Бенфика с прогрес в преговорите за Рафа Силва

Бенфика предприе конкретни стъпки, предлагайки 5 милиона евро, докато Бешикташ вече свали изискванията си от 15 на 7 милиона

Рафа Силва, Бенфика и Бешикташ започват да виждат светлина в тунела, което означава, че скоро може да бъде постигнато споразумение за трансфер на халфа в посока Лисабон. Преговорите между клубовете продължават, а позициите, въпреки противоречивата информация, публикувана в Турция, са по-близки и всеки момент може да има бял дим.

Бенфика предприе конкретни стъпки, предлагайки 5 милиона евро, докато Бешикташ вече свали изискванията си от 15 на 7 милиона. Разстоянието, което разделя разбирателството, е малко и източник, близък до процеса, вярва, че всичко може да бъде решено в следващите часове.

Журналистът Яъз Сабунджуоглу от изданието "Sports Digitale" разкри в понеделник вечерта, че генералният директор Марио Бранко вече е в Истанбул. Телевизионният канал "A Spor" отиде по-далеч, като съобщи, че има принципно споразумение, въпреки че не разкри подробности, а само позициите, до които са стигнали клубовете предишния ден.

Бенфика има интерес да привлече Рафа Силва до края на седмицата, но не желае да даде повече от 5 милиона евро, с бонуси за постижения от 2 милиона евро. С 32-годишния португалски национал, който може да играе като втори нападател и крило, има постигнато споразумение за подписване на договор за две години и половина.

На "Луш" първоначално планираха да пристъпят към привличането на опитния халф едва след като той разтрогне договора си с Бешикташ. По време на разговорите покрай трансфера на Давид Юрашек, който беше под наем в Бешикташ до края на сезона, в Славия (Прага) обаче, Бенфика отвори вратата за инвестиция.

„Орлите“ имат да получават от Бешикташ пари за трансфера на Оркун Кьокчу за 25 милиона евро плюс 5 милиона евро бонуси. Те също така трябва да вземат 10 милиона евро от продажбата на останалите 50% от правата на Жедсон Фернандеш през юли. Парите ще бъдат приспаднати от сумата, която все още не е изплатена по тези сделки.


