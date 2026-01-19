Румен Радев хвърли оставка: Днес за последен път се обръщам към вас като президент

Днес за последен път се обръщам към вас като президент. Бих желал на първо място да поискам прошка - времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Това заяви президентът Румен Радев в обръщение към нацията.

"Гласувахте ми доверие като президент. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебно правителство. Отчитам свои грешки.", каза той.

"Служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на влизането в еврозоната".

Народната вълна роди широк обществен консенсус срещу мафията, който трябва да бъде материализиран на предстоящите избори. Днешната политическа класа предаде българите в компромиси с олигархията. 2/3 не гласуват и е необходим нов обществен договор.

Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще. На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на България. Да сложим край на спасяванията поединично", каза още Радев.

Президентът може да подаде оставка пред Конституционния съд. След това длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата.