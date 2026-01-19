Румен Радев хвърли оставка: Днес за последен път се обръщам към вас като президент

Днес за последен път се обръщам към вас като президент. Бих желал на първо място да поискам прошка - времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Това заяви президентът Румен Радев в обръщение към нацията.
"Гласувахте ми доверие като президент. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебно правителство. Отчитам свои грешки.", каза той.
"Служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на влизането в еврозоната".
Народната вълна роди широк обществен консенсус срещу мафията, който трябва да бъде материализиран на предстоящите избори. Днешната политическа класа предаде българите в компромиси с олигархията. 2/3 не гласуват и е необходим нов обществен договор.
Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще. На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на България. Да сложим край на спасяванията поединично", каза още Радев.
Президентът може да подаде оставка пред Конституционния съд. След това длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата.
1 Последния Софиянец
19:11 19.01.2026
2 Дядо ви Курти от село пиперково
19:11 19.01.2026
3 Последния Софиянец
19:11 19.01.2026
4 Има надежда
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Браво г-н Радев! Вие сте надеждата за България и за всички честни и почтени хора. Пеевски и Борисов в тандем разградиха всичко в Родината ни.
19:11 19.01.2026
5 Мдаа
19:12 19.01.2026
6 Фори
19:12 19.01.2026
7 Не бой се Българио относно "новия" Румен
19:12 19.01.2026
8 Коко
19:12 19.01.2026
10 Тоя си бега!
19:12 19.01.2026
11 Помак
19:12 19.01.2026
12 Сглобката вече е ясна
19:12 19.01.2026
13 Коловов
19:12 19.01.2026
14 Стара чанта
,,Освободителя".
А сега кога ще посрещаме дежурните
,,Освободители" ?
19:12 19.01.2026
15 Румен радев
19:12 19.01.2026
16 Гошо
19:12 19.01.2026
17 Гечко
19:13 19.01.2026
18 Жорето
19:13 19.01.2026
19 ПогрЕбален🖤
19:13 19.01.2026
20 ООрана държава
19:13 19.01.2026
22 Ердоган
19:13 19.01.2026
23 Мдаа
19:13 19.01.2026
24 Бъдеще
19:14 19.01.2026
25 Юруш на новия спасител!
19:14 19.01.2026
26 Майко мила!
Господ да пази България!
19:14 19.01.2026
28 Mими Кучева🐕🦺
19:14 19.01.2026
30 С вас сме
19:14 19.01.2026
31 Жена
19:14 19.01.2026
32 Влад
19:14 19.01.2026
33 Яшар
19:14 19.01.2026
34 Точно
До коментар #16 от "Гошо":Радев + ПП/ДБ - 160 депутати
ГЕРБ - 40
Възраждане- 20
ДПС- 20
.....
Общо 240 депутати
19:14 19.01.2026
35 Браво, Радев!
19:14 19.01.2026
36 Бялджип
19:14 19.01.2026
37 сега стана ли ясно
Иска да повтори ала-балата от втория си президентски мандат, както и торпелирането на ПППП на власт. Но се провали още преди да е стартирал.
19:14 19.01.2026
38 Имам чувството
19:14 19.01.2026
40 Хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А с Костов, Дедо, Борисов, Киро, май и с тях се гордееше? Широко е ганювското сърце, в него винаги има място за още един човек от народа. Поне филмът ще е забавен, съмнение няма.
19:14 19.01.2026
41 Ганя Путинофила
19:14 19.01.2026
42 Край
19:15 19.01.2026
43 Браво!
19:15 19.01.2026
45 С вас сме ...
19:15 19.01.2026
46 Шомпи
19:15 19.01.2026
47 Браво на Радев!
19:15 19.01.2026
48 хахаха
19:15 19.01.2026
49 Баба ти Ванга
19:15 19.01.2026
51 Ивелин Михайлов
19:15 19.01.2026
52 Снощи тошко йорданов от итн разби кауна
19:15 19.01.2026
54 Госあ
19:15 19.01.2026
55 Хмм
19:15 19.01.2026
56 Исторически парк
19:15 19.01.2026
57 Дезертира
19:15 19.01.2026
58 Прям
19:15 19.01.2026
60 Поредният
19:16 19.01.2026
62 Пази се човече
До коментар #13 от "Коловов":Заразен с простотията на Борисов и Пеевски.
63 Гошо
19:16 19.01.2026
64 Демократичната общност
19:16 19.01.2026
65 В.В.П
19:16 19.01.2026
66 Изгрев
19:16 19.01.2026
69 Aлфа Bълкът
Ама какъв артист, и хайдеее другарите юруш да фъргат за новия Месия (американската креатура).
Ще ви гледам сеира след 4г, както ви гледах сеира след царя, Серго, Бойко, Славуца, Кирчо...
19:16 19.01.2026
70 хубаво
разследване за Боташ
19:16 19.01.2026
71 Мхм
19:16 19.01.2026
72 Радев не се занимава
До коментар #51 от "Ивелин Михайлов":с крадци!
19:16 19.01.2026
73 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ДИВИТЕ ЗАЙЦИ
ЗАПОЧНА.
АПРОПО...В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ...
ДВАМА ГЕЕНЕРАЛИ... КОКОРЧО
ШИШИ И ФЛЙЙНСТОУН....ДРУГИТЕ В ЗАПАСА...
19:16 19.01.2026
74 Квичене откъм кочината
19:16 19.01.2026
76 Николай Бареков бивш евродепутат
“Чичо Румен” ще сбъдне до часове мечтата на милиони български граждани и пророчествата от цяла година на тлъстия мафиот Делян Славчев Пеевски и ще обяви, че ще излезе на политическата сцена и ще участва на изборите за парламент тази пролет!
С близо два милиона гласа, които ще получи, Румен Радев буквално ще помете като цунами цялото мафиотско статукво с купения му вот в циганските махали.
Сега е моментът Мистър Магнитски да сгъва палатката на корупционното ОПГ Новото начало, да товари последният заграбен кеш в частния Фалкон от Истанбул, да отваря шампейна на борда и да бяга позорно в Дубай.
Нали нямате съмнение, че точно това ще направи?!
“Чичо Румен” не отвори шампейна октомври, както Дебелото се фукаше из нюзкурниците в Кочината, но сега Дрбелото ще отваря, доброзорно шампейна на борда на частния си самолет за 100 милиона евро.
После държавата ще намери начин да конфискува самолета и да го върне обратно, а американците ще си прибират Пеевски с качулка на главата и с техен транспорт от ОАЕ към федералния затвор.
19:17 19.01.2026
77 Пази се човече
До коментар #13 от "Коловов":Заразен си с простотията на Борисов и Пеевски.
19:17 19.01.2026
78 Най-накрая
19:17 19.01.2026
80 Боко зайчаря
19:17 19.01.2026
81 Хейт
19:17 19.01.2026
84 УрЯЯЯЯ
След 2-3 години ще търсим новия месия.
Иначе два три олигархични кръга в БГ то са се хванали за гушашата ,а ганя пак ще го отнесе
85 Браво!
До коментар #34 от "Точно":Минаваш във втори клас.
19:17 19.01.2026
86 Жена
19:17 19.01.2026
87 ПОСЛЕДНАТА НАДЕЖДА ........
88 Иван таван
89 Mими Кучева🐕🦺
19:18 19.01.2026
19:18 19.01.2026
19:18 19.01.2026
19:18 19.01.2026
93 Край
19:18 19.01.2026
94 Горанилов
19:18 19.01.2026
Успех!
19:18 19.01.2026
96 Новичок
97 Новия месия
19:18 19.01.2026
98 Стенли
19:18 19.01.2026
99 Шомпи
19:18 19.01.2026
19:18 19.01.2026
102 В шок
19:18 19.01.2026
103 АГАТ а Кристи
19:19 19.01.2026
104 Шиши властелина на рома
19:19 19.01.2026
19:19 19.01.2026
106 ИТН преди да отиде в небитието
До коментар #52 от "Снощи тошко йорданов от итн разби кауна":Поне ще смъкне плешо доста. Преди 2 месеца преедседателката на енергийната комисия Павела Митова от ИТН каза че Радев жестоко е ощетил държавата с договора БОТАШ а Тошко Йорданов по БНТ намекна че Радев няма морал и не играе феър-плей и е поискал също оставката на правителството
19:19 19.01.2026
107 Уфффф
Сега видяхте ли, че Митрофанова му дърпа въжетата на този?
19:19 19.01.2026
108 Марш с генерала наш
19:19 19.01.2026
19:19 19.01.2026
110 Г-н Радев
19:19 19.01.2026
111 Кодаров
До коментар #82 от "Ентелектуалец":Напълно вярно.
19:19 19.01.2026
112 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вече всичко е ясно България е в зоната на Русия Доживяхме Да живее България да живее Иран Китай Северна Корея Виетнам Лаос Камбоджа Куба Бразилия
19:19 19.01.2026
113 Ха ха
До коментар #78 от "Най-накрая":Ама и Гемен Решетников е от тази кочинка
19:19 19.01.2026
114 Нека да пиша
19:19 19.01.2026
115 Мюнмар
До коментар #108 от "Марш с генерала наш":Най-много да докара турска войска в София тоя.
19:20 19.01.2026
116 Абсурдистан
19:20 19.01.2026
118 сара
19:20 19.01.2026
120 Честито
19:20 19.01.2026
121 сивушко
122 каунья
19:20 19.01.2026
123 звездите ми говорят
19:20 19.01.2026
124 Големдебил
До коментар #4 от "Има надежда":Е рано е да се кълнеш в Мунчо.Досега,за 10г. не направи добро за България.Занапред също не вярвам да направи нещо.На дръти години да се учиш на политика е сложно.И президентството не е политиката.Тепърва ще го видим що за стока е.А и не вярвам джензитата да чакат баш него.
19:21 19.01.2026
125 Чакай
До коментар #89 от "Mими Кучева🐕🦺":Радев и шарлатаните! Само с лъжи се занимавате боклуците!
19:21 19.01.2026
19:21 19.01.2026
19:21 19.01.2026
128 Бай Данчо
До коментар #34 от "Точно":По скоро не участвала в предни избори партия!!!! ВМРО?
129 Един
19:21 19.01.2026
130 сара
До коментар #120 от "Честито":Вече не сме същите...
19:22 19.01.2026
131 Ройтерс
19:22 19.01.2026
132 МУТРИ ВЪН
19:22 19.01.2026
133 Клетва
19:22 19.01.2026
134 Мома
До коментар #31 от "Жена":Помощта е от лудия дедо Тръмпи, няма да е от урсулите.
19:22 19.01.2026
135 Тацунков
До коментар #55 от "Хмм":Бецепе одавна се самоликвидираха. Сега зеления чорап ликвидира изхождане и копейкин
19:22 19.01.2026
136 Утре пак ще платим 1 милион на Боташ
19:23 19.01.2026
До коментар #24 от "Бъдеще":Силно се съмнявам че това ще е Радев много шикалкавене видяхме от негова страна но всеки е свободен в България да си прави партия така че поживеем ке видим всеки случай едва ли ще става по добре инфлацията ще се расте
19:23 19.01.2026
138 Ивелин Михайлов
До коментар #72 от "Радев не се занимава":Величие не краде, а строи
19:23 19.01.2026
141 Кирил
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 факт
До коментар #86 от "Жена":От Вашингтон. И не е предположение. Защо си мислиш, че от встъпването на Тръмп в България няма американски посланик, а в САЩ български? Колко по-ясен знак да дадат, че имат нетърпимост към статуквото и нямат намерение да влизат в дипломатически отношения с намагнетизирани типове?
Коментиран от #165, #230
19:23 19.01.2026
144 Лошо Седларов
Коментиран от #180
19:23 19.01.2026
145 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
146 Курд Околянов
19:24 19.01.2026
147 Кога ще платиш данъците
До коментар #138 от "Ивелин Михайлов":и върнеш парите на хората пиранидаджио, тролещ по форумите?
