Втора загуба за ЦСКА (София) по време на лагера в Белек

17 Януари, 2026 17:45 691 0

Преди няколко дни тимът на Христо Янев загуби и от полския Корона (Киелце)

Втора загуба за ЦСКА (София) по време на лагера в Белек - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА (София) допусна второ поражение в зимната си подготовка в Турция, след като отстъпи с 1:2 на чешкия Млада Болеслав, който заема 13-о място в местното първенство. Това бе втората контрола за „армейците“ в курорта Белек, а преди няколко дни тимът на Христо Янев загуби и от полския Корона (Киелце) с 0:2.

Съперникът от Чехия имаше осезаемо надмощие през първото полувреме и напълно заслужено се оттегли на почивката с аванс от два гола. ЦСКА успя да намали изоставането си едва в последната минута на срещата, когато Мохамед Брахими реализира дузпа и отбеляза първото попадение за тима в контролите. Следващият спаринг на столичани е насрочен за 21 януари срещу украинския ЛНЗ Черкаси.

Въпреки че първата опасна ситуация в мача бе пред чешката врата – Йоанис Питас уцели гредата с глава след корнер, постепенно Млада Болеслав наложи темпото си. В 12-ата минута грешка в изнасянето на топката от чехите позволи на Джеймс Ето’о да шутира по диагонала, но ударът му мина покрай вратата.

След това контролът премина изцяло в ръцете на Млада Болеслав и в 26-ата минута Ян Бурян откри резултата. Той получи топката на границата на наказателното поле, защитата на ЦСКА не реагира навреме, а вратарят Фьодор Лапоухов закъсня и чехът спокойно прати топката в мрежата. Само четири минути по-късно Бурян отново бе в центъра на събитията, след като бе съборен в наказателното поле от Бруно Жордао, а Михал Шевчик реализира отсъдената дузпа за 2:0.

След почивката ритъмът на игра спадна, като многото смени в двата отбора повлияха на организацията на терена. Петко Панайотов опита далечен удар, който премина опасно близо до целта. В заключителните секунди Мохамед Брахими бе съборен в наказателното поле след индивидуален пробив и сам пое отговорността да изпълни дузпата, намалявайки резултата до 1:2.

Така ЦСКА продължава подготовката си в Турция, търсейки първа победа в контролите преди подновяването на сезона.


Турция
