Новини
Свят »
Украйна »
Русия готви удари срещу атомните ни съоръжения, заяви Зеленски
  Тема: Украйна

Русия готви удари срещу атомните ни съоръжения, заяви Зеленски

17 Януари, 2026 20:26 744 62

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия

Според украинското разузнаване сред потенциалните цели са и съоръжения, свързани с атомните електроцентрали

Русия готви удари срещу атомните ни съоръжения, заяви Зеленски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателните служби разполагат с данни за подготовка на нови руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната, включително обекти и мрежи, които обслужват атомните електроцентрали, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Изявлението беше направено след среща с началника на Главното разузнавателно управление Олег Иващенко, който е представил доклад за текущите задачи и намерения на руската армия. По думите на Зеленски няма индикации Москва да е готова да спазва каквито и да било договорености или да предприеме стъпки към прекратяване на войната.

„Разполагаме с достатъчно информация, която сочи, че Русия се подготвя за нови удари по нашия енергиен сектор и ключова инфраструктура, включително системи, обслужващи атомните електроцентрали“, подчерта украинският президент.

Зеленски отбеляза още, че докато Украйна демонстрира конструктивен подход в дипломатическите усилия, Русия остава съсредоточена върху нападения и оказване на натиск върху цивилното население. Според него международните партньори на Киев трябва да отчетат тези факти и да направят съответните изводи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 осраински

    27 1 Отговор
    Ада се спуска над пустинята украйна

    20:31 17.01.2026

  • 10 Афганистанец със сандали

    24 1 Отговор
    НАТО вече пази Гренландия от Русия оправяй се сам

    20:31 17.01.2026

  • 11 Сатана Z

    24 1 Отговор
    За е—бете Зеленият нацист—еврей,а кажете сега,чия е Гренландия?

    20:32 17.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин .

    28 2 Отговор
    Лъже зелениятгявол! Най вероятно сами да ги гръмнат кът чернобил!

    Коментиран от #33

    20:32 17.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Леле какво ще стане с

    23 0 Отговор
    Европа след тези удари по ядрени съоръжения...... Ужас. Чак сега гризнахме дръвцето защото Германия затвори ядрените централи от страх че могат да гръмнат А сега се оказа че окраинските ще дават фира. А къде отиде зелената сделка
    Хайде малко смях няма да ни навреди.

    Коментиран от #31

    20:32 17.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе тоя на боб

    16 0 Отговор
    Ли гледа или на по силно или го меси с кисело зеле.

    20:33 17.01.2026

  • 19 Йес акинг

    22 1 Отговор
    Демек той ще ги удари и подготвя още от далеч нещата

    20:34 17.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пустиня(к)

    15 0 Отговор
    Ми, екстра, кво?

    20:35 17.01.2026

  • 24 Динго

    8 0 Отговор
    Ново 200

    20:36 17.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 1 Отговор
    Според мен е време Русия да удари язовирите на Днепър При тези температури ще има много желаещи за хокей на лед Бизнесът ще върви Младите Украинки ще тренират фигурно пързаляне

    20:38 17.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руски войници в "Червената гора"

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "Българин .":

    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    Коментиран от #56

    20:42 17.01.2026

  • 34 Хихи

    10 0 Отговор
    зеленият шмъркач пак е бъркал в тавата с фалшивото брашно...

    20:42 17.01.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    13 0 Отговор
    Имал бил разузнавателна информация. Аз влязох в руските издания рано сутринта и руснаците пишеха , че следващата им цел са подстанции на АЕЦ. Никой няма да им удря ядрени централи.

    Коментиран от #58

    20:42 17.01.2026

  • 36 ха-ха 😝

    11 0 Отговор
    Че то остана ли нещо за рушене от енергийната система на урките , че зеля се прави на загрижен ?! Урките докато оправят, , руснаците го рушат ...Ха-ха ! И по-зле ще става , а зеля нека мята крачоли да проси ...

    20:42 17.01.2026

  • 37 Айдеее

    8 0 Отговор
    Тоя влезе в света на халюцинациите...

    20:42 17.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Наркомана отново има видения

    Коментиран от #57

    20:43 17.01.2026

  • 40 Мозамбикчанин

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    По скоро ти и още 2-3 сте безмозъчни
    Отивай да пазиш Гренландия от Русия

    20:43 17.01.2026

  • 41 ти да видиш

    8 0 Отговор
    Наглият зеленпор пак е решил да думне някой АЕЦ, тотално е изпеpкал и отчаян!
    Европа трябва много да внимава и задължително да го спре, защото ако тоя изpoд го направи, край!

