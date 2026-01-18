Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Сирски: 4,5 милиона обучени руснаци могат директно да попълнят бойните части на врага
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: 4,5 милиона обучени руснаци могат директно да попълнят бойните части на врага

18 Януари, 2026 20:48, обновена 19 Януари, 2026 05:47 4 441 178

  • украйна-
  • олександър сирски-
  • русия-
  • донбас-
  • донецк-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове

Украинската армия ще премине скоро към настъпателни операции, заяви главнокомандващият ВСУ

Генерал Сирски: 4,5 милиона обучени руснаци могат директно да попълнят бойните части на врага - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна, генерал Олександър Сирски, смята, че Русия планира да сформира поне 11 дивизии тази година. Той изчислява, че противникът планира да призове 409 000 войници, съобщава LB.ua.

Сирски предположи, че Русия ще продължи плановете и задачите, които не бяха изпълнени миналата година.

Генералът призна, че Москва разполага с много по-голям човешки потенциал.

„Знаем, че над 20 милиона от тях са мобилизационен потенциал, а 4,5 милиона са обучени, от което врагът може директно да се възползва за попълване на своите части. И това, разбира се, им дава предимство в комплектоването“, сподели Сирски.

В същото време той отбеляза, че въпреки че врагът е изпълнил мобилизационните си планове с повече от 100% през 2025 г. и е допринесъл с 406 000 души личен състав за различни видове въоръжени сили, украинските въоръжени сили успяха да поддържат числеността на противника на ниво от 711 000 души личен състав в продължение на почти шест месеца.

„Те не успяха да го увеличат, въпреки изпълнението на всички тези планове, защото загубите им бяха много по-големи – приблизително 419 000 души личен състав“, сподели данните главнокомандващият на украинските въоръжени сили.

Генералът добави, че противникът е планирал да сформира 14 дивизии, но е успял да създаде само половината и дори само частично. Сирски отбеляза, че ресурсите на Русия са били изразходвани за заместване на загубите.

Сирски обяви, цитиран от ФОКУС, че Украйна ще провежда настъпателни операции, тъй като в отбрана победа не се постига.

Според Сирски, глобалните планове на Русия за 2026 г. не са се променили. Русия е насочила вниманието си към цяла Украйна и се придържа към плановете си.

"Всички направления на провеждане на настъпателни действия също остават същите, променят се само сроковете, количеството оръжие, личният състав. Всичко останало остава както беше. Тоест, те се придържат към плановете си“, заявява главнокомандващият ВСУ.

Той отбелязва, че Украйна ще продължи да се защитава, но ще провежда и настъпателни операции.

"Ще провеждаме стратегическа отбранителна операция, като при това разбираме, че в отбрана не може да се спечели победа. Затова, съответно, ще провеждаме настъпателни операции, ще се борим, за да запазим оперативната инициатива“, заявява главнокомандващият.

Сирски обяснява, че такъв подход води до това, че руснаците са принудени да ангажират и изтеглят значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрат активните действия на Силите за отбрана.

В периода от август до октомври 2025 г. украинските военни провеждаха контраофанзивни действия в Донбас.

Според думите на главнокомандващия ВСУ Олександър Сирски, по това време Силите за отбрана на Украйна са разбили настъпващата група на Русия и са освободили над 430 квадратни километра на север от Покровск. Освен това, руснаците са загубили над 13 хиляди войници в тези сражения.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 93 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    40 146 Отговор
    Нека грухтенето на ватнишките подлоги да започне сега!

    Коментиран от #39

    20:49 18.01.2026

  • 2 Доналд Трамп, президент США

    124 28 Отговор
    Ну, укри, где контранаступ?

    20:49 18.01.2026

  • 3 вай вай

    35 122 Отговор
    Русийката утече в канала..

    Коментиран от #40, #45

    20:49 18.01.2026

  • 4 Тунтун

    124 21 Отговор
    Браво! За два дни сте в Москва!

    20:49 18.01.2026

  • 5 Победа Украйна🇺🇦

    31 137 Отговор
    Браво! Още 2 милиона рашистки орки при кобзон!

    20:49 18.01.2026

  • 6 Механик

    31 106 Отговор
    А на мен Козлодуйския ми наду главата, че от руснак войник не става, и е прав.

    20:50 18.01.2026

  • 7 Да,бе

    142 23 Отговор
    Най-вероятно ще се сбият за последните места в гробищата...Нисък интелектуален потенциал или с една дума украинец.

    20:51 18.01.2026

  • 8 Хмм

    141 20 Отговор
    в украйна в момента е много студено, като при нас, -12 градуса, тоя сбърканяк ще ги праща в настъпление, вече си мисля че работи за руснаците

    Коментиран от #119

    20:52 18.01.2026

  • 9 Пич

    107 20 Отговор
    Кога бе , МиСирски ?! Кога ?!

