Хокеисти станаха боксьори (ВИДЕО)

Грозни сцени съпътстваха двубоя между младежките хокейни отбори на Хонконг и Шенджен на Националните младежки игри в Китай.

В края хокеистите на Шенджен се нахвърлиха срещу опонентите си с юмруци, а реферите не успяха да спрат боя в продължение на минути.

Няколко играчи са наказани за по една година без състезателни права, а хубавото е, че няма сериозно пострадали от юмручните удари.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T