19:24 19.01.2026
До коментар #135 от "Тацунков":Възраждане няма да гласуват за Радев, особено след "избора на турската лира"
19:24 19.01.2026
19:24 19.01.2026
150 ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАМИНАВА ПРИ ЛЕВА
Коментиран от #166, #215, #225, #254, #262, #273
19:24 19.01.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #102 от "В шок":Подкрепям.Мунчо си мисли че ще го галим с перце,както са го правели в президентството.Да,ама не е познал.
19:24 19.01.2026
Нихната мама Толупска!
19:25 19.01.2026
155 НЕ МИМУША.. АХ ГЪБКИ ГЪБКИ...
До коментар #89 от "Mими Кучева🐕🦺":РАДЕВ КАЗА ЧЕ ИМАШЕ ЕДНА СГЛОБКА КОЯТО БЕШЕ ПОРОЧНА И СЪС ТЯХ ТОЙ НЯМА ДА ИМА ДОПИРНИ ТОЧКИ. ТОВА СА ПП ДБ ГЕПАЧИ И ШИШКО. А ЗА ДРУГИТЕ ЩЕ ВИДИМ. на всички които се съмняваха в Радев... Как сте малчугани. СТУДЕНО Е ВЪВ ЗАЙЧАРНИКА.
19:25 19.01.2026
156 Макробиолог
19:25 19.01.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
19:25 19.01.2026
160 Боко
До коментар #123 от "звездите ми говорят":Като ти говорят разни неща означава , че не си си пил лития🤪
19:26 19.01.2026
19:26 19.01.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Симо
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Ивелин Михайлов
19:27 19.01.2026
168 Лут
19:27 19.01.2026
169 Мара
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Стига бе,до сега се гордяхме,гордяхме...
19:27 19.01.2026
170 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер
Това правилно ПАСИВНО съпротивително действие на народа е необходимо като първата стъпка за смяната на настоящата брутално криминална система, с бойкота масово отричаме начина, по който тя функционира и се изгражда.
Пак и пак все народо-противни хора - царе , вождове , раздавачи на порции от народната баница и техните съучастници в грабежите - ченгета от Гесгапо / ДС и техните деца и внуци (като ППДБ сега – ултра-комунисти - прости и крадливи, децата на Гестапо, които не са алтернатива на другите комунисти) , ограбили ни многократно и продължаващи да ни ограбват се сдобиваха с правото за използват нашата власт .
И така край няма .
По времето на комунизма избирателната активност беше 99, 99 % . И комунизмът не се променяше, все същия си стоеше, все едни и същи хора бяха НАД нас и той ло
19:27 19.01.2026
171 Ами
Важното в случая е, че на практика той отказва да носи
отговорност за правителството от домовата книга.
Така, че очаквайте реакцията на Тръмп :)
172 Сега шарлатаните ще видят
19:27 19.01.2026
173 Реалист
До коментар #165 от "Симо":Ще закрият кочината наричана трета българска държава.
19:28 19.01.2026
Коментиран от #182
19:28 19.01.2026
Коментиран от #189
19:28 19.01.2026
19:28 19.01.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Набил Еженави
19:28 19.01.2026
179 коко
19:28 19.01.2026
180 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #144 от "Лошо Седларов":Късно е Чадо мандалото лопна Вече двадесет минути дишам свободно както някога
19:28 19.01.2026
181 Хипотетично
Освен ползата за страната с емблематичния договор за газ с Боташ, за друго благо няма спомен. а, Екскурзия до Япония с Деси за някаква техно изложба е важното му постижение през втория мандат. През първия - нищо.
Коментиран от #303
19:28 19.01.2026
182 Бахмут
19:28 19.01.2026
183 Край
19:28 19.01.2026
До коментар #156 от "Макробиолог":Ти си микро , ама само на червейче👌
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 03455
Това ще има голям отзвук и в ЕС, и в Щатите!!!
Вероятно ще има реакция отвън!!!
Коментиран от #197
19:28 19.01.2026
187 Председателя на пиар отдела на Радев
Очаква ни най-мръсната и кална кампания, защото Кочината ще се бие като за последно, а на карта е заложена цялата власт в България!
Без властта санкционираният за гранд корупция и пладнешки кражби по закона Магнитски Пеевски е граждански труп, а ортакът му Борисов е политически труп и двамата стават клиенти на Правосъдието.
Първият коментар от мен като председател на пиар отдела на Румен Радев.
Първо влизат в затвора за огромна корупция и грабежи разпадналите се измамници от ИТН
19:29 19.01.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Ха ха
До коментар #175 от "А50":До сега ако си гласувал - по-добре не гласувай. Вижда се, какво си избрал.
19:30 19.01.2026
190 Радеф
19:30 19.01.2026
191 5678
19:30 19.01.2026
192 Край
19:30 19.01.2026
193 Защо "милия" мунчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не си подаде оставка когато Черепа плати "ГОЛЕМИЯ" протест на жълтопаветниците?? А дигна немощно старческо юмруче и квича оставайки да смуче народна кръв??? И сега АЛЧНИКА се надява на нов пост в държавата която почти съсипа!
19:30 19.01.2026
194 Една
19:30 19.01.2026
195 Хмм
19:30 19.01.2026
196 Онзи
19:30 19.01.2026
197 Корупционер
До коментар #186 от "03455":Който е бил в казармата е виждал, за каква корупция става въпрос там. Той ли ще бори корупцията? Вълка ще пази агнетата.
19:31 19.01.2026
198 Дедо
19:31 19.01.2026
199 Кажи кога ще си платиш данъците
До коментар #167 от "Ивелин Михайлов":и кога ще върнеш парите на хората пирамидаджио. И колко плащат за тролене и лъжи от кръга капитал?
19:32 19.01.2026
200 Тити
19:32 19.01.2026
201 03455
До коментар #197 от "Корупционер":Казвам навън!
19:32 19.01.2026
202 А аз
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А аз, макар, че гласувах за него 2 пъти за президент, няма да гласувам за него за партията му, аз съм си за "Шарлатаните".
19:32 19.01.2026
204 Леле
До коментар #196 от "Онзи":Ти явно нямаш интелект. Точно Радев е "опоркаджия" като повечето военни - приказва и действа по Устав.
19:32 19.01.2026
205 Жена
До коментар #134 от "Мома":Благодаря Ви за отговора!
19:32 19.01.2026
206 Начо
19:32 19.01.2026
207 Точен
19:33 19.01.2026
208 България притихна!
Главата на змията ще бъде строшена!
Няма да ни е лесно, но ще подкрепим Радев!
19:34 19.01.2026
209 Наследствен държавен служител
До коментар #200 от "Тити":Като военен е живял цял живот на гърба на данъкоплатеца от училище до ден днешен! Цял живот.
Как мислиш човек, който никога не е работил истинска работа, ще разбере и ще се грижи за интересите на пролетариата и бизнеса?
19:34 19.01.2026
210 Тик- Ток
19:34 19.01.2026
211 Мнение
До коментар #200 от "Тити":Еее, сега ще лапа партийни субсидии, добре си оплете кошничката Румен Радев. 🤑
19:34 19.01.2026
212 миролюбецът, триморец
19:34 19.01.2026
213 КПСС-БКП
19:34 19.01.2026
214 коко
19:34 19.01.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 03455
Това ще има голям отзвук и в ЕС, и в Щатите!!!
Вероятно ще има реакция отвън!!!
Срам за ЕС! На вниманието на Щатите!
19:34 19.01.2026
217 Буха ха
19:34 19.01.2026
218 Честито
19:34 19.01.2026
219 Напротив!
До коментар #210 от "Тик- Ток":Киро и Асен са най-доброто нещо, което Румен Радев даде на България.
19:35 19.01.2026
220 Чао чао
До коментар #207 от "Точен":С този проект на Радев, руското посолство приключва с проекта Възраждане. Руснаците спират парите на Възраждането и ги дават на Радев.
19:35 19.01.2026
221 Да те светна по въпроса:
До коментар #124 от "Големдебил":Всичко след простотията и кражбите на Тиквата Борисов и Пеевски ще е по добро за всички ни.
19:35 19.01.2026
222 В 59та секунда!
19:35 19.01.2026
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 Тик- Ток
19:35 19.01.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Никой
19:36 19.01.2026
227 Поручик
До коментар #218 от "Честито":Единствените занулени ще бъдат редниците от народокашимерията. :)
Дай на Шапкар власт и гледай сеира на народа - ще станем като Ирак, Либия, Сирия и която и да е друга африканска държава управлявана от полковници.
19:36 19.01.2026
228 РАДЕВ ЩЕ НИ НАПРАВИ
19:36 19.01.2026
230 Жена
До коментар #143 от "факт":Нищо не мисля. Аполитична съм и нямам представа, затова попитах. А все пак ще трябва да гласувам за някого. Благодаря Ви за отговора!
19:37 19.01.2026
231 Изгоря ми детето
До коментар #226 от "Никой":Преди тези... ще има купони за хляб :))))
Коментиран от #298
19:37 19.01.2026
232 Те тези пари са
До коментар #220 от "Чао чао":само в лъжите на тролеите на мафията ПП, ДБ, ГЕРЕБ и ДПС. Безродници.
19:37 19.01.2026
234 Дика
19:37 19.01.2026
235 Хасан от Делиорман
19:37 19.01.2026
236 Позор
19:38 19.01.2026
237 Не забравяй
До коментар #217 от "Буха ха":РАЯ мнооого добра
19:38 19.01.2026
238 Дик диверсанта
19:38 19.01.2026
240 Незнайко
19:38 19.01.2026
241 Анонимен
19:38 19.01.2026
242 Естет
До коментар #227 от "Поручик":Баце ти ли си? Нема страшно. Не боли много!
19:38 19.01.2026
244 Анонимен
До коментар #17 от "Гечко":Трай Там!
19:38 19.01.2026
245 Вероятно
19:39 19.01.2026
246 От чужбина
19:39 19.01.2026
247 Възраждане
19:39 19.01.2026
248 Ще има
19:39 19.01.2026
249 Анонимен
19:40 19.01.2026
250 сериозно
До коментар #103 от "АГАТ а Кристи":и защо? Подписът на Радев ли стои под договора за Боташ? Вие нормални ли сте? Буци и Шиши са същите - те ги питат за глупостите им, те отговарят за Боташ и президента. Ако договорът за Боташ е неизгоден за България, отговорност ще носят тези, които са го подписали.
19:40 19.01.2026
251 Знаещ
До коментар #245 от "Вероятно":На безмозъчни жълтопаветни еуглени като теб ще припомня , че дефиницията за мафия е . Срастване на организираната престъпност с държавната власт. Зеленият Чорап е част от държавната власт и следователно е част от мафията ! На тези които ще кажат , че Радев нямал реална управленска власт ще припомня , че Радев 2 години и половина управлява държавата с назначени лично от него служебни правителства. Че лично той предизвикваше противоконституционни метежи в държавата . Че лично той докара на власт Кирчококорчовци , чалгарите и мравоядите . Резултатите от техните управления всички ги знаем . Ако някой си мисли , че щом Радев се докопа до властта ще е нещо различно от управлението на Кирчококорчовци , Мравояди и Чалгари , жестоко се лъже . Защото и Радев е Маша на олигархията която граби държавата и българските граждани .
19:40 19.01.2026
252 Възраждане
19:40 19.01.2026
253 Гога без тебе...
До коментар #16 от "Гошо":не мога, чул те гаспод и да стане скоро, мафията при бай Ставри
19:40 19.01.2026
256 Анонимен
19:40 19.01.2026
257 Европеец
До коментар #4 от "Има надежда":Хареса ми нека ти Ника ти-наистина има надежда, но да не бързаме в очакванията, нека да бъдем реалисти........ Силен ход на президента Радев, дано да успее.... Два пъти съм гласувал за него, сега не съм сигурен дали за него ще гласувам... Да видим с кой ще влезе в разбирателство и какви хора ще издига..... Определено, ако гласувам ще гласувам за хора които наистина искат и са показали, че искат възраждането на България като държава.....
19:41 19.01.2026
258 Бойко Българоубиец
До коментар #141 от "Кирил":За мене ли говориш😅🤣😂😂
19:41 19.01.2026
259 Така се оправдават
До коментар #230 от "Жена":Радев, зад когото винаги се вижда Митрофанова да му диша във врата... иначе другаря твърди, че от Вашингтон. Типична руска хибридна тактика да се обвиняват англосаксонците за неща, които руснаците правят.
Не става с аполитичност и питане в интернет. Самоинформирате се и мислете с мозъка си, за да няма после "Ама какво стана сега?"
19:41 19.01.2026
260 Тошко
19:41 19.01.2026
261 Путин
19:41 19.01.2026
263 Гражданин
19:42 19.01.2026
264 Ивелин Михайлов
До коментар #199 от "Кажи кога ще си платиш данъците":Никой не си ги е поискал
19:42 19.01.2026
265 Фют
Юруш народеее на CK Escape! 90s beast mode parfum! Заслужава си всяка капка.
19:42 19.01.2026
266 Тик- Ток
19:42 19.01.2026
267 Ще разберем
19:42 19.01.2026
268 Руското посолство
19:42 19.01.2026
269 Честито на
19:42 19.01.2026
270 С влизането на Радев в политиката
19:42 19.01.2026
271 Госあ
До коментар #69 от "Aлфа Bълкът":това е добра забележка, да не залитне по краварите, но реакцията му за покупката на самолети беше в интерес на България и Европа. И аз имам съмнения дали краварника не стои зад проекта му, но както писах, риск няма - конкурентите са му толупа, свинчока и шарлатаните.
19:43 19.01.2026
272 Пламен
19:43 19.01.2026
273 С тролене се занимава
До коментар #150 от "ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАМИНАВА ПРИ ЛЕВА":най големият отпадък в едно общество. Жалко за родители, създали глупаци и боклуци.
19:43 19.01.2026
274 ВИКАЙТЕ ЦАРЯ
ВРЪЩАЙТЕ ЦАРЯ
19:43 19.01.2026
275 Исторически парк
До коментар #102 от "В шок":А вие гербавите ще сте в затвора 😉
Коментиран от #296
19:43 19.01.2026
276 стоян георгиев
19:44 19.01.2026
277 Зик так
19:44 19.01.2026
278 Питам
До коментар #246 от "От чужбина":И с какво е по различен Радев от партиите на статуквото ? ? ? Или според теб докараните от Радев на власт Кирчококорчовци, Чалгари , Мравояди не бяха партии на статуквото ? Какви според теб нови бацили след ПП , ДБ и ИТН ще изкара Радев на сергията, които да не са от статуквото , а не същите като тях ???
19:44 19.01.2026
279 Факт
До коментар #52 от "Снощи тошко йорданов от итн разби кауна":Малката разлика е, че оставката на правителството не е зависела от мнението или свързана функциите на Президента, в онзи момент. Капиш?
19:44 19.01.2026
280 А50
19:44 19.01.2026
281 Да не
19:44 19.01.2026
282 Хаха
19:45 19.01.2026
283 Сега да му
19:45 19.01.2026
284 Верно ли
До коментар #264 от "Ивелин Михайлов":Данъците имат срокове бе крадец. Кога ще плащаш за фирмите на жена ти то бе крадец пирамидаджио!
19:45 19.01.2026
285 браво на този
19:46 19.01.2026
286 таксиджия 🚖
Във речта си гордо заяви, че 9 години е работил за евроинтеграцията, а неуките селинджъри му се радваха, че бил русофил 🤭
19:46 19.01.2026
287 Азсъм
19:46 19.01.2026
288 Ученик
Вятърът духа от Анадола.
19:46 19.01.2026
289 КОЙ РАЗПОРЕДИ
🤣🤣🤣
19:46 19.01.2026
290 Анонимен
19:47 19.01.2026
291 Само
19:47 19.01.2026
292 Габрово
19:47 19.01.2026
293 Е що лъжеш бря
До коментар #278 от "Питам":Толкова ли се мразиш, е искаш да изглеждаш толкова гнусно. Не те ли е срам да си толкова жалък.
19:47 19.01.2026
294 Евроинтегриран
До коментар #286 от "таксиджия 🚖":Костадин Костадинов също работи за Евроинтеграция и силен ЕС, но подписва с партията на Путин споразумения за сътрудничество.
Тъй де, един сиганин ми казваше "Вервай ми, бате, няма да те лъжа."
19:48 19.01.2026
295 Пампаец
До коментар #277 от "Зик так":Бе какво им пука на юрдеците? Те и до сега за жълти стотинки продаваха децата си и гласуваха , или срещу заплащане , или поради полезен идиотизъм . Сега ще го правят за жълти евроцентове . Тези които безкритично гласуваха за Кирчококорчовци и чалгари сега ще гласуват безкпитично и за зелени чорапи ...
19:48 19.01.2026
296 Връщай
До коментар #275 от "Исторически парк":Парите бе!
19:48 19.01.2026
297 Жидов Гроб
Това е висша форма на безотговорност !
19:48 19.01.2026
298 Зевс
До коментар #231 от "Изгоря ми детето":Човекът не е добре!
19:49 19.01.2026
299 Браво
19:49 19.01.2026
300 От чужбина
До коментар #278 от "Питам":А защо изобщо питаш? Пеевски какво ти предлага?
19:49 19.01.2026
301 Удри
19:49 19.01.2026
303 Почти
До коментар #181 от "Хипотетично":Новогодишно звучеше обръщението. Ни едно управление не хареса. Служебните правителства немощни. Олигарсите недосегаеми. Електоратът не харесва тия за които е гласувал и протестира неудържимо.
Ще чакаме новия политически субект
19:49 19.01.2026
304 И що да не подписва
До коментар #294 от "Евроинтегриран":Всеки свободен човек следва интереса си, а не лъжите на запада. Но робите и безродниците се мразите, пък какво остава за страна!
19:50 19.01.2026
305 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
усещат, че за тях ще има ПРОЛЕТНА КОЛЕДА...
19:50 19.01.2026
306 Анонимен
До коментар #292 от "Габрово":Добре е че си вярваш,но ще се сблъскаш с реалността.
