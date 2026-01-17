Реал (Мадрид) зарадва новия треньор с победа

Реал (Мадрид) записа първи успех под ръководството на новия си наставник Алваро Арбелоа, след като се наложи с 2:0 над Леванте в двубой от 20-ия кръг на Ла Лига. След равностойно и безголово първо полувреме, „белите“ повишиха темпото след почивката и стигнаха до победата с точни удари на Килиан Мбапе от дузпа в 58-ата минута и на Раул Асенсио седем минути по-късно. Това бе и първи успех за мадридчани от три срещи насам във всички турнири, след серия, включваща и загубата от Барселона в Суперкупата на Испания.

Мачът стартира под звуците на освирквания от трибуните на „Сантиаго Бернабеу“, насочени както към играчите, така и към новия треньор Арбелоа, който пое тима след уволнението на Шаби Алонсо преди седмица. Недоволството на феновете бе провокирано от изненадващото отпадане от Албасете за Купата на краля.

Видимо повлияни от напрегнатата атмосфера, футболистите на Реал започнаха неуверено, а Килиан Мбапе и Едуардо Камавинга допуснаха няколко неточни отигравания. Леванте също имаше своя шанс, но ударът на Пабло Мартинес бе блокиран от Федерико Валверде. Първият точен изстрел за домакините дойде чак в 37-ата минута, когато Гонсало Гарсия засече с глава центриране от фланга.

След почивката играта на Реал стана по-оживена, най-вече след включването на Арда Гюлер. Турският халф първо затрудни вратаря на гостите Матю Райън, а след това подаде на Мбапе в ситуацията, довела до дузпата. Френската звезда бе безпогрешна от бялата точка и успокои обстановката на терена, докато Леванте се съсредоточи основно в защита. В 65-ата минута Арда Гюлер асистира и при корнер, намерил главата на Раул Асенсио за 2:0.

До края Реал можеше да стигне и до трето попадение. Франко Мастантуоно разтресе напречната греда, а малко по-късно удар с глава на Джуд Белингам бе отразен от Райън. Въпреки това мадридчани спокойно доведоха срещата до край и записаха важна победа.