си гордо заяви, че 9 години е работил за евроинтеграцията, а неуките селинджъри му се радваха, че бил русофил 🤭

    Коментиран от #294

    19:46 19.01.2026

  • 287 Азсъм

    9 5 Отговор
    Е сега станахме троянският кон на Русия в ЕС!!!

    Коментиран от #377

    19:46 19.01.2026

  • 288 Ученик

    2 7 Отговор
    Почвам да уча турски език. Днес един каза, че България щяла да се върне в границите си от 1878-ма. Това дори е оптимистично.

    Вятърът духа от Анадола.

    19:46 19.01.2026

  • 289 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    7 0 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #332

    19:46 19.01.2026

  • 290 Анонимен

    6 0 Отговор
    Отиваме на 23 поредни предсрочни избори

    19:47 19.01.2026

  • 291 Само

    1 5 Отговор
    Тръмп може да ни спаси!

    19:47 19.01.2026

  • 292 Габрово

    4 8 Отговор
    Ще спечели с абсолютно мнозинство и ще трябват нови легла при бай Ставри

    Коментиран от #306

    19:47 19.01.2026

  • 293 Е що лъжеш бря

    2 2 Отговор

    До коментар #278 от "Питам":

    Толкова ли се мразиш, е искаш да изглеждаш толкова гнусно. Не те ли е срам да си толкова жалък.

    Коментиран от #308, #334

    19:47 19.01.2026

  • 294 Евроинтегриран

    7 2 Отговор

    До коментар #286 от "таксиджия 🚖":

    Костадин Костадинов също работи за Евроинтеграция и силен ЕС, но подписва с партията на Путин споразумения за сътрудничество.

    Тъй де, един сиганин ми казваше "Вервай ми, бате, няма да те лъжа."

    Коментиран от #304

    19:48 19.01.2026

  • 295 Пампаец

    3 1 Отговор

    До коментар #277 от "Зик так":

    Бе какво им пука на юрдеците? Те и до сега за жълти стотинки продаваха децата си и гласуваха , или срещу заплащане , или поради полезен идиотизъм . Сега ще го правят за жълти евроцентове . Тези които безкритично гласуваха за Кирчококорчовци и чалгари сега ще гласуват безкпитично и за зелени чорапи ...

    19:48 19.01.2026

  • 296 Връщай

    10 4 Отговор

    До коментар #275 от "Исторически парк":

    Парите бе!

    Коментиран от #340

    19:48 19.01.2026

  • 297 Жидов Гроб

    9 6 Отговор
    В момент, в който държавата няма правителство и няма дори и служебен премиер, президентът да си подаде оставката. Това значи да обезглави държавата.

    Това е висша форма на безотговорност !

    19:48 19.01.2026

  • 298 Зевс

    3 3 Отговор

    До коментар #231 от "Изгоря ми детето":

    Човекът не е добре!

    19:49 19.01.2026

  • 299 Браво

    2 2 Отговор
    Като видях величие как си влезе,ти вече си вътре.

    19:49 19.01.2026

  • 300 От чужбина

    4 1 Отговор

    До коментар #278 от "Питам":

    А защо изобщо питаш? Пеевски какво ти предлага?

    19:49 19.01.2026

  • 301 Удри

    5 6 Отговор
    Олигархията около Радев го е натиснала да прави партия. Видяха, че от протежетата му от ППДБ нищо не става.

    19:49 19.01.2026

  • 302 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 303 Почти

    5 1 Отговор

    До коментар #181 от "Хипотетично":

    Новогодишно звучеше обръщението. Ни едно управление не хареса. Служебните правителства немощни. Олигарсите недосегаеми. Електоратът не харесва тия за които е гласувал и протестира неудържимо.

    Ще чакаме новия политически субект

    Коментиран от #458

    19:49 19.01.2026

  • 304 И що да не подписва

    4 2 Отговор

    До коментар #294 от "Евроинтегриран":

    Всеки свободен човек следва интереса си, а не лъжите на запада. Но робите и безродниците се мразите, пък какво остава за страна!

    19:50 19.01.2026

  • 305 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 4 Отговор
    Двете дебели пра$$$ета ББ и ДП вече квичат от ужас,
    усещат, че за тях ще има ПРОЛЕТНА КОЛЕДА...

    19:50 19.01.2026

  • 306 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #292 от "Габрово":

    Добре е че си вярваш,но ще се сблъскаш с реалността.

    19:50 19.01.2026

  • 307 Удри

    4 4 Отговор
    Мафията се надява през Радев да заграби държавата.

    19:50 19.01.2026

  • 308 Руската пропаганда

    5 2 Отговор

    До коментар #293 от "Е що лъжеш бря":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #323

    19:50 19.01.2026

  • 309 9898

    5 1 Отговор
    Какво браво на ДРОгаря Пилотов?? Тоя е господин колко ти си умен!

