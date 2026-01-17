Русия готви удари срещу атомните ни съоръжения, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателните служби разполагат с данни за подготовка на нови руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната, включително обекти и мрежи, които обслужват атомните електроцентрали, съобщи Би Би Си, предава News.bg.
Изявлението беше направено след среща с началника на Главното разузнавателно управление Олег Иващенко, който е представил доклад за текущите задачи и намерения на руската армия. По думите на Зеленски няма индикации Москва да е готова да спазва каквито и да било договорености или да предприеме стъпки към прекратяване на войната.
„Разполагаме с достатъчно информация, която сочи, че Русия се подготвя за нови удари по нашия енергиен сектор и ключова инфраструктура, включително системи, обслужващи атомните електроцентрали“, подчерта украинският президент.
Зеленски отбеляза още, че докато Украйна демонстрира конструктивен подход в дипломатическите усилия, Русия остава съсредоточена върху нападения и оказване на натиск върху цивилното население. Според него международните партньори на Киев трябва да отчетат тези факти и да направят съответните изводи.
33 Руски войници в "Червената гора"
До коментар #13 от "Българин .":"Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.
