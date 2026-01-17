Марко Одермат доминира в спускането от СК във Венген

Швейцарската звезда Марко Одермат затвърди статута си на лидер в Световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като спечели емблематичното спускане на пистата „Лауберхорн“ във Венген. Той финишира с време 1:33.14 минути и не остави съмнение за превъзходството си, съобщава БТА.

Втори в надпреварата остана австриецът Винсент Крихмайер, който изостана с 0.79 секунди, макар да стартира непосредствено преди победителя. Подиумът бе допълнен от италианеца Джовани Францони, който направи впечатляващо каране със стартов номер 28 и с резултат 1:34.04 минути изпревари швейцареца Франьо фон Алмен.

С този успех Одермат записа четвърта поредна победа в спускането във Венген, като по този показател изпревари бившия си съотборник Беат Фойц, триумфирал три пъти на същата писта. От общо шест участия в това състезание швейцарецът само веднъж е останал извън почетната тройка, когато завърши четвърти.

Францони успя да пренесе силната си форма от тренировките и да я материализира с първия си подиум във Венген, докато Крихмайер затвърди отличното си представяне през уикенда след победата си в супергигантския слалом ден по-рано.

Одермат демонстрира изключителна увереност и агресивно каране още от старта, преминавайки най-рисковите участъци на трасето с лекота, каквато останалите състезатели не успяха да покажат. Именно в тези ключови зони Франьо фон Алмен допусна грешки, които го лишиха от място на подиума. Друг швейцарец в челото – Алексис Мони, остана пети, само на пет стотни от третата позиция.

В генералното класиране за Световната купа Одермат продължава да води убедително с 1105 точки, следван от Лукас Пинейро Браатен с 538 и Атле Ли Макграт с 478. Единственото разместване в топ 10 направи Франьо фон Алмен, който се изкачи до осмата позиция с 429 точки.

В подреждането за малката Кристална купа в спускането швейцарецът също е лидер след третия старт със 380 точки. Зад него са Франьо фон Алмен с 230 и италианецът Доминик Парис със 140.