19:50 19.01.2026
307 Удри
19:50 19.01.2026
308 Руската пропаганда
До коментар #293 от "Е що лъжеш бря":Има за цел глупака.
19:50 19.01.2026
309 9898
19:51 19.01.2026
310 Москва Играе Вабанк
Ще гласувам за Шиши- той най-добре се справя с московските агенти
19:51 19.01.2026
311 Малиии
Многоооооо интереснооооо
19:51 19.01.2026
312 Славов
19:51 19.01.2026
313 Възраждане
19:51 19.01.2026
314 ЦАРЯ ДА ИДВА
НО СЕГА ЦАРЪТ ИЗГЛЕЖДА КАТО СПАСИТЕЛ
19:51 19.01.2026
315 От ЮАР
19:52 19.01.2026
316 Мдаа
До коментар #266 от "Тик- Ток":Има интервю на Волен при Карбовски. Каза, че всички които гласуват за него ще гласуват за Радев.
19:52 19.01.2026
318 Темпорал
До коментар #313 от "Възраждане":Радев ще издуха Израждане. Радев е новият проект на руснаците, след провала на Възраждане.
19:52 19.01.2026
319 604
19:52 19.01.2026
320 Електра
19:52 19.01.2026
321 Жена
До коментар #259 от "Така се оправдават":В момента се самоинформирам. Понякога тук коментират доста мъдри хора, между другото. А станах аполитична, след като веднъж гл@сувах за Кики и веднъж за ч@лгаря, след което горко, към 300 хиляди пъти съжалих и до ден днешен не мога да си го простя. Но според мен е редно и важно да се гласува, затова събирам впечатления. Всякак.
19:53 19.01.2026
322 Хамаско
19:53 19.01.2026
323 Така е
До коментар #308 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и запят от фашизъм запад уцели точно глупака за лъжи и пропаганда срещу Русия!
Сега виж какво пишеше в коментара който коментираш:
Що лъжеш бря? Толкова ли се мразиш, е искаш да изглеждаш толкова гнусно. Не те ли е срам да си толкова жалък
19:53 19.01.2026
324 Тракиец 🇺🇦
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да ти се.ра в комунистическата антибългарска уста
19:53 19.01.2026
325 Малиии
Многоооооо интереснооооо
19:53 19.01.2026
326 боико борисуф
19:54 19.01.2026
327 Няма да стане!
19:54 19.01.2026
328 Ивелин Михайлов
До коментар #284 от "Верно ли":Всичко ми е платено
19:54 19.01.2026
329 Минута е много
19:54 19.01.2026
330 КОЙ РАЗПОРЕДИ
😂😂😂
19:54 19.01.2026
331 Млади Хора
19:54 19.01.2026
332 Путин
До коментар #289 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":Митрофанова, кой друг!
19:55 19.01.2026
333 Кухоглава копейка
19:55 19.01.2026
334 Питам
До коментар #293 от "Е що лъжеш бря":Кое е лъжа в думите ми , че Радев докара Кирчококорчовци , Мравояди и чалгари на власт ??? Или ти като зелените еуглени не умееш да помниш историята си ? Това , че се гнусиш от факта , че си гласувал за тях не означава , че те не са промотирани във властта именно с протекциите и вдигнатият юмрук на Румен Радев ! А това , че си решил отново да настъпваш за пореден на една и съща мотика си е лично твой , а не мой проблем !
19:55 19.01.2026
335 БеГемот
19:55 19.01.2026
336 Отговор
До коментар #330 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":Москва
19:55 19.01.2026
337 Не лъжи пирамидаджио
До коментар #328 от "Ивелин Михайлов":Кога ще платиш данъците крадец от партията на мафията величие? Колко плаща за тролене кръга капитал.
19:55 19.01.2026
338 Тракиец 🇺🇦
19:55 19.01.2026
339 Руската пропаганда
До коментар #323 от "Така е":се цели в българоглупака
19:56 19.01.2026
340 Исторически парк
До коментар #296 от "Връщай":На тебе ли 🤣😂
19:56 19.01.2026
341 Митрофанка
19:56 19.01.2026
342 Оня
До коментар #328 от "Ивелин Михайлов":А рестото??!
19:56 19.01.2026
343 Темата на годината
19:56 19.01.2026
345 Хъхъ
19:56 19.01.2026
346 Полвдив
Времето ще покаже....изборите ще бъдат съмнителни.....
19:56 19.01.2026
347 Жена
До коментар #330 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":😄😄😄😂🤣
19:56 19.01.2026
348 Ивелин Михайлов
До коментар #337 от "Не лъжи пирамидаджио":Иди и провери в нап колко дължа 😉 ама си твърде неграмотен за това 😏
Коментиран от #353, #370
19:56 19.01.2026
349 Браво
19:57 19.01.2026
350 Анализатор
19:57 19.01.2026
351 Така е
До коментар #339 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
19:57 19.01.2026
352 Дид
До коментар #327 от "Няма да стане!":Какво те тресе бе сладък?...той е възпитаник на американската военна академия за летци...и е от малкото завършили с пълно отличие! Няма да е лошо да вкараш малко акъл и да се поограмотиш.
19:57 19.01.2026
353 Проверил съм
До коментар #348 от "Ивелин Михайлов":Кога лъжеца и крадеца ивелин михайлов, подложката на мафията ще си плати данъците и върне парите на хората?
Коментиран от #407
19:58 19.01.2026
354 Македонско войн
До коментар #16 от "Гошо":Радев няма да направи грешката да се хване с ПП Де Били .
19:58 19.01.2026
356 Факт
До коментар #135 от "Тацунков":Много адекватен никнейм!
19:59 19.01.2026
357 К.К..
19:59 19.01.2026
358 Питам
До коментар #325 от "Малиии":И какво му е интересното на филм който вече си гледал бе , жълтопаветник ? Какво по различно ще видиш от докараните на Власт от Радев , Кирчококорчовци , чалгари , Мраявояди ??? Как можеш да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат освен , ако не си абсолютен глупак ?