    20:43 17.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зеля

    6 0 Отговор
    Ох, лошо ми е

    20:44 17.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не. Малкия червен член

    0 8 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя обратен член зелен":

    щеще да превзема Киев уж за седмеца, ама съвсем изсъхна за 4 години 😆

    Коментиран от #53

    20:44 17.01.2026

  • 48 да ви заметат и вас

    7 0 Отговор
    та спрете да мрънкате

    20:45 17.01.2026

  • 49 Българин

    6 0 Отговор
    Докато не отстъпиш територията,която принадлежи на Русия,ще е така.

    20:46 17.01.2026

  • 50 Сляп трол

    5 0 Отговор
    Аз пък четох, че укрите били пред Москва ха ха

    20:46 17.01.2026

  • 51 Опаа

    5 0 Отговор
    Наркомана се готви да думне някоя централа.

    20:46 17.01.2026

  • 52 Орешак

    5 0 Отговор
    Путин не готви, Путин удря!

    20:47 17.01.2026

  • 53 Обратен член

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не. Малкия червен член":

    Киев Петь дней без ток и вода🤣😂🤣😂

    20:47 17.01.2026

  • 54 ЦИРК

    4 0 Отговор
    Ели, не се излагайте с глупава пропаганда ! Вашите статии обикновенно са грамотни и добре написани !

    Тази обаче е мега зле...
    Заглавие: "... удари срещу атомните ни съоръжения ..."
    Цитат от думите на Зеленски: "... удари по нашия енергиен сектор и ключова инфраструктура, включително системи, обслужващи атомните електроцентрали ..."

    За подобни глупави и непремерени внушения ЕП прие закон за дезинформацията, който е имплементиран вече и в Българското законодателство. Принципно подобно заблуждаващо заглавие може да породи паника сред населението на страната и би могло да се счита като целенасочена дезинформация срещу Българската държава и народ. Последиците биха били неприятни както за авторите, така и за лицата стоящи зад самия сайт.

    20:47 17.01.2026

  • 55 Не е виц

    3 0 Отговор
    На страха очите големи.

    20:48 17.01.2026

  • 56 Хоспитализиран в игрална зала

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Руски войници в "Червената гора"":

    направо са разпънали палатките в мазето до слонския крак
    със тях са жените и децата им
    децата си играят в пясъка с който гасиха реактора и рисуват с графита
    а жените готвят на начервения метал от горящото ядро което ще гори още 49960 години

    20:48 17.01.2026

  • 57 Изобщо няма видения

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Много е умен и хитър Зеленски, това си е нормална част от военната пропаганда и създаването на още по-голяма русофобия..

    20:49 17.01.2026

  • 58 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":

    Без подстанциите централите не могат да функционират трябва да спрат производството на ток Това трябваше да стане много по рано Още първите дни на СВО

    20:49 17.01.2026

  • 59 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Не срещу АЕЦ-овете, а срещу подстанциите им. След което следва АЕЦ-овете да се преведат на студен режим.
    Да припомням ли че точно по тази схема украинците обстрелваха Запорожската АЕЦ и сега тя не работи.
    Квото повикало тва се обадило.

    20:50 17.01.2026

  • 60 Божкееее

    1 0 Отговор
    Само пълен надрусаняк може да измисли подобно нещо. Няма печеливши от еко катастрофа, точно пък Русия да е. Не. Целите ще бъдат постигнати без ексцесии със сила.

    20:51 17.01.2026

  • 61 За инф.

    0 0 Отговор
    Какво си изградил ти бе
    ОСВЕН ТОПЛИ ГО.....ВНА СЛЕД СЕБЕ СИ
    Всичко е изградено отСССР
    ПУ....ТЬО МАРИНКИН

    20:52 17.01.2026

  • 62 Артилерист

    0 0 Отговор
    Този си мисли, че е в бившото си комично предаване. Лъже за забавление и будалкане на публиката. И нас тука ни забавляват с постоянното му публикуване. Защо й е на Русия да удря по ядрени централи при положение, че те са изключени. 612 удари са нанесени по укроенергийната система. Няма работеща електроцентрала. В същото време Европа се затрива воювайки с Русия в Украйна. И, разбира се, най-напред се затрива периферия като нас.

    20:52 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания