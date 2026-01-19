Новини
Костадин Костадинов: Подкрепа за претенциите на САЩ към Гренландия и напускане на НАТО!

19 Януари, 2026 12:04 495 15

Единствената ясна политическа посока в разпадащия се неолиберален ред е на „Възраждане“

Костадин Костадинов: Подкрепа за претенциите на САЩ към Гренландия и напускане на НАТО! - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфликтът на САЩ с Дания за Гренландия не само се задълбочава, но вече обхваща и други държави. Германия, Великобритания и още 6 по-малки се обявиха твърдо в подкрепа на Дания и дори изпратиха символични военни контингенти в Гренландия за защита на острова от американска агресия. Очертава се сериозен вътрешно натовски проблем, който може да доведе дори до разпад на НАТО. Дания вече заяви, че ако САЩ нападнат Гренландия, кралството ще напусне алианса.

Тези насоки очерта председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов и зададе въпроса:

„Каква е българската позиция в този момент? Естествено, такава липсва! Единствено „Възраждане“ излезе в подкрепа на американските претенции към Гренландия”,

заяви той.

„Все пак обаче страната ни не може да стои неутрална, дори и да иска - просто защото е обвързана с чл. 5 от договора за НАТО, който я задължава да брани свой съюзник, ако е нападнат. Ако обаче нападателят е друг съюзник от НАТО? България ще бъде принудена да избере страна, иска или не иска“, посочи Костадинов.

Той очерта, че ситуацията, на която сме свидетели е исторически момент, който се случва веднъж на няколко поколения.

Последният подобен беше в края на 80-те години на миналия век, когато се разпадаше световната комунистическа система.

„Сега се разпада световният неолиберален ред”, каза Костадинов и добави:

„Днес започва Световният икономически форум в Давос, където се събират всички апологети на глобализма. За първи път той ще се състои без своя основател Клаус Швааб, който подаде оставка, и под тягостното впечатление от напускането на САЩ на 66 световни организации. Къде е България във всички тези събития? Липсва, както винаги!”, категоричен е Костадинов и припомни ясната позиция на „Възраждане“: Подкрепа за претенциите на САЩ към Гренландия и напускане на НАТО.

„Очевиден е фактът, че тази организация не съществува, за да защитава своите членове, а за да води агресивна политика срещу Русия. При настоящото задълбочаващо се руско-американско разбирателство, НАТО, като един анахронизъм от времето на Студената война, става напълно излишно. Разбира се една такава позиция ще означава конфликт с Европейската комисия, но ЕС се превърна в не по-малък проблем за националната сигурност на България със своята агресивна политика на вмешателство във вътрешните ни работи и незаконното анексиране на страната ни в еврозоната”, категоричен е Костадин Костадинов.

„И тук е момента да припомним, че в България няма друга политическа организация, освен „Възраждане“, която да е готова да предприеме подобна стъпка. Защото в българската политика хора с визия, стратегическо мислене и мъжество, като изключим представителите на „Възраждане“, няма”, заяви той.

„Ето защо е задължително на идващите избори властта да бъде поета от „Възраждане“.

България може да се възползва великолепно от историческите обстоятелства на момента и да се превърне в регионален фактор, какъвто беше до 1989 г.

И обратно, ако народът предпочете за пореден път да избере представители на еничарско-мафиотската клика, превърнали безгръбначието и лакейничеството в синоним на името на държавата ни зад граница, България ще бъде ликвидирана като държава през следващите няколко години”, предупреди председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 5 Отговор
    Подкрепа и за Турция! Тя така или иначе ще си върне земите, но трябва да се борим, това да стане по-бързо и организирано!

    Коментиран от #6

    12:08 19.01.2026

  • 2 Костадин Костадинов - ПП. Възраждане

    6 8 Отговор
    Подкрепа за САЩ! Подкрепа за Доналд Джон Тръмп! Подкрепа за долара! НЕ на еврото!

    12:08 19.01.2026

  • 3 Добре че

    8 3 Отговор
    нищо не зависи от тоя

    12:09 19.01.2026

  • 4 Коце, Коцееи

    5 3 Отговор
    декъ си тръгнал бе, не оди между шамарите, шъ има сини петна по фонтанелата

    12:09 19.01.2026

  • 5 Т.КОЛЕВ

    3 1 Отговор
    И ЗАЩО ДАНИЯ ДА НАПУСКА НАТО !?

    12:10 19.01.2026

  • 6 Сър Уинстън

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тя Турция вече си ги взе. От Пловдив на юг и запад българска реч няма. В Пловдив се строят мега комплекси, които да настанят новото население прииждащо от Анадола...Късно е либе за китка!

    12:10 19.01.2026

  • 7 Синя София

    5 2 Отговор
    Копейката става кандидат цент,смешник

    Коментиран от #9, #15

    12:11 19.01.2026

  • 8 Споко

    1 3 Отговор
    Украйна е руска
    А Гренландия американска
    А ЕС никъде го нема у тази схема

    12:13 19.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мдаа

    3 1 Отговор
    Коцето се върти ту на изток, ту на запад. Единствената му цел е повечко електорат, за повечко субсидия. Тъжно за гласувалите възрожденци.

    12:13 19.01.2026

  • 11 Минск-16

    2 2 Отговор
    Коце, вие загубихте последната битка за България! Сега сте напълно излишни!

    12:13 19.01.2026

  • 12 ВРЪЩАЙ

    2 2 Отговор
    СУБСИДИЯТА БЕ!!!

    12:13 19.01.2026

  • 13 Този ром

    2 0 Отговор
    от Максуда за нищо не става, освен за зайфе.

    12:14 19.01.2026

  • 14 костя бре копейкин

    1 0 Отговор
    е.ати неприятния с.ганин си! Чемодан вакзал –сибир! Чии го дириш тук?

    12:14 19.01.2026

  • 15 Всички си държат парите

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Синя София":

    в долари защото нямат доверие на еврото.
    Ако имате някой познат банкер потърсете консултация.

    12:14 19.01.2026