20:00 19.01.2026
359 Aлфа Bълкът
2026г — УРААААААА РАДЕВ ✊. БЪЛГАРИЯ ВЪН ОТ ЕС. ДА СИ ВЪРНЕМ ЛЕВА 🦁. Крим е руски, СЛАВА РОССИИИ🇷🇺.
2030г — УУУУУУУУ РАДЕВ, ОСТАВКА. ИЗМЕКЯР!!! ПРОДАЖНИК!!! НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ!!! ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПОДЛОГА!!! 🤬
СЛАВА РОССИИИ!!! 🇷🇺
Баба ви Ванга не е можела тъй да познава, и коалицийка с Бойко след първия му мандат.
20:00 19.01.2026
360 ДЕЛТА ФОРС
ВИДЯ КАКВО СТАНА С МЪДУРО
И ГО ЗАБОЛЯХА ТОПКИТЕ
20:00 19.01.2026
361 Факти
20:00 19.01.2026
362 Ицо
До коментар #351 от "Така е":Има ли копейки тук бе?
20:00 19.01.2026
363 Край
20:00 19.01.2026
364 Така е
До коментар #355 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
20:01 19.01.2026
365 Ха сега де...
Коментиран от #461
20:01 19.01.2026
367 2 пловдив
20:02 19.01.2026
368 Олеле майкооо…
20:02 19.01.2026
369 Да бе тъ пейко
До коментар #362 от "Ицо":Тук е чейндж бюро.
20:02 19.01.2026
370 Връщай
До коментар #348 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
20:02 19.01.2026
372 Анонимен
До коментар #276 от "стоян георгиев":Кой за каквото си мисли.
20:02 19.01.2026
374 Руската пропаганда
До коментар #364 от "Така е":се цели в глупака!
Залят ти е мозъкът с руска пропаганда.
20:03 19.01.2026
375 Сус бе
До коментар #364 от "Така е":Копейка мърлява.
20:03 19.01.2026
377 в голяма заблуда сте
До коментар #287 от "Азсъм":натовския офицер гласува в чужбина за нато и ес
20:04 19.01.2026
378 Метай си въжето
До коментар #364 от "Така е":Бръже!
20:04 19.01.2026
379 Така е
До коментар #374 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България.
20:05 19.01.2026
380 Тагарев
Да я хвърля тя!
20:05 19.01.2026
381 А ТИ НА УШИТЕ ЛИ СИ СЕДЯ
До коментар #41 от "Ганя Путинофила":Когато Президента каза че докато 4 години ходихме на избори 7 пъти Бургаз-Александрополис не е работила или не доставяла Газ за България тъй като ужким Кирчо щеше да вкарва втечнена Газ от Америка а се оказа че купуваме Газ от Русия чрез посредници заради санкциите към Русия от Урсула и компания , от къде тогава да ти намерят газ за държавата ни а това за Боташ си го набии в празната кратуна защото ;първо пресъхна кранчето на крадците и второ ; комисионната която идва от 1 млн. на ден остава в държавата а не изнесена навън от мафията в офшорки по някои острови , 1 млн . На ден са ти за една календарна година 365 млн. влезли в държавата , ама Договора само ако е подписан за 10 години знаеш ли кви пари влизат в държавата , а тия дето плювате Президента първо да видят една госпожа къде скрй Пътната Карта от Южен Поток за България , и не на последно място Страх тресе Кочината и Зайчарника , защото ще има продължение филма ,Президента и Бойко Рашков съюзят ли се двамата че ви отсвирят с 200 за към Бай Ставри много люде , не правете народа че яде доматите с колците, тиквите с дръжките и прасетата с копитата , щото настъпва ерата за пренареждане на картите с нов стандарт на политика в държавата .
20:05 19.01.2026
382 Този коментар е премахнат от модератор.
383 9689
20:05 19.01.2026
384 Този коментар е премахнат от модератор.
385 Ха ха ха ха
До коментар #350 от "Анализатор":Грешиш, знаеш ли, какви вили си строят само? С войнишка пот и държавни средства. Военните са законни робовладелци през целия 20-ти век.
20:05 19.01.2026
386 Е давай де
До коментар #378 от "Метай си въжето":Освободи света от един боклук.
20:05 19.01.2026
387 Тик- Ток
До коментар #321 от "Жена":Щом си гласувал за Киру и Чалгаря никой не може да те спаси IQ ти клони към 13,5
20:06 19.01.2026
388 Руската пропаганда
До коментар #379 от "Така е":Остави запада, виж си изгнилия от руска пропаганда мозък.
20:06 19.01.2026
389 Ту ту и Ши ши
20:06 19.01.2026
390 Сус бе
До коментар #379 от "Така е":Копейка мърлява!
20:06 19.01.2026
391 Приземяване приземяване приземяване
20:06 19.01.2026
392 Вече и БОГ НЕ МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ
20:07 19.01.2026
393 Чети глупак
До коментар #375 от "Сус бе":Пропадналият и запят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
20:07 19.01.2026
395 смърт на продателите
радев спокойно може да влезе между хората
20:07 19.01.2026
396 Новия
20:08 19.01.2026
397 Знае
До коментар #354 от "Македонско войн":Радев е платена ,продъжна , марионетка на българската крадлива олигархия . Радев , ако спечели властта ще назначи да управляват тези , които му заповядат Черепа, Бобокови, Стайкови , Иво Прокопиев... Дори да не са точно тези от ПроДай чрез измами България , Продължаваме чрез измами Подмяната, Има Тъкъв тъп Народ ... ще са други подобни на тях . Защото ще му бъдат наложени от българският олигархат и никой няма да го пита за мнението му . Защото отдавна се е оплел като пате в кълчища в престъпните им мафиотски схеми и далавери .
20:08 19.01.2026
398 Тала е
До коментар #388 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
Коментиран от #406
20:08 19.01.2026
400 Фатмака
20:08 19.01.2026
401 Ивелин Михайлов
До коментар #370 от "Връщай":На тебе ли🤣
20:08 19.01.2026
402 Кърджали
20:08 19.01.2026
404 Румен Радев
Президент Премиер от тук до края на света
20:09 19.01.2026
405 От това
20:09 19.01.2026
408 Ъъъъъъъ
20:09 19.01.2026
409 Е що си
До коментар #390 от "Сус бе":тъ пейка мърлява. Затова ли пропадналият и залят от фашизъм запад те уцели за пропаганда и лъжи срещу Русия и България.
