Манол Генов: Управлението беше част от трудни компромиси, но работихме в екип

Манол Генов: Управлението беше част от трудни компромиси, но работихме в екип

17 Януари, 2026 21:02, обновена 17 Януари, 2026 20:06 510 15

Има множество издадени актове и проверки на ТЕЦ-овете, заяви министърът на околната среда и водите

Манол Генов: Управлението беше част от трудни компромиси, но работихме в екип - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов коментира както политическата ситуация, така и ключови въпроси от своя ресор в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Манол Генов представи подробна информация за контрола върху ТЕЦ-овете през отоплителния сезон. По думите му от октомври досега са извършени 66 проверки на големи горивни инсталации. В ТЕЦ „Брикел“ са съставени три акта и са издадени наказателни постановления за общо 30 хил. лева, които в момента се обжалват. На „Марица Изток 3“ са наложени санкции за близо 190 хил. лева, включително за нерегламентирано използване на биомаса. Засилен контрол е упражнен и върху ТЕЦ „Бобов дол“, където са извършени над 20 проверки и са издадени множество наказателни постановления за предходни нарушения.

„Контрол има и той продължава. Санкциите се налагат по закон, а когато има нарушения, те се обжалват по съдебен ред“, заяви министърът в оставка.

Министърът в оставка обърна специално внимание на състоянието на водните ресурси в страната. По думите му към момента няма непосредствен риск за водоснабдяването. „Енергийните язовири са пълни на около 70%, а тези за питейно-битово водоснабдяване – над 60%. Ситуацията е по-добра в сравнение със същия период на миналата година“, посочи той. Генов добави, че снегът остава ключов фактор за захранването на повърхностните водоизточници и изрази надежда за по-снежна зима.

По темата за безводието в Асеновград министърът призна, че проблемът е дългогодишен и структурен. Според него една от основните причини е изграждането на сгради върху магистрални водопроводи. „Това е парадокс – строителство в сервитута на водопровод. Отговорността е на местната власт и на органите, издали разрешенията“, заяви Генов. Той подчерта нуждата от развитие на подземния кадастър, за да се предотвратят подобни ситуации в бъдеще.

Отпадъците и управлението им също бяха сред акцентите в разговора. Генов бе критичен към управлението на кризата в София. „Административно-наказателната дейност явно не действа нито превантивно, нито възпиращо. Отговорността за управлението на отпадъците по закон е на кмета“, заяви той. По думите му депозитната система не може да компенсира липсата на организация и експертиза на местно ниво.

Министърът в оставка обясни, че има подготвен законопроект за депозитната система за опаковки, който цели равен достъп за всички участници. „Държавата трябва да е регулатор. Системата трябва да стига до най-малкото населено място, не само до големите търговски вериги“, подчерта Генов. Той посочи, че в други европейски държави целта за 90% събираемост е постигната за година и половина.

По отношение на екотаксите за автомобилите Генов обясни, че най-високи са таксите за по-старите коли, а най-ниски за електромобилите. Според него увеличенията при някои потоци отпадъци са наложителни, за да има реални инвестиции в рециклиране, вместо износ на отпадъци за преработка в чужбина.

Той коментира още, че управлението е било резултат от трудни компромиси между няколко политически формации, но въпреки това министрите са работили в екип. „Околната среда е хоризонтална политика, тя засяга енергетиката, земеделието, икономиката. Без координация няма как да има резултати“, подчерта Генов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Екип

    10 0 Отговор
    от безродници и престъпници , кандидат затворници !

    20:08 17.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    И ТИ СИ ПРОДАЖНО КОРУМПЕ.
    ПО-ДОБРЕ НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ И НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ.

    20:10 17.01.2026

  • 3 съд другарю

    7 0 Отговор
    и присъди за всички ви

    20:11 17.01.2026

  • 4 12340

    2 0 Отговор
    Тоест:" Ос. ме се групово"?! :))
    ...... 4те% ще са в много далечно бъдеще!

    20:12 17.01.2026

  • 5 ТЪЙ ...ТЪЙ ... Генов

    8 0 Отговор
    Управлението ви беше със много трудни компромиси ........но работехте във екип във кражбите от Българския Народ !!!!!!!!!

    20:13 17.01.2026

  • 6 Какво

    6 0 Отговор
    си вирнал тоз микрофон , бе , като , че ли нещо читаво ще излезе от мизерната ти същност и лъжлива уста ?

    20:14 17.01.2026

  • 7 Тия са за ТРЕПАНЕ

    7 0 Отговор
    Всички до един !

    20:14 17.01.2026

  • 8 Да,бе

    5 0 Отговор
    Поредният излишен въглероден отпечатък,който некадърно се опитва да оправдае съществуването си...Просто баща му не е имал пари за кондоми.

    20:23 17.01.2026

  • 9 Много ама много!?.

    4 0 Отговор
    Активни станаха измамниците !?.

    20:24 17.01.2026

  • 10 ИЗМЯНАТА

    1 0 Отговор
    1. Има хора, които изменят на собствените си интереси- ТЕ СА ЖЕРТВАТА!
    2. Има хора, които защитават собствените си интереси и така изменят на интересите на държавата си - ТЕ СА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ!
    3. Има хора, които изменят на интересите на своите последователи дали им доверието си - ТЕ СА ПРЕДАТЕЛИТЕ!

    20:27 17.01.2026

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    Както работите и тъй избягахте

    20:34 17.01.2026

  • 12 Дядка,

    1 0 Отговор
    глидай си старините

    20:37 17.01.2026

  • 13 Станимака е хубав

    1 0 Отговор
    Град ама ти си търси друг че там пият мавруд а другото те чака затова БЕГАЙ 😂👋

    20:39 17.01.2026

  • 14 бръмбаров: но работихме в екип

    1 0 Отговор
    с общ поръчкари
    та се преработихме

    20:43 17.01.2026

  • 15 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Козлодуйската АЕЦ е държавна,но продава ток на частници,които го препродават на енергийните дружества—монополисти и чрез тях стига до електромера на Факти на ул.Карнеги 11А които не плащат нито една стотинка защото като “чуждестранен агент” получават от държавата енергийни помощи под формата на хиляди €€€€€€€.
    Затворен кръг ,в който всички по веригата мажат дебело филията.

    20:47 17.01.2026

