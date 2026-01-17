Новини
Спорт »
Баскетбол »
Везенков най-резултатен за 14-а поредна победа на Олимпиакос

17 Януари, 2026 19:37 450 0

  • везенков-
  • олимпиакос-
  • баскетбол-
  • маруси

Загубата беше 11-а за Маруси от 14 изиграни срещи

Везенков най-резултатен за 14-а поредна победа на Олимпиакос - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Александър Везенков отново бе сред основните фигури за Олимпиакос при нов успех в гръцкото първенство. Тимът от Пирея записа 14-а поредна победа, след като се наложи над Маруси със 104:89 (32:22, 29:19, 28:27, 15:21) в среща от 15-ия кръг, предава БТА. Загубата беше 11-а за Маруси от 14 изиграни срещи.

Везенков започна като титуляр и оглави реализаторската листа на победителите с 23 точки. Българският национал допринесе още с 3 борби, 5 асистенции и 3 отнети топки, като престоя на паркета малко под 20 минути. Силен принос имаха и Алек Питърс и Тайрик Джоунс, които завършиха с по 15 точки.

Олимпиакос наложи контрол върху срещата още от първите минути, натрупвайки солидна преднина до почивката – 61:41. Преди последната четвърт разликата вече бе 21 точки при 89:68, което предреши изхода от двубоя.

Следващите предизвикателства за тима на Везенков са в Евролигата – домакинство срещу Макаби Тел Авив на 20 януари и визита на Анадолу Ефес два дни по-късно.


Гърция