20:09 19.01.2026
413 Хейт
20:10 19.01.2026
414 Аз ще гласувам за...
20:10 19.01.2026
417 Призма
Всички около него бяха пренудени ЛИЧНО от НЕГО с досиеттата предоставени от ДАНС и МВР ако не отиват в дранголника.
Всеки политик и кметове са КОРУМПИРАНИ затова ги веше стра ШИШИ.
Шиши ще остане САМ няма да му помогнат и 250 Евро на глас които са народни пари.
20:11 19.01.2026
418 Чети
До коментар #406 от "Ицо":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
20:11 19.01.2026
419 От сега
20:12 19.01.2026
420 Ъъъъъъ
До коментар #406 от "Ицо":"Има ли копейки тук?"
След два месеца ще видиш!
20:12 19.01.2026
421 Тя която...
Всички смешници, явно добре се забавлявате....
20:12 19.01.2026
422 Дедо
20:12 19.01.2026
423 Браво
20:12 19.01.2026
424 Ха ха
Първият поне захлеби ,вторият при бай Ставри.
20:12 19.01.2026
425 Този коментар е премахнат от модератор.
426 Юруш на юрото в юропа
Опълченците на Шипка от Иван Вазов
20:13 19.01.2026
427 Ицо
До коментар #418 от "Чети":Има ли копейки тук бе?
20:14 19.01.2026
428 Иде конкуренция
20:14 19.01.2026
429 ЦИРК
Да питам, какво от думите му не е вярно ? Как ще се казва новата му партия ? Каква е програмата и визия за управлението на партията на Радев ?
Явно след като толкова плюете че чак рискувате да се задавите в собственната си слюнка, значи има някакви конкретни факти които може да споделите като информация или пък не ? (И не не говорете за Боташ, че там КП избяга от разпит пред ДАНС, и ходи да гледа строежа на тръбата до Гърция. А после се би в гърдите за лично уредените от него два американски кораба с втечнен газ, които странно се изгубиха някъде по пътя).
20:15 19.01.2026
430 Чети тъ пейке
До коментар #427 от "Ицо":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
20:15 19.01.2026
431 Там пишеше
До коментар #425 от "Така е":Русия е кочина 😁
20:15 19.01.2026
432 Сега
20:15 19.01.2026
433 Шоо
20:15 19.01.2026
435 Ето какво пишеше
До коментар #431 от "Там пишеше":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно в глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
20:15 19.01.2026
436 Пловдив
20:16 19.01.2026
437 Май Май
20:16 19.01.2026
438 Ицо
До коментар #430 от "Чети тъ пейке":Има ли копейки тук бе?
20:16 19.01.2026
439 Ваня
20:17 19.01.2026
441 ГЕНЕРАЛ
20:17 19.01.2026
442 Ицо
До коментар #435 от "Ето какво пишеше":Утре рано сутринта да обереш краставиците!
20:17 19.01.2026
444 Гост
Пожелавам му на Радев на НЕ Е като тях и да оправдае най-накрая очакванията на хората!
Успех!
20:18 19.01.2026
445 Верно бе
20:18 19.01.2026
447 Виждаш ли като си тъ пейка
До коментар #442 от "Ицо":за ко те ползват? За краставици, лъжи и пропаганда срещу Русия и България, Работа за глупак. Нали тъ пейка?
20:20 19.01.2026
448 604
20:21 19.01.2026
449 604
20:21 19.01.2026
450 Жена
До коментар #387 от "Тик- Ток":Гл@сувалА. Щом казвате, толкова ще да е IQ-то ми. Даже ми го взеха от КАТ и сега шофирам без АйКю.
20:21 19.01.2026
451 Диана
20:22 19.01.2026
452 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #439 от "Ваня":копи-пейст:"...настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на влизането в еврозоната".
С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...
20:22 19.01.2026
453 Кой си ти
20:23 19.01.2026
454 Руската пропаганда опростачва
До коментар #447 от "Виждаш ли като си тъ пейка":И винаги има за цел глупака.
20:23 19.01.2026
455 Какви братушки бе глупав
До коментар #452 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Тук е България и ставаше въпрос за лев.
20:23 19.01.2026
456 Боко съм
20:23 19.01.2026
457 Така е
До коментар #454 от "Руската пропаганда опростачва":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия и България!
20:24 19.01.2026
458 Хипотетично
До коментар #303 от "Почти":Пременил се илия па у тия. Двата досегашни проекта се еманципираха от него.
20:24 19.01.2026
459 Ицо
20:26 19.01.2026
460 000
20:26 19.01.2026
461 лечение
До коментар #365 от "Ха сега де...":Не мога да си кривя душата и да не призная, че РЕШЕТНИКОВ свърши „добра“ работа в РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
20:28 19.01.2026
462 Радко
20:29 19.01.2026
463 НАЙ- НАКРАЯ!
81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
20:29 19.01.2026
464 Бог е Българин
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
20:29 19.01.2026
466 Всички
20:29 19.01.2026
468 стар факт
20:30 19.01.2026
469 Пудингг
До коментар #461 от "лечение":ПП отидохъ у каналя
20:31 19.01.2026
470 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #455 от "Какви братушки бе глупав":...при въвеждането на ЕВРОТО у нас ще изгубят контрола над левовите потоци, а от там и върху икономическите механизми в България. Далаверата с обезкръвяването на Българската икономика ще секне..........
20:31 19.01.2026
471 ами
20:31 19.01.2026
472 Гадеф Боташков
20:32 19.01.2026
473 Анонимен
20:32 19.01.2026
474 Уса
20:32 19.01.2026
476 Затова ли двата олигархични кръга
До коментар #470 от "ИМПЕРИАЛИСТ":зад ;партиите ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ ти направиха стъкмистика? Това на раменете не е само за равновесие!
20:34 19.01.2026
477 Ясно
20:35 19.01.2026
478 Румен Радев
20:35 19.01.2026