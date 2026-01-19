Аякс се договори с Арсенал за украински национал

Аякс е постигнал устно споразумение с Арсенал за привличането на левия бек Олександър Зинченко. Сделката ще бъде под формата на наем до края на сезона, като по този начин отпада вариантът футболистът да премине за постоянно в Нотингам Форест, съобщава Фабрицио Ромато.

Очаква се 29-годишният украински национал да пристигне в Амстердам в рамките на следващите 24 часа, за да премине задължителните медицински прегледи. Нидерландският клуб ще поеме изцяло възнаграждението на играча по време на наема, а трансферът вече е в напреднала фаза, допълва De Telegraaf.

През изминалото лято украинецът премина под наем от Арсенал в Нотингам Форест, но записа едва десет мача във всички турнири без да запише голово участие. Затова Зинченко е дал принципното си съгласие за преминаване в Аякс, като клубът поддържа активен контакт с неговия агент Жорже Мендеш. Настоящият договор на футболиста с Арсенал изтича в края на настоящия сезон, което дава възможност на ръководството на амстердамския гранд в перспектива да опита да го задържи за по-дълъг период.

Универсалността на Зинченко е сред основните аргументи за интереса на Аякс. Той може да действа както като ляв бек, така и като дефанзивен халф – две позиции, които клубът планира да подсили по време на зимния трансферен прозорец. Освен това в Аякс целят да добавят допълнителен опит и лидерство в състава си през втората половина на сезона.