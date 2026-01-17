Новини
Спорт »
Тенис »
Контузия вади Матео Беретини от Откритото първенство на Австралия

Контузия вади Матео Беретини от Откритото първенство на Австралия

17 Януари, 2026 20:32 320 1

  • беретини-
  • тенис-
  • австралия-
  • контузия

Макензи Макдоналд го заменя в основната схема

Контузия вади Матео Беретини от Откритото първенство на Австралия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Матео Беретини няма да участва на Откритото първенство на Австралия, след като бе принуден да се оттегли заради проблем с коремните мускули, съобщава агенция АР. Бившият финалист от „Уимбълдън“, който заема 56-о място в световната ранглиста, трябваше да стартира срещу шестия поставен австралиец Алекс де Минор в първия кръг в Мелбърн, информира БТА.

„Никога не е лесно да вземеш подобно решение, но за съжаление отново почувствах дискомфорт в коремната област и няма как да бъда готов да играя на най-високото си ниво в мачове от пет сета“, написа италианецът в профила си в Instagram.

„Много ме боли, защото Австралия винаги е била специално място за мен. След четири седмици усилена подготовка бях мотивиран и готов да започна турнира“, допълни той.

По-рано Беретини се оттегли и от демонстративна среща в петък, като тогава обясни отсъствието си със здравословен проблем. Мястото на италианеца в основната схема ще бъде заето от американеца Макензи Макдоналд, който влиза като „щастлив губещ“, след като загуби от канадеца Лиъм Драксъл в последния кръг на квалификациите.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    20:43 17.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