    19:51 19.01.2026

  • 310 Москва Играе Вабанк

    7 3 Отговор
    Най-силният коз: Боташ Решетников
    Ще гласувам за Шиши- той най-добре се справя с московските агенти

    19:51 19.01.2026

  • 311 Малиии

    2 4 Отговор
    Става интересно
    Многоооооо интереснооооо

    19:51 19.01.2026

  • 312 Славов

    2 5 Отговор
    Ще ви подкрепим,знаем,че можете ...

    19:51 19.01.2026

  • 313 Възраждане

    1 8 Отговор
    Виждаме в генерал Румен Радев естествен коалиционен партньор за да си Върнем България

    Коментиран от #318

    19:51 19.01.2026

  • 314 ЦАРЯ ДА ИДВА

    5 3 Отговор
    ВИНАГИ СЪМ БИЛ ПРОТИВ ЦАРЯ

    НО СЕГА ЦАРЪТ ИЗГЛЕЖДА КАТО СПАСИТЕЛ

    19:51 19.01.2026

  • 315 От ЮАР

    4 1 Отговор
    По- добре мафията на тиквата, отколкото КГБ на Боташко и гълъбарника. Тоя каун струва на България по половин милион на ден, който през Боташ се преточва към Кремъл.

    19:52 19.01.2026

  • 316 Мдаа

    2 2 Отговор

    До коментар #266 от "Тик- Ток":

    Има интервю на Волен при Карбовски. Каза, че всички които гласуват за него ще гласуват за Радев.

    19:52 19.01.2026

  • 317 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 318 Темпорал

    6 1 Отговор

    До коментар #313 от "Възраждане":

    Радев ще издуха Израждане. Радев е новият проект на руснаците, след провала на Възраждане.

    19:52 19.01.2026

  • 319 604

    1 5 Отговор
    палачинката се обръща....ми ся

    19:52 19.01.2026

  • 320 Електра

    6 1 Отговор
    А аз горката помислих, че Мунчо по известен като другаря Боташ, ще бяга в Москва...

    19:52 19.01.2026

  • 321 Жена

    2 2 Отговор

    До коментар #259 от "Така се оправдават":

    В момента се самоинформирам. Понякога тук коментират доста мъдри хора, между другото. А станах аполитична, след като веднъж гл@сувах за Кики и веднъж за ч@лгаря, след което горко, към 300 хиляди пъти съжалих и до ден днешен не мога да си го простя. Но според мен е редно и важно да се гласува, затова събирам впечатления. Всякак.

    Коментиран от #387

    19:53 19.01.2026

  • 322 Хамаско

    2 0 Отговор
    Мдамммм, тези избори няма да са като онези...

    19:53 19.01.2026

  • 323 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #308 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и запят от фашизъм запад уцели точно глупака за лъжи и пропаганда срещу Русия!

    Сега виж какво пишеше в коментара който коментираш:

    Що лъжеш бря? Толкова ли се мразиш, е искаш да изглеждаш толкова гнусно. Не те ли е срам да си толкова жалък

    Коментиран от #339

    19:53 19.01.2026

  • 324 Тракиец 🇺🇦

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да ти се.ра в комунистическата антибългарска уста

    19:53 19.01.2026

  • 325 Малиии

    3 5 Отговор
    Става интересно
    Многоооооо интереснооооо

    Коментиран от #358

    19:53 19.01.2026

  • 326 боико борисуф

    4 4 Отговор
    с теб сме радев натрии им мусурите на всички народа е зад теб вярваме ти треперят им гащите на всички и особенно на хеитарите татянка буруджииска - гербаджииска и цветана андреева - дпс старо начало с наближващ краи

    19:54 19.01.2026

  • 327 Няма да стане!

    7 1 Отговор
    Ако някой си мисли и има надежда, че може да отклони България от избрания и европейски път, да я извади от НАТО или да отхвърли еврото и Шенген, той се лъже и само-заблуждава. Това никога не може да стане, защото копейките сте малко и защото българите са европейци, а не крепостни селяни...

    Коментиран от #352

    19:54 19.01.2026

  • 328 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор

    До коментар #284 от "Верно ли":

    Всичко ми е платено

    Коментиран от #337, #342

    19:54 19.01.2026

  • 329 Минута е много

    4 4 Отговор
    Ама сега?!?!?! Шах и мат!!!

    19:54 19.01.2026

  • 330 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    7 2 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
    😂😂😂

    Коментиран от #336, #347

    19:54 19.01.2026

  • 331 Млади Хора

    4 4 Отговор
    Напускайте докато не е късно! Че иначе ще бягате като сирийци през границата.

    19:54 19.01.2026

  • 332 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #289 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":

    Митрофанова, кой друг!

    19:55 19.01.2026

  • 333 Кухоглава копейка

    3 2 Отговор
    Сега ще възстанови Мочата.

    19:55 19.01.2026

  • 334 Питам

    4 2 Отговор

    До коментар #293 от "Е що лъжеш бря":

    Кое е лъжа в думите ми , че Радев докара Кирчококорчовци , Мравояди и чалгари на власт ??? Или ти като зелените еуглени не умееш да помниш историята си ? Това , че се гнусиш от факта , че си гласувал за тях не означава , че те не са промотирани във властта именно с протекциите и вдигнатият юмрук на Румен Радев ! А това , че си решил отново да настъпваш за пореден на една и съща мотика си е лично твой , а не мой проблем !

    Коментиран от #344

    19:55 19.01.2026

  • 335 БеГемот

    3 3 Отговор
    В Зайчарника зайците са в потрес.... Хамид Хамид стяга багажа ...хотел Берлин е със задръстени тоалетни.....

    19:55 19.01.2026

  • 336 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #330 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":

    Москва

    19:55 19.01.2026

  • 337 Не лъжи пирамидаджио

    4 1 Отговор

    До коментар #328 от "Ивелин Михайлов":

    Кога ще платиш данъците крадец от партията на мафията величие? Колко плаща за тролене кръга капитал.

    Коментиран от #348

    19:55 19.01.2026

  • 338 Тракиец 🇺🇦

    8 1 Отговор
    РАДЕВ ТИ СИ ДОКАЗАН БО.КЛ.УК ... ЗАВЪРШЕН И.Д.И.ОТ ..КОМУНИСТ ТЕРОРИСТ КОЙТО БРАНЕШЕ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ СЪВЕТСКИ ЕВРЕЙСКИ ЦИОНИСТКИ АНТИЕВРОПЕЙСКИ АНТИБЪЛГАРСКИ МОНУМЕНТИ.... НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕДА КОЙ КВО ГОВОРИ А КОЙ КВО ВЪРШЕ И ПРАВИ...ТИ СЕ ДОКАЗА КАТО ЛЪЖЕЦ И ИЗМАМНИК..КОГАТО ТИ КАЗВАХА ПРЕДИ ХОРА ДА НАПРАВИШ И ОБРАЗУВАШ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО ТИ НЕ ИСКАШЕ И ОТКАЗА И ПОСЛЕ В 12 БЕЗ 5 КАТО ВИДЯ ЧЕ 80% ОТ НАЦИЯТА НЕ ИСКА ЕВРОТО ТИ ПРЕДЛОЖИ РЕФЕРЕНДУМ С ЦЕЛ ДА СИ ДОКАРАШ ДИВИДЕНТ ПОЛИТИЧЕСКИ С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ ЧЕ НЯМА ДА МИНЕ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ ....ТИ СИ ПО ЗЛЕ ОТ ПЕЕВСКИ И БОЙКО ВЗЕТИ ЗАЕДНО ....САМО ЕДИН ЗАВЪРШЕН И ОФОРМЕН И.Д.И.О.Т ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ТЕБ..НОРМАЛЕН ЧОВЕК НЯМА ДА СИ ДАДЕ ГЛАСА....ЗА КОЙ ЩЕ ГЛАСУВАМ АЗ ------??? ЗА БОЯН РАСАТЕ БНС-НД

    19:55 19.01.2026

  • 339 Руската пропаганда

    5 1 Отговор

    До коментар #323 от "Така е":

    се цели в българоглупака

    Коментиран от #351

    19:56 19.01.2026

  • 340 Исторически парк

    0 2 Отговор

    До коментар #296 от "Връщай":

    На тебе ли 🤣😂

    19:56 19.01.2026

  • 341 Митрофанка

    5 1 Отговор
    Добро момче,послушно!

    19:56 19.01.2026

  • 342 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #328 от "Ивелин Михайлов":

    А рестото??!

    19:56 19.01.2026

  • 343 Темата на годината

    1 2 Отговор
    Кеф. Кеф кеф

    19:56 19.01.2026

  • 344 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 345 Хъхъ

    4 2 Отговор
    Идеално, хайде да започват с по същество да го съдят за БОТАШ ! Май много бързо забравиха всички този какъв дъл ни натресе да плащаме …

    19:56 19.01.2026

  • 346 Полвдив

    4 1 Отговор
    Комунистическите ядра се обединиха и пускат нова пътека да пречат на България за пълноценното влизане в Европейския съюз.
    Времето ще покаже....изборите ще бъдат съмнителни.....

    19:56 19.01.2026

  • 347 Жена

    0 1 Отговор

    До коментар #330 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":

    😄😄😄😂🤣

    19:56 19.01.2026

  • 348 Ивелин Михайлов

    1 2 Отговор

    До коментар #337 от "Не лъжи пирамидаджио":

    Иди и провери в нап колко дължа 😉 ама си твърде неграмотен за това 😏

    Коментиран от #353, #370

    19:56 19.01.2026

  • 349 Браво

    7 1 Отговор
    Отървахме се !

    19:57 19.01.2026

  • 350 Анализатор

    8 1 Отговор
    Тръгнал да руши и да разгражда. Няма да прокопса. Военните са доказано неспособни на градеж.

