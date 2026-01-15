Арсенал надделя над Челси в зрелищен полуфинал за Карабао Къп

В истински футболен спектакъл на „Стамфорд Бридж“, Арсенал излезе победител срещу Челси с резултат 3:2 в първия сблъсък от полуфиналите на Карабао Къп.

Още в осмата минута „артилеристите“ дадоха тон на срещата. След изпълнение на ъглов удар, вратарят на домакините Роберт Санчес не успя да се намеси убедително, а Бен Уайт се възползва и с прецизен удар с глава откри резултата за гостите.

След почивката лондонският тим удвои преднината си. Букайо Сака проби по десния фланг и подаде остро по земя, а Санчес отново не се ориентира добре и позволи на Виктор Гьокереш да прати топката в опразнената врата – 0:2.

Челси не се предаде и върна интригата в 57-ата минута. Педро Нето центрира опасно, а Алехандро Гарначо се оказа на точното място и с мощен удар намали изоставането на „сините“.

В 71-ата минута Мартин Зубименди покачи на 3:1 след отлична асистенция на Гьокереш, но Гарначо отново се разписа и оформи крайното 3:2, възползвайки се от неубедителна намеса на Кепа Арисабалага.

Реваншът, който ще определи финалиста, ще се изиграе на 3 февруари на „Емирейтс Стейдиъм“.