Футболист си тръгна от лагера на ЦСКА

Халфът Улаус Скаршем е напуснал лагера на ЦСКА в Турция. Норвежецът е измъчван от контузия на кръста още от пристигането в Анталия и не тренира с основната група. В щаба на „армейците“ считат, че проблемът не е сериозен.

Не е ясно дали 27-годишният футболист се е прибрал в София, за да премине допълнителни медицински изследвания или да пристъпи към преговори за разтрогване на договора си, пише „Тема Спорт“.

Очаква се в близките дни да има повече информация относно бъдещето на Скаршем в ЦСКА. Норвежецът имаше противоречива есен с червената фланелка. След привличането на Макс Ебонг и Исак Соле въобще не е сигурно, че ще за него ще се намери титулярно място през пролетта.