    20:52 18.01.2026

  • 10 Ай сега

    108 16 Отговор
    щели да преминат скоро към настъпателни операции. Вчера нали настъпваха бре? В ква посока настъпваха а?

    20:53 18.01.2026

  • 11 Ха-ха

    26 88 Отговор
    Бай Дончо разсея Пуся с разни театри за Гренландия, отвличане на Мадуро, отвличане на аятолаха, а през това време напомпи украинците с оръжия и сега Пуся ще квичи.

    Коментиран от #34, #36, #146

    20:53 18.01.2026

  • 12 Георги

    17 59 Отговор
    време беше

    20:53 18.01.2026

  • 13 Нямат

    21 80 Отговор
    край руския позор и унижения, нямат.

    20:53 18.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съдията

    87 17 Отговор
    Абе Брендо ви снабдяваше поне с качествена дрога. Сега кой знае какво шмъркате.

    Коментиран от #48

    20:54 18.01.2026

  • 16 Олеееее....

    95 17 Отговор
    Абе тея още ли за "победа" бълнуват? На ква химия са ?

    20:54 18.01.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    93 22 Отговор
    Щом главнокомандващият д пратен да говори подобни небивалици, на които никой не вярва, значи положението за ВСУ е катастрофално.

    Единственото на което са способни е организирането на терористични нападдния срещу меки цели, каквото беше нахлуването в Курска област.

    Коментиран от #27, #37, #57, #71

    20:54 18.01.2026

  • 18 Пе-пе-ре-мога

    79 16 Отговор
    Перемогата пак ще върви на запад. Любимата посока на укро армията.

    20:54 18.01.2026

  • 19 Zaхарова

    27 22 Отговор
    Къде сте бе гуведа!?

    Коментиран от #139

    20:55 18.01.2026

  • 20 AЙШEТO

    42 17 Отговор
    AЙ ДАНO, AMA HAДAЛИ 😆😝

    20:55 18.01.2026

  • 21 татунчо 🍌

    79 16 Отговор
    Тоя Сирски е голям шегобиец . Ха-ха !😂 Чакаме четири години да настъпват урките , а те чак сега се сетили , че е време и за това ....Смешници , ако не са толкова жалки ...Иначе обикновените хорица спят с по няколко ката одежди и мръзнат в домовете си , а селяните ги трепят като мухи в окопите ...Укринска им работа .

    Коментиран от #60

    20:55 18.01.2026

  • 22 Сесесере

    18 50 Отговор
    Изчакахме да кобзонясат всички български комунисти, БСП е пред изпадане от играта! Ще изчакаме и путинистите да потънат под земята!

    20:55 18.01.2026

  • 23 Че те и сега

    61 13 Отговор
    настъпваха към Полша успешно

    20:55 18.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Въпрос към жълтосините урки

    48 14 Отговор
    Чували ще си носите ли или ще ви горят в мобилните екарисажи?

    Коментиран от #51

    20:55 18.01.2026

  • 26 А дано

    39 12 Отговор
    Че ми писна да ги слушам как постоянно реват

    20:56 18.01.2026

  • 27 Да де

    18 43 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.След месец започва петата година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    20:56 18.01.2026

  • 28 Олеееее....

    39 11 Отговор
    От студ до къде можеш да превъртиш само ....

    20:57 18.01.2026

  • 29 Шопо

    17 28 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #33

    20:57 18.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Блатна подлога

    16 30 Отговор
    Издъних са да квича неумно и болно от тази новина,слугите на тинята не харесват такива новини,искаме фантазии за оряшници,бадемници ,булави,сърми и друга скрап без аналог....😂😂😂

    20:57 18.01.2026

  • 32 Tова го слушаме

    21 14 Отговор

    До коментар #24 от "Да бе":

    4 години Ха Ха Ха 😂🤣😅😆😁😄😃😀

    20:57 18.01.2026

  • 33 Мизиеца

    38 11 Отговор

    До коментар #29 от "Шопо":

    Ами заминавай да им помагаш на източния укра фронт, бе шопска главо празна!

    20:58 18.01.2026

  • 34 Лъв

    43 30 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    Руснаците унищожават всичко още при доставката, ако има още доставки, унищожават и наемниците и инструкторите немедлено!

    Коментиран от #64

    20:58 18.01.2026

  • 35 На Сирски

    36 27 Отговор
    Му е измръзнал мозъка очевидно

    20:58 18.01.2026

  • 36 айде да видим

    34 25 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    кой ще квичи, ха-ха.
    Обзалагам се, че пак ще е Зеленски.

