Русия готви удари срещу атомните ни съоръжения, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателните служби разполагат с данни за подготовка на нови руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната, включително обекти и мрежи, които обслужват атомните електроцентрали, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Изявлението беше направено след среща с началника на Главното разузнавателно управление Олег Иващенко, който е представил доклад за текущите задачи и намерения на руската армия. По думите на Зеленски няма индикации Москва да е готова да спазва каквито и да било договорености или да предприеме стъпки към прекратяване на войната.

„Разполагаме с достатъчно информация, която сочи, че Русия се подготвя за нови удари по нашия енергиен сектор и ключова инфраструктура, включително системи, обслужващи атомните електроцентрали“, подчерта украинският президент.

Зеленски отбеляза още, че докато Украйна демонстрира конструктивен подход в дипломатическите усилия, Русия остава съсредоточена върху нападения и оказване на натиск върху цивилното население. Според него международните партньори на Киев трябва да отчетат тези факти и да направят съответните изводи.