    Коментиран от #385

    19:57 19.01.2026

  • 351 Така е

    2 5 Отговор

    До коментар #339 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    Коментиран от #355, #362

    19:57 19.01.2026

  • 352 Дид

    2 3 Отговор

    До коментар #327 от "Няма да стане!":

    Какво те тресе бе сладък?...той е възпитаник на американската военна академия за летци...и е от малкото завършили с пълно отличие! Няма да е лошо да вкараш малко акъл и да се поограмотиш.

    19:57 19.01.2026

  • 353 Проверил съм

    1 1 Отговор

    До коментар #348 от "Ивелин Михайлов":

    Кога лъжеца и крадеца ивелин михайлов, подложката на мафията ще си плати данъците и върне парите на хората?

    Коментиран от #407

    19:58 19.01.2026

  • 354 Македонско войн

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гошо":

    Радев няма да направи грешката да се хване с ПП Де Били .

    Коментиран от #397

    19:58 19.01.2026

  • 355 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 356 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "Тацунков":

    Много адекватен никнейм!

    19:59 19.01.2026

  • 357 К.К..

    3 4 Отговор
    няма нужда да излизаме от нато, то се разпада ....хяхяхяхяхяххя

    19:59 19.01.2026

  • 358 Питам

    3 2 Отговор

    До коментар #325 от "Малиии":

    И какво му е интересното на филм който вече си гледал бе , жълтопаветник ? Какво по различно ще видиш от докараните на Власт от Радев , Кирчококорчовци , чалгари , Мраявояди ??? Как можеш да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат освен , ако не си абсолютен глупак ?

    Коментиран от #366, #373

    20:00 19.01.2026

  • 359 Aлфа Bълкът

    2 2 Отговор
    Тези дето се радват на Радев сега:
    2026г — УРААААААА РАДЕВ ✊. БЪЛГАРИЯ ВЪН ОТ ЕС. ДА СИ ВЪРНЕМ ЛЕВА 🦁. Крим е руски, СЛАВА РОССИИИ🇷🇺.

    2030г — УУУУУУУУ РАДЕВ, ОСТАВКА. ИЗМЕКЯР!!! ПРОДАЖНИК!!! НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ!!! ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПОДЛОГА!!! 🤬
    СЛАВА РОССИИИ!!! 🇷🇺

    Баба ви Ванга не е можела тъй да познава, и коалицийка с Бойко след първия му мандат.

    20:00 19.01.2026

  • 360 ДЕЛТА ФОРС

    3 2 Отговор
    РАДЕВ СЕ УПЛАШИ ОТ ДЕЛТА ФОРС

    ВИДЯ КАКВО СТАНА С МЪДУРО

    И ГО ЗАБОЛЯХА ТОПКИТЕ

    20:00 19.01.2026

  • 361 Факти

    2 3 Отговор
    В България русофилите са около 25%. Радев и Възраждане ще си ги разделят. БСП, МЕЧ и Величие изхвърчат от парламента. ГЕРБ, ПП, Радев, Възраждане, ДПС и АПС - това ще е подредбата.

    20:00 19.01.2026

  • 362 Ицо

    2 1 Отговор

    До коментар #351 от "Така е":

    Има ли копейки тук бе?

    Коментиран от #369

    20:00 19.01.2026

  • 363 Край

    2 1 Отговор
    Сега даже телевизиите ще ви убеждават че "това е човека дето ще оправи България". Така ви продаваха Царя, после Бойко, после Слави после ... Президента. Системата обаче остава същата. Сега ще гласувате за листи с анономници подредени от РР и после ще се чудите що за екземпляри сте "избрали". Единственото лечение се нарича МАжоритарна система в 2 тура. Няма да ви я разрешат - трябва да я наложите.

    20:00 19.01.2026

  • 364 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #355 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    Коментиран от #374, #375, #378

    20:01 19.01.2026

  • 365 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    Два мандата обединител на нацията?!? Странно как ще обединяваш разделена на над 130 партийни групички нация, увеличавайки партиите с още една. Ако в момента българските граждани в страната бъдат разпределени по равно във всички партии резултата ще е около 45 000 души във всяка партия. В тази цифра влизат всички членове, функционери и симпатизанти, а според вида граждани възрастни, тинейджъри, непълнолетни, малолетни, деца, старци, лишени от свобода, психично болни и много други за да може да няма не разпрделени български граждани. После защо сме толкова разединени. Ами защото за този народ от едва 6,5 милиона граждани имаме огромен брой обединители и всеки обединява своите хора срещу всички останали, а обединителите чиито погледи са впити в нашата обща хазна непрекъснато се увеличават и то не линейно, а прогресивно.

    Коментиран от #461

    20:01 19.01.2026

  • 366 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 367 2 пловдив

    3 1 Отговор
    Радев не бягай първо върни парите от Боташ напускателното не ти е разписано дължиш пари на България.....!!!!!????

    20:02 19.01.2026

  • 368 Олеле майкооо…

    1 2 Отговор
    Радев Премиер на РБ, а Сретан Йосич вътрешен министър -> Бобо отслабна 100 кила само като се пропити два пъти, като му мине тази мисъл!!!

    20:02 19.01.2026

  • 369 Да бе тъ пейко

    0 0 Отговор

    До коментар #362 от "Ицо":

    Тук е чейндж бюро.

    20:02 19.01.2026

  • 370 Връщай

    3 2 Отговор

    До коментар #348 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    Коментиран от #401

    20:02 19.01.2026

  • 371 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 372 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #276 от "стоян георгиев":

    Кой за каквото си мисли.

    20:02 19.01.2026

  • 373 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 374 Руската пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #364 от "Така е":

    се цели в глупака!

    Залят ти е мозъкът с руска пропаганда.

    Коментиран от #379

    20:03 19.01.2026

  • 375 Сус бе

    2 0 Отговор

    До коментар #364 от "Така е":

    Копейка мърлява.

    Коментиран от #393

    20:03 19.01.2026

  • 376 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 377 в голяма заблуда сте

    2 2 Отговор

    До коментар #287 от "Азсъм":

    натовския офицер гласува в чужбина за нато и ес

    Коментиран от #434

    20:04 19.01.2026

  • 378 Метай си въжето

    3 1 Отговор

    До коментар #364 от "Така е":

    Бръже!

    Коментиран от #386

    20:04 19.01.2026

  • 379 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #374 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България.

    Коментиран от #388, #390, #399

    20:05 19.01.2026

  • 380 Тагарев

    1 3 Отговор
    За сведение на Светослава Ингилизова Радев не хвърлил оставка.
    Да я хвърля тя!

    20:05 19.01.2026

  • 381 А ТИ НА УШИТЕ ЛИ СИ СЕДЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ганя Путинофила":

    Когато Президента каза че докато 4 години ходихме на избори 7 пъти Бургаз-Александрополис не е работила или не доставяла Газ за България тъй като ужким Кирчо щеше да вкарва втечнена Газ от Америка а се оказа че купуваме Газ от Русия чрез посредници заради санкциите към Русия от Урсула и компания , от къде тогава да ти намерят газ за държавата ни а това за Боташ си го набии в празната кратуна защото ;първо пресъхна кранчето на крадците и второ ; комисионната която идва от 1 млн. на ден остава в държавата а не изнесена навън от мафията в офшорки по някои острови , 1 млн . На ден са ти за една календарна година 365 млн. влезли в държавата , ама Договора само ако е подписан за 10 години знаеш ли кви пари влизат в държавата , а тия дето плювате Президента първо да видят една госпожа къде скрй Пътната Карта от Южен Поток за България , и не на последно място Страх тресе Кочината и Зайчарника , защото ще има продължение филма ,Президента и Бойко Рашков съюзят ли се двамата че ви отсвирят с 200 за към Бай Ставри много люде , не правете народа че яде доматите с колците, тиквите с дръжките и прасетата с копитата , щото настъпва ерата за пренареждане на картите с нов стандарт на политика в държавата .

    20:05 19.01.2026

  • 382 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 383 9689

    2 0 Отговор
    Хвърли,за мутри,шопари,слуги.А иначе,обяви,че утре ще подаде оставка.Идеален ход,журналя.

    20:05 19.01.2026

  • 384 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 385 Ха ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #350 от "Анализатор":

    Грешиш, знаеш ли, какви вили си строят само? С войнишка пот и държавни средства. Военните са законни робовладелци през целия 20-ти век.

    20:05 19.01.2026

  • 386 Е давай де

    2 1 Отговор

    До коментар #378 от "Метай си въжето":

    Освободи света от един боклук.

    20:05 19.01.2026

  • 387 Тик- Ток

    2 3 Отговор

    До коментар #321 от "Жена":

    Щом си гласувал за Киру и Чалгаря никой не може да те спаси IQ ти клони към 13,5

    Коментиран от #450

    20:06 19.01.2026

  • 388 Руската пропаганда

    3 2 Отговор

    До коментар #379 от "Така е":

    Остави запада, виж си изгнилия от руска пропаганда мозък.

    Коментиран от #398

    20:06 19.01.2026

  • 389 Ту ту и Ши ши

    3 2 Отговор
    Ще отворят здраво кесията

    20:06 19.01.2026

  • 390 Сус бе

    1 0 Отговор

    До коментар #379 от "Така е":

    Копейка мърлява!

    Коментиран от #409

    20:06 19.01.2026

  • 391 Приземяване приземяване приземяване

    1 2 Отговор
    Тодор Живков 1987

    20:06 19.01.2026

  • 392 Вече и БОГ НЕ МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ

    2 0 Отговор
    Най голямата глупост г РАДЕВ 🇧🇬 овците сега ще те предадат мафията 🎃😎 това чакаше всички зле ни и кражби за продадена разрушена и изчезваща БЪЛГАРИЯ🇧🇬 ЩЕ ГИ ОТНЕСЕШ ТИ ЗВЕЗДЕН ГЕНЕРАЛЕ Р, РАДЕВ🇧🇬 българите винаги са били ПРЕДАТЕЛИ

    20:07 19.01.2026

  • 393 Чети глупак

    1 2 Отговор

    До коментар #375 от "Сус бе":

    Пропадналият и запят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    20:07 19.01.2026

  • 394 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 395 смърт на продателите

    2 2 Отговор
    взехте му колата остана със една шкодичка и без мутри да го пазят но радев няма нужда от охрана , народа не го мрази!

    радев спокойно може да влезе между хората

    20:07 19.01.2026

  • 396 Новия

    2 2 Отговор
    Бойко Рашков без дамаджани

    20:08 19.01.2026

  • 397 Знае

    2 5 Отговор

    До коментар #354 от "Македонско войн":

    Радев е платена ,продъжна , марионетка на българската крадлива олигархия . Радев , ако спечели властта ще назначи да управляват тези , които му заповядат Черепа, Бобокови, Стайкови , Иво Прокопиев... Дори да не са точно тези от ПроДай чрез измами България , Продължаваме чрез измами Подмяната, Има Тъкъв тъп Народ ... ще са други подобни на тях . Защото ще му бъдат наложени от българският олигархат и никой няма да го пита за мнението му . Защото отдавна се е оплел като пате в кълчища в престъпните им мафиотски схеми и далавери .

    20:08 19.01.2026

  • 398 Тала е

    1 2 Отговор

    До коментар #388 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    Коментиран от #406

    20:08 19.01.2026

  • 399 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 400 Фатмака

    2 5 Отговор
    е предател

    20:08 19.01.2026

  • 401 Ивелин Михайлов

    0 4 Отговор

    До коментар #370 от "Връщай":

    На тебе ли🤣

    20:08 19.01.2026

  • 402 Кърджали

    1 2 Отговор
    Колкото по вече парти толко по добре за Пеевски. ДПС

    20:08 19.01.2026

  • 403 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 404 Румен Радев

    5 1 Отговор
    Прави като Путин
    Президент Премиер от тук до края на света

    20:09 19.01.2026

  • 405 От това

    2 2 Отговор
    По зле няма накъде

    20:09 19.01.2026

  • 406 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 407 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 408 Ъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    Лелееее.... Голям рев, голямо чудо.... Радев ритна кошера.🤣

    20:09 19.01.2026

  • 409 Е що си

    1 0 Отговор

    До коментар #390 от "Сус бе":

    тъ пейка мърлява. Затова ли пропадналият и залят от фашизъм запад те уцели за пропаганда и лъжи срещу Русия и България.

    20:09 19.01.2026

  • 410 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 411 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 412 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 413 Хейт

    3 0 Отговор
    Дори аз чувствам болката и страданието на троловете във форума. Скоро ги чака загуба на доходи, на социален статус. Вместо да виете по-добре тичайте да целувате правилната ръка. Докато е време ;)

    20:10 19.01.2026

  • 414 Аз ще гласувам за...

    2 3 Отговор
    Ще гласувам за Единение на Христанов! Имам му доверие, той е най-чистия европеец. българин

    20:10 19.01.2026

  • 415 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 416 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 417 Призма

    2 2 Отговор
    Ако проекта Румен Радев се сбъдне ШИШИ отива в политическите гробища, защо ли.
    Всички около него бяха пренудени ЛИЧНО от НЕГО с досиеттата предоставени от ДАНС и МВР ако не отиват в дранголника.
    Всеки политик и кметове са КОРУМПИРАНИ затова ги веше стра ШИШИ.
    Шиши ще остане САМ няма да му помогнат и 250 Евро на глас които са народни пари.

    20:11 19.01.2026

  • 418 Чети

    3 1 Отговор

    До коментар #406 от "Ицо":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    Коментиран от #427

    20:11 19.01.2026

  • 419 От сега

    2 3 Отговор
    4 партии аут от парламента - итн,БСП,меч и величие (апс под въпрос)

    20:12 19.01.2026

  • 420 Ъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #406 от "Ицо":

    "Има ли копейки тук?"

    След два месеца ще видиш!

    20:12 19.01.2026

  • 421 Тя която...

    2 4 Отговор
    Ще го видите и този запален да граби и краде и после друга песен ще ми пеете?!?Радвайте за кратко...ха-ха-ха
    Всички смешници, явно добре се забавлявате....

    20:12 19.01.2026

  • 422 Дедо

    6 1 Отговор
    Еййййй най на края. С две ръце за него ще гласувам. Човек знаещ що е дълг и чест.

    20:12 19.01.2026

  • 423 Браво

    5 1 Отговор
    Тиквата и Сви ня та, напълниха ли вече пот у рите

    20:12 19.01.2026

  • 424 Ха ха

    3 2 Отговор
    Купейкин и Ибелин Михайлов изтекоха.
    Първият поне захлеби ,вторият при бай Ставри.

    20:12 19.01.2026

  • 425 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 426 Юруш на юрото в юропа

    1 2 Отговор
    Тамо са раите Сюлейман безумни
    Опълченците на Шипка от Иван Вазов

    20:13 19.01.2026

  • 427 Ицо

    1 2 Отговор

    До коментар #418 от "Чети":

    Има ли копейки тук бе?

    Коментиран от #430

    20:14 19.01.2026

  • 428 Иде конкуренция

    1 2 Отговор
    На Костя

    20:14 19.01.2026

  • 429 ЦИРК

    1 1 Отговор
    Като гледам какъв вой настана, явно доста трол е наизлязъл да спами.

    Да питам, какво от думите му не е вярно ? Как ще се казва новата му партия ? Каква е програмата и визия за управлението на партията на Радев ?

    Явно след като толкова плюете че чак рискувате да се задавите в собственната си слюнка, значи има някакви конкретни факти които може да споделите като информация или пък не ? (И не не говорете за Боташ, че там КП избяга от разпит пред ДАНС, и ходи да гледа строежа на тръбата до Гърция. А после се би в гърдите за лично уредените от него два американски кораба с втечнен газ, които странно се изгубиха някъде по пътя).

    20:15 19.01.2026

  • 430 Чети тъ пейке

    1 1 Отговор

    До коментар #427 от "Ицо":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    Коментиран от #438

    20:15 19.01.2026

  • 431 Там пишеше

    2 2 Отговор

    До коментар #425 от "Така е":

    Русия е кочина 😁

    Коментиран от #435

    20:15 19.01.2026

  • 432 Сега

    1 0 Отговор
    Ще видим кон боб яде ли

    20:15 19.01.2026

  • 433 Шоо

    2 1 Отговор
    Супер, отървахме се от невнятния президент, мислех че ще го търпим още 1 година. Сега един от 240 в парламента, ако не реши да е като Славчо на дивана.

    20:15 19.01.2026

  • 434 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 435 Ето какво пишеше

    3 2 Отговор

    До коментар #431 от "Там пишеше":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    Коментиран от #442

    20:15 19.01.2026

  • 436 Пловдив

    0 3 Отговор
    Първи с 60%

    20:16 19.01.2026

  • 437 Май Май

    2 0 Отговор
    Ще има многополюсно събитие с неясен резултат и на те тоя му е дадено да замаже положението докъдето ще става каквото има да става или поне докъдето се изясни каква ще е основната перспектива в средносрочен план.

    20:16 19.01.2026

  • 438 Ицо

    2 2 Отговор

    До коментар #430 от "Чети тъ пейке":

    Има ли копейки тук бе?

    Коментиран от #446

    20:16 19.01.2026

  • 439 Ваня

    3 1 Отговор
    Това е безотговорно поведение!

    Коментиран от #452

    20:17 19.01.2026

  • 440 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 441 ГЕНЕРАЛ

    1 2 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ ИСТИНСКИ. А НЕ КАТО НЯКОИ МЕНТЕТАТА

    20:17 19.01.2026

  • 442 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #435 от "Ето какво пишеше":

    Утре рано сутринта да обереш краставиците!

    Коментиран от #447

    20:17 19.01.2026

  • 443 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 444 Гост

    3 1 Отговор
    До момента в България се появяваха и проваляха следните "спасители": СДС на Фифи Димитров, СДС-то на Ванко Костов, НДСВ-то на царя, ГЕРП на Безкнижника, ПП-лгДБ-то на Кирчо, Кокорчо и Ристю!
    Пожелавам му на Радев на НЕ Е като тях и да оправдае най-накрая очакванията на хората!
    Успех!

    20:18 19.01.2026

  • 445 Верно бе

    1 0 Отговор
    Радев трябваше да се заклева в конституцията след всяка поправка на конституцията

    20:18 19.01.2026

  • 446 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 447 Виждаш ли като си тъ пейка

    0 2 Отговор

    До коментар #442 от "Ицо":

    за ко те ползват? За краставици, лъжи и пропаганда срещу Русия и България, Работа за глупак. Нали тъ пейка?

    Коментиран от #454

    20:20 19.01.2026

  • 448 604

    0 0 Отговор
    врачките от стъкмистиката, коги че фърлят боб с камъни?!

    20:21 19.01.2026

  • 449 604

    1 1 Отговор
    либерализма утече у каналя......

    20:21 19.01.2026

  • 450 Жена

    1 0 Отговор

    До коментар #387 от "Тик- Ток":

    Гл@сувалА. Щом казвате, толкова ще да е IQ-то ми. Даже ми го взеха от КАТ и сега шофирам без АйКю.

    20:21 19.01.2026

  • 451 Диана

    2 3 Отговор
    Не съм очаквала Радев да е толкова голям тоталитарист... Той наистина говори малко и се е криел доста добре зад популизъм и патриотизъм от миналите векове, който няма нищо общо с днешния ден, но и никой няма нищо против нвго... Грозно е да нарече единствената реална опозиция на БСП "олигарси". Защото повечето истински олигарси са БСПари, не Герб и Не турци... Грозно е да нарича опитите за преврати на БСПтата като "народни протести" - агитките тук не са народни, а БСПарски, но както винаги когато БСП върши нещо мръсно, обвинява другите за това... Да не говорим за младите, които казали, чене искали да напускат България - у нас само децата на БСПарите искат да учат в чужбина с парите заграбени от гърлата на децата ни... Ако преходът на БСП не беше оставил хората без препитание, днес нямаше 2 млн. българи да се скитат не мили-не драги ПО света за да хранят рода си... Е... вече сме малко по-добре де, след 30 години помощи изпаднаха някои стотинки и за народа, но да се заяви от устата на 9 години управляващ президент, че младите били искали да останат в България демек управляващите ги били го ели значи, си е живо безочие, изиграно точно по сценария на БСПтата "мърсувай и нека другия докаже че не той мърсува" - както винаги те мърсува и прехвърлят видните си на другите, най-често на жертвите си... Мръсна паплач са БСПтата!... А Радев си го избраха като голяма своя надежда с мълчанието си и общите приказки... Този негодни явно се готви да прави партия отново

    20:22 19.01.2026

  • 452 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #439 от "Ваня":

    копи-пейст:"...настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на влизането в еврозоната".
    С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    Коментиран от #455

    20:22 19.01.2026

  • 453 Кой си ти

    0 1 Отговор
    Ингилизоваааа тебе са те хвълили на рогозката .

    20:23 19.01.2026

  • 454 Руската пропаганда опростачва

    3 0 Отговор

    До коментар #447 от "Виждаш ли като си тъ пейка":

    И винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #457

    20:23 19.01.2026

  • 455 Какви братушки бе глупав

    0 2 Отговор

    До коментар #452 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Тук е България и ставаше въпрос за лев.

    Коментиран от #470

    20:23 19.01.2026

  • 456 Боко съм

    3 1 Отговор
    Ох лошо ми е. Кръвното нещо.

    20:23 19.01.2026

  • 457 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #454 от "Руската пропаганда опростачва":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!

    20:24 19.01.2026

  • 458 Хипотетично

    2 0 Отговор

    До коментар #303 от "Почти":

    Пременил се илия па у тия. Двата досегашни проекта се еманципираха от него.

    20:24 19.01.2026

  • 459 Ицо

    2 3 Отговор
    Има ли още копейки тук бе?

    20:26 19.01.2026

  • 460 000

    0 1 Отговор
    България троянския кон на сащ в еврозоната ли е?

    20:26 19.01.2026

  • 461 лечение

    5 2 Отговор

    До коментар #365 от "Ха сега де...":

    Не мога да си кривя душата и да не призная, че РЕШЕТНИКОВ свърши „добра“ работа в РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

    Коментиран от #469

    20:28 19.01.2026

  • 462 Радко

    2 1 Отговор
    Първото посещение като министър - председател ще ми бъде в Москва

    20:29 19.01.2026

  • 463 НАЙ- НАКРАЯ!

    3 1 Отговор
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    20:29 19.01.2026

  • 464 Бог е Българин

    2 0 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    20:29 19.01.2026

  • 465 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 466 Всички

    1 2 Отговор
    се наси.. т от страх , че кокала се изплъзва!

    20:29 19.01.2026

  • 467 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 468 стар факт

    1 0 Отговор
    Който не става за нищо става военен или полицай. В парламента има няколко такива субекта. Преди бяха повече.

    20:30 19.01.2026

  • 469 Пудингг

    1 1 Отговор

    До коментар #461 от "лечение":

    ПП отидохъ у каналя

    20:31 19.01.2026

  • 470 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #455 от "Какви братушки бе глупав":

    ...при въвеждането на ЕВРОТО у нас ще изгубят контрола над левовите потоци, а от там и върху икономическите механизми в България. Далаверата с обезкръвяването на Българската икономика ще секне..........

    Коментиран от #476

    20:31 19.01.2026

  • 471 ами

    0 0 Отговор
    Моята партия я няма и не няма да се яви на изборите. Бирената партия!

    20:31 19.01.2026

  • 472 Гадеф Боташков

    1 0 Отговор
    Както създадох ПП така и ще го разбия! Либерастията утивъ у каналя!!!!

    20:32 19.01.2026

  • 473 Анонимен

    3 0 Отговор
    Най накрая да се появи някой за когото да гласувам. Даа!

    20:32 19.01.2026

  • 474 Уса

    3 1 Отговор
    САЩ подкрепяме Румен Радев

    20:32 19.01.2026

  • 475 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 476 Затова ли двата олигархични кръга

    0 0 Отговор

    До коментар #470 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    зад ;партиите ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ ти направиха стъкмистика? Това на раменете не е само за равновесие!

    20:34 19.01.2026

  • 477 Ясно

    0 0 Отговор
    Ще прави нова партия и ще саботира Б-то и Д-то. Това причината.

    20:35 19.01.2026

  • 478 Румен Радев

    0 0 Отговор
    А ве Шиши ходил ли е войник ? За него ще има "Батальона се строява "

    20:35 19.01.2026