    Коментиран от #38

    20:58 18.01.2026

  • 37 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    19 34 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?Ммм?

    20:58 18.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Айде

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    От кога го чакаме, а все го няма!!

    Коментиран от #147

    21:00 18.01.2026

  • 40 Град Козлодуй

    18 36 Отговор

    До коментар #3 от "вай вай":

    Така е приятел. Русия вече е просто един полумъртъв васал на Китай.

    21:00 18.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Покажи им как се прави

    15 28 Отговор
    Те тоа ПИЧ , със ЕДНА Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА....5 ДНИ!!! ПЛЕНИ 8 И наборни москалчета и 220 -..Г ЕЙНАЗОВЦИ на рамАзан!!!
    А монголоидния ПЕТУШОК ХУ ЙЛО и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким и в момента ( 2 год.) още си ги връщат!!
    Ееееедехееее
    РЕСПЕКТ

    Коментиран от #44

    21:01 18.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Механик

    17 25 Отговор

    До коментар #42 от "Покажи им как се прави":

    Абе на мен Козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не ставало.И е прав!

    Коментиран от #56

    21:02 18.01.2026

  • 45 Пааак ли ве...😝?!

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "вай вай":

    Уж все ,,утича",пък все ви...,,трича"...😝😂🤣!

    21:02 18.01.2026

  • 46 Аз съм веган

    14 18 Отговор
    Добре че не съм копейка.

    21:03 18.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хаха🤣

    15 21 Отговор

    До коментар #15 от "Съдията":

    сега имат друг снабдител, ама явно качеството е зле 🤣не виждаш ли че състоянието на Медведев и останалите наркомани по руските канали, доста се е влошило, Соловьов и той не е на себе си 🤣🤣🤣

    21:03 18.01.2026

  • 49 Съгласен

    15 30 Отговор
    Добре, че са украинците да сдържат самоотвержено и храбро московските орди. Иначе, отдавна тази азиатска пасмина щеше да нахлуе в Европа!

    21:03 18.01.2026

  • 50 БеГемот

    16 12 Отговор
    Ей го Дей Москва....

    21:03 18.01.2026

  • 51 Да така е

    15 22 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос към жълтосините урки":

    Носят много чували, че много колхозници с ватенчици замърсяват почвата, разбираш ли, много......
    По принцип човешките останки са полезни за земята, но тези са блатни алкохолизирани ватенки....

    21:04 18.01.2026

  • 52 Някой

    19 10 Отговор
    Хаха!
    Има няма, след 100 години. Само да съберат малко войници.
    Смешник!

    21:04 18.01.2026

  • 53 Същата

    10 7 Отговор

    До коментар #38 от "Опа":

    Не, моето дете, Зеленски ще е както винаги ...

    21:04 18.01.2026

  • 54 Синалоа

    15 20 Отговор
    Писъците и църкането на супер неумните блатисти подроги е потресаващо......🤣🤣🤣🤣

    21:04 18.01.2026

  • 55 Абе зае....БИ...

    14 19 Отговор
    Държава без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, флот, крилати и балистични ракети НАПЪЛНО Е башит узкоглазите монголья на Ху ЙЛО педофила, КИМ и КЮ МЮРИТЕ от Африка!!!
    Скинаа им Ал ката!!

    21:04 18.01.2026

  • 56 А пък на мен...

    15 8 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    ...всички ми надуха главата,че си папагал...и са прави!
    Папагалиш нон-стоп все едни и същи опорки,щото за нещо ново-требе и акъл...

    21:05 18.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 О-лесия

    19 10 Отговор
    А тока и парното пуснахте ли? Че перемога на тъмно и студено трудно върви.

    21:05 18.01.2026

  • 59 Путин трябва шахматно да ви прати

    19 14 Отговор
    По един орешник на 5 10 квадратни километра по цялата ви територия и за 1 час да се приклюми с охрайна и буболечките там завитнаги

    Коментиран от #62

    21:05 18.01.2026

  • 60 Ха-ха !😂

    13 22 Отговор

    До коментар #21 от "татунчо 🍌":

    Най-големия шегобиец днес е не Сирски, а Захарова. Казала на руските крепостни по държавния канал, че Русия е най-високо технологичната държава в света. Как да не умреш от смях Ха-ха !😂

    Коментиран от #90

    21:06 18.01.2026

  • 61 Женерал

    20 10 Отговор
    Женерал Мисирски и неговата армия от десет кокошки щяла да бяга в неизвестна посока за да имитира настъпление.

    21:06 18.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Град Козлодуй

    26 25 Отговор

    До коментар #34 от "Лъв":

    Много грешиш приятел. Русия унищожи сама себе си и народа си.

    Коментиран от #82

    21:08 18.01.2026

  • 65 Изкуството на войната

    26 26 Отговор
    Тепърва рашистите ще ядат голям пердах. Повтаря се всяка една историческа истина ,че агресора винаги губи в крайна сметка,ако не постигне бърза победа в началото.

    Коментиран от #79

    21:09 18.01.2026

  • 66 Горките поляци

    18 15 Отговор
    Поляците като чуят укро перемога и почват да се кръстят на обратно, знаейки в каква посока вървят тези неща.

    21:11 18.01.2026

  • 67 Сатана Z

    10 7 Отговор
    И в Северозапана България казват:

    Ще.....ще.!

    Коментиран от #80

    21:11 18.01.2026

  • 68 Димяща ушанка

    8 12 Отговор
    Аз утре трябваше да влизам в Киев !!! По план !!!

    Коментиран от #129

    21:11 18.01.2026

  • 69 Механик

    16 8 Отговор
    Та нали почна перемога, бе? Преди 3 години почна великата пролетна перемога/контранступ.
    Тогава леопардите и хаймарсите стигнага до Москва. Даааааа!

    Коментиран от #87

    21:11 18.01.2026

  • 70 тъй ами

    13 7 Отговор
    кураж му е майката. Може да си без ток, без парно, без горива, обаче милиардите трябва да се изпросят и да се откраднат, а това става с имитация на боен дух и намерения за настъпление. Докато не разорят тотално Европа все ще настъпват и ще побеждават Русия. А целта е съвсем близо - газа в Европа няма да стигне до края на зимата, а бай Тръмп нещо не си пада по старата госпожа Европа, той харесва млади мацки като Гренландия. А бе, ще победи Украйна, туй по всичко си личи. Ще победи Европа и това е повече от сигурно.

    21:11 18.01.2026

  • 71 1424 ДНЯ

    11 12 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    ГДЕ БИРЛИН?

    21:11 18.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 СКОРО СКОРО

    11 9 Отговор
    Върнахте ли вече Ф-ките на Дания?

    21:12 18.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ох другари

    8 8 Отговор
    Ах,другари.!Нова безсънна нощ.Що водка ще се изпие тази вечер.Налейте стаканчик да пием от мъка.

    Коментиран от #89

    21:12 18.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Артилерист

    18 8 Отговор
    Сирски затова бе избран да замести Залужни. Да се изхвърля с небивалици. Щял да се бори за запазване на стратегическата инициатива!? Все едно, че сега я има. Руските войски го цепят по целия фронт, Украйна е почти изцяло затъмнена, той развява байряка на "стратегическата инициатива"...

    21:13 18.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 И така цели 500 години

    7 7 Отговор

    До коментар #65 от "Изкуството на войната":

    Нали?

    21:13 18.01.2026

  • 80 хаха🤣

    11 15 Отговор

    До коментар #67 от "Сатана Z":

    Това е много старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣

    21:13 18.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Уточнение

    14 17 Отговор
    Планът бил да настъпва на запад. хи хи хи

    21:14 18.01.2026

  • 84 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    11 18 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ - първо в бандерия, после и в другите страни.

    21:14 18.01.2026

  • 85 Евроатлантик

    11 15 Отговор
    А такааа. Ще воювате до последния украинец!

    21:15 18.01.2026

  • 86 А ГДЕ

    12 9 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #115

    21:15 18.01.2026

  • 87 Повтаряй след мен

    11 14 Отговор

    До коментар #69 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.Както каза другарката Симонян през февруари 2022 година.
    По 1000 пъти на ден го повтаряй.Ако не можеш да помниш го пишеш!.
    По 1000 пъти.Всеки ден.

    21:15 18.01.2026

  • 88 Сатана Z

    3 9 Отговор
    Както казва Дейвид Ковърдейл за Владимир Путин по повод Укрия 2026

    "The people laughed till he said, "Burn"

    21:17 18.01.2026

  • 89 мдаа

    11 5 Отговор

    До коментар #75 от "ох другари":

    Следя те от месеци. Без значение какво име си избираш, човек не може да те сбърка. Липсата на ум и интелект е толкова крещяща, а стилът толкова еднакво тъп, че няма съмнение кой е зад клавиатурата. Наистина ли ти плащат за глупостите, които упорито и самоотвержено ръсиш от сутрин до вечер? Ако наистина ти плащат, значи работодателите ти са по-прости и от теб, защото ти си двоен агент - с писаниците си вдигаш подкрепата за Русия, но не ми се вярва Путин да ти плаща.

    Коментиран от #108, #114

    21:17 18.01.2026

  • 90 татунчо 🍌

    15 7 Отговор

    До коментар #60 от "Ха-ха !😂":

    Захарова винаги е права , но урките стават за смях с техните лъжи ! Държавицата им си заминава бавно , но сигурно , солдатите - и те , заедно с нея , а Сирски тръгнал да ни говори , че вече ще преминават към ,,настъпателни операции,, ...Ха-ха !😅 Е , колко да са настъпателни , като вече са в праисторически времена ....🐵

    Коментиран от #142

    21:17 18.01.2026

  • 91 Ицо

    8 10 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #96, #102

    21:17 18.01.2026

  • 92 стоян георгиев

    11 8 Отговор
    Кво става пак Перемога ли ще има ? Хахахах ,засега само към регионалните гробища .

    21:17 18.01.2026

  • 93 какво парно какви 5 евро

    10 14 Отговор

    До коментар #30 от "пони, ама розАво":

    2 000 000 убити руснака отидоха под земята, ти за парно говориш

    21:17 18.01.2026

  • 94 ЕЙ АТЛАНТИТЕ

    13 9 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф?

    21:17 18.01.2026

  • 95 Тома

    19 10 Отговор
    Да напомня на любознателните, че настъпващите ВСУ / които, според Сирски, са заличили 13 000 руски войници/, успяха да върнат на руската страна цели 26 тленни останки от заличените. А получиха в замяна хиляди.
    Сирски за пореден път става за смях на фона на тези факти!

    Коментиран от #110

    21:17 18.01.2026

  • 96 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор

    До коментар #91 от "Ицо":

    Ицо ,смуучи ми ..я за мед ,здравословно е .

    21:18 18.01.2026

  • 97 До последния украинец

    16 7 Отговор
    Украинската армия постоянно провежда настъпателни операции в посока Лвов, а сега
    провежда стратегическа отбранителна операция на Запорожка област

    21:18 18.01.2026

  • 98 НАТЮ

    9 9 Отговор
    Разпадна ли се вече?

    21:18 18.01.2026

  • 99 Леле

    13 10 Отговор
    Страх обзе руснаците след тези думи.
    Палячовци.И като се събуди още загубена територия и градове изведнъж загубили стратегическото си значение.

    Коментиран от #107

    21:18 18.01.2026

  • 100 Жълтопаветен измекяр повтарящ

    8 9 Отговор
    Киев за 3 дена и над 2 милиона укро нацисти в дупка

    21:18 18.01.2026

  • 101 АТЛАНТИЧЕСКИЯ ПЛАНКТОН

    10 8 Отговор
    Наведете се и замълчете.

    21:19 18.01.2026

  • 102 НЕ!

    11 7 Отговор

    До коментар #91 от "Ицо":

    Има само девалвирали гривни...!

    21:19 18.01.2026

  • 103 Сирски е руснак - Путин е евреин

    10 10 Отговор
    Сирски угроби половин милион путински орки. Някой може ли да ми обясни, защо етнически руснак бие като лъв уж руските войски?

    Коментиран от #134

    21:20 18.01.2026

  • 104 ?????

    13 7 Отговор
    Ха ха.
    Руснака Сирски предал родителите си както и рускоговорящия еврей Зеленски предал дядо си естествено са най-големите бандеровци, които просто са разстрелвали такива като тях.
    Даже не ми е интересно що са такива мръсници.

    21:20 18.01.2026

  • 105 ДрайвингПлежър

    11 7 Отговор
    Мхм... ама на къде? Трябва много да Фнимаваш да не тръгнат към Киев ;)

    21:20 18.01.2026

  • 106 тракат им зъбите

    10 8 Отговор
    На останалите неколцина парцаливи укро боеца по траповете в полята им тракат зъбите, но не от смешките на този женерал.

    21:21 18.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Херлок Шолмс

    5 6 Отговор

    До коментар #89 от "мдаа":

    Следи жена си ,че докато ти клефтиш в нета ,на нея съседите тии са и сцццц плли. шннн ....датттаа .

    21:21 18.01.2026

  • 109 БОРИС ДЖОНСЪН

    15 6 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф, а и евреите от Ситито ми дадоха рушвет 1 милион.

    21:21 18.01.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Тити

    3 5 Отговор

    До коментар #107 от "Хашим":

    Кой го интересува мнението ти ,бре мнннн....гауууу ?

    21:22 18.01.2026

  • 112 Розовото пони Путин

    9 14 Отговор

    До коментар #81 от "пони, ама розАво":

    При мен когнитивния дисонанс и деменцията са нелечими, Песков ме лекува в бункера с нетрадиционни методи 😅🌈😅🥳

    Коментиран от #123, #135

    21:22 18.01.2026

  • 113 ВЕРНО ЛИ

    11 7 Отговор
    Тагарев бил загинал защитавайки Гренландия?

