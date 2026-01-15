Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал надделя над Челси в зрелищен полуфинал за Карабао Къп

Арсенал надделя над Челси в зрелищен полуфинал за Карабао Къп

15 Януари, 2026 00:03 506 0

  • арсенал-
  • челси-
  • карабао къп-
  • полуфинал-
  • футбол-
  • резултат-
  • голове-
  • реванш-
  • стамфорд бридж-
  • емирейтс стейдиъм

Реваншът е на 3 февруари

Арсенал надделя над Челси в зрелищен полуфинал за Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл на „Стамфорд Бридж“, Арсенал излезе победител срещу Челси с резултат 3:2 в първия сблъсък от полуфиналите на Карабао Къп.

Още в осмата минута „артилеристите“ дадоха тон на срещата. След изпълнение на ъглов удар, вратарят на домакините Роберт Санчес не успя да се намеси убедително, а Бен Уайт се възползва и с прецизен удар с глава откри резултата за гостите.

След почивката лондонският тим удвои преднината си. Букайо Сака проби по десния фланг и подаде остро по земя, а Санчес отново не се ориентира добре и позволи на Виктор Гьокереш да прати топката в опразнената врата – 0:2.

Челси не се предаде и върна интригата в 57-ата минута. Педро Нето центрира опасно, а Алехандро Гарначо се оказа на точното място и с мощен удар намали изоставането на „сините“.

В 71-ата минута Мартин Зубименди покачи на 3:1 след отлична асистенция на Гьокереш, но Гарначо отново се разписа и оформи крайното 3:2, възползвайки се от неубедителна намеса на Кепа Арисабалага.

Реваншът, който ще определи финалиста, ще се изиграе на 3 февруари на „Емирейтс Стейдиъм“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