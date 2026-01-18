Генерал Сирски: 4,5 милиона обучени руснаци могат директно да попълнят бойните части на врага

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна, генерал Олександър Сирски, смята, че Русия планира да сформира поне 11 дивизии тази година. Той изчислява, че противникът планира да призове 409 000 войници, съобщава LB.ua.

Сирски предположи, че Русия ще продължи плановете и задачите, които не бяха изпълнени миналата година.

Генералът призна, че Москва разполага с много по-голям човешки потенциал.

„Знаем, че над 20 милиона от тях са мобилизационен потенциал, а 4,5 милиона са обучени, от което врагът може директно да се възползва за попълване на своите части. И това, разбира се, им дава предимство в комплектоването“, сподели Сирски.

В същото време той отбеляза, че въпреки че врагът е изпълнил мобилизационните си планове с повече от 100% през 2025 г. и е допринесъл с 406 000 души личен състав за различни видове въоръжени сили, украинските въоръжени сили успяха да поддържат числеността на противника на ниво от 711 000 души личен състав в продължение на почти шест месеца.

„Те не успяха да го увеличат, въпреки изпълнението на всички тези планове, защото загубите им бяха много по-големи – приблизително 419 000 души личен състав“, сподели данните главнокомандващият на украинските въоръжени сили.

Генералът добави, че противникът е планирал да сформира 14 дивизии, но е успял да създаде само половината и дори само частично. Сирски отбеляза, че ресурсите на Русия са били изразходвани за заместване на загубите.

Сирски обяви, цитиран от ФОКУС, че Украйна ще провежда настъпателни операции, тъй като в отбрана победа не се постига.



Според Сирски, глобалните планове на Русия за 2026 г. не са се променили. Русия е насочила вниманието си към цяла Украйна и се придържа към плановете си.



"Всички направления на провеждане на настъпателни действия също остават същите, променят се само сроковете, количеството оръжие, личният състав. Всичко останало остава както беше. Тоест, те се придържат към плановете си“, заявява главнокомандващият ВСУ.



Той отбелязва, че Украйна ще продължи да се защитава, но ще провежда и настъпателни операции.



"Ще провеждаме стратегическа отбранителна операция, като при това разбираме, че в отбрана не може да се спечели победа. Затова, съответно, ще провеждаме настъпателни операции, ще се борим, за да запазим оперативната инициатива“, заявява главнокомандващият.



Сирски обяснява, че такъв подход води до това, че руснаците са принудени да ангажират и изтеглят значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрат активните действия на Силите за отбрана.



В периода от август до октомври 2025 г. украинските военни провеждаха контраофанзивни действия в Донбас.



Според думите на главнокомандващия ВСУ Олександър Сирски, по това време Силите за отбрана на Украйна са разбили настъпващата група на Русия и са освободили над 430 квадратни километра на север от Покровск. Освен това, руснаците са загубили над 13 хиляди войници в тези сражения.