    21:23 18.01.2026

  • 114 Безаналогова Русия

    10 13 Отговор

    До коментар #89 от "мдаа":

    Русия е първа по:
    1. Алкохолици
    2. Наркомани
    3. СПИНозни

    Коментиран от #118

    21:23 18.01.2026

  • 115 Кая Калас заяви,че...

    11 8 Отговор

    До коментар #86 от "А ГДЕ":

    ...вече започва да употребява алкохол!
    След явният апетит на Тръмп,към Гренландия!

    Коментиран от #121

    21:23 18.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 А защо руснаците се управляват от такъв

    8 10 Отговор
    Простак?

    21:24 18.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Има и много по-лошо от студа

    8 14 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Руски войници в "Червената гора"

    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край."

    Коментиран от #124, #130, #154

    21:25 18.01.2026

  • 120 На този генерал На...

    12 9 Отговор
    ...сирски мозъкът му е замръзнал в неотопления бункер в Киiв.

    21:25 18.01.2026

  • 121 Допълнение

    12 7 Отговор

    До коментар #115 от "Кая Калас заяви,че...":

    Имала е прдвид, че вече започва от 8 сутринта. Ей, пропи се тая плоска девочка заради тези световни проблеми.

    21:26 18.01.2026

  • 122 касата

    9 13 Отговор
    Пращайте руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им .🤩🤡📢💤

    Коментиран от #127

    21:27 18.01.2026

  • 123 пони, ама розАво

    9 7 Отговор

    До коментар #112 от "Розовото пони Путин":

    Я, още една колежка се разпозна!

    21:27 18.01.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Русуфил хардлайнар

    10 17 Отговор
    Браво украински братя! Отново ще върнете магучата две години назад! Същински Сизиф е тоа бaшибoзук! Ние бългaрето са гордеем с вас и ви подкрепяме!

    21:29 18.01.2026

  • 126 Хахаха

    9 6 Отговор
    Хахахаха, и тоя е на друга планета.

    21:29 18.01.2026

  • 127 пиночет

    7 5 Отговор

    До коментар #122 от "касата":

    Дон Корлеоне ,въпреки че си под прикритие ,да намина другата събота през подлеза на Централна Гара дами сокаш бибека пак за 5лв ?

    21:29 18.01.2026

  • 128 Иво Димчев

    9 15 Отговор
    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    Коментиран от #131

    21:30 18.01.2026

  • 129 Димящ Кримски мост!

    10 9 Отговор

    До коментар #68 от "Димяща ушанка":

    Аз утре трябваше да събарям отново тоя проклет Кримски мост !!! По план !!!

    21:31 18.01.2026

  • 130 Не са руснаци в Чернобил

    14 9 Отговор

    До коментар #119 от "Има и много по-лошо от студа":

    Избягали от хунтата на Зеленски се крият там. Не е фейк ...украинците започнаха да се заселват масово в радиоактивната зона на Чернобил още преди 2 години Това доведе до факта, че повече от 135 000 души се появиха в зоната на Чернобил още 2024 г. .... "нови заселници", , каза заместник-министърът на социалната политика Дария Марчак пред Forbes.В  същото време се подчертава, че такива лица се "заселват" в негодни за живеене къщи. И често има няколко десетки в един апартамент.... Всички тези бягат от мобилизацията и плана за победа на хунтата! Друг вариант в момента нямат

    21:34 18.01.2026

  • 131 Деан Икебаната

    8 8 Отговор

    До коментар #128 от "Иво Димчев":

    Ти Иво Димчев го остави ,той е пич ,ами ти що се е...ш в г3ааа ,а отричаш ,лицемер доллен ?

    21:34 18.01.2026

  • 132 Слава 00-404

    14 11 Отговор
    Тоя наСирски е като нашия най-малък-голям женерал на света. Кокори очички и размахва юмруче срещу въображаеми противници. А тъпите хо-хо-холи ги сапунисват на фронта.

    21:34 18.01.2026

  • 133 Ново име

    12 10 Отговор
    Казват, след като приключи веселбата, останалото от 404 щяло да се казва 00 (двете нули).

    Коментиран от #136

    21:35 18.01.2026

  • 134 Така е

    10 15 Отговор

    До коментар #103 от "Сирски е руснак - Путин е евреин":

    А Сталин е грузинец и изби 10 000 000 руснаци. Няма край трагедията на руския народ. Ама така е, като не внимават кой избират да ги управлява.

