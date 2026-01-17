Контузия вади Матео Беретини от Откритото първенство на Австралия

Матео Беретини няма да участва на Откритото първенство на Австралия, след като бе принуден да се оттегли заради проблем с коремните мускули, съобщава агенция АР. Бившият финалист от „Уимбълдън“, който заема 56-о място в световната ранглиста, трябваше да стартира срещу шестия поставен австралиец Алекс де Минор в първия кръг в Мелбърн, информира БТА.

„Никога не е лесно да вземеш подобно решение, но за съжаление отново почувствах дискомфорт в коремната област и няма как да бъда готов да играя на най-високото си ниво в мачове от пет сета“, написа италианецът в профила си в Instagram.

„Много ме боли, защото Австралия винаги е била специално място за мен. След четири седмици усилена подготовка бях мотивиран и готов да започна турнира“, допълни той.

По-рано Беретини се оттегли и от демонстративна среща в петък, като тогава обясни отсъствието си със здравословен проблем. Мястото на италианеца в основната схема ще бъде заето от американеца Макензи Макдоналд, който влиза като „щастлив губещ“, след като загуби от канадеца Лиъм Драксъл в последния кръг на квалификациите.