    Коментиран от #165

    21:42 18.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 404

    5 13 Отговор

    До коментар #133 от "Ново име":

    в 404 и досега са външни тоалетни. вътрешни има само в десетина по- големи града. масово руснаците са с външни wc -та

    21:47 18.01.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 по Сирски

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Zaхарова":

    целия усръински доБитък е на фронта, без тиа дето въснаха, и тиа дето са при руснаците, които редовно ни ги врещат в отношение 1000 към 10

    21:57 18.01.2026

  • 140 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор

    До коментар #137 от "Надарен, талантлив":

    Започно от ба щасси като за начало .

    Коментиран от #143

    21:58 18.01.2026

  • 141 Анонимен

    3 3 Отговор
    Казва индиректно, ме могат да правят отбрана с тактически удари за печелене на време! Другото не е негова работа.

    21:59 18.01.2026

  • 142 !!!?

    5 13 Отговор

    До коментар #90 от "татунчо 🍌":

    Вие живеете внякакъв въображаем руски свят. Реалността за Русия обаче е много тежка и сурова, тя е икономически осакатена държава, за високи технологии дори не може да се говори. Русия и високи технологии е оксиморон.

    Коментиран от #148

    22:03 18.01.2026

  • 143 Надарен, талантлив

    0 5 Отговор

    До коментар #140 от "Дон Корлеоне":

    Ти не си дон Корлеоне, а самозванец! Дон Корлеоне такива като твойте прoстотии не говореше, беше благороден и помагаше на хората, но му резнаха зелката! Ти сигурно си му любoвницата!

    22:04 18.01.2026

  • 144 Цървул

    11 3 Отговор
    Настъпателни операции в западна посока . Че идва Тръмп .

    22:05 18.01.2026

  • 145 Талантлив

    6 8 Отговор
    Вероятно Захарова е казала че за русия технологиите са им много високо, а не че има високи технологии!

    22:09 18.01.2026

  • 146 Бай Дончо без пари

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    не пуска фъндък!
    Познай кои плащат за "победите" на украинците, без да ги питат дори!!!
    А от остатъка на Украйна държава не става вече, а и населението и е вече наполовина и намалява.

    Украйнец от Слънчака

    22:10 18.01.2026

  • 147 Сляп ли си?

    6 12 Отговор

    До коментар #39 от "Айде":

    Русия е кочина и пътува към СССР

    22:11 18.01.2026

  • 148 Ами

    14 4 Отговор

    До коментар #142 от "!!!?":

    По-голямата част от руските разплащания не преминават през западните разплащателни системи. Така че само можем да гадаем какво е състоянието на руската икономика.
    Относно технологичното развитие, в определени области Русия е с няколко десетилетия пред колективния запад.
    Така че твърденията Ви не почиват на факти, а са по-скоро пропаганда.

    Коментиран от #157

    22:20 18.01.2026

  • 149 Е айде настъпвайте бързо

    9 2 Отговор
    и да свършва тази война. В ЕС ша фалираме от вас.

    22:28 18.01.2026

  • 150 А един мармот завива

    4 0 Отговор
    шоколад....

    22:36 18.01.2026

  • 151 Ивелин Михайлов

    9 2 Отговор
    Тия пак ли ще правят провалени контранаступи 😅😂😂😂😂

    22:42 18.01.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Гоуест

    8 1 Отговор
    В коя посока?На запад предполагам!

    22:45 18.01.2026

  • 154 Хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #119 от "Има и много по-лошо от студа":

    интересно, защото в зоната на Чернобил живеят хора, има английски филм за тях, върнали са се, минали под загражденията, пиели вода от кладенците, хранели са се с това което намерят в гората - гъби, боровинки, ягоди, малини, плодове, сушели ги за зимата, всичко това израсло на радиоактивна почва, сега вече изпращат екипи които ги снабдяват с хляб, мерят радиацията, която продължава да е висока, живеят по 90 години, очевидно човешките възможности за оцеляване са много големи

    Коментиран от #161, #164

    22:54 18.01.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Тома

    7 2 Отговор
    Само ако могат да излязат от мазетата където се крият укронацистите.

    Коментиран от #158

    23:13 18.01.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Абе Томе путлере шарено

    1 5 Отговор

    До коментар #156 от "Тома":

    Тома
    00ОТГОВОР
    Само ако могат да излязат от мазетата където се крият укронацистите.
    -;-
    Като бандерите се били скрили по мазетата, кога Втората армия на Светот ще превземе поне Покровск?!?!?!

    23:18 18.01.2026

  • 159 Ники

    5 1 Отговор
    Тоя е тотално превъртял, от студ.

    23:39 18.01.2026

  • 160 Рублевка

    5 1 Отговор
    Агресивните мутанти от бившата УССР могат само да тероризират и убиват невъоръжени етнически руснаци. За да предотврати геноцида, Владимир Владимирович Путин нареди започването на СВО.
    Т.н. "украинци" всъщност са руски еничари, като Сирски, отказали се от своя етнос.

    00:31 19.01.2026

  • 161 Рублевка

    6 1 Отговор

    До коментар #154 от "Хмм":

    Бягат от нацюгите. Бандеровците са по-опасни от чернобилската радиация.

    00:34 19.01.2026

  • 162 Всичко е пропаганда!

    1 0 Отговор
    Има руска и западна пропаганда,истината ме излиза ,докато вече ,няма как да не се каже.Не вярвам на нищо.Теудно се намира достоверна информация,даже невъзможно,почти.

    01:48 19.01.2026

  • 163 Дудов

    1 0 Отговор
    Не случайно вицовите за военните са сред най-често срещанити

    02:18 19.01.2026

  • 164 Укрофоб

    2 0 Отговор

    До коментар #154 от "Хмм":

    Така е , росле тия същите гласуват за Тошко Африкански и Петков Тъпото парче

    02:21 19.01.2026

  • 165 Пенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Така е":

    То пък защото българите много внимават кого избират

    02:34 19.01.2026

  • 166 И с какво

    2 0 Отговор
    ще ги водят тези настъпателни операции?
    То кранчето скоро ще спре и тогава ще ги пращат в бий с рисувани калашници на хартия.

    02:38 19.01.2026

  • 167 А ко тана с контранаступа

    3 0 Отговор
    Стигнаате ли Лвов....

    03:09 19.01.2026

  • 168 Урсул фон дер Бандер

    2 2 Отговор
    Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по тъпи са отколкото си мислите.

    05:08 19.01.2026

  • 169 зеления наркоман добре ли е?

    1 2 Отговор
    каква е тая стара статия на пияницата анатоли от вчера вечер?

    то вярно за осрайнна и от миналата година да пуснете статия е все тая

    05:54 19.01.2026

  • 170 Руснак без крак

    3 1 Отговор
    Утре влизам в Киев!!Ако остана с глава.

    Коментиран от #172

    05:54 19.01.2026

  • 171 Ама а а

    0 0 Отговор
    трябват пушки....

    05:57 19.01.2026

  • 172 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #170 от "Руснак без крак":

    без глава,на кон !?

    05:58 19.01.2026

  • 173 Любо

    1 1 Отговор
    Начи до 5 милиона кобзонирани !

    06:00 19.01.2026

  • 174 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    3 1 Отговор
    ТИЯ ГЛУПОСТИ ГИ ЧУХМЕ.
    ВЕЧЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
    ИСТИНАТА Е: - ДАЙТЕ ПОВЕЧЕ ПАPИ. MAЙHATA ИМ НА 3АГИАЛИTE. TE И БЕЗ ДРУГО ЩЯХА ДА СИ УMPAT.
    HA HAC HИ ТРЯБВАТ ЯХТИ И 3ЛATHИ KEHEФИ ЗА ДА КОМПЕНСИРАME HECЪСТОВТЕЛНОСТТА СИ.
    И ДА ВРЪЩАМЕ РЕСТО НА УPCУЛИTЕ, РАЗБИРА СЕ 😝

    Коментиран от #178

    06:08 19.01.2026

  • 175 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ЗА ДА ИЗЯДАТ НЯКОЯ ДРУГА ЯДРЕНА ГЪБА!!!

    06:16 19.01.2026

  • 176 как я докарахте до там

    1 0 Отговор
    4-5 години да се самоизбивате и вече да си смятате човешкия потенциал до последнят мъж (ако не посегнете и на по-мустакатите жени скоро)?
    Политици, историци, анализатори... всички говорят около темата, но не и по нея.
    Кой щял да победи, какво станало в това село или онова, ще даде ли тази държава 5 хеликптера, кой конкретен човек как е пострадал... А основният въпрос? Как след 80 години относителен мир я докараха до пълномащабна война и систематично самоизбиване?

    06:19 19.01.2026

  • 177 Малейййй

    0 0 Отговор
    Колко пушечно месо за натовското оръжие в Украйна.

    06:21 19.01.2026

  • 178 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #174 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    И ПУТИН ЯКО СКУБИ РУСНАКА ЗА ТАЯ ВОЙНА...СВАЛЯ МИЛИАРДИ ОТ ГЪРБА НА РУСКИЯ МУЖИК ЗАРАДИ БОЛНИТЕ АМБИЦИИ НА САТРАПА КРЕМЪЛСКИ.

    06:23 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания